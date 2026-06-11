2026-06-11 19:19 女子漾／編輯張念慈
台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩
K-Beauty熱潮持續升溫，台灣美妝控今年6月真的可以把行事曆打開筆記！一邊是OLIVE YOUNG四大自有品牌正式進駐康是美，從保養、醫美修護到韓系彩妝都能在台灣買到；另一邊，《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》進駐新光三越台北南西店，首度集結台灣、日本、韓國三地美妝大賞商品，超過千款人氣美妝開放自由試用，等於不用出國就能一站逛遍日韓美妝趨勢。
OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，台韓美妝零時差
這次OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐台灣康是美，品牌橫跨天然植萃保養、醫美修護、潮流彩妝與專業彩妝領域，包括BIOHEAL BOH、BRINGGREEN、colorgram、wakemake等人氣品牌。對愛買韓妝、出國必逛OLIVE YOUNG的女孩來說，現在不用特地飛韓國，也能在康是美入手韓國熱銷商品。
目前OLIVE YOUNG四大自有品牌暢銷商品已導入全台康是美門市，並持續擴大專區布局，預計今年拓展至全台120家康是美門市。康是美也表示，這次合作不只引進產品，更希望把韓國當下保養與彩妝趨勢同步帶進台灣。必買重點：緊緻霜、植萃保養、水光唇釉、16色眼影盤
保養控可以先鎖定BIOHEAL BOH，主打韓國醫美級保養科技與修護成分，明星商品包含「3D全方位緊實益生菌面霜」、「3D全方位緊實益生菌眼霜」、「緊實提拉益生膠原蛋白緊緻毛孔精華」等。
敏弱肌、油光毛孔族則可關注BRINGGREEN，像是「高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液」、「茶樹積雪草舒敏保濕面膜」、「天然竹萃深層保濕潤唇精華霜」都被列為品牌人氣品項。
彩妝部分，colorgram主打年輕韓妞感，像「糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉」、「彩色計算機12色眼彩盤」、「完美輪廓附刷頭3D修容筆」都很適合打造清透甜感妝。
wakemake則偏向專業、高CP值路線，人氣品項包含「量身訂製柔光16色眼影盤」、「搖一搖暈染修容頰彩」、「玻璃水光唇釉」等，適合想畫出乾淨韓系女團感的讀者。
康是美600店限定組合開賣，李多慧、籃籃分享愛用清單
為慶祝康是美全台突破600店，這次也推出「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌彈力經典限量組合」，內容包含3D全方位緊實益生菌面霜50ml、緊實提拉益生菌彈力精華液15ml、3D全方位緊實益生菌噴霧20ml，市價1,100元，全台限量發售。
啦啦隊人氣成員李多慧、籃籃現身站台，兩人開箱隨身化妝包並分享愛用品。李多慧表示，韓系美妝重點在於「畫龍點睛」，會依場合選擇眼影與腮紅色彩，16色眼影盤與水光感唇釉對她來說很重要；籃籃則透露自己是乾性肌膚，外景工作水分流失快，因此卸妝後會先用保濕精華液補水，再搭配緊實面霜拉提。
@cosme美妝遊樂園南西登場，台日韓大賞商品一次看
除了藥妝通路上架，6月還有一場美妝控不能錯過的快閃活動。《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》於2026年6月10日至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F，今年首度集結台灣、日本、韓國三地美妝大賞得賞商品，網羅2025年度大賞、2026上半年新秀賞，以及台灣歷屆殿堂賞經典好物，從爆紅新品到長年熱賣口碑品都能一次試。
今年活動主題為「認識＞體驗＞成為更好的自己」，除了排行榜與試妝體驗，也加入線上肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索三大測驗，現場同步提供免費專業肌膚檢測機服務，讓消費者從膚況、適合色系到香氣偏好，更有效率找到適合自己的保養與彩妝。
超過千款美妝任試，米凱嚕首度來台超好拍
今年《@cosme美妝遊樂園》也特別規劃K-Beauty話題專區，集結超過五成韓系美妝品牌與商品，並帶來多款台灣尚未正式販售的日韓話題商品，例如日本保養品牌FAS頂級抗老護手霜、rom&nd旗下護膚品牌rdrd紅蘋果乳酸菌舒緩精華、韓國彩妝品牌Dear.A完美搭配眼影盤等，讓美妝迷能搶先體驗海外趨勢。
另一個打卡亮點，是@cosme官方人氣IP「米凱嚕」展區首度於海外實體活動亮相，現場設有專屬展區與限定拍照場景。活動期間於現場消費滿1,500元可獲得精選美妝贈禮，滿3,000元則可獲得「米凱嚕」限定鏡子吊飾，還有派樣機體驗，有機會把品牌試用品與美妝好禮帶回家。
6月美妝控怎麼逛？一邊補貨、一邊試新品
簡單來說，想補韓系保養和彩妝，可以到康是美鎖定OLIVE YOUNG四大品牌；想一次試台日韓美妝大賞、探索膚況與命定色彩，則可以把@cosme美妝遊樂園排進週末行程。這波從「買得到」到「試得到」一次到位，對美妝控來說根本是6月最值得逛的美妝行程。
活動資訊
《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》
活動日期：2026年6月10日（三）13:30至6月22日（一）
活動地點：新光三越台北南西店一館9F
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