台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩

2026-06-11 19:19 女子漾／編輯張念慈
台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩。圖片來源：品牌提供

K-Beauty熱潮持續升溫，台灣美妝控今年6月真的可以把行事曆打開筆記！一邊是OLIVE YOUNG四大自有品牌正式進駐康是美，從保養、醫美修護到韓系彩妝都能在台灣買到；另一邊，《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》進駐新光三越台北南西店，首度集結台灣、日本、韓國三地美妝大賞商品，超過千款人氣美妝開放自由試用，等於不用出國就能一站逛遍日韓美妝趨勢。

編輯推薦

文章目錄

OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美，台韓美妝零時差

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

這次OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐台灣康是美，品牌橫跨天然植萃保養、醫美修護、潮流彩妝與專業彩妝領域，包括BIOHEAL BOH、BRINGGREEN、colorgram、wakemake等人氣品牌。對愛買韓妝、出國必逛OLIVE YOUNG的女孩來說，現在不用特地飛韓國，也能在康是美入手韓國熱銷商品。

康是美直接把 OLIVE YOUNG 四大品牌搬進台灣。張念慈/攝影
康是美直接把 OLIVE YOUNG 四大品牌搬進台灣。張念慈/攝影

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

目前OLIVE YOUNG四大自有品牌暢銷商品已導入全台康是美門市，並持續擴大專區布局，預計今年拓展至全台120家康是美門市。康是美也表示，這次合作不只引進產品，更希望把韓國當下保養與彩妝趨勢同步帶進台灣。

必買重點：緊緻霜、植萃保養、水光唇釉、16色眼影盤

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

保養控可以先鎖定BIOHEAL BOH，主打韓國醫美級保養科技與修護成分，明星商品包含「3D全方位緊實益生菌面霜」、「3D全方位緊實益生菌眼霜」、「緊實提拉益生膠原蛋白緊緻毛孔精華」等。

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

敏弱肌、油光毛孔族則可關注BRINGGREEN，像是「高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液」、「茶樹積雪草舒敏保濕面膜」、「天然竹萃深層保濕潤唇精華霜」都被列為品牌人氣品項。

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

彩妝部分，colorgram主打年輕韓妞感，像「糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉」、「彩色計算機12色眼彩盤」、「完美輪廓附刷頭3D修容筆」都很適合打造清透甜感妝。

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

wakemake則偏向專業、高CP值路線，人氣品項包含「量身訂製柔光16色眼影盤」、「搖一搖暈染修容頰彩」、「玻璃水光唇釉」等，適合想畫出乾淨韓系女團感的讀者。

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影
OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美。張念慈/攝影

康是美600店限定組合開賣，李多慧、籃籃分享愛用清單

為慶祝康是美全台突破600店，這次也推出「BIOHEAL BOH 3D全方位緊實益生菌彈力經典限量組合」，內容包含3D全方位緊實益生菌面霜50ml、緊實提拉益生菌彈力精華液15ml、3D全方位緊實益生菌噴霧20ml，市價1,100元，全台限量發售。

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

啦啦隊人氣成員李多慧、籃籃現身站台，兩人開箱隨身化妝包並分享愛用品。李多慧表示，韓系美妝重點在於「畫龍點睛」，會依場合選擇眼影與腮紅色彩，16色眼影盤與水光感唇釉對她來說很重要；籃籃則透露自己是乾性肌膚，外景工作水分流失快，因此卸妝後會先用保濕精華液補水，再搭配緊實面霜拉提。

台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供
台韓美妝零時差時代到來，OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

@cosme美妝遊樂園南西登場，台日韓大賞商品一次看

@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供
@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供

除了藥妝通路上架，6月還有一場美妝控不能錯過的快閃活動。《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》於2026年6月10日至6月22日進駐新光三越台北南西店一館9F，今年首度集結台灣、日本、韓國三地美妝大賞得賞商品，網羅2025年度大賞、2026上半年新秀賞，以及台灣歷屆殿堂賞經典好物，從爆紅新品到長年熱賣口碑品都能一次試。

@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供
@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

今年活動主題為「認識＞體驗＞成為更好的自己」，除了排行榜與試妝體驗，也加入線上肌膚檢測、四季色彩分析與香氛探索三大測驗，現場同步提供免費專業肌膚檢測機服務，讓消費者從膚況、適合色系到香氣偏好，更有效率找到適合自己的保養與彩妝。

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供
@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供

超過千款美妝任試，米凱嚕首度來台超好拍

今年《@cosme美妝遊樂園》也特別規劃K-Beauty話題專區，集結超過五成韓系美妝品牌與商品，並帶來多款台灣尚未正式販售的日韓話題商品，例如日本保養品牌FAS頂級抗老護手霜、rom&nd旗下護膚品牌rdrd紅蘋果乳酸菌舒緩精華、韓國彩妝品牌Dear.A完美搭配眼影盤等，讓美妝迷能搶先體驗海外趨勢。

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

另一個打卡亮點，是@cosme官方人氣IP「米凱嚕」展區首度於海外實體活動亮相，現場設有專屬展區與限定拍照場景。活動期間於現場消費滿1,500元可獲得精選美妝贈禮，滿3,000元則可獲得「米凱嚕」限定鏡子吊飾，還有派樣機體驗，有機會把品牌試用品與美妝好禮帶回家。

@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影
@cosme美妝遊樂園登場，台日韓大賞商品一次看。張念慈/攝影

@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供
@cosme今年最狂美妝遊樂園盛大展開。圖片來源：品牌提供

6月美妝控怎麼逛？一邊補貨、一邊試新品

簡單來說，想補韓系保養和彩妝，可以到康是美鎖定OLIVE YOUNG四大品牌；想一次試台日韓美妝大賞、探索膚況與命定色彩，則可以把@cosme美妝遊樂園排進週末行程。這波從「買得到」到「試得到」一次到位，對美妝控來說根本是6月最值得逛的美妝行程。

活動資訊

《@cosme Beauty Ranking Tour 美妝遊樂園－@ll you can try！》

活動日期：2026年6月10日（三）13:30至6月22日（一）

活動地點：新光三越台北南西店一館9F

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#康是美 #外表管理 #彩妝保養 #好物推薦 #韓國彩妝 #OLIVE YOUNG

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
往下滑看更多精彩文章
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

編輯推薦

李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
往下滑看更多精彩文章
行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

2026-06-07 15:27 女子漾編輯 / Sydney

每次打包行李，衣櫃裡的每件衣服彷彿都在高喊著「帶我走」，結果往往是行李箱還沒出發就已經瀕臨超重。在講求精簡與實用並存的現代旅行中，如何用最少的單品穿出最高級的日常？「膠囊衣櫥」（Capsule Wardrobe）便是最具風格的解法。今年夏天你只需要在行李箱裡放入一條剪裁完美、百搭又舒適的 Uniqlo 基礎款牛仔褲，就能輕鬆搞定七天的造型。透過靈活更換上半身衣物，並巧妙利用墨鏡、皮帶、帽款與風格包袋等配件，即使是同一條牛仔褲，也能在重複穿搭中游走於各種風格之間。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 1 T-shirt＋長版針織外套

第一套穿搭展現了牛仔褲的隨性休閒風，一件印有紅字的復古 T-shirt，搭配上一件輕盈的長版針織外套，營造出層次感，這時候一條設計感十足的銀色項鍊和多個戒指，就像是為整體造型點睛一筆，瞬間提升了時尚度，腳上穿著舒適的卡其色涼鞋，手上提著一個小巧的絎縫束口袋，充滿了旅行的自在氛圍。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 2 簍空針織上衣＋眼鏡

接下來，我們將牛仔褲帶入城市街頭，這套穿搭以一件帶有領子的鏤空針織上衣為主，展現了法式的優雅氣息，戴上一副簡約的圓框眼鏡，立刻增添了文藝氣息，腳上穿著厚底小白鞋，手上提著一個焦糖色的皮質水桶包，既實用又時尚。這套穿搭完美詮釋了「Less is more」的穿搭哲學。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 3 條紋上衣＋太陽眼鏡

第三套穿搭帶有復古風情，一件帶有荷葉邊設計的直條紋上衣，搭配上一副時尚的太陽眼鏡，瞬間化身為上世紀的畫報女郎，黑色的斜背包和黑色夾腳涼鞋，為整體造型增添了現代感，這套穿搭非常適合在陽光明媚的午後，漫步在異國城市的街頭。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 4 頭巾＋小背心洋裝

接下來我們嘗試一些更具個性的層次搭配，將一件紅色的 T-shirt 穿在白色的百褶吊帶裙內，營造出豐富的視覺效果，只要繫上一條復古的印花頭巾，為整體造型增添了異域風情。牛仔褲在這種層次搭配中，顯得低調而又不可或缺。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 5 小背心＋飾品配件

第五套穿搭完美示範了如何用背心打造層次感。在簡約的白色 T-shirt 外面，加上一件帶有荷葉邊和抽繩設計的黑色小背心，立刻讓整體造型變得立體起來。這時，戴上一副簡約的眼鏡和項鍊，手提一個卡其色帆布包，展現了都會女性的俐落風采。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 6 皮帶＋球帽

這套穿搭則展現了牛仔褲的美式街頭風。一件短版的條紋 T-shirt，搭配上繫上皮帶的牛仔褲，展現出完美的腰部線條。黑色的棒球帽和黑色皮鞋，為整體造型增添了帥氣感。這種簡約而充滿活力的穿搭，最適合在城市中進行一場大冒險。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

Day 7 格紋襯衫＋皮帶

最後一套穿搭，我們運用了最經典的「格紋」元素，在一件簡約的黑色細肩帶背心外面，搭配上一件復古的格子襯衫，並繫上一條皮帶，打造出休閒而又不失層次感的造型。這時，戴上一頂棕色的棒球帽，穿上厚底的黑白帆布鞋，完美展現了旅行中的自信與活力。

圖片來源：WEAR
圖片來源：WEAR

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#外表管理 #流行穿搭

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
往下滑看更多精彩文章
【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#髮型 #夏天 #潮流美髮

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
往下滑看更多精彩文章
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#趨勢 #指甲油 #春天美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
往下滑看更多精彩文章
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #巴黎萊雅 #MUJI #ALLIE

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課
hotNews__list__item--img

從出生日看你的「隱藏實力」！1到31日人格解析：有人靠溫柔破局、有人越低調越狠
hotNews__list__item--img

同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰

最新文章

台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩

台韓美妝零時差來了！OLIVE YOUNG四大品牌進駐康是美，@cosme快閃千款美妝任玩

#外表管理 #彩妝保養 #康是美 #OLIVE YOUNG #好物推薦 #韓國彩妝

女子漾／編輯張念慈 2026.06.11 15
賈靜雯喊LV珠寶全包分3女！王淨中空露蠻腰甜曝曹佑寧「4字暖舉」

賈靜雯喊LV珠寶全包分3女！王淨中空露蠻腰甜曝曹佑寧「4字暖舉」

#賈靜雯 #王淨 #曹佑寧 #施柏宇 #The Boucheron Style #Boucheron #LV #LVFineJewelry #LouisVuitton #好物推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.11 63
Karen信義區美甲推薦｜夏天到了別只顧臉！在 Winnie全方位美學 做了一次超舒服的足部保養，連腳底都變得精緻了

Karen信義區美甲推薦｜夏天到了別只顧臉！在 Winnie全方位美學 做了一次超舒服的足部保養，連腳底都變得精緻了

#美甲 #彩妝保養 #美甲美睫

跟著KarenW.品味人生 2026.06.11 24
Karen信義區美甲推薦｜夏天到了別只顧臉！在 Winnie全方位美學 做了一次超舒服的足部保養，連腳底都變得精緻了

Karen信義區美甲推薦｜夏天到了別只顧臉！在 Winnie全方位美學 做了一次超舒服的足部保養，連腳底都變得精緻了

#美甲 #彩妝保養 #美甲美睫

跟著KarenW.品味人生 2026.06.11 15
38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

38 歲依舊仙氣十足！劉亦菲的凍齡魅力從何而來？維持好狀態的關鍵曝光

#劉亦菲 #保養 #凍齡 #穿搭 #氣質 #造型 #保養祕訣 #年紀 #抗老保養 #外表管理

女子漾／編輯桑泥 2026.06.11 922
SOOBIN同款帽、Giselle小卡都來了！3大韓國品牌夏日優惠一次看

SOOBIN同款帽、Giselle小卡都來了！3大韓國品牌夏日優惠一次看

#Giselle #韓國

女子漾／編輯許智捷 2026.06.10 56
Karina親曬Nike世界盃造型！GD聯名韓國隊球衣，系列單品掀搶購話題

Karina親曬Nike世界盃造型！GD聯名韓國隊球衣，系列單品掀搶購話題

#Karina #世界盃足球賽 #GD

女子漾／編輯許智捷 2026.06.10 210
復古球衣怎麼搭？5種世界盃球衣穿搭公式，從街頭潮人到Smart Casual

復古球衣怎麼搭？5種世界盃球衣穿搭公式，從街頭潮人到Smart Casual

#世界盃 #世界盃足球賽

女子漾／編輯許智捷 2026.06.10 37
2026必收質感入門錶+1！帝舵表TUDOR Royal皇家系列推絕美新色、這款點亮穿搭高級感

2026必收質感入門錶+1！帝舵表TUDOR Royal皇家系列推絕美新色、這款點亮穿搭高級感

#TUDOR #Royal #TAG Heuer Carrera 腕錶 #帝舵表 TUDOR Royal 皇家系列 #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.10 321
薄底鞋推薦！ept韓系顆粒ALICANTE、PUMA飛天小女警聯名、韓韶禧GLIO芭蕾鞋都太燒

薄底鞋推薦！ept韓系顆粒ALICANTE、PUMA飛天小女警聯名、韓韶禧GLIO芭蕾鞋都太燒

#韓韶禧 #ept韓系 #ept #飛天小女警 #FILA #ASICS #Adidas #PUMA #好物推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.06.10 77
18+