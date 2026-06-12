2026-06-12 17:23 女子漾／編輯王廷羽
2026世足周邊太燒！樂高快閃闖關送「小金盃」，CASETiFY球衣手機殼球迷必收
2026世界盃足球賽熱血開踢，全球球迷正式進入應援模式！除了守在螢幕前看比賽、替本命球隊加油，場外周邊也一波接一波登場，從親子同樂的樂高®足球主題快閃，到可以把球隊配色、姓名與背號穿上手機的 CASETiFY 世界盃聯名系列，都讓今年夏天的世足氣氛一路燒進日常生活。這篇幫大家整理2026世足周邊，即使不能到現場應援依然能擁有滿滿世界盃儀式感！
世足周邊1. 樂高®足球快閃信義區開踢！
世足周邊1. 樂高®足球快閃信義區開踢！
台灣樂高®「等你參一『腳』」足球主題活動將於6月12日至6月14日在微風松高南廣場登場，現場完成報到後即可獲得專屬闖關卡。活動規劃「小金盃挑戰」與「射門得分趣」兩大體驗，參加者可以親手拼砌迷你冠軍金盃，也能運球穿越障礙、瞄準球門射門，感受踢進關鍵球的熱血瞬間。完成闖關後，憑闖關卡可前往遠百信義A13樂高®授權專賣店兌換限定「樂高®小金盃」，數量有限、送完為止，世足迷們快衝呀！
現場也同步展示多款 LEGO® Editions 足球主題盒組，包含 Lionel Messi、Cristiano Ronaldo、Kylian Mbappé、Vini Jr. 等球星主題盒組，以及「FIFA 世界盃™官方獎盃」、「足球」、「FIFA World Cup 2026™官方會徽」等收藏款。其中「43020 FIFA 世界盃™官方獎盃」以積木重現世界盃獎盃模型，「43019 足球」則打造近乎1:1比例的足球收藏品，內部還藏有迷你球場慶祝場景，足球迷與樂高®玩家都很值得關注。
台灣樂高®也推出期間限定滿額贈禮，即日起至6月30日，於指定通路單筆消費滿2,800元，即可獲得「樂高®運動水壺」；購買指定足球主題盒組「43027 Vini Jr.－足壇焦點」或「43013 Kylian Mbappé－足壇焦點」，還可獲得足球限定紀念卡磚，7月1日至8月31日，於指定通路單筆消費滿2,800元，則可獲得「樂高®運動毛巾」，數量有限、贈完為止。
活動地點：台北市信義區微風松高南廣場 H&M前
樂高®「等你參一『腳』」活動資訊
地址：台北市信義區松高路16號
活動時間：6月12日至6月14日 11:00－21:00
入場提醒：6月12日14:00後開放消費者入場，6月12日至6月14日最後進場時間為20:45
世足周邊2. CASETiFY世界盃手機殼登場！
世足周邊2. CASETiFY世界盃手機殼登場！
世界盃應援不只可以穿球衣，也能從手機殼開始！CASETiFY 推出全新「2026 世界盃足球賽 x CASETiFY」聯名系列，靈感來自各國代表隊特色與標誌性圖案，將阿根廷藍白黃配色、巴西活力森巴色彩、比利時紅黑元素、克羅埃西亞格紋等足球符號，轉化成充滿賽事氛圍的手機殼與電子配件。
這次最吸睛的是可自由選擇球隊配色、姓名與經典背號數字的「FIFA WORLD CUP 26™ 球衣手機殼」，讓球迷把專屬球衣穿上手機。系列中也有結合 2026 FIFA WORLD CUP™ 官方標誌與「WE ARE」熱血圖案的印花手機殼，以及以 FIFA 金色獎盃為靈感打造的「FIFA WORLD CUP 26™ 珍藏版手機殼」，用金屬光澤與立體質感重現獎盃輪廓，收藏儀式感滿滿。
搭上618年中購物節，CASETiFY 也推出「618 心動大賞」限時優惠。即日起至6月19日，於 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買任兩件產品，即可享8折優惠，會員登入更可享最低75折；單筆消費滿3,000元，還可額外獲得品牌專屬訂製「可收納小花購物袋」乙個，數量有限、送完為止。
活動期間：即日起至6月19日
CASETiFY 618 心動大賞優惠資訊
優惠內容：購買任兩件產品享8折，會員登入最低75折
滿額贈禮：單筆消費滿3,000元，贈「可收納小花購物袋」乙個，數量有限、送完為止
販售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO 品牌概念店
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