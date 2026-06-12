美國高端香氛推薦｜Pavaruni質感系香氣，打造舒服又迷人的居家氛圍

2026-06-12 15:52 cookie餅乾小姐

近餅乾接觸到來自美國的高端香氛品牌 Pavaruni，第一眼就被它簡約有質感的包裝吸引。




實際使用後更喜歡它散發出的香氣，不是過於濃烈或甜膩的路線，而是帶著細緻層次感，聞起來舒服又有品味。



對我來說，香氛不只是讓空間變香，更是一種生活儀式感。




忙碌了一整天，回到家聞到喜歡的味道，真的會讓心情放鬆許多。這次體驗Pavaruni，也讓我感受到高端香氛所帶來的精緻氛圍，無論是送禮還是自己收藏都很適合。



接下來就和大家分享這次的開箱心得，以及我最喜歡的香氣感受吧！







以前的我其實沒有特別依賴香氛。



直到某一天發現，長大之後累的好像不只是身體，而是腦袋裡那些停不下來的思緒。



工作、生活、人際關係，每天都有不同的事情需要處理。




有時候明明坐在家裡休息，卻還是忍不住一直想事情，心情總像開了太多分頁的電腦，怎麼樣都關不完。



後來開始接觸香氛精油，不是因為想讓房間變香，也不是為了追求什麼高級感，而是想替自己創造一個「切換模式」的儀式。



當香氣慢慢散開的時候，我會知道今天的工作結束了，可以把那些待辦事項暫時放在門外；也提醒自己，現在這個時間，是留給自己的。



很神奇的是，同樣的空間、同樣的燈光，當空氣裡多了一股喜歡的味道，整個人的狀態好像也會跟著改變。



現在的我越來越覺得，香氛精油並不是生活必需品，但它很像一個無聲的陪伴者。



不會替你解決問題，也不會讓生活突然變得完美，卻能在忙碌與疲憊之間，偷偷留下一個讓自己喘口氣的小角落。



或許這也是我開始喜歡香氛精油的原因。



不是為了讓別人記住我的味道，而是希望在每天奔波之後，還能有一種熟悉的香氣，提醒自己：「今天也辛苦了，該好好享受屬於自己的時光了。」







關於品牌:



美國Pavaruni香氛




Pavaruni創立於美國的高端香氛品牌


以提供高品質、天然且環保的香氛產品為宗旨




品牌採用美國進口大豆蠟


搭配瑞士奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）的頂級香料打造出純淨自然的香氛體驗並通過SGS多項無毒報告與MSDS國際運輸安全認證，品質有保證。






Pavaruni以高端品質與親民價格為特色


讓消費者輕鬆享受名牌級香氛


並將產品銷售至多全世界，深受全球用戶喜愛




探索官方網站體驗來自美國的迷人香氛與精緻生活方式















收到Pavaruni的那一刻，真的有種拆精品禮盒的感覺。



外包裝採用沉穩又有質感的色系設計，整體是藍色的，是深海的藍，不是那種過於鮮豔搶眼的風格，而是帶著低調優雅的高級感。




拿在手上的重量感與包裝材質都讓人覺得很有誠意，第一印象就相當加分。



我自己其實是很重視開箱儀式感的人，有些產品還沒打開就已經讓人感受到品牌的用心，而Pavaruni就是屬於這種類型。



Pavaruni整體設計給我的感覺很像美式精品香氛品牌的風格。



以簡約俐落的線條搭配高質感配色，沒有過多繁複的裝飾，卻能透過細節展現品牌特色。




尤其是木質元素的搭配，讓整體視覺多了一份溫潤感，不會過於冰冷，反而有種自然與現代並存的高級氛圍。




她包裝有木頭的也有紙類的，都是很高級的包裝，紙盒裝是柱狀的，質感也非常非常的好，上面印有金色LGO，整個系列都是金色的LOGO設計，非常不錯，



不論擺放在客廳、臥室、玄關或書房，都能自然融入居家空間，讓人一眼就感受到生活品味。



Pavaruni的LOGO設計走的是簡潔大方路線。



字體設計俐落有質感，不會過度張揚，卻具有相當高的辨識度。




搭配包裝上的燙印細節與排版配置，呈現出精品品牌特有的精緻感。



我很喜歡這種耐看型的設計，時間久了依然不會覺得退流行，反而越看越有質感。



如果要用一句話形容Pavaruni給我的感覺，我會說它是一個「連細節都很講究」的香氛品牌。



從外盒材質、瓶身設計到配色搭配，每個部分都經過精心規劃。




不是那種華麗到讓人有距離感的高級，而是一種低調卻讓人忍不住多看幾眼的精緻。



擺在桌面上甚至會讓人誤以為是精品擺飾，光是視覺上就已經非常療癒。



打開包裝後，可以看到產品整齊收納在專屬位置中。



每個內容物都被妥善固定保護，不會因為運送過程而碰撞損傷。




整體開箱體驗相當流暢，也讓人感受到品牌對於消費者體驗的重視。



從拆封開始，就能感受到滿滿的儀式感。



精油瓶身是我非常喜歡的一個部分。



瓶身設計簡約俐落，透明瓶體搭配木質瓶蓋，呈現出自然又高級的視覺效果。




木頭紋理帶來溫暖感受，與香氛本身的療癒氛圍十分契合。



拿在手上的觸感紮實有份量，不會有廉價塑膠感，無論從哪個角度看都相當有質感。



平常就算不使用，單純擺放在梳妝台、床頭櫃或書桌上，也像是一件漂亮的居家裝飾品。




容量規格設計得相當剛好



對於平時喜歡使用香氛精油的人來說，可以安心天天使用，不需要擔心一下子就見底；同時也不會因為容量過大而放置太久。



不論是個人使用、居家擴香，甚至作為送禮選擇，都非常適合。



除了精油本身之外，配件的設計也讓人感受到品牌的細膩。



尤其木質元素的運用非常吸引我，不僅增加整體視覺層次，也讓香氛多了一份自然溫暖的氣息。




每個配件的做工都相當精緻，摸起來沒有粗糙感，細節處理得很好。



從包裝、瓶身到配件，可以看出Pavaruni不只是販售香氛產品，更希望透過設計美學與香氣體驗，讓生活多一點儀式感與幸福感。



對於和我一樣喜歡質感生活、喜歡用香氣療癒日常的人來說，Pavaruni確實是一個會讓人想放進收藏名單的品牌。





一個常盒子的是室內擴香瓶，然後其他全都是精油，有兩瓶是紙裝精油，其他都是木盒裝精油，以及一盒Pavaruni香氛蠟燭，



我拿到的Pavaruni圓舞曲系列香氛蠟燭，香氣甜甜的很迷人的味道，容量是200G，




擴香瓶的容量是【美國Pavaruni】擴香瓶晨曦薰衣草森林 瑞士香料150ml，



精油的容量是10ML，精油總共有七款，




一個一個慢慢分享給大家~











第一次打開【美國Pavaruni】晨曦系列薰衣草森林擴香瓶時，給我的感覺不是單純的薰衣草香，而是一種很有層次感、會慢慢展開的香氣旅程。採用「瑞士芬美意香料」是使用跟他牌不同且比以較高檔的材料。



前味剛開始散發時，可以聞到清新柔和的草本氣息，帶著一點自然植萃的清爽感，像是清晨漫步在帶著露水的花園裡，空氣乾淨又舒服，不會有過於濃烈的香精感。



隨著時間慢慢推進，香氣來到最迷人的中味。






薰衣草的香氣開始變得更加明顯，溫柔而細膩地在空間裡擴散開來。那種感覺很像結束忙碌的一天，泡上一杯熱茶，窩在沙發上追劇放鬆，整個人都慢慢沉澱下來。


到了最後的後味，則多了一份溫暖與沉穩。




香氣變得更加柔和圓潤，不會突然消失，而是像陽光灑落在木質家具上的溫暖感受，靜靜留在空氣裡，讓人感到安心又療癒。



我很喜歡薰衣草森林這款香氣最大的原因，就是它不會給人傳統薰衣草過於濃厚或藥草味太重的感覺，反而多了一種優雅與高級感。




無論放在臥室、書房還是客廳，都能營造出舒服放鬆的氛圍。



對我來說，它聞起來就像一場屬於自己的森林小旅行，讓忙碌的生活多了一點喘息的空間，也讓回家這件事變得更加有儀式感。










現在分享蠟燭的部分!




Pavaruni圓舞曲系列給我的感覺，不是那種一點燃就很濃烈的香氣，而是像一首慢慢展開的旋律，會隨著時間出現不同層次的變化。 使用的是「瑞士奇華頓 (Givaudan) 香料」結合「美國進口大豆蠟」可以感受到原料選用上的用心!


剛點燃的時候，最先感受到的是輕盈柔和的前味。


這味道是淡淡的花香，中間的香調有點濃郁，後味很清爽，味道很持久迷人，非常女人的香氣，



香氣帶著一點清新感，就像早晨打開窗簾時灑進房間的陽光，空氣裡有種乾淨又舒服的氣息，不會太甜，也不會過於厚重，讓人第一時間就放鬆下來。



接著慢慢進入最迷人的中味。



花香與木質調開始自然融合，香氣變得更加圓潤細膩。那種感覺很像穿上一件柔軟針織外套，窩在沙發上追劇、看書的時候，整個空間都被溫柔包圍著。



我特別喜歡它中段香氣的層次感，不會單調，也不會讓人聞久了覺得膩，反而有種越聞越舒服的高級感。



到了最後的後味，香氣會慢慢沉澱下來。



留下淡淡的木質氣息與溫暖尾韻，像夜晚房間裡只剩下柔和燈光的感覺，安靜、舒服又帶點療癒感。那種香味不會突然消失，而是輕輕停留在空氣裡，讓人覺得很安心。



我自己很喜歡Pavaruni圓舞曲系列的一個原因，就是它不像有些香氛蠟燭香到讓人有壓迫感。



反而更像一種生活氛圍的延伸。



不管是下班後想放鬆、週末在家耍廢，還是晚上洗完澡後點上一顆，都有種把生活步調慢慢放下來的感覺。











如果要形容它的香氣變化，我會說像是一場優雅的圓舞曲。



從輕盈開場，到溫柔綻放，最後留下令人眷戀的餘韻，讓整個空間都多了一種成熟又有質感的浪漫氛圍。






接下來分享的是精油的部分，精油有好多種的香味，


這品牌的精油是美國品牌，但價格不會過高，個人覺得不錯，很值得推薦，CP值很高，





【美國Pavaruni】100% 單方純植物精油 10ml









每罐容量都是10ML，我開第一次個香氣是玫瑰的，






這個玫瑰的香味不會過濃郁，帶點花香，但淡淡的不刺鼻的香味，有些玫瑰精油味道太重，


聞多了好不舒服，這味道很適合我，非常有女人味的香氣，我覺得還不錯，


精油質地算是清爽，不會過油膩，香氣也不會太重而顯得濃郁聞久了不舒服!











加上又是美國製造，整個很高級的感覺，給我的感覺不是那種濃郁到讓人有壓力的花香，而是一種很有層次、很有女人味的香氣。

剛開始聞的時候，玫瑰花瓣微微綻放的清甜感會先跑出來，帶著一點優雅與浪漫，像是清晨花園裡剛沾上露珠的玫瑰花束，氣味柔和又迷人。

隨著香氣慢慢散開，又能感受到一種溫暖細膩的花香韻味，讓人心情不自覺放鬆下來。

我自己很喜歡在工作忙碌、情緒比較緊繃的時候擴香使用，空氣中瀰漫著淡淡玫瑰香，真的會有種被溫柔包圍的感覺。

那種感受很像下班後泡杯熱茶、換上舒服居家服，終於可以好好寵愛自己的療癒時光。

對我來說，玫瑰不只是花香而已，它更像是一種能夠提升幸福感的氣味。

聞起來優雅、柔美又帶點成熟女人的魅力，不會過於甜膩，反而有種讓人想一聞再聞的舒服感。



第二罐的香味我真的非常喜歡，很適合我的香氣，




第一次聞到 White Tea 白茶的香氣時，真的有種讓人瞬間安靜下來的感覺。

它不是那種存在感很強烈的香味，反而像乾淨的白襯衫、剛整理好的房間，或是高級飯店大廳裡若有似無的淡雅香氣，給人一種舒服又有質感的印象。

剛聞的時候，可以感受到淡淡茶葉的清新氣息，帶著一點輕盈的草本感，不甜膩、不厚重，聞起來特別乾淨。

隨著香氣慢慢散開，又會出現柔和溫暖的茶香尾韻，像午後陽光灑落在窗邊，讓人忍不住放慢步調，好好享受當下。

我自己很喜歡在工作、閱讀或睡前擴香使用，空間裡瀰漫著白茶香氣時，整個人的心情都會變得平靜許多。它不像花香那麼浪漫，也不像木質調那麼沉穩，而是一種介於清新與溫柔之間的高級感香氣。

White Tea 白茶聞起來有種知性又優雅的感覺，就像一位懂得照顧自己生活品質的輕熟女，不需要過多裝飾，卻能自然散發迷人的氣質。

如果妳喜歡乾淨、清爽又耐聞的香氣，那麼Pavaruni White Tea白茶精油絕對會是讓人一聞就愛上的選擇。

這罐味道比剛剛玫瑰在濃一點，可是香氣非常的耐聞，我很喜歡~

每次聞到這個味道，都像替忙碌的生活按下暫停鍵，讓身心沉浸在專屬於自己的放鬆時光裡。




第一次聞到 Cedarwood 雪松精油的時候，給我的感覺就像走進森林深處一樣，空氣裡帶著樹木特有的沉穩氣息，讓人瞬間有種遠離城市喧囂的放鬆感。




它的香氣不像花香那樣甜美浪漫，也不像果香那麼活潑，而是一種溫暖、沉靜又充滿安全感的木質調香氣。

剛開始聞的時候，可以感受到淡淡的木頭香與自然森林氣息，乾淨卻不單調，聞起來十分舒服。

雪松的香精我聞過很多品牌，但不得不說這款雪松味到相當的特別，很清爽俐落的味道，

香氣不會過濃郁，剛剛好的而且有感覺很遙遠的香味，像在樹林間一般，聞起來非常的舒服，

隨著香氣慢慢擴散，雪松特有的溫潤木質韻味會逐漸浮現，像是陽光灑落在森林木屋上，散發著溫暖而安定的氣息。

那種感覺很療癒，也很有質感，讓人忍不住想深呼吸幾次。

我自己特別喜歡在晚上休息或閱讀時使用，雪松的香氣不會過於濃烈，反而能讓浮躁的情緒慢慢沉澱下來。

忙碌了一整天後，聞著這股溫柔的木質香氣，彷彿替自己打造出一個專屬的靜謐空間。

對我來說，Cedarwood 雪松是一種很有成熟魅力的香味。

它低調卻充滿存在感，不張揚卻讓人感到安心，就像一位內斂優雅、充滿智慧的女性，散發著歷經歲月淬鍊後的從容氣質。


薰衣草一直都是我很喜歡的香氣之一，而【美國Pavaruni】100%單方純植物精油 Lavender 薰衣草，聞起來比我想像中更加溫柔細緻。


第一次打開瓶蓋時，淡雅的薰衣草香氣緩緩散開，不是那種濃烈到讓人有距離感的花香，而是帶著一種舒服、柔和又療癒的氣息。




彷彿置身在一片盛開的薰衣草花田裡，微風吹過，空氣中瀰漫著自然純淨的花草芬芳。

這罐薰衣草的香味比較偏淡一點，不適非常濃郁的那種，聞起來有點木質香調，非常耐聞，聞久了也不會像它排的薰衣草味道會膩，

隨著香氣慢慢展開，可以感受到薰衣草特有的清新草本氣息，夾帶著淡淡花香的柔美感，聞起來非常舒服，也讓人特別放鬆。那種感覺就像忙碌了一整天後，終於回到屬於自己的空間，卸下所有疲憊與壓力。

我自己很喜歡在晚上洗完澡後或睡前擴香使用，整個房間瀰漫著薰衣草香氣時，心情真的會變得平靜許多。

原本腦袋裡那些雜亂的思緒，好像也會隨著香氣慢慢沉澱下來，讓人更容易享受寧靜的夜晚時光。

Lavender 薰衣草是一種充滿溫柔力量的香味。






它不像玫瑰那樣浪漫，也不像木質調那樣沉穩，而是一種介於優雅與療癒之間的存在。

聞起來有種被溫暖擁抱的感覺，讓人不自覺放慢腳步，好好照顧自己的身心。

它不像一般花香那麼甜美，也不像果香那麼活潑，而是一種溫潤、深邃又充滿質感的木質香氣。

剛開始聞的時候，會感受到淡淡的木頭香，氣味柔和卻很有存在感，讓人忍不住想多聞幾次。

這罐的味道非常的木質香氣，味道偏濃一點，然後會有點像在聞特殊的木頭味道，它的香氣很特別，也是我第一次聞到這樣的精油香氣，






而且它的香味很讓人難忘，香氣可以持續很久，我個人覺得這味道適合男性，

隨著香氣慢慢散開，檀香特有的溫暖氣息會愈來愈明顯，那種感覺就像陽光灑落在木質家具上，散發出溫潤細膩的香味，既沉穩又舒服。

聞起來不會有壓迫感，反而像被溫柔包圍著，讓原本忙碌的情緒逐漸放鬆下來。

我自己很喜歡在夜晚閱讀、保養肌膚或獨處的時候使用。

當空氣中瀰漫著檀香的氣息，整個空間都會變得特別有質感，心情也會跟著慢慢沉澱。

那種感覺很像替自己留下一段安靜的時光，不被打擾，只專注享受當下。

對我來說，檀香是一種非常有魅力的香氣。

它不像年輕時喜歡的甜美香氛那樣張揚，反而更像成熟後欣賞的優雅氣質。低調、溫暖、耐人尋味，越聞越能感受到它獨特的層次感與深度。

如果要形容Pavaruni Sandalwood檀香精油，我會覺得它像是一位氣質出眾的輕熟女，不需要過多言語，就能自然散發讓人安心又著迷的魅力。














最後兩罐精油是圓柱狀包裝的精油，有我喜歡的茶樹香氣，




聞到 Tea Tree 茶樹精油的時候，老實說和一般印象中的花香不太一樣，它沒有甜甜的浪漫感，反而給我一種非常乾淨、清爽又充滿活力的感覺。

剛打開瓶蓋時，最先感受到的是清新的草本氣息，帶著微微木質與植物葉片的自然香味，就像雨後森林裡的新鮮空氣，聞起來特別純淨。

這罐茶樹的香味比較清淡一點，聞多了都不會膩的那種，非常的舒服，我最愛茶樹給人的療癒的感受，我很推薦這款茶樹香氣的精油，

那種感覺很像把窗戶打開，讓陽光和微風一起吹進房間裡，整個人都跟著清醒了起來。

隨著香氣慢慢散開，茶樹精油獨有的草本氣息會變得更加柔和，沒有過於刺激的感覺，反而讓空間多了一種乾淨俐落的氛圍。

每次聞到這個味道，都會讓我有種把生活重新整理過一遍的感覺，心情也跟著變得輕盈許多。






我自己很喜歡在早晨或工作時擴香使用。當空氣中瀰漫著茶樹香氣時，整個人會特別有精神，思緒也感覺更加清晰。

尤其是在悶熱的天氣裡，這種帶有清新草本感的香氣，真的會讓人覺得格外舒服。

對我來說，Tea Tree 茶樹不是那種走浪漫路線的香味，而是一種充滿清新能量的香氣

它像是一位生活有條理、充滿自信的女性，不需要刻意展現魅力，卻能自然散發出乾淨舒服的氣質。






另外一罐一樣是紙柱狀包裝的精油，

第一次聞到 Jasmine 茉莉精油的時候，真的有種被溫柔驚豔到的感覺。





它的香氣不像一般花香那麼單純，而是帶著一種細膩、優雅又充滿女人味的魅力。

這款香氣偏花香調的，聞起來有點女性化，但聞多了也不膩的那種，淡淡的花香，算是我裡面精油中，數一數二喜歡的香氣，

剛開始聞的時候，茉莉花獨有的清甜花香緩緩綻放，香氣柔美卻不甜膩，彷彿夜晚花園裡盛開的茉莉花，在微風中輕輕散發迷人的芬芳。

隨著香氣慢慢展開，可以感受到茉莉特有的圓潤花香層次，帶著一點溫暖感與高級感，聞起來十分舒服。那種香味不會過於濃烈，反而有種低調卻令人難忘的氣質，讓人越聞越喜歡。

我自己特別喜歡在晚上保養、閱讀或放鬆時使用。

當空氣中瀰漫著淡淡的茉莉香氣，整個空間都變得溫柔起來，彷彿一天的疲憊也跟著慢慢被安撫。

那種感覺很像為自己點亮一盞暖黃燈，在忙碌生活裡找到片刻屬於自己的浪漫時光。

對我來說，Jasmine 茉莉是一種非常有女人味的香氣。

它不像玫瑰那麼熱情，也不像薰衣草那麼療癒，而是一種介於優雅與性感之間的迷人氣息。

聞起來成熟卻不老氣，溫柔卻不失個性，散發著一種從容自在的魅力。

如果要形容Pavaruni Jasmine茉莉精油，我會覺得它像是一位懂得生活、懂得愛自己的輕熟女。不需要刻意張揚，就能自然流露出優雅迷人的氣質。



身為一個很重視居家氛圍的人，我一直覺得香氣其實比想像中更能影響生活品質。

有時候工作一整天回到家，最想要的不是多豪華的裝潢，而是打開門那一瞬間，聞到自己喜歡的香味，整個人就會有種「終於回家了」的放鬆感。

這次開箱的

Pavaruni

，就是近期讓我很有好感的香氛品牌。

從擴香瓶、香氛蠟燭到精油，每一款都走質感路線，不是那種過度濃郁、聞久容易膩的香味，而是帶著高級感與生活儀式感的香氣體驗。

開箱第一印象：簡約卻很有質感

收到產品時，第一眼就被包裝吸引。

沒有過度花俏的設計，而是走簡約高級風格，擺在客廳、臥室、化妝台甚至辦公桌上都非常加分。

對喜歡拍照、佈置居家空間的人來說，光是外型就已經很值得收藏。

Pavaruni擴香瓶｜打造飯店級居家氛圍






如果妳平常不喜歡點火，我會很推薦從擴香瓶開始入門。

將擴香棒放入瓶中後，香氣會慢慢擴散到空間裡。

最讓我喜歡的是它的香味不會太強烈，而是柔柔地存在著。

不管是追劇、閱讀、工作還是睡前放空，都能感受到空間多了一種舒服又有質感的氛圍。

尤其很適合：

✔ 喜歡飯店香氛的人


✔ 租屋族、小套房族群


✔ 想提升居家質感的人


✔ 不喜歡過濃香味的人

Pavaruni香氛蠟燭｜療癒感直接拉滿

點燃香氛蠟燭的瞬間，真的有種把生活節奏放慢的感覺。

燭光微微搖曳，加上空氣中瀰漫的香氣，整個空間都變得特別溫柔。

我很喜歡洗完澡後點上一顆香氛蠟燭，再搭配保養程序，那種感覺真的超療癒。

很推薦給：

✔ 喜歡生活儀式感的人


✔ 工作壓力大的上班族


✔ 喜歡居家放鬆的人


✔ 喜歡拍攝居家美照的人

Pavaruni精油｜讓香氣更有層次

這次我也體驗了品牌多款精油，像是：

🌹 玫瑰 Rose


🌿 茶樹 Tea Tree


💜 薰衣草 Lavender


🌲 雪松 Cedarwood


🤎 檀香 Sandalwood


🤍 白茶 White Tea


🌼 茉莉 Jasmine

每一款都有不同個性。

如果喜歡浪漫花香，可以選擇玫瑰或茉莉。

如果喜歡放鬆舒壓感，薰衣草和檀香會很適合。

偏愛乾淨清新香氣的人，白茶與茶樹則是很不錯的選擇。

而雪松則很適合喜歡木質調香氣的人。

搭配水氧機或擴香儀使用，整個空間都會變得更有層次感。








Pavaruni適合哪些人？

實際使用一段時間後，我覺得Pavaruni特別適合：

✨ 喜歡香氛的人


✨ 注重生活品質的人


✨ 喜歡居家佈置的人


✨ 喜歡高級飯店香氛的人


✨ 工作壓力大需要放鬆的人


✨ 喜歡打造生活儀式感的人


✨ 喜歡拍照打卡的質感控

開箱總結

如果妳跟我一樣，覺得生活不只是忙碌工作和追趕時間，而是希望在平凡日常裡，也能找到讓自己放鬆的小幸福，那麼Pavaruni真的很值得試試看。

它帶來的不只是香味，而是一種生活氛圍的改變。

從擴香瓶的優雅、香氛蠟燭的療癒，到精油的多元層次，每一種香氣都像是在提醒自己：「再忙，也要好好享受生活。」

對我來說，Pavaruni不只是香氛品牌，更像是替生活增添質感與儀式感的小秘密。


















































cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#美國 #推薦 #擴香 #香氛精油 #香氛香水

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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
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尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

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行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
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Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
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Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
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Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

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Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

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Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

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Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

圖片來源：WEAR
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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
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花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

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2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

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女子漾／編輯周意軒 2026.06.11 737
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女子漾／編輯張念慈 2026.06.11 178
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女子漾／編輯ANDREA 2026.06.11 84
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跟著KarenW.品味人生 2026.06.11 41
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