今年彩妝最該收「寶寶藍」！5款新品整理：氣墊、蜜粉、唇蜜連蠟黃肌都被救回來

今年彩妝圈最有存在感的顏色，絕對是「寶寶藍」。比天空藍更柔、比冰河藍更甜，這種低飽和、帶點清冷感的藍色，不只出現在包裝設計，也被放進底妝、蜜粉、唇彩與腮紅概念裡，成為夏季妝容的關鍵字。它的迷人之處在於：看起來清爽、拍起來有濾鏡感，還能把妝容從普通精緻，瞬間拉到「高級冷感」。

從PRADA Beauty的莫測藍氣墊、雅詩蘭黛粉持久寶寶藍氣墊，到媚比琳寶寶藍蜜粉、3CE蘇打藍護唇蜜與寶寶藍腮紅，這波寶寶藍不是單純賣可愛，而是把「去黃、提亮、清透、減齡」全部打包，難怪會成為今年彩妝新品裡最讓人想收的顏色。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 今年彩妝流行寶寶藍，主打清冷、高級與濾鏡感。

今年彩妝流行寶寶藍，主打清冷、高級與濾鏡感。 重點二： PRADA與雅詩蘭黛推出寶寶藍氣墊，強調持妝與提亮。

PRADA與雅詩蘭黛推出寶寶藍氣墊，強調持妝與提亮。 重點三：媚比琳、3CE以蜜粉、唇蜜與腮紅加入寶寶藍戰局。

寶寶藍彩妝推薦1：PRADA Beauty「莫測藍尼龍氣墊粉餅」

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅+柔焦妝前乳+莫測藍經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty把時裝裡的藍色調搬進彩妝，推出「莫測藍尼龍氣墊粉餅」，外盒與粉撲都換上低飽和莫測藍，搭配PRADA經典三角Logo，光放在化妝包裡就很有精品感。新品於2026年1月1日正式上市，限量二色LC5、LN10，12g售價NT$2,850；同系列也有「PRADA莫測藍經典潤唇膏」，3.8g售價NT$1,550。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

這款氣墊主打無痕持妝與輕盈霧光感，粉體呼應PRADA RE-NYLON再生尼龍的輕量實用特性，搭載「MOTION PROTECT TECHNOLOGY™ 長效適應貼膚科技」與超微米輕盈粉體，可堆疊遮瑕、修飾毛孔瑕疵，並訴求24H持妝防蹭、零卡紋。配方也添加菸鹼醯胺，鎖定混合肌在夏天常遇到的控油太乾、保濕又悶黏問題，打造高級原生微霧光妝感。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

寶寶藍彩妝推薦2：雅詩蘭黛「粉持久寶寶藍氣墊粉餅」

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛今年把經典粉持久家族再升級，推出全新一代「粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF40 / PA+++」，也就是話題度很高的「粉持久寶寶藍氣墊粉餅」。新品7月8日上市，全系列共7色，1盒1蕊12g售價NT$2,400、蕊心12g售價NT$1,800。

雅詩蘭黛粉持久家族全新一代IU同款「粉持久寶寶藍氣墊粉餅」。圖片來源：品牌提供

粉持久寶寶藍氣墊粉餅主打「持久、無瑕、輕貼」1拍3效，搭載彈力貼膚網，能形成自然融膚薄膜，減少脫妝、結塊、卡粉與積線問題；同時具備24小時控油抗汗、抗熱、抗潮濕與不易沾染轉移特色，夏天通勤、戶外行程、長時間帶妝都很有安全感。

雅詩蘭黛粉持久家族全新一代IU同款「粉持久寶寶藍氣墊粉餅」。圖片來源：品牌提供

寶寶藍彩妝推薦3：媚比琳「FIT ME輕嫩透薄紗蜜粉 #寶寶藍」

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。圖片來源：品牌提供

開架彩妝也正式加入寶寶藍戰局！媚比琳推出全新「FIT ME輕嫩透薄紗蜜粉」，10g建議售價NT$450，其中主打色「#寶寶藍」以藍色校正原理對應亞洲肌常見黃感，被稱為蠟黃肌救星，一拍就能淨透提亮，打造像自帶冷白濾鏡的透明裸嫩肌。

這款蜜粉搭載「微米六角薄紗粉體」，訴求柔焦毛孔、修飾油光，並具備16H持妝控油效果；粉體採用防水科技，實測可減少60%油光，同時主打「吸油不吸水」，吸附多餘油脂之餘，仍保留肌膚水分與舒適感。除了#寶寶藍，也有#柔膚裸、#澎嫩粉、#晶透白，分別對應柔焦修飾、粉嫩氣色與透明定妝需求。

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。張念慈/攝影

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。張念慈/攝影

寶寶藍彩妝推薦4：3CE「果凍護唇蜜 #13蘇打果凍」

3CE「果凍護唇蜜 #13蘇打果凍」。圖片來源：品牌提供

3CE這次把寶寶藍玩進唇彩裡，「3CE果凍護唇蜜」全系列推出10色，4g建議售價NT$410，其中#13蘇打果凍以蘇打藍成為話題焦點，加入細緻閃光，單擦能呈現自然透亮好氣色，疊擦則能增加唇部立體層次，打造更有玩味的QQ水光唇。

這系列主打水感凝膠質地，不黏膩又能修飾唇紋，並添加角鯊烷、5%甘油、玻尿酸與維他命E等修護成分，提供24小時護唇效果，持續使用14天後讓雙唇更柔嫩細緻。對想追寶寶藍但又怕藍色上臉太難駕馭的人來說，從唇蜜疊擦入門最安全，既有清透感，也不會太誇張。

3CE「果凍護唇蜜 #13蘇打果凍」。圖片來源：品牌提供

寶寶藍彩妝推薦5：3CE「單色腮紅 #UNUSUAL DAY 寶寶藍」

3CE彩妝新品。張念慈/攝影

如果想讓妝感更有韓系淡顏氛圍，3CE「單色腮紅 FACE BLUSH」限量色#UNUSUAL DAY寶寶藍也很值得注意。這款主打提升妝容清透感，能營造膨脹減齡效果，粉質細膩、好暈染，多層疊加也不容易顯髒，5.5g建議售價NT$525。

寶寶藍腮紅聽起來很前衛，但實際妝效更像是「冷調打光」，適合用在臉頰高點、眼下或原本容易暗沉的位置，讓底妝變得更乾淨。尤其搭配淡粉唇、透明水光唇或低飽和眼妝時，能把整體妝容拉成韓系清冷感，很適合想畫「看起來沒很用力但很精緻」的夏日妝容。