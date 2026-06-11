高溫爆汗也要水光肌！6款保濕噴霧推薦 冷氣房、曬後、脫妝急救都靠它。圖片來源：品牌提供

夏天肌膚最怕的不是只有出油，而是「外油內乾」悄悄找上門。白天在戶外被太陽曬到泛紅，回到辦公室又被冷氣吹到緊繃，妝感很容易從水光變成浮粉、卡紋。這時候包包裡有一瓶保濕噴霧，幾乎就是盛夏肌膚的急救小幫手。近期多個品牌都推出或主打夏季噴霧保養，從精品玫瑰養膚、法式葡萄植萃補水、戶外抗熱老化，到韓系舒緩修護，保濕噴霧已不只是「噴水」，更進化成妝前、妝後、曬後與冷氣房補水的多功能保養步驟。

Dior迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧：精品級玫瑰養膚，一噴補水也補光

《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影

Dior全新《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》主打「一噴奢華保濕，玫瑰養護隨行」。結合「岡維拉玫瑰胜肽複合物」、「22種玫瑰微營養」與「岡維拉玫瑰精華水」，定位為可隨身使用的頂級保養噴霧，訴求補水、舒緩與提升肌膚水潤光澤。

迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供

這款噴霧採用專利「微霧噴頭」，品牌資料指出玫瑰水霧比傳統噴頭細27%，吸收效率達傳統噴霧2倍，且可與彩妝相容，讓妝容更貼妝。玫瑰水霧觸膚瞬間可帶來-1.7°C沁涼舒緩，並維持長達6小時高效潤澤，適合冷氣房、高空飛行、戶外曬後，或補妝前需要快速喚回光澤感的人。

容量／價格：25ml×3，建議售價NT$10,000；填充瓶NT$8,500。

《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》。張念慈/攝影

Caudalie有機葡萄籽水保濕噴霧：敏感肌夏日補水救星

Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧。圖片來源：品牌提供

如果肌膚容易因日曬、冷氣房乾燥或頻繁清潔而敏感缺水，Caudalie「有機葡萄籽水保濕噴霧」會是更單純的補水舒緩選擇。這款噴霧萃取自100%新鮮有機葡萄水，富含天然礦物微量元素、多醣與葡萄多酚，能快速為肌膚補水，同時舒緩乾燥敏感並提升肌膚鎖水量。

夏天可在曬後舒緩、妝後補水、冷氣房保濕使用，也能冷藏後再噴，帶來更清涼的降溫感。

容量／價格：200ml NT$615。

PuraVida璞若美得兩耳草修護多重保濕機能水：戶外族抗熱老化噴霧

璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」。圖片來源：品牌提供

夏天如果常跑海邊、戶外活動或音樂祭，璞若美得全新「兩耳草修護多重保濕機能水」主打的就是高溫高濕環境下的肌膚防禦。品牌指出，戶外高溫不只會造成曬黑，也可能帶來肌膚乾燥與熱老化壓力，因此這款新品結合「專利兩耳草萃取液」、「法國天然海泉礦物」與「活性保濕因子保存技術」等配方與技術，提升肌膚對戶外環境傷害的防禦力。

產品同時添加薄荷萃取，帶來長效微涼感，訴求快速降溫、清爽不黏膩、多重保濕與修護。噴霧細緻均勻、不影響妝容，適合熱愛戶外運動、夏日旅遊又有上妝需求的人，能在冷熱交替中隨時補噴，維持肌膚穩定狀態。

璞若美得「兩耳草修護多重保濕機能水」主打抗熱老化，同時長效降溫與多重保濕功效。圖片來源：品牌提供

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧：草本補水，還能混搭精華油與乳霜

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧

Josh Rosebrook「月見草保濕噴霧」主打補水舒緩與混搭保養，是品牌經典明星產品之一。產品以蘆薈水為基底，結合月見草油、荷荷巴油、馬魯拉果油與葡萄籽油等植萃成分，在補水同時支持肌膚屏障穩定，適合夏季高溫、冷氣空調與紫外線曝曬後的乾燥、緊繃與敏感不適。

Josh Rosebrook 月見草保濕噴霧。圖片來源：品牌提供

這款噴霧特別之處在於可單獨使用，也能與保養品混搭。品牌建議，若夏天想用精華油又怕厚重，可將1下「A+C賦活精華油」搭配2下「月見草保濕噴霧」於掌心混合；若肌膚因日曬、空調或季節變化乾燥敏弱，也能將「玻尿酸活膚霜」搭配2至3下噴霧混合，讓補水、滋潤與修護同步進行。

Josh Rosebrook月見草保濕噴霧

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧：韓系開架舒緩補水

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供

韓系保養控可以關注OLIVE YOUNG旗下品牌BIOHEAL BOH「維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧」。品牌主打韓國醫美級保養科技與高效修護成分，鎖定緊緻、深層保濕、修護與抗老需求，其中這款B5積雪草噴霧以「水感層＋乳霜層」雙層保濕科技為特色，兼具清爽補水與保濕潤澤感。

這款噴霧擁有柔霧般細緻噴霧，能讓肌膚快速獲得舒緩與潤澤，是OLIVE YOUNG人氣品項之一。適合想要日常隨身補水、舒緩乾燥與不想噴完黏膩的讀者。

BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧。圖片來源：品牌提供

Essential Parfums髮香身體噴霧：香氛派保濕噴霧，頭髮和身體都能噴

Essential Parfums髮香身體噴霧系列。圖片來源：品牌提供

想要補香同時兼顧髮絲與肌膚潤澤感，Essential Parfums全新「髮香身體噴霧」則偏向香氛保養路線。品牌資料指出，這款新品為無酒精髮香身體噴霧，主打以一瓶兩用設計開啟夏日感官儀式，質地輕盈水潤，能讓髮絲與肌膚呈現光澤，並散發細緻餘韻。

配方上含有95%以上天然成分比例，並添加植物性甘油與椰子油。植物性甘油具柔軟與鎖水特性，能保濕並滋養肌膚；椰子油則以輕盈滋養保濕功效，協助舒緩乾燥不適。這款更適合想把保濕噴霧當成「香氛小物」使用的人，尤其適合約會、通勤、旅行或外出補香。

夏天保濕噴霧怎麼用最有感？

1.妝前噴：幫肌膚先補水，底妝更服貼。

2.完妝後噴：增加妝感水潤度，降低粉感厚重。

3.補妝前噴：下午浮粉、卡紋時，先噴再補妝，比直接疊粉更乾淨。

4.冷氣房補噴：長時間待辦公室、機艙，可舒緩乾燥緊繃。

5.曬後噴：戶外活動後可快速降溫、舒緩熱感。

整體來看，今年夏季保濕噴霧已經從單純補水進化成多功能保養。想要精品儀式感可選Dior；想要定妝、補妝可看Caudalie皇后水；敏感肌補水可選Caudalie葡萄籽水；戶外旅遊族適合PuraVida；喜歡草本混搭保養可試Josh Rosebrook；韓系開架舒緩補水則可關注BIOHEAL BOH；若想補香又保濕，Essential Parfums則是香氛派選擇。

FAQ

Q1：保濕噴霧可以取代化妝水嗎？

不一定。保濕噴霧可以作為妝前補水、妝後定妝、日間補水或曬後舒緩使用，但若是日常完整保養，仍建議搭配精華、乳液或乳霜鎖水，避免水分蒸發後肌膚更乾。

Q2：保濕噴霧可以噴在妝上嗎？

可以，多數保濕噴霧都可用於妝後補水，但建議距離臉部約20公分左右輕噴，不要噴到臉濕答答。若是補妝前使用，可先噴霧、輕壓，再少量補粉，妝感會更服貼。

Q3：敏感肌適合哪一類保濕噴霧？

敏感肌可優先選擇成分單純、主打舒緩補水的噴霧，例如Caudalie有機葡萄籽水保濕噴霧，或含積雪草、B5等舒緩成分的BIOHEAL BOH噴霧。若對精油或香氛敏感，使用前建議先局部測試。

Q4：保濕噴霧一天可以噴幾次？

依肌膚狀況而定，冷氣房、戶外活動後、補妝前都可以適量使用。重點是噴完後可用手心或面紙輕壓，若肌膚明顯乾燥，晚上保養仍要搭配乳液或乳霜鎖水。

Q5：夏天保濕噴霧要怎麼挑？

油肌可選清爽、可平衡油脂或定妝型噴霧；乾肌可選含植萃油脂、玻尿酸或修護成分的保濕型噴霧；敏感肌可選舒緩型；常戶外活動者則可選具降溫、曬後舒緩與抗熱老化訴求的產品。