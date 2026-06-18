2026-06-18 11:07 女子漾／編輯黃冠婷
夏日高溫爆汗也不怕熊貓眼！媚比琳、KISSME、Benefit推新品，眼線睫毛到美瞳一次升級
夏天最怕的不是太陽大，而是出門前畫好的眼線、睫毛和眼神，還沒撐到下午就開始暈、塌、糊成一片。面對高溫、爆汗、油眼皮與午後雷陣雨考驗，2026夏季美妝新品也全面鎖定「持久眼妝」痛點，從媚比琳推出全新限量「神角度超穩控激細眼線液」、KISSME花漾美姬升級經典睫毛膏，到Benefit攜手美若康打造「眉眼結構放大術」，一次解決眼線失手、睫毛下垂、眼神不夠立體的夏日眼妝危機。
媚比琳：神角度眼線液＋小黑霸，手抖族也能畫出俐落眼線
媚比琳今年以「24H極線導航」為概念，推出全新限量「神角度超穩控激細眼線液」，主打黃金15度斜角激細筆尖，能貼合眼尾弧度，幫助手抖族更穩定描繪眼線。
0.005mm微米級激細筆尖適合填補內眼線、延伸眼尾，也能拿來畫仿真下睫毛，讓細節妝感更精緻。另一款經典「36H極限持久激細抗暈眼線液」小黑霸，則以36H顯色成膜科技對抗汗水、油脂與高溫，適合需要整天眼線不掉線的通勤族、戶外玩家與油眼皮女孩。
品牌這次也攜手WeMo推出跨界活動，7月1日起100台「媚比琳xWeMo極線導航車」限時上線，還有車廂驚喜禮與眼線液正貨抽獎，讓眼妝不迷航的概念一路延伸到城市移動。
KISSME花漾美姬：5年來大升級，30小時捲翹不暈染
睫毛膏界的經典款KISSME花漾美姬，今年睽違5年推出升級版「超！持久立挺翹長防水睫毛膏N」，主打30小時立挺捲翹與不暈染持妝力，專為台灣濕熱天氣與油眼皮設計。
升級後膏體更滑順服貼，能均勻包覆每根睫毛，反覆疊刷也不容易結塊，讓睫毛呈現根根分明的乾淨妝效。想要自然纖長感可以選翹長型，推出黑色、玫瑰棕、灰黑棕三色；
想要更有存在感則可選翹濃型濃黑色。配方也添加山茶花油、摩洛哥堅果油等美容液成分，上妝同時照顧睫毛，搭配專用睫毛膏卸除液，也能減少卸妝時反覆搓揉眼周。
Benefit × 美若康：眉、眼、睫、瞳一起放大，打造高級感大眼
想讓眼睛變大，不一定只靠眼線畫很粗。Benefit這次攜手美若康Miacare，提出「眉眼結構放大術」，從眉毛、眼線、睫毛到瞳色四大關鍵一起下手，打造自然又有高級感的立體眼神。
Benefit亮晶晶眉膠能整理毛流、拉提眉眼輪廓；壞女孩持久眼線膠筆可填補睫毛根部、延伸眼型比例；
壞女孩捲翻天睫毛膏則以濃翹睫毛建立眼周框架。
最後搭配美若康彩色月拋矽水膠鏡片，透過暖暖淺棕、暖暖灰、糖果系列與告白系列等自然融瞳色系，讓眼神更有光感與層次，適合通勤、約會、追星或重要場合使用。
夏日眼妝必看亮點：別只追求顯色，更要抗汗、抗油、好上手
今年夏日眼妝新品可以整理出三大必看重點。
● 第一是「新手友善」，像媚比琳神角度眼線液透過斜角筆尖降低失手率，讓眼線不再是手殘族惡夢。
● 第二是「高溫持久」，KISSME睫毛膏與媚比琳小黑霸都主打抗汗、抗油、不易暈染，更符合台灣夏天的真實需求。
● 第三是「整體放大感」，Benefit與美若康把眉型、眼線、睫毛與瞳色整合在一起，不再只靠單一產品硬撐大眼效果。這個夏天想讓眼妝從早到晚在線，可以從眼線、睫毛膏到美瞳一起升級，打造不暈、不塌又有神的清爽眼神。
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