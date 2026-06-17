質感女子的手腕心機！TAG Heuer泰格豪雅全新「Aquaracer太陽能腕錶」，這款鑲鑽珍珠母貝仙氣爆棚

現代女性生活節奏快，想要隨時保持優雅從容，需要一款「高顏值又省心」的完美神隊友！2026年，瑞士奢華製錶品牌 TAG Heuer 泰格豪雅帶來了讓人一眼心動的全新「Aquaracer Professional 100與200 Solargraph」太陽能腕錶系列。不僅能將大自然與日常的光線轉化為動力，更以極致奢華的珍珠母貝與鑽石點綴，完美演繹何謂「毫不費力的時髦感」，絕對是今年最值得投資的夢幻逸品！

圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph 腕錶28毫米金燦鑲鑽款、TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 腕錶鈦灰玫瑰金款

亮點1：專為女性打造！28mm精緻尺寸，鑲鑽、珍珠母貝仙氣滿分

這次 TAG Heuer 完全懂女生的心！全新 Aquaracer Professional 100 特別推出絕美的28毫米錶徑，這個尺寸戴在亞洲女生的手腕上不僅顯得纖細，更散發著恰到好處的精緻感。

系列一共帶來四款迷人設計：低調奢華的黑色與藍色鑲鑽款、自帶溫柔仙氣的極光白珍珠母貝鑲鑽款，還有將珍珠母貝結合溫潤金色細節的金燦鑲鑽款。無論是搭配俐落的職場西裝，還是週末的浪漫洋裝，都能完美駕馭各種場合。

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圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph 腕錶28毫米極光白鑲鑽款、TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph 腕錶28毫米極光白鑲鑽款

亮點2：最強「黑科技」加持！曬曬太陽就能優雅運轉

誰說高級腕錶保養起來很麻煩？這系列最大的隱藏版魅力，就是搭載了超強大的 TH51-00 與 TH50-00 Solargraph 太陽能機芯！不需要費心上鍊或更換電池，只要有光的地方不管是戶外的暖陽還是室內的人造燈光，都能自動為腕錶充電。

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最棒的地方是，只要短短照光14小時，就能提供長達8個月的滿滿電力！ 對於生活忙碌的質感女子來說，這絕對是最貼心的懶人福音，讓妳隨時隨地保持精準與優雅。

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亮點3：40mm帥氣升級版！情侶對錶的完美首選

除了女錶讓人想直接刷卡，這次 Aquaracer Professional 200 也為男性（或是喜歡中性大錶徑的酷女孩）推出了 40 毫米全新升級版！

圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 腕錶鈦黑款

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圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 腕錶鈦黑款

款式包含百搭的藍面與綠面精鋼款、輕盈洗鍊的 2 級鈦金屬鈦黑款，以及自帶貴氣的鈦灰玫瑰金款。除了錶殼線條更加流暢俐落、換上全新雕琢的經典 Rider Tabs 騎士刻度外，更加入了超實用的「可更換式錶帶系統」。想換風格自己就能輕鬆搞定，當作情侶對錶一起佩戴，更是時髦度破表！

圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 腕錶綠面款

圖片來源：品牌提供，TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 腕錶藍面款

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同場推薦：帝舵表TUDOR Royal皇家系列絕美新色登場

傳承自1950年代的帝舵表（TUDOR）Royal 皇家系列，向來是許多人心中的高CP值首選。近期該系列迎來全面升級，不僅換上精準的帝舵表原廠機芯，更以煥然一新的尺寸與絕美新色，完美揉合運動氣息與現代時尚。

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新款保留了標誌性的「一體式金屬錶帶」與「坑紋外圈」，並將切割線條修飾得更為俐落，同時優化錶耳與鏈節設計，大幅提升配戴舒適度。無論是百搭的不銹鋼或微奢的黃金鋼款式，都能無縫融入職場正裝與週末休閒的OOTD。

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為了滿足不同手腕與穿搭風格，全新 TUDOR Royal 提供 30、36 及 40 毫米（配備星期顯示）三種尺寸。錶面更在經典黑、藍、銀色之外，驚喜加入時髦的淺藍色、鮭粉色及自帶仙氣的珍珠母貝材質，讓腕錶不只是計時工具，更是日常穿搭中最亮眼的時尚配件。