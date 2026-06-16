今年必需隨身攜帶的時尚配件 TERRA 隨身植萃竹纖濕紙巾 登場

AI重點 文章重點整理： 重點一： TERRA 推出隨身植萃竹纖濕紙巾，鎖定夏季清爽需求。

TERRA 推出隨身植萃竹纖濕紙巾，鎖定夏季清爽需求。 重點二： 產品採單片獨立包裝，方便放入口袋、化妝包與健身包。

產品採單片獨立包裝，方便放入口袋、化妝包與健身包。 重點三：並推出七天體驗組，讓消費者一次試用四款情境系列。

夏天一到，許多人都有同樣的困擾：通勤幾分鐘就滿身悶熱、健身後來不及回家梳洗、下班赴約前總覺得臉上少了點清爽感。這些時刻未必需要重新洗澡或完整保養，但總希望能快速整理一下自己，讓整體感覺更舒服、更有精神。也因此，越來越多人開始在包包裡放入單片包裝的隨身清潔用品。不同於過去將濕紙巾視為應急用品，現在它更像護唇膏、香水或護手霜一樣，成為日常外出的固定配件之一。

近年來，從香氛噴霧、口腔清新產品到隨身保養品，這類講求便利性的個人護理用品愈來愈受到歡迎。比起追求完美妝容，更多人開始重視如何在忙碌的生活節奏裡，隨時維持舒服自在的感受，而能夠快速整理自己的小物，也逐漸成為許多人出門前的必備清單。看準這樣的需求，來自紐西蘭的生活清潔品牌 TERRA 推出「隨身植萃竹纖濕紙巾」，將清潔與日常護理結合，希望在外不方便時刻可以好好整理自己變得更簡單。

▲來自紐西蘭的生活清潔品牌 TERRA 推出隨身植萃竹纖濕紙巾，隨身形象管理系列共四款以不同生活情境區分。圖 / TERRA 提供

與一般濕紙巾不同的是，TERRA 依照不同生活情境推出四款系列。無論是運動流汗後、長時間通勤外出、補妝前整理肌膚，或是飛機與車程中的旅行時光，都能找到適合的使用選擇。除了針對情境設計，每片濕紙巾皆採獨立單片包裝，不必攜帶整包濕紙巾，也不用擔心開封後水分流失。輕巧尺寸能輕鬆放入口袋、化妝包或健身包，需要時隨手取用，對於經常移動的上班族、健身族或旅行愛好者來說特別方便。

▲TERRA 運動潔淨(清涼薄荷)在運動流汗後使用，即刻恢復乾淨清爽。圖 / TERRA 提供

如果還不確定自己最適合哪一款產品，TERRA 也同步推出「7天體驗組」，一次收錄四款人氣系列，從運動後的清爽整理、日常外出的體面維持，到補妝前的肌膚整理與旅途中的舒適照護，都能一次體驗。

過去人們總把濕紙巾放在車上、辦公室抽屜，或是旅行時才會想起來帶著；現在，隨身單片的濕紙巾開始出現在更多人的口袋、化妝包和隨身包裡，就是因為天氣越來越熱、生活節奏越來越快，有時候需要的不是重新洗澡、重新上妝或多一道保養程序，而是一個能在幾分鐘內幫助自己恢復清爽感的小工具。或許今年夏天，放進包包裡的，不只是防曬和補妝用品，而是一片在需要時能快速做好形象管裡的濕紙巾。

▲TERRA 7天體驗組-讓你將日常清潔成為你的日常風格。圖 / TERRA 提供

【TERRA 7天體驗組 21+2】官方售價 199元／組

運動潔淨 ×7片＋除臭爽膚 ×7片＋臉部專用 ×7片 贈旅行舒膚 ×2片

想一次體驗四種生活情境下的清潔與護理方式，可至 TERRA 官方網站了解更多資訊。