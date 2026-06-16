防曬也開始賣萌！海綿寶寶、ZOA、三眼怪聯名美妝開搶，限量周邊一次看

夏天防曬最怕什麼？不是麻煩，是「明明知道要補擦，卻懶得拿出來」。不過今年美妝保養圈根本集體懂女生心，紛紛把防曬做成可愛到想收藏的模樣，從海綿寶寶、派大星，到GD參與共創的ZO&FRIENDS，再到《玩具總動員5》叉奇、三眼怪，卡通聯名美妝正式把夏日防曬變成療癒小物。比起單純把角色印在包裝上，今年的卡通聯名更講究「實用＋收藏感」，不只有高係數防護、清爽質地，還搭配髮捲夾、造型夾、角色掛飾等周邊，讓補擦防曬不再只是保養步驟，而是包包裡最可愛的夏日配件。

卡通聯名美妝1：未來美 MIRAE × 海綿寶寶，開啟比奇堡夏日保養企劃

迎接品牌10週年，台灣專業院線保養品牌未來美 MIRAE 今夏攜手海綿寶寶 SpongeBob SquarePants 推出全新聯名企劃，把比奇堡的繽紛活力搬進日常保養中。這次主打「可愛爆擊 × 頂規防護」，推出兩款聯名防曬棒禮盒，讓防曬補擦多了滿滿童年感。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

「未來美｜海綿寶寶．美白光感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」主打亮白光感，適合喜歡肌膚看起來明亮、有清爽光澤感的人；「未來美｜派大星．清透水感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」則鎖定清透水感防護，強調保濕、清爽、不厚重的使用感。

圖片來源：官方

棒狀設計最大優點就是方便補擦，不管是通勤、旅遊、戶外活動，或是妝後想加強防曬，都能隨手一滑完成。包裝也很有記憶點，海綿寶寶款以黃藍配色打造活力感，派大星款則用粉綠色系呼應角色呆萌氣質，完全是會讓人想放進包包裡炫耀的聯名小物。更可愛的是，兩款禮盒皆隨盒附贈限定周邊，海綿寶寶款贈送海綿寶寶空氣瀏海髮捲夾，派大星款則附派大星空氣瀏海髮捲夾，從防曬到整理瀏海都一起變可愛。

未來美官網｜即日起至6月21日

活動期間於未來美官網購買指定商品，滿$1,000即贈8分鐘面膜；滿$2,000贈送海綿寶寶・路人魚化妝收納包－比耶魚；滿$3,500贈送海綿寶寶・路人魚沙灘包浴巾組；滿$5,000贈送海綿寶寶不鏽鋼冰壩杯。

圖片來源：官方

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momo購物網｜即日起至6月18日

活動期間於momo購物網購買指定商品，滿$1,000即贈8分鐘面膜；滿$2,000贈送海綿寶寶・路人魚化妝收納包－酷酷魚；滿$3,000贈送海綿寶寶繽紛樂彩雨傘；滿$5,000贈送海綿寶寶不鏽鋼冰壩杯。

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蝦皮官方商城｜即日起至6月18日

活動期間於蝦皮官方商城購買指定商品，滿$1,800贈送海綿寶寶・路人魚化妝收納包－比耶魚；滿$3,500贈送海綿寶寶・路人魚沙灘包浴巾組。

圖片來源：官方

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目前未來美海綿寶寶聯名防曬棒已於未來美官方網站、momo購物網、蝦皮官方商城熱賣中，實體通路也陸續登場，屈臣氏6月12日開賣、康是美6月20日開賣、寶雅7月3日開賣。品牌也配合618檔期推出聯名滿贈活動，海綿寶寶夏日周邊數量有限，想收集的人真的要手刀。

卡通聯名美妝2：Cell Fusion C秀膚生 × ZO&FRIENDS，韓系防曬也萌起來

Cell Fusion C 秀膚生一直給人「專業、安心、醫美保養後也適合使用」的印象，這次加入 ZOA 的軟萌視覺後，讓原本偏機能取向的防曬多了一點收藏感，也讓每天擦防曬變得更有儀式感。本次聯名推出兩款雙入組合。第一款是「ZO&FRIENDS聯名全效修護防曬霜35mL 2入組」，售價 NT$799，主打 SPF50+/PA++++ 高規格防護力，搭配舒緩修護成分，適合重視修護與穩定膚況的人。組合內含全效修護防曬霜35mL兩入，並附上 ZOA 超萌造型夾，讓日常生活瞬間被雲朵貓療癒。

第二款是「ZO&FRIENDS聯名超水潤涼感防曬霜35mL 2入組」，售價同樣為 NT$799，適合乾肌、外出曝曬或怕防曬厚重的人。這款強調清爽水感質地，塗抹時能帶來舒適涼感，並幫助肌膚維持水潤。組合內含超水潤涼感防曬霜35mL兩入，並附10mL ZOA鑰匙圈防曬霜，迷你包裝還能掛在包包上，補擦方便度直接升級。

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Cell Fusion C x ZO&FRIENDS 聯名雙入組合已於康是美第600間愿秀門市開幕時首賣，6月起於全台康是美、UNIKCY指定通路獨家限定販售，售完為止。想要韓系專業防曬，又想順便收藏可愛周邊，這組很適合列入夏季購物清單。

卡通聯名美妝3：安耐曬 ANESSA × 玩具總動員5，叉奇、三眼怪變身防曬神隊友

隨著《玩具總動員5》即將上映，安耐曬 ANESSA 也加入夏日聯名戰局，推出《玩具總動員5》限定包裝防曬組合。這次以人氣角色叉奇、三眼怪作為靈感，結合品牌熱賣明星商品「金鑽高效防曬露」與防曬水凝乳系列，打造充滿收藏感的「防曬總動員」。最吸睛的亮點，就是安耐曬特別推出可搭配迷你金鑽高效防曬露的限量角色掛飾，叉奇、三眼怪直接變成包包上的防曬小隊友。通勤、旅遊、海邊出遊、戶外活動時，不只方便補擦，也讓防曬變成一種可愛穿搭配件。

圖片來源：官方

這次共有兩款限量組合。「安耐曬-膠原保濕防曬總動員」售價 NT$1,800，內含安耐曬金鑽高效防曬露5X 60mL、安耐曬膠原保濕防曬水凝乳90g、安耐曬金鑽高效防曬露5X 12mL，以及玩具總動員角色掛飾一個，叉奇或三眼怪隨機出貨。

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另一款「安耐曬-美肌潤色防曬總動員」同樣售價 NT$1,800，內含安耐曬金鑽高效防曬露5X 60mL、安耐曬美肌潤色防曬水凝乳90g、安耐曬金鑽高效防曬露5X 12mL，以及玩具總動員角色掛飾一個。其中金鑽高效防曬露主打極致防禦與抗汗防水，適合長時間戶外活動；防曬水凝乳系列則主打清爽不黏膩，適合不喜歡臉部防曬厚重、怕底妝打架的人。膠原保濕防曬水凝乳適合喜歡透明無色、帶妝補曬的人；美肌潤色防曬水凝乳則能同步修飾蠟黃與膚色不均，讓肌膚看起來更有氣色。即日起至7月3日，安耐曬也推出「夏日防曬總動員」活動，凡掃描 QR CODE 即可至活動頁面參加扭蛋機抽獎，人人有獎，讓防曬補貨多一點驚喜感。