貳樓、BEPPIN PASTA全新菜單一次看！運動家能量餐、亞洲味覺系生麵新品必吃

夏天想吃得有儀式感，又不想每餐都只是沙拉、水煮餐？近期兩大人氣餐飲品牌同步端出全新菜單，從貳樓餐廳打造全台首創「運動家 × 美食家」雙系列菜單，到 BEPPIN PASTA 東興店新開幕、全台菜單升級為「亞洲味覺系料理」，不管你是運動後想補充能量，還是下班想找一家質感義大利麵店好好吃飯，這波新品都很值得列入口袋名單。

貳樓全新菜單：運動家與美食家都能找到命定餐點

貳樓餐飲集團這次攜手多年榮獲米其林必比登推薦的主廚 Adrian Chong Yen，歷時 8 千多個小時研發，以「運動家 × 美食家」為概念推出全新餐點。最大亮點是「一本菜單、兩種體驗」，讓不同生活型態的消費者，都能依照當天狀態選擇適合自己的料理。

貳樓新菜。圖片來源：品牌提供

想吃得有負擔管理、又不想犧牲美味，可以看向「運動家」系列；想要享受早午餐、漢堡、義大利麵等更濃郁有層次的味覺體驗，則可以鎖定「美食家」系列。

貳樓必吃1：阿根廷青醬成為運動家系列靈魂

這次貳樓全新菜單中，最有記憶點的風味核心，就是主廚 Adrian 特別打造的 Chimichurri 阿根廷青醬。經典阿根廷青醬以新鮮香草、紅酒醋與橄欖油調製，帶有奔放草本香氣與清爽酸香。

主廚這次再加入台灣在地蒜頭、九層塔、香菜等十餘種香料，並以台灣人熟悉的醬油點綴，讓南美風味多了台灣味的厚度。這款青醬被運用在炙烤舒肥牛排、香煎鮭魚菲力、嫩煎雞腿排等餐點中，吃起來清爽卻不無聊，很適合想吃肉、但又怕太膩的人。

貳樓必吃2：布格麥取代精緻澱粉，運動後也能吃得滿足

除了醬汁升級，貳樓「運動家」系列也選用近年受到運動族群關注的超級穀物布格麥。布格麥富含膳食纖維與植物營養素，具低 GI 特性，能提供較穩定的能量來源。

貳樓新菜。圖片來源：品牌提供

貳樓新菜。圖片來源：品牌提供

貳樓新菜。圖片來源：品牌提供

主廚將布格麥搭配藜麥與小米，設計出多款布格麥碗與運動家餐點，像是「哈里薩香菜烤雞腿布格麥碗」、「西班牙辣炒海鮮布格麥碗」等，都很適合想吃飽、也想兼顧營養的人。對跑者、重訓族、鐵人三項愛好者來說，這次菜單不只是吃美味，也更像是把賽後補給變成一場好好享受的聚餐。

貳樓必吃3：焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾、Double Smash焦脆雙牛堡太邪惡

如果你是「今天就是想好好吃一頓」的美食家，貳樓這次也準備了多道高滿足感料理。其中「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」重新演繹貳樓經典早午餐，將辣蜂蜜與起司在高溫鐵鍋中焦烙至金黃，讓歐姆蕾表面出現焦糖化香氣，甜、鹹、辣與乳香交織，搭配魯邦酸種麵包與培根，光想像就很適合週末早午餐。

圖片來源：品牌提供

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另一道「Double Smash 焦脆雙牛堡」則搭上近年席捲美國漢堡圈的 Smash Burger 風潮。雙層牛肉餅以高溫鐵板現壓現煎，外層焦脆、內裡保留肉汁，再搭配醃黃瓜碎、醃紫洋蔥與巴薩米克醋起司醬，濃郁但不死鹹，是肉食控會想直接點下去的選項。

貳樓優惠：新會員綁定送New Balance優惠券

為慶祝全新菜單推出，貳樓即日起至 7 月 31 日推出限時福利。完成貳樓 LINE 官方帳號綁定的全新會員，即可領取「New Balance 200 元官網優惠券」，消費滿 2,000 元即可使用，適合吃完新菜單後，順便把運動生活感延續到日常穿搭。

BEPPIN PASTA東興店登場：民生社區多一家質感生麵餐廳

另一家同步有新菜單話題的，是以天然新鮮、職人每日現製生鮮義大利麵受到喜愛的 BEPPIN PASTA。品牌迎來開幕五週年之際，正式推出全台第四家分店、也是第二家獨立街邊店「東興店」，6 月 10 日開賣、6 月 12 日正式開幕。

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

東興店位在台北民生社區生活圈，空間也配合街區氛圍全面改版，以番茄紅、羅勒綠、太陽白、柳橙橘等高明度色彩打造更輕盈明亮的用餐感受，保留開放式現製義大利生麵坊，讓吃麵這件事多了職人感與日常感。

BEPPIN PASTA全台菜單升級：12道亞洲味覺系新品登場

配合東興店開幕，BEPPIN PASTA 全台門市同步更新菜單，一口氣新增 12 道全新料理，涵蓋沙拉、義大利麵、筆管麵、主廚排餐、披薩與一品料理。這波新品主打「亞洲味覺系料理」，以台灣人喜歡的海鮮為主軸，再融合西式、台式、日式、韓風調味。比起傳統義大利麵，這次新品更強調多料堆疊與鮮味加成，讓每一道麵都有更鮮明的個性。

BEPPIN PASTA必吃1：蒜味培根野菇明太子麵

「蒜味培根野菇明太子麵」以野菇香氣搭配明太子的鹹鮮，讓山珍與海味在同一盤裡交會。蒜香、培根香氣與 Q 彈生麵一起入口，層次清楚又不會過度厚重，很適合第一次嘗試新品的人。

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

BEPPIN PASTA必吃2：酥炸吻仔魚明太子麵

喜歡酥脆口感的人，可以鎖定「酥炸吻仔魚明太子麵」。將在地食材吻仔魚炸至金黃酥脆，再搭配鮮辣明太子醬與生麵拌勻，一口吃得到酥、香、鮮、辣，很有台日混搭的驚喜感。

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

BEPPIN PASTA必吃3：韓風海鮮辣奶油麵、蒜辣蟹肉奶油麵

想吃得更澎湃，則可以看「韓風海鮮辣奶油麵」。這道集結鮭魚菲力丁、日本 3S 級熟帆立貝、無毒蝦仁、花枝圈與大蛤，奶油白醬再加入韓式辛香料，濃郁中帶有辣感後勁，很適合重口味海鮮控。「蒜辣蟹肉奶油麵」則以黃金蟹肉為主角，搭配金黃蒜片與乾辣椒碎，帶出蟹肉的鮮甜與奶油醬的濃郁感，屬於一看菜名就很難不心動的新品。

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

BEPPIN PASTA東興店限定：烏魚子奶油海鮮義大利麵限時一個月

東興店最不能錯過的限定新品，是只供應一個月的「烏魚子奶油海鮮義大利麵」。主廚將頂級烏魚子以切片與刨粉兩種方式呈現，搭配濃郁奶油海鮮義大利麵，入口有奶香、鹹鮮與烘烤香氣，風味奢華但不會太有距離感。

BEPPIN PASTA(東興店) 圖片來源：品牌提供

這道原價 520 元，優惠價 450 元，只在東興店限定供應一個月，想吃烏魚子控真的可以把握開幕期間衝一波。

BEPPIN PASTA開幕優惠一次看

BEPPIN PASTA 東興店開幕首月祭出多重優惠。6 月 12 日至 6 月 14 日正式開幕首三日，午餐時段每日前 30 位內用消費者可享義大利麵半價優惠；晚餐時段 17:00 後內用消費滿 1,000 元，即贈 6 吋瑪格麗特披薩乙份。

6 月 15 日至 6 月 23 日，加入品牌會員並內用消費滿 1,000 元，可獲得松露味黃金薯條乙份。6 月 24 日至 7 月 9 日，戶籍設於復盛里與新聚里的里民，出示身分證明文件並符合店內基本消費設定，可享指定飲品買一送一。

此外，開幕首月會員內用消費滿 1,000 元，還可獲得老饕大禮包，內容包含麵免費加大券、凱薩沙拉兌換券、飲品買一送一券。7 月 10 日東興店首次品牌日，內用點購 6 吋披薩可免費升級 10 吋，義大利麵享免費加麵 50%，內用消費滿 1,000 元再贈香草米戚風乙份。