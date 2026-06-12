夏季香氛10款推薦！從韓系玫瑰、小兔聯名到MJ私藏香氣 這波香水控真的會失守。圖片來源：品牌提供

夏天挑香水，最怕一噴就太甜、太厚、太有壓迫感，悶熱天氣裡香氣一旦選錯，原本想營造氛圍，反而變成「行走香氛炸彈」。今年夏季香氛關鍵字明顯走向「清爽花果香、親膚麝香、柔霧玫瑰、可疊擦香氣」，不只要好聞，更要像穿搭一樣，能配合通勤、約會、旅行與日常心情自由切換。

以下整理10款近期話題香氛新品與經典香氣，從CREED的皇室級降溫香、SW19韓系氛圍感玫瑰、CK髮香身體噴霧，到KLOWER PANDOR × Esther Bunny粉嫩聯名，以及DOLCE&GABBANA淺藍淡香精，香水控可以直接筆記。

夏季香氛推薦1：KLOWER PANDOR × Esther Bunny聯名香氛系列

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

可愛控真的要小心，KLOWER PANDOR攜手人氣角色Esther Bunny艾絲樂小兔推出季節限定聯名香氛系列，直接把香氣變成可以隨身帶著走的療癒小物。這次限定香氣「格拉斯玫瑰 Grasse & Iris」以甜美、俏皮、帶有空氣感的粉嫩花香為主調，前調是錦葵、鳶尾花，中調為格拉斯玫瑰，後調則以麝香、龍涎香收尾，聞起來像微酸微甜的小軟糖，又帶一點柔軟花瓣感。

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

聯名香水50ml售價NT$1,380，搭配旋轉開蓋、可愛吊飾，並贈送艾絲樂小兔造型香卡。系列還有「香氛娃娃相愛組」NT$1,780、「隨身陪伴組」NT$1,680，以及一次收藏香水、娃娃與盲盒的「我都要組合」NT$2,080。比起單純買香水，這系列更像是送給自己的可愛情緒開關，上班、上課、通勤看到都會心情變好。

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

夏季香氛推薦2：SW19「5pm ROSE PETAL 淡香精」

SW19 5pm。圖片來源：品牌提供

韓國香氛品牌SW19全新香味「5pm ROSE PETAL」由調香師Jérôme Epinett操刀，主打下午五點那種晝夜交替、光線最溫柔的時刻。香氣不是濃烈大玫瑰，而是更有畫面感的柔霧玫瑰：前調以綠葉、小蒼蘭帶出清新感，中調是玫瑰與木蘭交織出的絲絨花香，後調則以橡木苔、廣藿香收束，讓整體多了一點親膚、微成熟的深度。

SW19 5pm。圖片來源：品牌提供

這款很適合喜歡韓系氛圍感、但不想香氣太少女的人。它有玫瑰的浪漫，卻不是甜膩花束感，而比較像傍晚換上漂亮上衣、準備下班約會時的那一點溫柔心機。SW19 5pm淡香精建議售價為12ml NT$1,280、50ml NT$3,280，6月起於Wstyle官網獨家限量首賣，7月起於Plaisir官網及初衣食午販售。

夏季香氛推薦3：Calvin Klein「CK身體髮香噴霧」

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

今年夏天想要一款可以噴身體、噴頭髮、還能自由疊香的香氛，Calvin Klein全新「CK身體髮香噴霧」很適合放進日常包包清單。系列共有4款香氣：清柔椰光、輕柔果蜜、微裸香草、棉語麝香，設計靈感來自「穿上的第一層香氣」，主打輕盈百搭，可以單噴，也能依心情疊加出自己的味道。

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

清柔椰光是冰涼椰香搭配鳳梨，度假感很明顯；輕柔果蜜走多汁蜜桃與琥珀麝香路線，很適合甜妹日常；微裸香草則是香草、麝香與琥珀木質的柔和暖香；棉語麝香像乾淨衣物與柔軟棉花，清爽舒服。每款皆為236ml，建議售價NT$1,350，配方中也添加甘油，主打噴後清爽不黏膩。

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

夏季香氛推薦4：CREED「Royal Water 皇室之水」與「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」

CREED 皇室之水。圖片來源：品牌提供

想找一款夏天聞起來乾淨、俐落，又不會太甜的高級香，可以先鎖定CREED這次主打的兩款經典香氣：「Royal Water 皇室之水」與「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」。

其中「Royal Water 皇室之水」以馬鞭草、柑橘、香檸檬揭開序幕，清爽柑橘揉合羅勒、孜然與多香果的辛香層次，最後以雪松與麝香收尾，聞起來像冰鎮檸檬氣泡水遇上白襯衫，乾淨、俐落，還帶一點不費力的高級氣場。這款香氣也因曾被傳為Michael Jackson私下偏愛香氣之一，再度引發討論，很適合喜歡中性冷感、不要太甜膩香氣的人。

CREED 費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供

另一款「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」則走柔和復古的果香路線，靈感來自義大利托斯卡納夏日黎明，以葡萄柚、鳳梨與檸檬帶出明亮果香開場，中調加入蘋果、玫瑰與李子，讓香氣多了飽滿甜美與優雅花香層次，尾韻則以雪松、白麝香收束，在清甜果香與沉穩木質之間取得平衡。比起皇室之水的清冷俐落，費倫蒂娜更像是帶著復古洋裝走進夏日果園，柔軟、明亮又有收藏感。

Royal Water皇室之水100ml NT$11,800、50ml NT$8,180；Acqua Fiorentina費倫蒂娜75ml NT$10,800、30ml NT$6,880。

夏季香氛推薦5：DOLCE&GABBANA「淺藍淡香精」

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供

說到夏天不失手的海島感香氣，DOLCE&GABBANA「淺藍」系列一直很有代表性。淺藍女性淡香精以西西里檸檬開場，搭配卡拉布里亞佛手柑與粉紅胡椒，清新但不單薄；中調加入雞蛋花、肉桂樹皮與萬壽菊，讓花香帶出陽光溫度，最後以琥珀木與安息香收尾，留下溫暖又帶點性感的餘韻。

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供

淺藍男性淡香精則以黃柑橘、葡萄柚與小豆蔻開場，中調是海水絲柏與杜松子，帶有海鹽與礦物感，尾調由雪松木、廣藿香與龍涎香分子收束，整體更清爽俐落。女性淡香精30ml／50ml／100ml為NT$3,000／NT$4,000／NT$5,300；男性淡香精50ml／100ml為NT$3,400／NT$4,600。

夏季香氛推薦6：Chloé Atelier des Fleurs 仙境花園香氛系列

ChloéAtelier des Fleurs 仙境花園香氛系列。圖片來源：品牌提供

喜歡乾淨花香的人，今年夏天可以先看Chloé Atelier des Fleurs仙境花園香氛系列。這系列主打來自大自然的純粹香氣，每款皆由新鮮花材為靈感，將天然花香與深邃木質交織，聞起來不是濃烈花束感，而是更輕盈、更貼近日常的優雅花香。

其中「木蘭詩語 MAGNOLIA ALBA」以清新、帶有天然奶香與檸檬感的木蘭花為主角；「春日水仙」帶有清新脫俗與細緻蜂蜜香氣；「茉莉之光 JASMINUM SAMBAC」則是柔順如絲絨般的茉莉花香；「法式橙花 NEROLI」有陽光灑落般的明亮橙花與微甜蜂蜜氣息。木蘭詩語、春日水仙、茉莉之光50ml／150ml皆為NT$5,300／NT$9,900；法式橙花50ml／150ml為NT$5,300／NT$9,200。

夏季香氛推薦7：BVLGARI 歡沁玫香淡香水

BVLGARI 歡沁玫香淡香水。圖片來源：品牌提供

如果怕玫瑰香太成熟、太厚重，BVLGARI歡沁玫香淡香水會是比較清透的選擇。這款由調香大師Alberto Morillas打造，以寶格麗標誌性的麝香結合不同層次的玫瑰香氣，呈現新鮮柔美、帶有光澤感的玫瑰印象。

前調以鈴蘭與葡萄柚開啟明亮氣息，中調是牡丹與玫瑰花蕾，像玫瑰即將綻放的瞬間，柔美但不過度甜膩；尾韻則以雪松與白麝香收束，讓整體多了一點乾淨、舒服的親膚感。比起濃郁玫瑰，它更像是剛洗完澡後換上粉色襯衫的淡淡花香，適合約會、上班或夏日午後補香。75ml售價NT$4,800。

夏季香氛推薦8：GUCCI 華麗蘭花之約淡香精

GUCCI 華麗蘭花之約淡香精。圖片來源：品牌提供

GUCCI Flora華麗蘭花之約淡香精是今年夏天很值得注意的「甜而不膩」香氣。它由調香師Marie Salamagne操刀，特色是將美食調、香草調與海洋調結合，讓原本容易顯得厚重的香草，變得更清透、更有空氣感。

香氣以香草作為前調，中調是香草蘭花，後調則加入海洋調收尾。整體聞起來有柔滑香甜的花香感，但不會像一般香草香那樣悶熱厚重，反而多了一點水感與清新度。很適合喜歡香草、花香、微甜氣息，但又擔心夏天噴起來太濃的人。30ml／50ml／100ml售價為NT$3,350／NT$4,800／NT$6,500。

夏季香氛推薦9：BURBERRY HER 晨曦之翼淡香水

BURBERRY HER 晨曦之翼淡香水。圖片來源：品牌提供

BURBERRY HER晨曦之翼淡香水是很有清晨感的一款香，適合喜歡果香、花香，但又不想太甜膩的女生。前調以綠梨、草莓、黑加侖與粉紅胡椒開場，帶出輕盈活潑的果香；中調加入金銀花、牡丹花、玫瑰與鈴蘭，讓甜感變得更柔和、更有花香層次；後調再以麝香與雪松收尾。

整體氛圍像城市剛甦醒的早晨，帶一點甜、一點綠意，也有HER系列原本的年輕感。這款很適合日常通勤、上課、週末出門，香氣不會太有侵略性，卻能讓人覺得乾淨、有精神。30ml／50ml／100ml售價為NT$2,700／NT$3,900／NT$5,500。

夏季香氛推薦10：Jennifer Lopez 閃耀女神女性淡香水、星鑽幻夢女性淡香精

Jennifer Lopez閃耀女神女性淡香水 & 星鑽幻夢女性淡香精。圖片來源：品牌提供

Jennifer Lopez這兩款香氛更偏向自信、柔美、帶一點女神感的路線。「閃耀女神女性淡香水」以橙花、葡萄柚、柑橘開場，帶出明亮花果香，中調加入晚香玉、茉莉與玫瑰，後調則以檀香、琥珀、麝香與香草收尾，整體是比較經典、優雅的女性香氣。

「星鑽幻夢女性淡香精」則多了一點精緻華麗感，前調有柑橘、英國伯爵茶、白胡椒與清酒，中調融合忍冬玫瑰、野茉莉、粉紅小蒼蘭與橙花，尾韻則是檀香、琥珀、麝香與鳶尾花。兩款都適合想讓香氣更有女人味、但又不想太成熟的人。100ml原售價NT$2,080，2026年6月1日起調整為NT$2,380。

FAQ：夏季香氛怎麼挑、怎麼噴？

Q1：夏天適合什麼香調？

夏天建議優先選擇柑橘調、花果香、白麝香、清新木質調或海洋調，聞起來比較輕盈，不容易在高溫裡顯得厚重。像CREED皇室之水的柑橘草本、DOLCE&GABBANA淺藍的檸檬海島感、CK棉語麝香的乾淨親膚感，都很適合夏季日常。

Q2：夏天香水怎麼噴才不會太濃？

建議噴在手腕、耳後、鎖骨、衣服下襬或頭髮外層，少量多次比一次噴很多更自然。上班、搭捷運或密閉空間時，可以選擇髮香身體噴霧這類輕盈香氣，想補香時也比較不容易打擾旁人。

Q3：髮香噴霧可以當香水用嗎？

可以，但香氣存在感通常比淡香精更輕盈，適合日常補香、通勤後整理氣味，或運動後讓自己恢復清爽感。像CK身體髮香噴霧可用於肌膚、頭髮與身體，也能依喜好疊香，適合喜歡低壓香氣的人。

Q4：約會適合哪一種香氛？

想要柔和浪漫，可以選SW19 5pm ROSE PETAL這種玫瑰木蘭調；想走甜美可愛路線，可以選KLOWER PANDOR × Esther Bunny的格拉斯玫瑰；如果想要乾淨高級、不太刻意，CREED皇室之水會更有冷感氣質。



Q5：香水可以疊擦嗎？

可以，但建議從同一類型或輕盈香氣開始，例如麝香搭配果香、香草搭配椰香、花香搭配白麝香。疊香時先噴較淡的身體噴霧，再少量疊上淡香精，會比兩款濃香直接混在一起更自然。