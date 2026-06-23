2026-06-23 05:59 女子漾／編輯桑泥
夏天最值得投資的小白裙穿搭！從法式極簡到度假風，一件穿出高級感與鬆弛氛圍
白色洋裝不像印花裙容易退流行，也不像亮色單品有搭配限制，每當氣溫升高，小白裙總會再次回到穿搭主角的位置，它既有夏天特有的輕盈感，又能在不費力的情況下營造出乾淨、高級且耐看的氛圍。
2026 年的時尚趨勢回歸經典與實穿，從伸展台到街拍，白色洋裝依然穩坐夏季穿搭王者寶座，真正值得投資的並不是某一件特定款式，而是能陪你度過好幾個夏天的經典輪廓。
亞麻白洋裝：鬆弛感穿搭代表
近年最受歡迎的小白裙類型，非亞麻洋裝莫屬。
天然材質自帶細膩紋理，即使帶有些許皺褶，也不會顯得凌亂，反而散發一種慵懶又高級的氛圍，尤其是傘狀或微 A 字剪裁，不僅透氣舒適，也非常適合亞洲女性日常穿搭。
澎袖蕾絲白洋裝
澎袖蕾絲造型的白洋裝結合了性感的蕾絲面料與蓬鬆輪廓，即使沒有鮮豔色彩，也能成為全身焦點，簡單搭配樂福鞋或平底涼鞋就足夠迷人，不需要過多配件修飾。
緞面白洋裝：懶人也能穿出時髦感
如果只能帶一件衣服去旅行，緞面白洋裝絕對是好選擇。近來歐美明星與時尚編輯都偏愛用白色緞面洋裝搭配低跟夾腳涼鞋，成為今年夏天最具話題性的穿搭公式之一。
白天配運動鞋與草編包，晚上換上細帶高跟鞋與金屬飾品，直接切換成晚餐約會模式。
鏤空刺繡白洋裝
今年夏天帶有蕾絲、鏤空刺繡與手工細節的小白裙再次回歸。這類設計延續波希米亞與復古浪漫風潮，比起過去甜美風格，更強調面料與工藝細節，搭配編織涼鞋與金屬手飾，就能輕鬆打造近年最受歡迎的老錢風度假氛圍。
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