夏季香氛10款推薦！從韓系玫瑰、小兔聯名到MJ私藏香氣 這波香水控真的會失守

2026-06-12 19:15 女子漾／編輯張念慈
夏季香氛10款推薦！從韓系玫瑰、小兔聯名到MJ私藏香氣 這波香水控真的會失守。圖片來源：品牌提供
夏季香氛10款推薦！從韓系玫瑰、小兔聯名到MJ私藏香氣 這波香水控真的會失守。圖片來源：品牌提供

夏天挑香水，最怕一噴就太甜、太厚、太有壓迫感，悶熱天氣裡香氣一旦選錯，原本想營造氛圍，反而變成「行走香氛炸彈」。今年夏季香氛關鍵字明顯走向「清爽花果香、親膚麝香、柔霧玫瑰、可疊擦香氣」，不只要好聞，更要像穿搭一樣，能配合通勤、約會、旅行與日常心情自由切換。

以下整理10款近期話題香氛新品與經典香氣，從CREED的皇室級降溫香、SW19韓系氛圍感玫瑰、CK髮香身體噴霧，到KLOWER PANDOR × Esther Bunny粉嫩聯名，以及DOLCE&GABBANA淺藍淡香精，香水控可以直接筆記。

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文章目錄

夏季香氛推薦1：KLOWER PANDOR × Esther Bunny聯名香氛系列

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供
KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

可愛控真的要小心，KLOWER PANDOR攜手人氣角色Esther Bunny艾絲樂小兔推出季節限定聯名香氛系列，直接把香氣變成可以隨身帶著走的療癒小物。這次限定香氣「格拉斯玫瑰 Grasse & Iris」以甜美、俏皮、帶有空氣感的粉嫩花香為主調，前調是錦葵、鳶尾花，中調為格拉斯玫瑰，後調則以麝香、龍涎香收尾，聞起來像微酸微甜的小軟糖，又帶一點柔軟花瓣感。

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供
KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

聯名香水50ml售價NT$1,380，搭配旋轉開蓋、可愛吊飾，並贈送艾絲樂小兔造型香卡。系列還有「香氛娃娃相愛組」NT$1,780、「隨身陪伴組」NT$1,680，以及一次收藏香水、娃娃與盲盒的「我都要組合」NT$2,080。比起單純買香水，這系列更像是送給自己的可愛情緒開關，上班、上課、通勤看到都會心情變好。

KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供
KLOWER PANDOR × Esther Bunny 聯名香水。圖片來源：品牌提供

夏季香氛推薦2：SW19「5pm ROSE PETAL 淡香精」

SW19 5pm。圖片來源：品牌提供
SW19 5pm。圖片來源：品牌提供

韓國香氛品牌SW19全新香味「5pm ROSE PETAL」由調香師Jérôme Epinett操刀，主打下午五點那種晝夜交替、光線最溫柔的時刻。香氣不是濃烈大玫瑰，而是更有畫面感的柔霧玫瑰：前調以綠葉、小蒼蘭帶出清新感，中調是玫瑰與木蘭交織出的絲絨花香，後調則以橡木苔、廣藿香收束，讓整體多了一點親膚、微成熟的深度。

SW19 5pm。圖片來源：品牌提供
SW19 5pm。圖片來源：品牌提供

這款很適合喜歡韓系氛圍感、但不想香氣太少女的人。它有玫瑰的浪漫，卻不是甜膩花束感，而比較像傍晚換上漂亮上衣、準備下班約會時的那一點溫柔心機。SW19 5pm淡香精建議售價為12ml NT$1,280、50ml NT$3,280，6月起於Wstyle官網獨家限量首賣，7月起於Plaisir官網及初衣食午販售。

夏季香氛推薦3：Calvin Klein「CK身體髮香噴霧」

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供
Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

今年夏天想要一款可以噴身體、噴頭髮、還能自由疊香的香氛，Calvin Klein全新「CK身體髮香噴霧」很適合放進日常包包清單。系列共有4款香氣：清柔椰光、輕柔果蜜、微裸香草、棉語麝香，設計靈感來自「穿上的第一層香氣」，主打輕盈百搭，可以單噴，也能依心情疊加出自己的味道。

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供
Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

清柔椰光是冰涼椰香搭配鳳梨，度假感很明顯；輕柔果蜜走多汁蜜桃與琥珀麝香路線，很適合甜妹日常；微裸香草則是香草、麝香與琥珀木質的柔和暖香；棉語麝香像乾淨衣物與柔軟棉花，清爽舒服。每款皆為236ml，建議售價NT$1,350，配方中也添加甘油，主打噴後清爽不黏膩。

Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供
Calvin Klein 香氛推出全新身體髮香噴霧。圖片來源：品牌提供

夏季香氛推薦4：CREED「Royal Water 皇室之水」與「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」

CREED 皇室之水。圖片來源：品牌提供
CREED 皇室之水。圖片來源：品牌提供

想找一款夏天聞起來乾淨、俐落，又不會太甜的高級香，可以先鎖定CREED這次主打的兩款經典香氣：「Royal Water 皇室之水」與「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」。

其中「Royal Water 皇室之水」以馬鞭草、柑橘、香檸檬揭開序幕，清爽柑橘揉合羅勒、孜然與多香果的辛香層次，最後以雪松與麝香收尾，聞起來像冰鎮檸檬氣泡水遇上白襯衫，乾淨、俐落，還帶一點不費力的高級氣場。這款香氣也因曾被傳為Michael Jackson私下偏愛香氣之一，再度引發討論，很適合喜歡中性冷感、不要太甜膩香氣的人。

CREED 費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供
CREED 費倫蒂娜。圖片來源：品牌提供

另一款「Acqua Fiorentina 費倫蒂娜」則走柔和復古的果香路線，靈感來自義大利托斯卡納夏日黎明，以葡萄柚、鳳梨與檸檬帶出明亮果香開場，中調加入蘋果、玫瑰與李子，讓香氣多了飽滿甜美與優雅花香層次，尾韻則以雪松、白麝香收束，在清甜果香與沉穩木質之間取得平衡。比起皇室之水的清冷俐落，費倫蒂娜更像是帶著復古洋裝走進夏日果園，柔軟、明亮又有收藏感。

Royal Water皇室之水100ml NT$11,800、50ml NT$8,180；Acqua Fiorentina費倫蒂娜75ml NT$10,800、30ml NT$6,880。

夏季香氛推薦5：DOLCE&GABBANA「淺藍淡香精」

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供
DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供

說到夏天不失手的海島感香氣，DOLCE&GABBANA「淺藍」系列一直很有代表性。淺藍女性淡香精以西西里檸檬開場，搭配卡拉布里亞佛手柑與粉紅胡椒，清新但不單薄；中調加入雞蛋花、肉桂樹皮與萬壽菊，讓花香帶出陽光溫度，最後以琥珀木與安息香收尾，留下溫暖又帶點性感的餘韻。

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供
DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精。圖片來源：品牌提供

淺藍男性淡香精則以黃柑橘、葡萄柚與小豆蔻開場，中調是海水絲柏與杜松子，帶有海鹽與礦物感，尾調由雪松木、廣藿香與龍涎香分子收束，整體更清爽俐落。女性淡香精30ml／50ml／100ml為NT$3,000／NT$4,000／NT$5,300；男性淡香精50ml／100ml為NT$3,400／NT$4,600。

夏季香氛推薦6：Chloé Atelier des Fleurs 仙境花園香氛系列

ChloéAtelier des Fleurs 仙境花園香氛系列。圖片來源：品牌提供
ChloéAtelier des Fleurs 仙境花園香氛系列。圖片來源：品牌提供

喜歡乾淨花香的人，今年夏天可以先看Chloé Atelier des Fleurs仙境花園香氛系列。這系列主打來自大自然的純粹香氣，每款皆由新鮮花材為靈感，將天然花香與深邃木質交織，聞起來不是濃烈花束感，而是更輕盈、更貼近日常的優雅花香。

其中「木蘭詩語 MAGNOLIA ALBA」以清新、帶有天然奶香與檸檬感的木蘭花為主角；「春日水仙」帶有清新脫俗與細緻蜂蜜香氣；「茉莉之光 JASMINUM SAMBAC」則是柔順如絲絨般的茉莉花香；「法式橙花 NEROLI」有陽光灑落般的明亮橙花與微甜蜂蜜氣息。木蘭詩語、春日水仙、茉莉之光50ml／150ml皆為NT$5,300／NT$9,900；法式橙花50ml／150ml為NT$5,300／NT$9,200。

夏季香氛推薦7：BVLGARI 歡沁玫香淡香水

BVLGARI 歡沁玫香淡香水。圖片來源：品牌提供
BVLGARI 歡沁玫香淡香水。圖片來源：品牌提供

如果怕玫瑰香太成熟、太厚重，BVLGARI歡沁玫香淡香水會是比較清透的選擇。這款由調香大師Alberto Morillas打造，以寶格麗標誌性的麝香結合不同層次的玫瑰香氣，呈現新鮮柔美、帶有光澤感的玫瑰印象。

前調以鈴蘭與葡萄柚開啟明亮氣息，中調是牡丹與玫瑰花蕾，像玫瑰即將綻放的瞬間，柔美但不過度甜膩；尾韻則以雪松與白麝香收束，讓整體多了一點乾淨、舒服的親膚感。比起濃郁玫瑰，它更像是剛洗完澡後換上粉色襯衫的淡淡花香，適合約會、上班或夏日午後補香。75ml售價NT$4,800。

夏季香氛推薦8：GUCCI 華麗蘭花之約淡香精

GUCCI 華麗蘭花之約淡香精。圖片來源：品牌提供
GUCCI 華麗蘭花之約淡香精。圖片來源：品牌提供

GUCCI Flora華麗蘭花之約淡香精是今年夏天很值得注意的「甜而不膩」香氣。它由調香師Marie Salamagne操刀，特色是將美食調、香草調與海洋調結合，讓原本容易顯得厚重的香草，變得更清透、更有空氣感。

香氣以香草作為前調，中調是香草蘭花，後調則加入海洋調收尾。整體聞起來有柔滑香甜的花香感，但不會像一般香草香那樣悶熱厚重，反而多了一點水感與清新度。很適合喜歡香草、花香、微甜氣息，但又擔心夏天噴起來太濃的人。30ml／50ml／100ml售價為NT$3,350／NT$4,800／NT$6,500。

夏季香氛推薦9：BURBERRY HER 晨曦之翼淡香水

BURBERRY HER 晨曦之翼淡香水。圖片來源：品牌提供
BURBERRY HER 晨曦之翼淡香水。圖片來源：品牌提供

BURBERRY HER晨曦之翼淡香水是很有清晨感的一款香，適合喜歡果香、花香，但又不想太甜膩的女生。前調以綠梨、草莓、黑加侖與粉紅胡椒開場，帶出輕盈活潑的果香；中調加入金銀花、牡丹花、玫瑰與鈴蘭，讓甜感變得更柔和、更有花香層次；後調再以麝香與雪松收尾。

整體氛圍像城市剛甦醒的早晨，帶一點甜、一點綠意，也有HER系列原本的年輕感。這款很適合日常通勤、上課、週末出門，香氣不會太有侵略性，卻能讓人覺得乾淨、有精神。30ml／50ml／100ml售價為NT$2,700／NT$3,900／NT$5,500。

夏季香氛推薦10：Jennifer Lopez 閃耀女神女性淡香水、星鑽幻夢女性淡香精

Jennifer Lopez閃耀女神女性淡香水 & 星鑽幻夢女性淡香精。圖片來源：品牌提供
Jennifer Lopez閃耀女神女性淡香水 & 星鑽幻夢女性淡香精。圖片來源：品牌提供

Jennifer Lopez這兩款香氛更偏向自信、柔美、帶一點女神感的路線。「閃耀女神女性淡香水」以橙花、葡萄柚、柑橘開場，帶出明亮花果香，中調加入晚香玉、茉莉與玫瑰，後調則以檀香、琥珀、麝香與香草收尾，整體是比較經典、優雅的女性香氣。

「星鑽幻夢女性淡香精」則多了一點精緻華麗感，前調有柑橘、英國伯爵茶、白胡椒與清酒，中調融合忍冬玫瑰、野茉莉、粉紅小蒼蘭與橙花，尾韻則是檀香、琥珀、麝香與鳶尾花。兩款都適合想讓香氣更有女人味、但又不想太成熟的人。100ml原售價NT$2,080，2026年6月1日起調整為NT$2,380。

FAQ：夏季香氛怎麼挑、怎麼噴？

Q1：夏天適合什麼香調？

夏天建議優先選擇柑橘調、花果香、白麝香、清新木質調或海洋調，聞起來比較輕盈，不容易在高溫裡顯得厚重。像CREED皇室之水的柑橘草本、DOLCE&GABBANA淺藍的檸檬海島感、CK棉語麝香的乾淨親膚感，都很適合夏季日常。

Q2：夏天香水怎麼噴才不會太濃？

建議噴在手腕、耳後、鎖骨、衣服下襬或頭髮外層，少量多次比一次噴很多更自然。上班、搭捷運或密閉空間時，可以選擇髮香身體噴霧這類輕盈香氣，想補香時也比較不容易打擾旁人。

Q3：髮香噴霧可以當香水用嗎？

可以，但香氣存在感通常比淡香精更輕盈，適合日常補香、通勤後整理氣味，或運動後讓自己恢復清爽感。像CK身體髮香噴霧可用於肌膚、頭髮與身體，也能依喜好疊香，適合喜歡低壓香氣的人。

Q4：約會適合哪一種香氛？

想要柔和浪漫，可以選SW19 5pm ROSE PETAL這種玫瑰木蘭調；想走甜美可愛路線，可以選KLOWER PANDOR × Esther Bunny的格拉斯玫瑰；如果想要乾淨高級、不太刻意，CREED皇室之水會更有冷感氣質。


Q5：香水可以疊擦嗎？

可以，但建議從同一類型或輕盈香氣開始，例如麝香搭配果香、香草搭配椰香、花香搭配白麝香。疊香時先噴較淡的身體噴霧，再少量疊上淡香精，會比兩款濃香直接混在一起更自然。

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
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韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

編輯推薦

李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

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2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
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Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
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Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
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Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

圖片來源：WEAR
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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

圖片來源：WEAR
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Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

圖片來源：WEAR
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Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

圖片來源：WEAR
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Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

圖片來源：WEAR
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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

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#趨勢 #指甲油 #春天美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

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