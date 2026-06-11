高溫爆汗也要水光肌！6款保濕噴霧推薦 冷氣房、曬後、脫妝急救都靠它

2026-06-11 20:45 女子漾／編輯張念慈
高溫爆汗也要水光肌！6款保濕噴霧推薦 冷氣房、曬後、脫妝急救都靠它。圖片來源：品牌提供
高溫爆汗也要水光肌！6款保濕噴霧推薦 冷氣房、曬後、脫妝急救都靠它。圖片來源：品牌提供

夏天肌膚最怕的不是只有出油，而是「外油內乾」悄悄找上門。白天在戶外被太陽曬到泛紅，回到辦公室又被冷氣吹到緊繃，妝感很容易從水光變成浮粉、卡紋。這時候包包裡有一瓶保濕噴霧，幾乎就是盛夏肌膚的急救小幫手。近期多個品牌都推出或主打夏季噴霧保養，從精品玫瑰養膚、法式葡萄植萃補水、戶外抗熱老化，到韓系舒緩修護，保濕噴霧已不只是「噴水」，更進化成妝前、妝後、曬後與冷氣房補水的多功能保養步驟。

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文章目錄

Dior迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧：精品級玫瑰養膚，一噴補水也補光

《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影
《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影

Dior全新《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》主打「一噴奢華保濕，玫瑰養護隨行」。結合「岡維拉玫瑰胜肽複合物」、「22種玫瑰微營養」與「岡維拉玫瑰精華水」，定位為可隨身使用的頂級保養噴霧，訴求補水、舒緩與提升肌膚水潤光澤。

迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供
迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供

這款噴霧採用專利「微霧噴頭」，品牌資料指出玫瑰水霧比傳統噴頭細27%，吸收效率達傳統噴霧2倍，且可與彩妝相容，讓妝容更貼妝。玫瑰水霧觸膚瞬間可帶來-1.7°C沁涼舒緩，並維持長達6小時高效潤澤，適合冷氣房、高空飛行、戶外曬後，或補妝前需要快速喚回光澤感的人。

容量／價格：25ml×3，建議售價NT$10,000；填充瓶NT$8,500。

《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影
《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影

Caudalie有機葡萄籽水保濕噴霧：敏感肌夏日補水救星

Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧。圖片來源：品牌提供
Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧。圖片來源：品牌提供

如果肌膚容易因日曬、冷氣房乾燥或頻繁清潔而敏感缺水，Caudalie「有機葡萄籽水保濕噴霧」會是更單純的補水舒緩選擇。這款噴霧萃取自100%新鮮有機葡萄水，富含天然礦物微量元素、多醣與葡萄多酚，能快速為肌膚補水，同時舒緩乾燥敏感並提升肌膚鎖水量。

夏天可在曬後舒緩、妝後補水、冷氣房保濕使用，也能冷藏後再噴，帶來更清涼的降溫感。

容量／價格：200ml NT$615。

PuraVida璞若美得兩耳草修護多重保濕機能水：戶外族抗熱老化噴霧

璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」。圖片來源：品牌提供
璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」。圖片來源：品牌提供

夏天如果常跑海邊、戶外活動或音樂祭，璞若美得全新「兩耳草修護多重保濕機能水」主打的就是高溫高濕環境下的肌膚防禦。品牌指出，戶外高溫不只會造成曬黑，也可能帶來肌膚乾燥與熱老化壓力，因此這款新品結合「專利兩耳草萃取液」、「法國天然海泉礦物」與「活性保濕因子保存技術」等配方與技術，提升肌膚對戶外環境傷害的防禦力。

產品同時添加薄荷萃取，帶來長效微涼感，訴求快速降溫、清爽不黏膩、多重保濕與修護。噴霧細緻均勻、不影響妝容，適合熱愛戶外運動、夏日旅遊又有上妝需求的人，能在冷熱交替中隨時補噴，維持肌膚穩定狀態。

璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」主打抗熱老化，同時長效降溫與多重保濕功效。圖片來源：品牌提供
璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」主打抗熱老化，同時長效降溫與多重保濕功效。圖片來源：品牌提供

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧：草本補水，還能混搭精華油與乳霜

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧
Josh Rosebrook月見草保濕噴霧

Josh Rosebrook「月見草保濕噴霧」主打補水舒緩與混搭保養，是品牌經典明星產品之一。產品以蘆薈水為基底，結合月見草油、荷荷巴油、馬魯拉果油與葡萄籽油等植萃成分，在補水同時支持肌膚屏障穩定，適合夏季高溫、冷氣空調與紫外線曝曬後的乾燥、緊繃與敏感不適。

Josh Rosebrook 月見草保濕噴霧。圖片來源：品牌提供
Josh Rosebrook 月見草保濕噴霧。圖片來源：品牌提供

這款噴霧特別之處在於可單獨使用，也能與保養品混搭。品牌建議，若夏天想用精華油又怕厚重，可將1下「A+C賦活精華油」搭配2下「月見草保濕噴霧」於掌心混合；若肌膚因日曬、空調或季節變化乾燥敏弱，也能將「玻尿酸活膚霜」搭配2至3下噴霧混合，讓補水、滋潤與修護同步進行。

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧
Josh Rosebrook月見草保濕噴霧

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧：韓系開架舒緩補水

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供
BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供

韓系保養控可以關注OLIVE YOUNG旗下品牌BIOHEAL BOH「維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」。品牌主打韓國醫美級保養科技與高效修護成分，鎖定緊緻、深層保濕、修護與抗老需求，其中這款B5積雪草噴霧以「水感層＋乳霜層」雙層保濕科技為特色，兼具清爽補水與保濕潤澤感。

這款噴霧擁有柔霧般細緻噴霧，能讓肌膚快速獲得舒緩與潤澤，是OLIVE YOUNG人氣品項之一。適合想要日常隨身補水、舒緩乾燥與不想噴完黏膩的讀者。

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供
BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供

Essential Parfums髮香身體噴霧：香氛派保濕噴霧，頭髮和身體都能噴

Essential Parfums髮香身體噴霧系列。圖片來源：品牌提供
Essential Parfums髮香身體噴霧系列。圖片來源：品牌提供

想要補香同時兼顧髮絲與肌膚潤澤感，Essential Parfums全新「髮香身體噴霧」則偏向香氛保養路線。品牌資料指出，這款新品為無酒精髮香身體噴霧，主打以一瓶兩用設計開啟夏日感官儀式，質地輕盈水潤，能讓髮絲與肌膚呈現光澤，並散發細緻餘韻。

配方上含有95%以上天然成分比例，並添加植物性甘油與椰子油。植物性甘油具柔軟與鎖水特性，能保濕並滋養肌膚；椰子油則以輕盈滋養保濕功效，協助舒緩乾燥不適。這款更適合想把保濕噴霧當成「香氛小物」使用的人，尤其適合約會、通勤、旅行或外出補香。

夏天保濕噴霧怎麼用最有感？

1.妝前噴：幫肌膚先補水，底妝更服貼。

2.完妝後噴：增加妝感水潤度，降低粉感厚重。

3.補妝前噴：下午浮粉、卡紋時，先噴再補妝，比直接疊粉更乾淨。

4.冷氣房補噴：長時間待辦公室、機艙，可舒緩乾燥緊繃。

5.曬後噴：戶外活動後可快速降溫、舒緩熱感。

整體來看，今年夏季保濕噴霧已經從單純補水進化成多功能保養。想要精品儀式感可選Dior；想要定妝、補妝可看Caudalie皇后水；敏感肌補水可選Caudalie葡萄籽水；戶外旅遊族適合PuraVida；喜歡草本混搭保養可試Josh Rosebrook；韓系開架舒緩補水則可關注BIOHEAL BOH；若想補香又保濕，Essential Parfums則是香氛派選擇。

FAQ

Q1：保濕噴霧可以取代化妝水嗎？

不一定。保濕噴霧可以作為妝前補水、妝後定妝、日間補水或曬後舒緩使用，但若是日常完整保養，仍建議搭配精華、乳液或乳霜鎖水，避免水分蒸發後肌膚更乾。

Q2：保濕噴霧可以噴在妝上嗎？

可以，多數保濕噴霧都可用於妝後補水，但建議距離臉部約20公分左右輕噴，不要噴到臉濕答答。若是補妝前使用，可先噴霧、輕壓，再少量補粉，妝感會更服貼。

Q3：敏感肌適合哪一類保濕噴霧？

敏感肌可優先選擇成分單純、主打舒緩補水的噴霧，例如Caudalie有機葡萄籽水保濕噴霧，或含積雪草、B5等舒緩成分的BIOHEAL BOH噴霧。若對精油或香氛敏感，使用前建議先局部測試。

Q4：保濕噴霧一天可以噴幾次？

依肌膚狀況而定，冷氣房、戶外活動後、補妝前都可以適量使用。重點是噴完後可用手心或面紙輕壓，若肌膚明顯乾燥，晚上保養仍要搭配乳液或乳霜鎖水。

Q5：夏天保濕噴霧要怎麼挑？

油肌可選清爽、可平衡油脂或定妝型噴霧；乾肌可選含植萃油脂、玻尿酸或修護成分的保濕型噴霧；敏感肌可選舒緩型；常戶外活動者則可選具降溫、曬後舒緩與抗熱老化訴求的產品。

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不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

圖片來源：WEAR
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Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

圖片來源：WEAR
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【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

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1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

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2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

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