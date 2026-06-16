韓系妝前乳推薦！5款滋潤保養型打底，乾肌、敏弱肌、脫皮卡粉都該收

底妝要漂亮，真的不是粉底越貴越好，而是「妝前保養」有沒有做對。尤其現在韓系妝容流行那種像天生好皮膚的水光感、奶油肌，比起厚厚遮瑕，更重視肌膚在上妝前的保濕度、平滑度與抓妝力。如果你常常遇到粉底卡在鼻翼、嘴角脫皮、下午浮粉，或是換季敏感到連上妝都刺刺的，那很可能不是底妝不適合，而是妝前打底還少了一步「保養型妝前乳」。

以下整理5款韓系妝前保養推薦，從屏障修護、保濕鎖水到韓國美容室愛用的底妝磁鐵，一次幫乾肌、混合肌、敏弱肌找到命定妝前打底。

韓系妝前保養推薦1：AESTURA 瞬效舒緩護能保濕乳霜

圖片來源：AESTURA

AESTURA 瞬效舒緩護能保濕乳霜可說是韓國敏弱肌圈很有存在感的「屏障神霜」，主打修護乾燥、脫皮與受損肌膚屏障，很適合換季泛紅、刷酸後不穩定，或是底妝常常卡粉的人。

它的亮點在於專利 DermaON® 微囊科技，乳霜裡可以看到細小白色顆粒，塗抹時會因肌膚溫度融化，釋放神經醯胺等修護成分。配方中也以神經醯胺、膽固醇、脂肪酸作為屏障修護核心，幫肌膚補上防護力。

圖片來源：AESTURA

質地是偏豐潤的乳霜狀，但不是厚重油膩型，推開後會在肌膚表面形成柔滑的保護膜感。若是乾肌、混乾肌，妝前薄擦可以先把脫皮處壓下來，後續粉底比較不容易浮在皮屑上。

使用時建議先在掌心稍微溫熱，再以按壓方式上臉，特別適合用在兩頰、鼻翼、嘴角等容易乾燥卡粉的位置。不過大油肌在夏天全臉使用可能會覺得偏滋潤，可改成局部使用，或選同系列較清爽的乳液、水凝霜。

韓系妝前保養推薦2：Ongredients 肌膚屏障舒緩乳液

圖片來源：Ongredients

Ongredients 肌膚屏障舒緩乳液是近年在韓國很受歡迎的妝前保濕乳，主打修護屏障、水油平衡與提升底妝服貼度。比起厚重的修護霜，它的質地更清爽，因此很適合油肌、混合肌、粉刺肌與敏弱肌當作日常妝前打底。

配方中以 NB P-COMPLEX™ 技術、積雪草萃取、多肽、玻尿酸與扶桑花膠原蛋白作為保濕舒緩核心，訴求在補水的同時穩定肌膚狀態。質地介於精華與乳液之間，延展度高，上臉後大約半分鐘到一分鐘會慢慢吸收，留下清爽、不黏膩的保濕膜。

圖片來源：Ongredients

它最特別的地方是吸收後會有一點「微澀抓妝感」，不像油亮保養品那樣讓粉底滑走，反而能讓底妝更貼。對於外油內乾、底妝容易斑駁的人來說，這種妝前乳液非常實用。

如果早上趕時間，可以在化妝水後直接用它取代乳液步驟，薄擦全臉後等待吸收，再上防曬與底妝。乾肌在冬天使用時，則可於兩頰局部疊加保濕霜，避免後續底妝乾裂。

韓系妝前保養推薦3：Real Barrier 沛麗膚 極致修護霜

圖片來源：Real Barrier

Real Barrier 沛麗膚極致修護霜是偏高滋潤度的屏障修護型乳霜，很適合極乾肌、換季嚴重脫皮、刷酸後乾燥，或醫美術後肌膚作為修護保養使用。

它的核心是 MLE® 屏障修護技術，訴求模擬健康肌膚的多層屏障結構，幫助修護受損角質層。成分中也含有神經醯胺、泛醇、積雪草苷、尿囊素與鎖水保濕因子，對乾燥、泛紅、緊繃肌膚相當友善。

圖片來源：Real Barrier

質地非常紮實，像硬挺奶油或固態糖霜，因此妝前使用一定要掌握「少量、溫熱、按壓」三個重點。先用掌心體溫把乳霜化開，再輕輕按壓在脫皮處，能幫助壓平乾燥皮屑，讓粉底更服貼。

不過這款不是人人都適合全臉厚擦。若是大油肌、容易長閉鎖粉刺的人，建議避開濃厚版，或只局部用在乾燥區域。乾肌、沙漠肌則會很愛它那種厚實但不亂泛油光的保護感。

韓系妝前保養推薦4：S.NATURE 水潤角鯊烷保濕霜

圖片來源：S.NATURE

S.NATURE 水潤角鯊烷保濕霜是韓國很受混合肌、油敏肌喜愛的保濕霜，最大特色是有乳霜的鎖水感，但膚感卻像水凝霜一樣清爽，不容易悶厚，適合想要妝前保濕卻怕黏膩的人。

配方中含有植物性角鯊烷、Aquaxyl™ 糖類保濕因子、泛醇、尿囊素、8重玻尿酸與水解膠原蛋白，主打補水、鎖水與維持水油平衡。質地是半透明優格乳凍感，推開後像水精華一樣快速化開，吸收速度很快。

圖片來源：S.NATURE

它上臉後不會留下油膜，而是自然的水潤光澤感，像剛洗完臉、肌膚喝飽水那樣清透。妝前使用能撫平鼻翼、嘴角的小乾紋與微脫皮，後續上氣墊或粉底液比較不容易卡住。

如果你覺得 AESTURA 或 Real Barrier 太滋潤，又覺得一般乳液不夠保濕，S.NATURE 會是很剛好的中間選項。外油內乾、混合肌、油敏肌尤其可以優先考慮。

韓系妝前保養推薦5：YUNJAC 然作 裸妝保濕妝前乳

圖片來源：YUNJAC

YUNJAC 然作裸妝保濕妝前乳是這5款中最接近「真正妝前乳」定位的一款，也常被形容成韓系底妝磁鐵。它主打護膚型妝前，不靠傳統矽靈假滑感，而是用保濕精華般的質地打造服貼抓妝膜。

配方中結合品牌草本植萃、植物性鯊烷、神經醯胺、膽固醇、煙醯胺與腺苷等成分，兼具保濕、修護、提亮與抗初老概念。質地是帶有淡淡光澤的水感凝露，上臉後先是水潤，等約30至60秒後，會形成微微帶黏性的「磁鐵膜」。

圖片來源：YUNJAC

這層微黏感不是油膩，而是讓粉底更容易服貼在肌膚上。特別適合毛孔明顯、底妝容易浮粉、鼻翼容易卡粉，或是不喜歡傳統控油毛孔妝前那種矽感的人。

使用時建議全臉薄擦即可，鼻翼、眉心、嘴角等容易卡粉處可稍微加強。塗完後不要立刻上粉底，等待磁鐵膜成形後，再用氣墊粉撲或美妝蛋垂直拍上底妝，妝感會更貼、更有韓系水光肌的精緻感。

5款韓系妝前保養怎麼選？

修護屏障、拯救乾燥敏弱肌

可選 AESTURA 瞬效舒緩護能保濕乳霜；想要清爽保濕又兼具抓妝力，Ongredients 肌膚屏障舒緩乳液會很適合

極乾肌、脫皮嚴重

Real Barrier 屏護保濕深層修護霜更有存在感。

效果水潤但不油膩、外油內乾肌膚

S.NATURE 水潤角鯊烷保濕霜是輕盈保濕派首選；如果想直接找一款韓國美容室感的妝前打底，讓粉底更服貼，YUNJAC 裸妝保濕妝前乳會是最有「底妝磁鐵」感的一款。

妝前保養不是越多越好，反而是越精準越有效。只要選對適合膚質的保濕打底，粉底不用上很厚，也能呈現乾淨、服貼、透亮的韓系好皮膚妝感。