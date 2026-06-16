2026-06-16 13:34 女子漾／編輯王廷羽
夏天穿搭別再只穿素T！5套「印花穿搭公式」超顯瘦，Karina洋裝私服、UNIQLO聯名必看
夏天就是印花單品的主場！比起素色穿搭，印花更能一秒增加造型亮點，不管是花卉、條紋、幾何圖騰，還是手繪感印花，都能讓日常穿搭多一點輕盈感與度假氛圍。不過印花單品看起來搶眼，搭不好也容易顯得太花、太用力，關鍵就在於「一個重點印花＋乾淨單品平衡」。以下整理 5 套夏日印花穿搭靈感，從印花背心、印花裙、印花襯衫到洋裝造型都能找到方向！
夏日印花穿搭1. 印花背心＋牛仔褲
想嘗試印花又怕太誇張，可以先從印花背心開始。背心本身面積不大，搭配高腰牛仔褲就能讓造型清爽又有重點，特別適合夏天逛街、旅行或週末約會。印花背心若是花卉、幾何或彩色圖騰，下半身建議選擇直筒牛仔褲、寬褲或淺色丹寧，讓整體看起來更輕盈。鞋款可以搭配涼鞋、芭蕾平底鞋或小白鞋，想要更有度假感，也可以加上草編包、墨鏡或大耳環，簡單就很有夏天味道。
夏日印花穿搭2. 素色上衣＋印花長裙
如果想把印花穿得浪漫一點，印花長裙絕對是最不容易失手的選擇，上半身可以搭配白色背心、素色短袖上衣或簡約針織背心，讓印花集中在下半身，整體視覺不會太滿，鞋子搭配樂福鞋或靴子都很時髦！
這套可以參考 UNIQLO F.RISSO 系列中的「女裝寬襬長裙」，印花裙擺很適合搭配素色上衣，穿起來有夏日度假感，也不會過度甜美；若想修飾比例，可以把上衣紮進裙頭，搭配細帶涼鞋或穆勒鞋，整套看起來會更俐落。
夏日印花穿搭3. 上衣＋牛仔褲＋印花裙
想把印花穿得更有層次，可以試試近期很流行的「褲裙疊穿」。上半身選擇素色背心、合身T恤或短版上衣，下半身用牛仔褲打底，再外搭一件輕薄印花裙，立刻讓基本款穿搭變得更有造型感。這套很適合喜歡日系、Y2K 或街頭混搭風的女孩，牛仔褲本身帶有休閒感，印花裙則能增加柔和與浪漫氛圍，兩者混搭起來不會太甜，也不會太無聊，建議印花裙可以選擇透膚、薄紗或開衩款式，搭配球鞋、瑪莉珍鞋或厚底涼鞋都很好看。
夏日印花穿搭4. 印花洋裝＋帽子
夏天懶得想搭配時，一件印花洋裝就是最快的答案，aespa 的 Karina 私服也常以洋裝穿出輕鬆卻精緻的氛圍，證明「一件式穿搭」真的很適合想快速出門又不想失手的女孩。洋裝本身已經完成大部分造型，只要搭配帽子、涼鞋和簡單包款，就能快速營造夏日感，而且拍照效果也很加分。
UNIQLO F.RISSO 系列中的「女裝印花寬版洋裝」很適合這套公式，寬鬆版型不貼身，夏天穿起來更舒服，印花設計也能讓整體看起來更有藝術感。若想穿得休閒，可以搭帆布鞋和棒球帽；想走度假風，則可以搭草帽、平底涼鞋與藤編包。
夏日印花穿搭5. 背心＋印花絲巾＋寬褲
如果覺得大面積印花有點難駕馭，也可以先從「印花配件」開始入門，像是素色背心搭配寬褲，再加上一條印花絲巾，不管是綁在脖子上、當髮帶，或隨手繫在包包上，都能讓原本簡單的穿搭瞬間多一點細節感。這套很適合日常通勤、咖啡廳約會、看展或輕旅行。白色背心配米色寬褲清爽乾淨，黑色背心配丹寧寬褲則更俐落有個性。印花絲巾可以選亮色系或手繪感圖案，既能增加夏日氛圍，又不會太高調，很適合想嘗試印花、但不想穿得太浮誇的人。
精華 FAQ
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核心原則是只保留一個重點印花，其餘單品盡量選素色或乾淨版型，藉此平衡視覺重量。這樣既能凸顯印花亮點，也不容易穿得太滿或太用力。
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文章列出印花背心配牛仔褲、素色上衣配印花長裙、褲裙疊穿、印花洋裝加帽子，以及背心配印花絲巾與寬褲，都是靠比例與層次達到顯瘦效果。
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內文提到 aespa 的 Karina 常以洋裝打造輕鬆精緻感，也推薦 UNIQLO F.RISSO 系列的印花長裙與寬版洋裝，作為日常可直接參考的穿搭範例。
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