2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格
今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。
無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。
玫瑰水感美甲
今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。
讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。
奶霧裸粉：顯白關鍵
如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。
這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。
果凍裸粉
果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。
法式裸粉
這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。
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