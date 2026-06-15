2026-06-15 15:44 女子漾／編輯ANDREA
APM Monaco 一秒瞬移南法度假！同場加映Pandora與玩具總動員超萌聯名，準備爆擊你的荷包
夏天的OOTD怎麼能少了點綴造型的靈魂飾品？今年夏天的珠寶界可說是神仙打架，準備讓各位女孩的荷包大失血啦！
這次兩大話題度破表的必收珠寶系列：首先是深受時尚名媛喜愛的 APM Monaco全新推出「ETE 系列」，將南法里維埃拉的奢雅海灘風情與陽光，直接濃縮到指尖與頸間，戴上秒變時髦精；而女孩們的摯愛 Pandora 則攜手Disney Pixar，趁著《玩具總動員 5》回歸之際，推出超夢幻聯名串飾，還有只送不賣的滿額大禮~
夏日最令人嚮往的頂級度假感，非南法里維埃拉（Riviera）莫屬！深受時尚名媛喜愛的珠寶品牌 APM Monaco，今年夏天再度美出新高度，全新推出夏季 ETE 系列。直接把摩納哥陽光浸染下的奢雅、隨性與靈動，通通縮小幻化成指尖與頸間的耀眼珠寶，戴上它，一秒置身奢華海灘！
這次的設計靈感非常浪漫，品牌直接以根基「摩納哥國旗」的紅、白雙色作為創意起點，碰撞出極具視覺張力的摩登感。
條紋與幾何，定格地中海的永恆魅力
走進 ETE 系列的世界，就像推開了摩納哥海灘的度假大門。設計師將海灘上經典的條紋遮陽傘、沙灘躺椅化為俐落的幾何線條，完美融合了清新與雅致。金色的陽光、細沙與蔚藍大海不再只是背景，而是徹底與珠寶相融共生，營造出明媚通透、富有細膩質感的盛夏氛圍。
ETE 系列三大必看亮點：
紅白張力： 汲取摩納哥國旗靈感，用紅白雙色珠寶彰顯鮮活的生命力。
幾何美學： 復刻遮陽傘與躺椅的經典條紋，打造隨性又不失陽剛與柔美平衡的南法格調。
光彩熠熠： 精湛的鑲嵌工藝捕捉陽光流暢的線條，折射出專屬夏日的通透感。
APM Monaco ETE 系列帶來的夏日珠寶盛宴，想讓整體穿搭更有亮點，太值得時髦的各位逛一波了！
同場推薦：Pandora ×《玩具總動員5》夢幻聯名登場
Disney Pixar《玩具總動員 5》即將再度登上大銀幕，各位玩具粉的童年DNA是不是又跟著沸騰起來了呢？小時候，我們總深信玩具箱裡藏著一個充滿魔法的秘密世界，那些角色就像是最懂我們的親密夥伴，陪著我們度過無數冒險時光，也在成長的歲月裡留下了無可取代的陪伴印記。
為了迎接這份跨越世代的滿滿感動，女孩們最愛的 這次Pandora與Disney Pixar攜手推出《玩具總動員》系列新品啦！品牌直接把大家當年珍藏在玩具箱裡的純真記憶，化作腕間閃耀的精緻串飾，準備來大肆搶劫各位的荷包！
這次的夢幻聯名系列集結了大家最熟悉的經典角色，包含正義感滿滿的「胡迪」、飛向宇宙浩瀚無垠的「巴斯光年」、萌度爆表的「彈簧狗」，以及永遠超療癒的「三眼怪」！每一款串飾都完美還原了角色的靈魂細節，精緻度滿分。把它們串在手鏈上，就像童年好朋友隨時陪在身邊一樣，讓長大後的我們，依然能帶著初心勇敢前行。
除了超欠收的聯名串飾，Pandora 這次還準備了終極大禮！即日起，只要於 Pandora 門市單筆結帳金額滿 NT$7,800（需含一件《玩具總動員》系列聯名商品），就能直接把「限量版皮克斯球造型珠寶盒」免費帶回家！
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