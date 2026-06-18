2026-06-18 12:23 造咖
小臉感髮型這樣剪！4大臉型適合髮型全攻略，剪對瀏海層次秒修臉
換新髮型像換張臉！髮型對於修飾臉型有著至關重要的作用，短髮、中長髮透過瀏海、層次剪柔化輪廓，圓臉、方臉、長臉都能找到最適合的速配髮型。
圓臉髮型：中分波浪捲中長髮
圓臉容易顯得臉部比例寬大，重點在於拉長臉部比例、縮小臉部面積，建議增加頭頂蓬鬆度，並利用中分瀏海縱向拉長臉型，搭配蓬鬆捲度豐厚柔和感，增加髮型寬度讓臉部面積縮小，中分波浪捲髮型無論是鎖骨髮、中長髮都能達到優異的修飾效果。
方臉髮型：羽毛剪鮑伯短髮
方臉的下顎線較為明顯，修飾重點在於柔化下顎線條與修飾寬顴骨，羽毛剪富有線條感的髮型，透過柔和弧度來模糊臉型輪廓，帶有空氣感的瀏海髮尾呈現Ｓ微捲，能柔化剛硬的線條並轉移視覺焦點，同時塑造髮型輕盈的律動感。
長臉髮型：齊瀏海層次鎖骨髮
長臉的修飾重點在於縮短臉部視覺長度，善用瀏海就能達到優異的效果，齊瀏海、空氣瀏海，直接遮蓋額頭，能大幅縮短過長臉型，在臉頰兩側做出層次增加寬度與豐盈感，能讓視覺比例更平均。
菱形臉髮型：層次公主切中長髮
菱形臉的特徵是顴骨明顯、額頭和下巴較窄，修飾的重點在於柔化顴骨輪廓線與增加額頭飽滿度，推薦透過公主切鮮明的剪裁，隱藏突出的顴骨，在下巴與臉頰處增加做出層次感，平衡臉部上窄下尖的比例，既有柔和感又藏著銳利，喜歡高冷感時髦風格很推薦～
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