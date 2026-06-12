美國高端香氛推薦｜Pavaruni質感系香氣，打造舒服又迷人的居家氛圍

最近餅乾接觸到來自美國的高端香氛品牌 Pavaruni，第一眼就被它簡約有質感的包裝吸引。









實際使

用後更喜歡它散發出的香氣，不是過於濃烈或甜膩的路線，而是帶著細緻層次感，聞起來舒服又有品味。





對我來說

，香氛不只是讓空間變香，更是一種生活儀式感。









忙碌了一整天

，回到家聞到喜歡的味道，真的會讓心情放鬆許多。這次體驗Pavaruni，也讓我感受到高端香氛所帶來的精緻氛圍，無論是送禮還是自己收藏都很適合。





接下來就和大家

分享這次的開箱心得，以及我最喜歡的香氣感受吧！













以前的我其實沒有特別依賴香氛。





直到某一天發現，長大之後累

的好像不只是身體，而是腦袋裡那些停不下來的思緒。





工作、生活、人際關係，每天都

有不同的事情需要處理。









有時候明明坐在家裡休息，卻還是忍

不住一直想事情，心情總像開了太多分頁的電腦，怎麼樣都關不完。





後來開始接觸 香氛精油 ，不是因為想讓

房間變香，也不是為了追求什麼高級感，而是想替自己創造一個「切換模式」的儀式。





當香氣慢慢散開的時候，我會知道今天的

工作結束了，可以把那些待辦事項暫時放在門外；也提醒自己，現在這個時間，是留給自己的。





很神奇的是，同樣的空間、同樣的燈光，當

空氣裡多了一股喜歡的味道，整個人的狀態好像也會跟著改變。





現在的我越來越覺得，香氛精油並不是生活必

需品，但它很像一個無聲的陪伴者。





不會替你解決問題，也不會讓生活突然變得完美

，卻能在忙碌與疲憊之間，偷偷留下一個讓自己喘口氣的小角落。





或許這也是我開始喜歡香氛精油的原因。





不是為了讓別人記住我的味道，而是希望在每天奔波

之後，還能有一種熟悉的香氣，提醒自己：「今天也辛苦了，該好好享受屬於自己的時光了。」













關於品牌:





美國Pavaruni香氛









Pavaruni創立於美國的高端香氛品牌

以提供高品質、天然且環保的香氛產品為宗旨









品牌採用美國進口大豆蠟

搭配瑞士奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）的頂級香料打造出純淨自然的香氛體驗並通過SGS多項無毒報告與MSDS國際運輸安全認證，品質有保證。













Pavaruni以高端品質與親民價格為特色

讓消費者輕鬆享受名牌級香氛

並將產品銷售至多全世界，深受全球用戶喜愛









探索官方網站體驗來自美國的迷人香氛與精緻生活方式





































收到Pavaruni的那一刻，真的有種拆精品禮盒的感覺。





外包裝採用沉穩又有質感的色系設計，整體是藍色的，是深海的藍，不是那種過於鮮豔搶眼的風格，而是帶著低調優雅的高級感。









拿在手上的重量感與包裝材質都讓人覺得很有誠意，第一印象就相當加分。





我自己其實是很重視開箱儀式感的人，有些產品還沒打開就已經讓人感受到品牌的用心，而Pavaruni就是屬於這種類型。





Pavaruni整體設計給我的感覺很像美式精品香氛品牌的風格。





以簡約俐落的線條搭配高質感配色，沒有過多繁複的裝飾，卻能透過細節展現品牌特色。









尤其是木質元素的搭配，讓整體視覺多了一份溫潤感，不會過於冰冷，反而有種自然與現代並存的高級氛圍。









她包裝有木頭的也有紙類的，都是很高級的包裝，紙盒裝是柱狀的，質感也非常非常的好，上面印有金色LGO，整個系列都是金色的LOGO設計，非常不錯，





不論擺放在客廳、臥室、玄關或書房，都能自然融入居家空間，讓人一眼就感受到生活品味。





Pavaruni的LOGO設計走的是簡潔大方路線。





字體設計俐落有質感，不會過度張揚，卻具有相當高的辨識度。









搭配包裝上的燙印細節與排版配置，呈現出精品品牌特有的精緻感。





我很喜歡這種耐看型的設計，時間久了依然不會覺得退流行，反而越看越有質感。





如果要用一句話形容Pavaruni給我的感覺，我會說它是一個「連細節都很講究」的香氛品牌。





從外盒材質、瓶身設計到配色搭配，每個部分都經過精心規劃。









不是那種華麗到讓人有距離感的高級，而是一種低調卻讓人忍不住多看幾眼的精緻。





擺在桌面上甚至會讓人誤以為是精品擺飾，光是視覺上就已經非常療癒。





打開包裝後，可以看到產品整齊收納在專屬位置中。





每個內容物都被妥善固定保護，不會因為運送過程而碰撞損傷。









整體開箱體驗相當流暢，也讓人感受到品牌對於消費者體驗的重視。





從拆封開始，就能感受到滿滿的儀式感。





精油瓶身是我非常喜歡的一個部分。





瓶身設計簡約俐落，透明瓶體搭配木質瓶蓋，呈現出自然又高級的視覺效果。









木頭紋理帶來溫暖感受，與香氛本身的療癒氛圍十分契合。





拿在手上的觸感紮實有份量，不會有廉價塑膠感，無論從哪個角度看都相當有質感。





平常就算不使用，單純擺放在梳妝台、床頭櫃或書桌上，也像是一件漂亮的居家裝飾品。









容量規格設計得相當剛好





對於平時喜歡使用香氛精油的人來說，可以安心天天使用，不需要擔心一下子就見底；同時也不會因為容量過大而放置太久。









除了精油本身之外，配件的設計也讓人感受到品牌的細膩。





尤其木質元素的運用非常吸引我，不僅增加整體視覺層次，也讓香氛多了一份自然溫暖的氣息。









每個配件的做工都相當精緻，摸起來沒有粗糙感，細節處理得很好。





從包裝、瓶身到配件，可以看出Pavaruni不只是販售香氛產品，更希望透過設計美學與香氣體驗，讓生活多一點儀式感與幸福感。





對於和我一樣喜歡質感生活、喜歡用香氣療癒日常的人來說，Pavaruni確實是一個會讓人想放進收藏名單的品牌。













一個常盒子的是室內擴香瓶，然後其他全都是精油，有兩瓶是紙裝精油，其他都是木盒裝精油，以及一盒Pavaruni香氛蠟燭，





我拿到的Pavaruni圓舞曲系列香氛蠟燭，香氣甜甜的很迷人的味道，容量是200G，









擴香瓶的容量是【美國Pavaruni】擴香瓶晨曦薰衣草森林 瑞士香料150ml，





精油的容量是10ML，精油總共有七款，









一個一個慢慢分享給大家~

























第一次打開【美國Pavaruni】晨曦系列薰衣草森林擴香瓶時，給我的感覺不是單純的薰衣草香，而是一種很有層次感、會慢慢展開的香氣旅程。採用「瑞士芬美意香料」是使用跟他牌不同且比以較高檔的材料。





前味剛開始散發時，可以聞到清新柔和的草本氣息，帶著一點自然植萃的清爽感，像是清晨漫步在帶著露水的花園裡，空氣乾淨又舒服，不會有過於濃烈的香精感。





隨著時間慢慢推進，香氣來到最迷人的中味。









薰衣草的香氣開始變得更加明顯，溫柔而細膩地在空間裡擴散開來。那種感覺很像結束忙碌的一天，泡上一杯熱茶，窩在沙發上追劇放鬆，整個人都慢慢沉澱下來。

到了最後的後味，則多了一份溫暖與沉穩。





香氣變得更加柔和圓潤，不會突然消失，而是像陽光灑落在木質家具上的溫暖感受，靜靜留在空氣裡，讓人感到安心又療癒。





我很喜歡薰衣草森林這款香氣最大的原因，就是它不會給人傳統薰衣草過於濃厚或藥草味太重的感覺，反而多了一種優雅與高級感。









無論放在臥室、書房還是客廳，都能營造出舒服放鬆的氛圍。





對我來說，它聞起來就像一場屬於自己的森林小旅行，讓忙碌的生活多了一點喘息的空間，也讓回家這件事變得更加有儀式感。





















現在分享蠟燭的部分!









Pavaruni圓舞曲系列給我的感覺，不是那種一點燃就很濃烈的香氣，而是像一首慢慢展開的旋律，會隨著時間出現不同層次的變化。 使用的是「瑞士奇華頓 (Givaudan) 香料」結合「美國進口大豆蠟」可以感受到原料選用上的用心!

剛點燃的時候，最先感受到的是輕盈柔和的前味。

這味道是淡淡的花香，中間的香調有點濃郁，後味很清爽，味道很持久迷人，非常女人的香氣，





香氣帶著一點清新感，就像早晨打開窗簾時灑進房間的陽光，空氣裡有種乾淨又舒服的氣息，不會太甜，也不會過於厚重，讓人第一時間就放鬆下來。





接著慢慢進入最迷人的中味。





花香與木質調開始自然融合，香氣變得更加圓潤細膩。那種感覺很像穿上一件柔軟針織外套，窩在沙發上追劇、看書的時候，整個空間都被溫柔包圍著。





我特別喜歡它中段香氣的層次感，不會單調，也不會讓人聞久了覺得膩，反而有種越聞越舒服的高級感。





到了最後的後味，香氣會慢慢沉澱下來。





留下淡淡的木質氣息與溫暖尾韻，像夜晚房間裡只剩下柔和燈光的感覺，安靜、舒服又帶點療癒感。那種香味不會突然消失，而是輕輕停留在空氣裡，讓人覺得很安心。





我自己很喜歡Pavaruni圓舞曲系列的一個原因，就是它不像有些香氛蠟燭香到讓人有壓迫感。

反而更像一種生活氛圍的延伸。





不管是下班後想放鬆、週末在家耍廢，還是晚上洗完澡後點上一顆，都有種把生活步調慢慢放下來的感覺。





















如果要形容它的香氣變化，我會說像是一場優雅的圓舞曲。





從輕盈開場，到溫柔綻放，最後留下令人眷戀的餘韻，讓整個空間都多了一種成熟又有質感的浪漫氛圍。













接下來分享的是精油的部分，精油有好多種的香味，

這品牌的精油是美國品牌，但價格不會過高，個人覺得不錯，很值得推薦，CP值很高，













【美國Pavaruni】100% 單方純植物精油 10ml

















每罐容量都是10ML，我開第一次個香氣是玫瑰的，













這個玫瑰的香味不會過濃郁，帶點花香，但淡淡的不刺鼻的香味，有些玫瑰精油味道太重，

聞多了好不舒服，這味道很適合我，非常有女人味的香氣，我覺得還不錯，

精油質地算是清爽，不會過油膩，香氣也不會太重而顯得濃郁聞久了不舒服!





























加上又是美國製造，整個很高級的感覺，給我的感覺不是那種濃郁到讓人有壓力的花香，而是一種很有層次、很有女人味的香氣。

剛開始聞的時候，玫瑰花瓣微微綻放的清甜感會先跑出來，帶著一點優雅與浪漫，像是清晨花園裡剛沾上露珠的玫瑰花束，氣味柔和又迷人。

隨著香氣慢慢散開，又能感受到一種溫暖細膩的花香韻味，讓人心情不自覺放鬆下來。

我自己很喜歡在工作忙碌、情緒比較緊繃的時候擴香使用，空氣中瀰漫著淡淡玫瑰香，真的會有種被溫柔包圍的感覺。

那種感受很像下班後泡杯熱茶、換上舒服居家服，終於可以好好寵愛自己的療癒時光。

對我來說，玫瑰不只是花香而已，它更像是一種能夠提升幸福感的氣味。

聞起來優雅、柔美又帶點成熟女人的魅力，不會過於甜膩，反而有種讓人想一聞再聞的舒服感。





第二罐的香味我真的非常喜歡，很適合我的香氣，





第一次聞到 White Tea 白茶的香氣時，真的有種讓人瞬間安靜下來的感覺。

它不是那種存在感很強烈的香味，反而像乾淨的白襯衫、剛整理好的房間，或是高級飯店大廳裡若有似無的淡雅香氣，給人一種舒服又有質感的印象。

剛聞的時候，可以感受到淡淡茶葉的清新氣息，帶著一點輕盈的草本感，不甜膩、不厚重，聞起來特別乾淨。

隨著香氣慢慢散開，又會出現柔和溫暖的茶香尾韻，像午後陽光灑落在窗邊，讓人忍不住放慢步調，好好享受當下。

我自己很喜歡在工作、閱讀或睡前擴香使用，空間裡瀰漫著白茶香氣時，整個人的心情都會變得平靜許多。它不像花香那麼浪漫，也不像木質調那麼沉穩，而是一種介於清新與溫柔之間的高級感香氣。

White Tea 白茶聞起來有種知性又優雅的感覺，就像一位懂得照顧自己生活品質的輕熟女，不需要過多裝飾，卻能自然散發迷人的氣質。

如果妳喜歡乾淨、清爽又耐聞的香氣，那麼Pavaruni White Tea白茶精油絕對會是讓人一聞就愛上的選擇。

這罐味道比剛剛玫瑰在濃一點，可是香氣非常的耐聞，我很喜歡~

每次聞到這個味道，都像替忙碌的生活按下暫停鍵，讓身心沉浸在專屬於自己的放鬆時光裡。









第一次聞到 Cedarwood 雪松精油的時候，給我的感覺就像走進森林深處一樣，空氣裡帶著樹木特有的沉穩氣息，讓人瞬間有種遠離城市喧囂的放鬆感。





它的香氣不像花香那樣甜美浪漫，也不像果香那麼活潑，而是一種溫暖、沉靜又充滿安全感的木質調香氣。

剛開始聞的時候，可以感受到淡淡的木頭香與自然森林氣息，乾淨卻不單調，聞起來十分舒服。

雪松的香精我聞過很多品牌，但不得不說這款雪松味到相當的特別，很清爽俐落的味道，

香氣不會過濃郁，剛剛好的而且有感覺很遙遠的香味，像在樹林間一般，聞起來非常的舒服，

隨著香氣慢慢擴散，雪松特有的溫潤木質韻味會逐漸浮現，像是陽光灑落在森林木屋上，散發著溫暖而安定的氣息。

那種感覺很療癒，也很有質感，讓人忍不住想深呼吸幾次。

我自己特別喜歡在晚上休息或閱讀時使用，雪松的香氣不會過於濃烈，反而能讓浮躁的情緒慢慢沉澱下來。

忙碌了一整天後，聞著這股溫柔的木質香氣，彷彿替自己打造出一個專屬的靜謐空間。

對我來說，Cedarwood 雪松是一種很有成熟魅力的香味。

它低調卻充滿存在感，不張揚卻讓人感到安心，就像一位內斂優雅、充滿智慧的女性，散發著歷經歲月淬鍊後的從容氣質。

薰衣草一直都是我很喜歡的香氣之一，而【美國Pavaruni】100%單方純植物精油 Lavender 薰衣草，聞起來比我想像中更加溫柔細緻。

第一次打開瓶蓋時，淡雅的薰衣草香氣緩緩散開，不是那種濃烈到讓人有距離感的花香，而是帶著一種舒服、柔和又療癒的氣息。









彷彿置身在一片盛開的薰衣草花田裡，微風吹過，空氣中瀰漫著自然純淨的花草芬芳。

這罐薰衣草的香味比較偏淡一點，不適非常濃郁的那種，聞起來有點木質香調，非常耐聞，聞久了也不會像它排的薰衣草味道會膩，

隨著香氣慢慢展開，可以感受到薰衣草特有的清新草本氣息，夾帶著淡淡花香的柔美感，聞起來非常舒服，也讓人特別放鬆。那種感覺就像忙碌了一整天後，終於回到屬於自己的空間，卸下所有疲憊與壓力。

我自己很喜歡在晚上洗完澡後或睡前擴香使用，整個房間瀰漫著薰衣草香氣時，心情真的會變得平靜許多。

原本腦袋裡那些雜亂的思緒，好像也會隨著香氣慢慢沉澱下來，讓人更容易享受寧靜的夜晚時光。

Lavender 薰衣草是一種充滿溫柔力量的香味。

















它不像玫瑰那樣浪漫，也不像木質調那樣沉穩，而是一種介於優雅與療癒之間的存在。

聞起來有種被溫暖擁抱的感覺，讓人不自覺放慢腳步，好好照顧自己的身心。

它不像一般花香那麼甜美，也不像果香那麼活潑，而是一種溫潤、深邃又充滿質感的木質香氣。

剛開始聞的時候，會感受到淡淡的木頭香，氣味柔和卻很有存在感，讓人忍不住想多聞幾次。

這罐的味道非常的木質香氣，味道偏濃一點，然後會有點像在聞特殊的木頭味道，它的香氣很特別，也是我第一次聞到這樣的精油香氣，













而且它的香味很讓人難忘，香氣可以持續很久，我個人覺得這味道適合男性，

隨著香氣慢慢散開，檀香特有的溫暖氣息會愈來愈明顯，那種感覺就像陽光灑落在木質家具上，散發出溫潤細膩的香味，既沉穩又舒服。

聞起來不會有壓迫感，反而像被溫柔包圍著，讓原本忙碌的情緒逐漸放鬆下來。

我自己很喜歡在夜晚閱讀、保養肌膚或獨處的時候使用。

當空氣中瀰漫著檀香的氣息，整個空間都會變得特別有質感，心情也會跟著慢慢沉澱。

那種感覺很像替自己留下一段安靜的時光，不被打擾，只專注享受當下。

對我來說，檀香是一種非常有魅力的香氣。

它不像年輕時喜歡的甜美香氛那樣張揚，反而更像成熟後欣賞的優雅氣質。低調、溫暖、耐人尋味，越聞越能感受到它獨特的層次感與深度。

如果要形容Pavaruni Sandalwood檀香精油，我會覺得它像是一位氣質出眾的輕熟女，不需要過多言語，就能自然散發讓人安心又著迷的魅力。





























最後兩罐精油是圓柱狀包裝的精油，有我喜歡的茶樹香氣，









聞到 Tea Tree 茶樹精油的時候，老實說和一般印象中的花香不太一樣，它沒有甜甜的浪漫感，反而給我一種非常乾淨、清爽又充滿活力的感覺。

剛打開瓶蓋時，最先感受到的是清新的草本氣息，帶著微微木質與植物葉片的自然香味，就像雨後森林裡的新鮮空氣，聞起來特別純淨。

這罐茶樹的香味比較清淡一點，聞多了都不會膩的那種，非常的舒服，我最愛茶樹給人的療癒的感受，我很推薦這款茶樹香氣的精油，

那種感覺很像把窗戶打開，讓陽光和微風一起吹進房間裡，整個人都跟著清醒了起來。

隨著香氣慢慢散開，茶樹精油獨有的草本氣息會變得更加柔和，沒有過於刺激的感覺，反而讓空間多了一種乾淨俐落的氛圍。

每次聞到這個味道，都會讓我有種把生活重新整理過一遍的感覺，心情也跟著變得輕盈許多。













我自己很喜歡在早晨或工作時擴香使用。當空氣中瀰漫著茶樹香氣時，整個人會特別有精神，思緒也感覺更加清晰。

尤其是在悶熱的天氣裡，這種帶有清新草本感的香氣，真的會讓人覺得格外舒服。

對我來說，Tea Tree 茶樹不是那種走浪漫路線的香味，而是一種充滿清新能量的香氣

它像是一位生活有條理、充滿自信的女性，不需要刻意展現魅力，卻能自然散發出乾淨舒服的氣質。

















另外一罐一樣是紙柱狀包裝的精油，

第一次聞到 Jasmine 茉莉精油的時候，真的有種被溫柔驚豔到的感覺。





它的香氣不像一般花香那麼單純，而是帶著一種細膩、優雅又充滿女人味的魅力。

這款香氣偏花香調的，聞起來有點女性化，但聞多了也不膩的那種，淡淡的花香，算是我裡面精油中，數一數二喜歡的香氣，

剛開始聞的時候，茉莉花獨有的清甜花香緩緩綻放，香氣柔美卻不甜膩，彷彿夜晚花園裡盛開的茉莉花，在微風中輕輕散發迷人的芬芳。

隨著香氣慢慢展開，可以感受到茉莉特有的圓潤花香層次，帶著一點溫暖感與高級感，聞起來十分舒服。那種香味不會過於濃烈，反而有種低調卻令人難忘的氣質，讓人越聞越喜歡。

我自己特別喜歡在晚上保養、閱讀或放鬆時使用。

當空氣中瀰漫著淡淡的茉莉香氣，整個空間都變得溫柔起來，彷彿一天的疲憊也跟著慢慢被安撫。

那種感覺很像為自己點亮一盞暖黃燈，在忙碌生活裡找到片刻屬於自己的浪漫時光。

對我來說，Jasmine 茉莉是一種非常有女人味的香氣。

它不像玫瑰那麼熱情，也不像薰衣草那麼療癒，而是一種介於優雅與性感之間的迷人氣息。

聞起來成熟卻不老氣，溫柔卻不失個性，散發著一種從容自在的魅力。

如果要形容Pavaruni Jasmine茉莉精油，我會覺得它像是一位懂得生活、懂得愛自己的輕熟女。不需要刻意張揚，就能自然流露出優雅迷人的氣質。





身為一個很重視居家氛圍的人，我一直覺得香氣其實比想像中更能影響生活品質。

有時候工作一整天回到家，最想要的不是多豪華的裝潢，而是打開門那一瞬間，聞到自己喜歡的香味，整個人就會有種「終於回家了」的放鬆感。

這次開箱的

Pavaruni

，就是近期讓我很有好感的香氛品牌。

從擴香瓶、香氛蠟燭到精油，每一款都走質感路線，不是那種過度濃郁、聞久容易膩的香味，而是帶著高級感與生活儀式感的香氣體驗。

開箱第一印象：簡約卻很有質感

收到產品時，第一眼就被包裝吸引。

沒有過度花俏的設計，而是走簡約高級風格，擺在客廳、臥室、化妝台甚至辦公桌上都非常加分。

對喜歡拍照、佈置居家空間的人來說，光是外型就已經很值得收藏。

Pavaruni擴香瓶｜打造飯店級居家氛圍













如果妳平常不喜歡點火，我會很推薦從擴香瓶開始入門。

將擴香棒放入瓶中後，香氣會慢慢擴散到空間裡。

最讓我喜歡的是它的香味不會太強烈，而是柔柔地存在著。

不管是追劇、閱讀、工作還是睡前放空，都能感受到空間多了一種舒服又有質感的氛圍。

尤其很適合：

✔ 喜歡飯店香氛的人

✔ 租屋族、小套房族群

✔ 想提升居家質感的人

✔ 不喜歡過濃香味的人

Pavaruni香氛蠟燭｜療癒感直接拉滿

點燃香氛蠟燭的瞬間，真的有種把生活節奏放慢的感覺。

燭光微微搖曳，加上空氣中瀰漫的香氣，整個空間都變得特別溫柔。

我很喜歡洗完澡後點上一顆香氛蠟燭，再搭配保養程序，那種感覺真的超療癒。

很推薦給：

✔ 喜歡生活儀式感的人

✔ 工作壓力大的上班族

✔ 喜歡居家放鬆的人

✔ 喜歡拍攝居家美照的人

Pavaruni精油｜讓香氣更有層次

這次我也體驗了品牌多款精油，像是：

🌹 玫瑰 Rose

🌿 茶樹 Tea Tree

💜 薰衣草 Lavender

🌲 雪松 Cedarwood

🤎 檀香 Sandalwood

🤍 白茶 White Tea

🌼 茉莉 Jasmine

每一款都有不同個性。

如果喜歡浪漫花香，可以選擇玫瑰或茉莉。

如果喜歡放鬆舒壓感，薰衣草和檀香會很適合。

偏愛乾淨清新香氣的人，白茶與茶樹則是很不錯的選擇。

而雪松則很適合喜歡木質調香氣的人。

搭配水氧機或擴香儀使用，整個空間都會變得更有層次感。

















Pavaruni適合哪些人？

實際使用一段時間後，我覺得Pavaruni特別適合：

✨ 喜歡香氛的人

✨ 注重生活品質的人

✨ 喜歡居家佈置的人

✨ 喜歡高級飯店香氛的人

✨ 工作壓力大需要放鬆的人

✨ 喜歡打造生活儀式感的人

✨ 喜歡拍照打卡的質感控

開箱總結

如果妳跟我一樣，覺得生活不只是忙碌工作和追趕時間，而是希望在平凡日常裡，也能找到讓自己放鬆的小幸福，那麼Pavaruni真的很值得試試看。

它帶來的不只是香味，而是一種生活氛圍的改變。

從擴香瓶的優雅、香氛蠟燭的療癒，到精油的多元層次，每一種香氣都像是在提醒自己：「再忙，也要好好享受生活。」

對我來說，Pavaruni不只是香氛品牌，更像是替生活增添質感與儀式感的小秘密。



















































































































































































