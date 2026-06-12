油光、暗沉、浮粉通通退散！夏日6品牌持妝神器推薦 女團級膠水底妝靠這幾罐。圖片來源：品牌提供、張念慈/攝影

一到夏天，底妝真的很容易進入災難現場：早上剛完妝是乾淨奶油肌，中午照鏡子卻變成油光、暗沉、毛孔現形，甚至口罩一拿下來粉底直接位移。想要在高溫、濕氣、汗水夾攻下維持漂亮妝感，關鍵不只是一瓶粉底，而是從妝前控油、粉底服貼、局部遮瑕到最後定妝，每一步都要選對「抗夏神隊友」。

這次整理I’M MEME、NARS、雅詩蘭黛、MAKE UP FOR EVER、媚比琳等品牌夏日底妝新品與持妝單品，從開架到專櫃都有選擇，油肌、混合肌、容易暗沉或毛孔明顯的人都可以依照需求筆記。

雅詩蘭黛：粉持久寶寶藍氣墊，24H控油抗汗不位移

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

專櫃底妝經典「粉持久」家族今年夏天再升級，雅詩蘭黛推出全新一代「粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF40／PA+++」，也就是話題度很高的「粉持久寶寶藍氣墊」。新品主打持久、遮瑕、輕盈服貼一拍三效，全系列共7色，1盒1蕊12g售價NT$2,400，蕊心12g售價NT$1,800，預計7/8上市。

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅。圖片來源：品牌提供

它的重點在於「貼膚不位移」，搭載彈力貼膚網Microflex Longwear Mesh，上臉後形成柔韌薄膜，能隨表情延展，減少脫妝、結塊、卡粉與積線問題。面對夏季油光、悶熱與汗水，則主打24小時控油抗汗，並具備抗熱、抗潮濕與不易沾染轉移的科技，適合長時間通勤、戶外活動或需要妝感穩定的人。

雅詩蘭黛也同步推出粉持久「我的完美主場」快閃店，6/10至9/20全台巡迴，現場可體驗骨相分析、3D訂製塑顏妝、專業形象照與韓系巨無霸人生四格拍貼，並能搶先試用IU同款粉持久寶寶藍氣墊。

雅詩蘭黛 粉持久快閃店。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛 粉持久快閃店。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER：平衡粉底，油肌、乾肌都能穩住妝態

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液。圖片來源：品牌提供

MAKE UP FOR EVER全新「HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液」主打專為「平衡」而生，全18色、30ml售價NT$1,760。這款粉底液的概念不是單純控油或單純保濕，而是希望底妝能配合不同膚況變化，讓妝感一整天維持穩定。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液。圖片來源：品牌提供

新品添加「肌底平衡複合配方」，強調內保濕、外控油，質地潤而不黏、霧而不乾，妝感偏裸膚奶油肌。針對高溫最怕的出油暗沉，「原色持妝成膜技術」能幫助底妝更穩定服貼，延緩暗沉、維持零色差妝感。它也適用混合肌、油肌、乾肌、泛紅、瑕疵、膚色不均、熟齡肌與細紋等不同膚況。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液。圖片來源：品牌提供

建議可搭配「玫瑰水感防曬乳」打底、「粉無痕平衡肌底粉底液」完成底妝，再以「粉無痕光圈蜜粉餅 小仙紫」定妝提亮，打造夏天清爽輕妝。

I’M MEME：涼感控油定妝噴霧，打造女團級膠水底妝

I’M MEME我愛超磁妝定妝噴霧 (涼感控油)。圖片來源：品牌提供

韓系開架彩妝I’M MEME針對亞洲濕熱夏天推出全新「我愛超磁妝定妝噴霧（涼感控油）」，主打涼感降溫、控油持妝、防水抗汗，特別適合混合肌與油肌使用。品牌以「女團級夏日膠水底妝」為概念，強調定妝噴霧可用在上妝前、底妝中、完妝後，也能噴在刷具或海綿粉撲上，幫助彩妝更顯色、妝容更服貼。

I’M MEME我愛超磁妝定妝噴霧 (涼感控油)。圖片來源：品牌提供

這款定妝噴霧採用磁吸定妝技術，透過帶正電透明粉末吸附肌膚表面，形成薄膜鎖住彩妝，主打24小時持妝、防暈染、抗摩擦、不沾染、防水抗汗。配方也加入赤蘚醇、雲南地花菌萃取、薄荷葉、茶葉、百里香與竹莖萃取等成分，強調涼感降溫與油水平衡，想要妝感更霧、更清爽的人可以留意。新品60ml售價NT$420，康是美6/20、寶雅7/3、屈臣氏7/10上市。

I’M MEME我愛超磁妝定妝噴霧 (涼感控油)。圖片來源：品牌提供

NARS：小白餅新色「星河紫」，定妝、去黃、柔焦一次完成

NARS：小白餅新色「星河紫」。圖片來源：品牌提供

夏天底妝最怕的除了出油，還有暗沉蠟黃。NARS人氣「小白餅」家族推出限量新色「裸光幻彩蜜粉餅 星河紫」，主打星河紫與月光色雙色調，能柔焦定妝、校正暗沉、提亮膚色，也能針對凹陷不平整處帶出澎潤光感。對於下午底妝容易變黃、臉色看起來疲憊的人來說，這類帶校色感的蜜粉餅會比單純控油更有「補妝救急」效果。

NARS超控輕霧粉底精華。圖片來源：品牌提供

品牌也整理出夏日持久底妝3步驟：妝前可搭配「小燈管」提亮修暗沉、底妝用「控場粉底」打造持久輕霧光妝感，最後再以「星河紫小白餅」定妝提亮。新品「裸光幻彩蜜粉餅 星河紫」售價NT$1,650／10g。

NARS超控輕霧粉底精華。圖片來源：品牌提供

媚比琳：妝前控油、粉底柔焦、抗痘遮瑕一次補齊

媚比琳控油貼貼妝前精華。圖片來源：品牌提供

開架底妝想走高CP值路線，媚比琳今年夏天推出「控油貼貼妝前精華」與「一點即遮抗痘遮瑕膏」，並搭配經典「FIT ME PRO反孔特霧粉底液」，主打從妝前控油到精準遮瑕，打造14小時清爽不暗沉的柔焦肌。

媚比琳控油貼貼妝前精華。圖片來源：品牌提供

媚比琳控油貼貼妝前精華。圖片來源：品牌提供

「控油貼貼妝前精華」是妝前第一步，主打妝前1滴即可有效減少70%油光，添加醫美級LHA水楊酸與液態控油微粒，幫助調理油脂、柔焦毛孔，同時搭配玻尿酸與甘油維持保濕。油肌可全臉使用1至2滴，混合肌則建議集中T字部位，等待約30秒吸收後再上妝，25ml建議售價NT$450。

FIT ME PRO反孔特霧粉底液。圖片來源：品牌提供

底妝可接著使用「FIT ME PRO反孔特霧粉底液」，主打輕盈柔霧、修飾毛孔、長效控油，並具備SPF22；30ml建議售價NT$469、共10色。最後再用「一點即遮抗痘遮瑕膏」局部修飾痘疤、黑眼圈與暗沉，添加水楊酸與維他命C，主打24小時持妝無瑕、防水抗汗，15ml建議售價NT$429、共3色。

媚比琳一點即遮抗痘遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

媚比琳一點即遮抗痘遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

媚比琳一點即遮抗痘遮瑕膏。圖片來源：品牌提供

夏日底妝怎麼選？油肌、混合肌、暗沉肌可以這樣搭

如果是容易滿臉出油的油肌，可以優先選媚比琳控油貼貼妝前精華打底，搭配I’M MEME涼感控油定妝噴霧加強最後鎖妝；如果是混合肌，MAKE UP FOR EVER平衡粉底會更適合想同時兼顧T字控油與兩頰保濕的人；若是需要快速補妝、下午容易暗沉，NARS星河紫小白餅能同時柔焦、控光、提亮；想要專櫃氣墊的便利感與持妝力，雅詩蘭黛粉持久寶寶藍氣墊則是今年夏天的重點新品。

夏天底妝不崩壞的秘訣，其實不是把妝越疊越厚，而是每一步都讓肌膚保持「輕、穩、貼」。妝前先處理油光，底妝選擇適合膚況的質地，最後再用蜜粉餅或定妝噴霧把妝感鎖住，才能從通勤、約會、戶外行程一路漂亮到晚上。

FAQ｜夏天底妝不脫妝常見問題

Q1：夏天底妝一直出油，是粉底不適合嗎？



不一定。夏天底妝容易出油，可能跟妝前保養太厚重、沒有分區控油、粉底質地不合膚況，或最後沒有定妝有關。油肌可先用控油型妝前精華打底，混合肌則建議只在T字部位加強控油，避免兩頰太乾反而卡粉。

Q2：油肌夏天底妝順序怎麼上比較持久？

可以照這個順序：

1.清爽保濕

2.控油妝前精華

3.輕薄粉底或氣墊

4.局部遮瑕

5.蜜粉餅或定妝噴霧鎖妝

例如媚比琳「控油貼貼妝前精華」主打妝前1滴減少油光，後續可搭配霧面粉底與遮瑕，打造14小時清爽柔焦妝感。

Q3：定妝噴霧和蜜粉餅，夏天該選哪一個？

如果你是油肌、喜歡霧面妝感，可以選蜜粉餅或控油蜜粉加強T字；如果你想讓整體妝感更服貼、不容易摩擦掉妝，定妝噴霧會很適合。I’M MEME「我愛超磁妝定妝噴霧（涼感控油）」主打涼感降溫、控油持妝、防水抗汗，也能噴在刷具或粉撲上幫助底妝更服貼。

Q4：下午底妝暗沉蠟黃怎麼補救？

可以選帶有校色提亮效果的蜜粉餅補妝。像NARS「裸光幻彩蜜粉餅 星河紫」主打星河紫與月光色，能柔焦定妝、修飾暗沉蠟黃，也能讓凹陷處看起來更澎潤，適合下午臉色變疲憊時補妝。

Q5：夏天用氣墊會不會很容易脫妝？

要看氣墊本身的持妝與控油設計。雅詩蘭黛「粉持久寶寶藍氣墊」主打24小時控油抗汗、遮瑕與輕盈服貼，訴求在高溫濕氣下維持妝感穩定，適合喜歡快速上妝、外出補妝方便的人。

Q6：乾肌夏天也需要控油底妝嗎？

乾肌不一定要強控油，更重要的是「保濕但不厚重」。可以選擇兼顧保濕與持妝的粉底，例如MAKE UP FOR EVER「HD SKIN粉無痕平衡肌底粉底液」主打內保濕、外控油，訴求霧而不乾、潤而不黏，適合想要妝感穩定但不想乾裂卡粉的人。

Q7：夏天補妝前要不要先吸油？



要。補妝前建議先用面紙或吸油面紙輕壓油光，再少量疊擦蜜粉餅或氣墊。不要直接把粉壓在油上，否則容易變厚、結塊、斑駁，看起來更像「土石流底妝」。

Q8：夏天底妝要越控油越好嗎？



不是。過度控油可能讓肌膚乾繃、卡粉，甚至讓底妝更容易裂開。最理想的狀態是油水平衡：T字控油、兩頰保濕，底妝選輕薄服貼的質地，再用定妝產品加強持妝，妝感會比一味追求「超乾爽」更漂亮。