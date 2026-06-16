夏天底妝不暗沉靠這顆！6款蜜粉新品一次看，去黃柔焦、控油補妝全都有。圖片來源：品牌提供

夏天底妝最怕的不是出油，而是出油後毛孔現形、粉底斑駁、臉色暗沉，早上還是精緻女孩，下午直接變成「妝容歷劫」。今年蜜粉新品不只拚控油，還把校色提亮、柔焦毛孔、保濕不卡粉、隨身補妝都放進同一顆裡，從開架到專櫃都有亮點新品登場。以下整理 2026 必看蜜粉新品，想找黃肌救星、油肌控油神器或補妝小廢包必備，可以直接照需求挑。

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理 2026 夏季六款蜜粉新品，從開架控油到專櫃校色提亮、保濕補妝皆有，提供黃肌、油肌與乾肌依需求挑選的參考。

2026蜜粉新品推薦1.媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉：開架控油新選擇，寶寶藍一拍去黃

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。圖片來源：品牌提供

媚比琳今夏推出全新「FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉」，主打打造「柔焦薄紗肌」，搭載「微米六角薄紗粉體」，粉體細緻服貼，能柔焦毛孔、修飾油光，讓底妝看起來更輕盈乾淨。這款同時具備 16H 柔焦控油效果，粉體採用防水科技，實測可減少 60% 油光，適合夏天容易出油、底妝下午就開始斑駁的人。

最受矚目的色號是「#寶寶藍」，以藍色校正原理修飾亞洲肌常見黃感，一拍提亮淨透，被定位為蠟黃肌救星。另有「#柔膚裸」柔焦修飾毛孔瑕疵、「#澎嫩粉」增加粉嫩氣色、「#晶透白」透明柔焦，4 色都可全臉定妝，其中晶透白也能用於瀏海控油。10g 建議售價 NT$450。

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。圖片來源：品牌提供

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。圖片來源：品牌提供

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。張念慈/攝影

2026蜜粉新品推薦2.MAQuillAGE 心機彩粧：心機超持妝精華蜜粉，定妝也能同步保濕

心機彩粧_心機超持妝精華蜜粉。圖片來源：品牌提供

日本底妝品牌 MAQuillAGE 心機彩粧推出全新「心機超持妝精華蜜粉」，主打以「精華裹妝科技 × 水光精華比例」將修飾粉體包覆於精華液中，讓蜜粉不只是定妝，也能兼顧保濕與服貼度。粉質輕盈細緻，能修飾毛孔、提亮膚色，同時保留底妝的自然水光感，不會一拍上去就變成厚重霧面。

這款共推出「自然色」與「明亮色」兩款，前者適合想改善膚色不均、修飾毛孔的人；後者則以紫色粉末針對暗沉與蠟黃膚色，打造冷白濾鏡感。對乾肌、混合肌或不喜歡粉感太重的人來說，是一顆很適合放進日常底妝流程的保濕型蜜粉。8g 售價 NT$1,700。

心機彩粧_心機超持妝精華蜜粉。圖片來源：品牌提供

心機彩粧_心機超持妝精華蜜粉。圖片來源：品牌提供

2026蜜粉新品推薦3.肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版，精品包也放得下的補妝神器

肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版。圖片來源：品牌提供

clé de peau BEAUTÉ 肌膚之鑰推出「光采柔焦蜜粉 迷你版」，直接瞄準外出補妝需求。它以輕巧尺寸設計，方便放進隨身包，通勤、會議空檔、約會前都能快速補妝，讓底妝回到柔焦、清爽、不泛油光的狀態。

配方亮點包含「清感鎖妝薄膜」與「智慧控油粉體」，可以穩固妝容、調節油光，同時不遮掉肌膚原本光澤。另添加親膚胺基酸與維他命 E 潤養精華，補妝時也減少乾燥卡粉感。這款有 8g 迷你版 NT$2,100，以及 24g 正貨 NT$3,950，全 2 色。

肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版。圖片來源：品牌提供

肌膚之鑰：光采柔焦蜜粉迷你版。圖片來源：品牌提供

2026蜜粉新品推薦4. NARS：幻彩小白餅星河紫，黃肌與暗沉肌的夏日救星

NARS：幻彩小白餅星河紫。圖片來源：品牌提供

NARS 小白餅家族推出限量新色「裸光幻彩蜜粉餅 星河紫」，以「星河紫」搭配「月光色」特調色彩，主打去黃柔焦、校正暗沉、填補凹陷感，讓肌膚看起來更澎亮。對於夏天容易出油、融妝後暗沉的人來說，這顆走的是「定妝＋校色＋澎潤提亮」路線。

星河紫能柔和校正蠟黃與暗沉，低飽和紫光不容易顯灰；月光色則更貼近亞洲膚色，可針對凹陷與不平整處做視覺提亮。10g 售價 NT$1,650，6 月 1 日 momo 首賣、6 月 4 日全通路限量上市。

NARS：幻彩小白餅星河紫。圖片來源：品牌提供

2026蜜粉新品推薦5. I'M MEME：我愛魔皮柔焦蜜粉嫩光粉，開架價也能拍出粉嫩微光

I'M MEME：我愛魔皮柔焦蜜粉嫩光粉。圖片來源：品牌提供

I'M MEME「我愛魔皮柔焦蜜粉」新增「嫩光粉」新色，主打微米級粉嫩微光與智慧校色，針對亞洲膚色常見的暗沉、泛黃疲態，一拍提亮但不死白。粉體輕盈服貼，搭配粉紅光澤與保濕養膚成分，能打造比較水潤、粉嫩、柔焦的妝感。

配方加入粉紅爐甘石、大馬士革玫瑰花水、乳木果油、葵花籽油等養膚成分，訴求定妝同時鎖水不卡紋。官方也提到此款適合全膚質使用，敏感肌可作為日常定妝使用。10g 售價 NT$450，上市通路包含屈臣氏、官網、寶雅、康是美等。

I'M MEME：我愛魔皮柔焦蜜粉嫩光粉。圖片來源：品牌提供

I'M MEME：我愛魔皮柔焦蜜粉嫩光粉。圖片來源：品牌提供

2026蜜粉新品推薦6. GUERLAIN 嬌蘭：幻彩流星蜜粉餅，把經典蜜粉球變成隨身蜜粉餅

嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

嬌蘭將經典「幻彩流星蜜粉球」延伸為全新「METEORITES 幻彩流星蜜粉餅」，一盒集結柔焦、校色、修飾、均勻膚色功能，細緻 4 色粉體輕掃即可柔焦毛孔與瑕疵，帶出絲絨微霧光澤。

這款採用 POWDER-TO-VEIL 粉質轉化技術，讓四種色彩融合成自然同色調薄紗妝效，並添加控油礦物複合物與角鯊烷，訴求控油同時維持肌膚舒適。共推出 4 款色號：01 Translucent 冷白紫、02 Cool 繽紛、03 Warm 暖柔紗、04 Amber 焦糖裸，8.5g 售價。

嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅 色號04焦糖裸。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 幻彩流星蜜粉餅 色號01冷白紫。圖片來源：品牌提供

蜜粉新品怎麼選？依需求快速挑

想要開架控油、夏天不斑駁，可以看媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉，尤其 #寶寶藍很適合蠟黃肌。想要保濕水光、不想定妝後變乾霧面，MAQuillAGE 心機超持妝精華蜜粉會更適合。想找隨身補妝、精品級柔亮妝感，肌膚之鑰光采柔焦蜜粉迷你版很適合放包包。

如果最在意暗沉、黃感、拍照膚色不亮，NARS 星河紫小白餅與 I'M MEME 嫩光粉都主打校色提亮，差別在於 NARS 偏專櫃精緻澎亮，I'M MEME 則是開架高 CP 值。想要收藏感與法式高級柔霧妝效，嬌蘭幻彩流星蜜粉餅則是這波新品中最有精品儀式感的一顆。

FAQ

Q1：蜜粉和蜜粉餅差在哪？

蜜粉通常粉質更鬆散，適合大面積定妝；蜜粉餅則壓成餅狀，攜帶與補妝更方便。像肌膚之鑰迷你版、NARS 星河紫小白餅、嬌蘭幻彩流星蜜粉餅都很適合外出補妝。

Q2：乾肌適合用蜜粉嗎？

可以，但建議選擇含保濕、養膚成分或妝感較輕盈的蜜粉，例如 MAQuillAGE 主打保濕精華定妝，肌膚之鑰也添加親膚胺基酸與維他命 E，較不容易讓妝感乾裂。

Q3：油肌應該選哪一種蜜粉？

油肌可以優先挑有控油粉體、柔焦毛孔訴求的產品。肌膚之鑰主打智慧控油粉體，I'M MEME 則訴求柔焦控油與開架高 CP 值，嬌蘭則有控油礦物複合物，適合想要高級柔霧妝感的人。

Q4：膚色暗沉、蠟黃要選紫色蜜粉嗎？

紫色蜜粉通常有修飾蠟黃、提亮暗沉的視覺效果。像 MAQuillAGE 明亮色、NARS 星河紫小白餅，都是針對暗沉與黃肌提亮設計，但用量建議少量多次，避免局部過亮或顯灰。

Q5：補妝時可以直接疊蜜粉嗎？

可以，但建議先用面紙或吸油面紙輕壓油光，再少量疊蜜粉，妝感會更乾淨。如果直接在大量油脂上補粉，反而容易結塊、斑駁。