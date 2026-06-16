2026-06-16 14:17 女子漾／編輯黃冠婷
全智賢173公分比例太神！從《屍速禁區》到IG穿搭，5招學會女神高級感
44 歲韓國演員全智賢近來帶著新作電影《屍速禁區》回歸大銀幕！身高 173 公分的她，以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等經典韓劇奠定人氣與地位，出道多年來，全智賢始終維持高度自我管理與穩定狀態，凍齡般的年輕氣質與狀態，更讓人難以相信她已是兩個兒子的母親。全智賢於 2012 年與企業家老公崔俊赫結婚，男方家世背景顯赫，不過兩人婚後生活一向低調、鮮少公開放閃。近期為宣傳新片《屍速禁區》，全智賢頻繁出席各大活動，每一次亮相都成為焦點，無論是公開場合或機場穿搭，她總能以極簡造型展現高級質感，散發獨特的「智性美」魅力，她究竟如何維持這份從容又精緻的氣場？一起來看看她的 IG 穿搭解析吧！
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭解析！
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭 1. 全牛仔丹寧造型｜拉袖、紮衣細節營造隨性鬆弛感
全智賢日前宣布成為有「韓版 Uniqlo」之稱的韓國平價品牌 TOPTEN10 全新代言人，並親自演繹 2026 春夏系列形象照，再次展現她招牌的高級鬆弛感，照片曝光後，也讓不少網友直呼：「全智賢真的有把平價單品穿成精品的能力！」其中一套，全智賢選擇以牛仔襯衫搭配寬直筒牛仔褲打造全丹寧造型，透過同色系穿搭延伸整體視覺比例，不僅讓 173 公分的高挑身形更加修長，也營造出俐落大器的時髦氛圍。她刻意解開襯衫上方數顆鈕扣，形成自然 V 領線條，巧妙露出鎖骨與頸部肌膚，在率性之中增添幾分女人味，同時也能修飾臉型與肩頸比例。此外，全智賢還運用「拉袖子」與「紮衣襬」兩個簡單卻關鍵的穿搭技巧，將牛仔襯衫隨性捲至手肘位置，露出纖細手腕，讓整體造型看起來更加輕盈有層次，再搭配微微紮入褲頭的穿法，強調腰線之餘，也避免全丹寧造型顯得過於呆板。最後以黑色尖頭跟鞋和細版皮帶作為點綴，替休閒感十足的牛仔套裝注入精緻質感，輕鬆詮釋毫不費力的高級時尚。
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭 2. 皮革外套疊穿｜增添層次與份量感氣場升級
全智賢的機場穿搭向來以率性舒適著稱，看似簡單卻總能透過關鍵單品提升整體時髦度，像這套造型中，她以白色貼身背心搭配直筒牛仔褲作為基礎，勾勒出俐落修長的身形線條，展現毫不費力的隨性感。
不同於一般人可能選擇連帽外套或針織衫作為外搭，全智賢則以一件具有份量感的皮革立領夾克為造型畫龍點睛，皮革材質自帶硬挺輪廓與個性氣息，不僅為簡約的背心、牛仔褲組合注入層次感，也讓整體造型瞬間從休閒風升級為充滿氣場的都會時髦風格，透過一柔一剛的材質對比，以及寬鬆外套與貼身內搭的輪廓平衡，成功演繹兼具率性與高級感的機場穿搭範本。
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭 3. 短版西裝裙裝｜巧露川字肌展現俐落性感
全智賢向來擅長將優雅與性感拿捏得恰到好處，這套西裝裙裝便是最佳示範！她選擇以米杏色短版西裝外套搭配同色系長裙，運用俐落剪裁打造知性幹練的氛圍，同時藉由短版上衣與高腰裙身的搭配，巧妙露出平坦腹部與若隱若現的川字肌線條，為原本端莊的套裝造型增添一絲率性性感。短版西裝外套的衣長恰好落在腰際上方，不僅能提高腰線位置，也能在視覺上拉長腿部比例，讓整體身形顯得更加修長，內搭黑色短版上衣，透過深淺色對比強化層次感，同時將視覺焦點集中在腰腹線條上，展現健康且充滿自律感的身材管理成果。
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭 4. 公主袖印花設計｜打造優雅皇室氛圍
身為 LV 品牌大使的全智賢，先前出席品牌活動時，以一身兼具復古與現代感的造型驚艷亮相，她身穿公主袖印花短袖襯衫，挺括且微蓬的輪廓設計散發濃厚宮廷氣息，奠定整體造型的華麗基調，下身搭配高腰深藍色中長裙，不僅有效拉長身形比例，也為造型注入沉穩優雅的質感。而整體穿搭最吸睛之處，莫過於腰間繫上的藍黑色流蘇寬版腰封，不僅增添豐富層次感，更巧妙懸掛 LV 迷你包款作為點綴，讓造型細節更加完整，透過疊穿手法與配件的靈活運用，成功在復古風情與現代奢華之間取得完美平衡，不僅提升整體辨識度，也展現出全智賢從容自信的高級氣場與獨特貴族魅力。
全智賢身高 173 公分 IG 高級感穿搭 5. 飾品精緻點綴｜為極簡造型注入高級細節感
除了在服裝選擇與穿搭技巧上下足功夫，全智賢也相當擅長透過飾品為造型增添高級質感，像是她曾以白色開襟上衣搭配卡其色長褲現身，看似簡約俐落的穿搭，卻透過金色珠寶的巧妙點綴展現不凡品味，她選擇疊搭 Piaget 金色項鍊，並搭配戒指與腕錶相互呼應，在細節中堆疊出精緻層次，不僅讓整體造型更顯優雅，也成功為極簡穿搭注入奢華氣息，展現毫不費力的高級感。
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