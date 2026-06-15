2026-06-15 18:00 女子漾／編輯王廷羽
玩具迷荷包守不住！《玩具總動員5》快閃店＋專屬玩具盒體驗登場，4款吊飾太欠收
胡迪、巴斯光年、三眼怪真的回來了！迪士尼皮克斯動畫電影《玩具總動員5》將於6月17日在台灣上映，電影還沒正式登上大銀幕，周邊與快閃活動就已經一波接一波登場，玩具迷的荷包真的要先守好。
從威秀影城推出的「製作專屬玩具盒」體驗，到 caco 全台快閃店、限定服飾、DIY吊飾、拍貼機與主題打卡場景，這個夏天根本是粉絲的快樂宇宙~以下整理《玩具總動員5》快閃店與限定活動資訊，想拍照打卡、收周邊、把自己變成玩具的粉絲，快把時間排起來！
文章目錄
《玩具總動員5》專屬玩具盒體驗登場！把自己變成玩具帶回家
《玩具總動員5》專屬玩具盒體驗登場！把自己變成玩具帶回家
《玩具總動員》系列中，「玩具盒」一直是最具代表性的經典元素，象徵每個玩具角色誕生與被收藏的起點。這次電影上映前夕，特別推出全新限定「製作專屬玩具盒」體驗活動，讓粉絲不只看電影，還能親手完成一款只屬於自己的玩具吊飾。
體驗流程也很有儀式感！粉絲可先進入玩具店主題拍貼機，投入100元拍攝全身大小四格照片；完成後，再至扭蛋機投入300元，即可隨機獲得1款限定「玩具盒吊飾」。最後將照片放入玩具盒中，扣上吊飾環，就能完成專屬自己的《玩具總動員5》玩具盒吊飾，彷彿真的成為電影世界裡的新角色，不管是掛在包包上、當收藏擺飾，或是和朋友一起拍一組「玩具盒出道照」，都很有紀念感。
4款玩具盒吊飾一次看！胡迪、巴斯光年、三眼怪全都有
這次推出4款限定玩具盒設計，包含「牛仔玩具盒」、「巴斯光年玩具盒」、「三眼怪玩具盒」以及全新登場的「莉莉板玩具盒」，每一款都藏有不同角色彩蛋。
「牛仔玩具盒」集結胡迪、翠絲與紅心等人氣角色元素，滿滿西部牛仔風格；「巴斯光年玩具盒」則以經典太空梭造型呈現，讓人一看到就想喊出飛向宇宙；「三眼怪玩具盒」融入招牌火箭設計，萌度直接破表。最特別的是全新「莉莉板玩具盒」，集結《玩具總動員5》新角色 Lilypad 莉莉板、褲褲寶 Smarty Pants、地圖軍 Atlas 與小快拍 Snappy，對粉絲來說也是搶先認識新角色的可愛入口。
《玩具總動員5》製作專屬玩具盒拍貼機活動資訊
《玩具總動員5》製作專屬玩具盒拍貼機活動資訊
《玩具總動員5》製作專屬玩具盒拍貼機時間：即日起～7/31
地點：台北南港LaLaport威秀影城／台中大遠百威秀影城／台南南紡威秀影城
CACO《玩具總動員5》快閃店全台登場！四大主題場景超好拍
CACO《玩具總動員5》快閃店全台登場！四大主題場景超好拍
迎接《玩具總動員5》上映，CACO 也推出全台限定快閃店，於南港、台中、台南、高雄四大商圈同步登場，這次快閃店不只賣周邊，更打造不同主題場景，讓粉絲一走進店內就像闖進電影世界。
南港（2101） LaLaport 店還原《玩具總動員》經典房間主題，滿滿懷舊感讓人一秒回到童年；台中大遠百店則由「三眼怪娃娃機」攻佔，巨大爪子加上滿滿三眼怪，拍照可愛到不行；台南大西門店以紙箱與積木堆疊出童趣探索空間；高雄夢時代店則主打阿薛主題，充滿個性與反叛感，暗黑系玩具迷也會愛。各店更設置專屬互動打卡牆，搭配不同主題店裝，隨手一拍都像走進玩具房，勢必成為今年夏天社群洗版景點。
限定服飾、DIY吊飾、拍貼機太燒！
CACO 這次也推出多款《玩具總動員5》限定服飾與周邊，從短袖T-shirt、古巴襯衫、帽子到襪子都有。其中「阿薛的玩具」主題將 Babyhead 蜘蛛嬰兒、龐克骷髏頭與獨眼娃娃等角色元素印上水洗復古單品，帶點怪誕又有個性的風格，讓玩具迷不只收藏周邊，也能穿出角色態度。
現場人氣活動之一，還有「DIY吊飾」體驗，粉絲可以從多款角色壓克力配件中，挑選蛋頭夫婦、抱抱龍、叉奇、凱倫等命定角色，打造專屬自己的精緻吊飾。此外，現場還設有「Oooooh~!爪子抽抽樂」夾娃娃機，以及胡迪與牧羊女、巴斯與翠絲、叉奇與凱倫三款情侶主題拍貼機。想拍照、想手作、想買周邊，這裡一次滿足。
CACO滿額贈官方電影海報，療癒小物也值得收
除了限定服飾，CACO 也推出多款生活小物，像是三眼怪與熊抱哥造型紓壓機械式按鍵、蛋頭夫婦磁吸吊飾、三眼怪主題大容量保溫瓶、莉莉板飲料提袋等，讓《玩具總動員》角色從大銀幕一路陪進日常生活。活動期間於店內單次消費滿1,200元，並成功加入品牌官方 LINE 好友，即可獲得限量《玩具總動員5》迪士尼官方電影海報，數量有限，送完為止。
CACO《玩具總動員5》快閃店門市資訊
CACO《玩具總動員5》快閃店門市資訊
CACO 南港 LaLaport店
地址：臺北市南港區經貿二路131號5F
檔期：2026/06/02至2026/07/13
CACO 台中大遠百店
地址：臺中市西屯區臺灣大道三段251號11F
檔期：2026/06/02至2026/06/25
CACO 台南大西門店
地址：臺南市中西區西門路一段658號B區5F
檔期：2026/06/02至2026/06/28
CACO 高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號1F
檔期：2026/06/02至2026/06/28
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