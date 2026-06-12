2026-06-12 16:17 造咖
通勤族救星「8款實用大包」放得下電腦還能揹出法式優雅
不再需要在小廢包與公事包間掙扎，2026 夏季大包趨勢回歸，以下就為大家盤點多款兼具容量與美感的「通勤神包」，讓你裝下筆電的同時，依然散發毫不費力的法式優雅！
輕奢「通勤包」推薦
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1.Longchamp Le Pliage Xtra 後背包 M
這款 Le Pliage Xtra 後背包以柔軟且富韌性的細緻牛皮打造，流暢的梯形輪廓與低調的現代線條，不僅外型出眾，寬敞的容量更專為現代生活設計，配備可收納 14 吋筆記型電腦的專用隔層與多功能收納袋，完美平衡了自信優雅與都市律動。
2.Marc Jacobs 帆布 Babe 手提包
這款以傳統市集包為靈感的托特包，選用率性帆布揉合對比鮮明的皮革細節，寬敞的容量能輕鬆收納筆電，亦能裝入泳池或海灘行程的隨身衣物。包身配備長短兩組手柄，並印有經典的雙 Pop J Marc 標誌，內置拉鍊袋與便利的磁吸開合設計，完美收納日常物件。
3. Polo Ralph Lauren Polo Play 條紋帆布郵差包
Polo Play 系列包款採用充滿活力的多彩配色，包身以明亮色調、精湛工藝與標誌性細節為設計基礎，打造出簡約大方的輪廓與直觀實用的功能。這款條紋郵差包採用帆布和皮革製成，配有可調式肩背帶，在攜帶方式與造型搭配上更加靈活多變。
4.Coach CHELSEA 36 單肩手袋
Chelsea 手袋以俐落設計散發著隨性卻精緻的時髦魅力，36 號大容量款式採用觸感紮實的天然粒面皮革，其細緻的皮紋賦予包身豐富的視覺層次。寬敞的內層設有專屬開放夾層與拉鍊袋，無論是工作所需的平板電腦還是隨身零碎物件都能在實用與美感之間取得完美平衡。
精品「通勤包」推薦
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1.Louis Vuitton Lineup
這款Lineup手袋以標誌性圖案的帆布製作，並配搭皮革飾邊，正面拉鏈口袋綴以金色金屬件，內部更設有貼袋，可妥善收納手機或卡片套。袋身容量充裕，亦可輕鬆存放13寸手提電腦。
2.Burberry 中號 Cotswolds 格紋托特包
將品牌標誌性的風衣基因注入皮革工藝，Burberry 這款義大利製托特包以粒紋小牛皮演繹低調奢華。最迷人之處在於細節的呼應，側邊的格紋裁片與沙米色內襯，彷彿將風衣的溫度隨身攜帶。格紋鐫紋開合搭配源自 Trench 風衣的 D 型環配件，隨附肩背帶則賦予了包款更靈活的搭配自由。
3.Fendi 中型款式Roll 手提袋
這款中型購物手袋誕生於 1997 年，它將實用空間與精緻工藝完美融合。手袋採用獨特的雙面設計，一面呈現典雅的棕色 Pequin 條紋提花，另一面則展現經典的菸草棕 FF Logo 提花。手柄選用優質棕色小牛皮，飾以超大尺寸的手工明縫線，這不僅是裝飾，更是自 1925 年以來，FENDI 工匠代代相傳的 Selleria 傳奇工藝印記。
4.Saint Laurent NIKI復古皮革購物袋
這款購物袋以復古處理的小牛皮製成，標誌性的 V 字縫線與同色系 CASSANDRE 金屬徽標交相輝映。設計兼具輕量化與大容量需求，金屬鍊帶賦予了包款率性的肩背姿態。在工藝細節上，採用無金屬鞣製皮革，搭配古銅色金屬配件與磁吸開合設計，於一動一靜間流露質樸卻深刻的奢華底蘊。
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