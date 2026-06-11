賈靜雯喊LV珠寶全包分3女！王淨中空露蠻腰甜曝曹佑寧「4字暖舉」

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路易威登Louis Vuitton於台北Bellavita舉辦高級珠寶暨腕錶期間限定店揭幕活動，現場星光熠熠！金馬影后賈靜雯、品牌大使王淨以及男星施柏宇驚喜同台，曾在電影《瀑布》飾演母女的賈靜雯與王淨這回久違同框，現場宛如集體開啟「瘋狂購物車」模式，王淨更是大病初癒直接火辣中空現身，甜翻全場！

王淨神還原《甄嬛傳》安陵容 甜曝曹佑寧貼心叮嚀

前陣子受重感冒折磨的王淨，一現身就開朗大喊：「請大家靠近我，我康復了！」她笑說生病時聲音低沉到像換了靈魂，還自嘲當場搞笑模仿《甄嬛傳》安陵容經典台詞大喊「寶鵑～」。雖然生病來不及練腹肌，她仍以一身率性丹寧露肚裝火辣登場，更發揮時尚巧思，將Color Blossom長項鍊直接改造成「腰鍊」，一轉身超狂小蠻腰閃爆全場。被問到身邊的護花使者曹佑寧有什麼反應？王淨也忍不住露出甜笑，幸福透露男友體貼交代她「好好休息」，當場閃瞎眾人。

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天秤座賈靜雯想「包款包色」治女 霸氣喊：這我工作的動力

壓軸登場的凍齡女神賈靜雯，雙手戴滿Color Blossom手鍊，優雅氣場全開。面對滿場奢華珠寶，天秤座的她誠實透露購物慾大爆發，直呼每一款都想打包帶走！身為3個女兒的媽，賈靜雯笑說：「我對她們都是公平的，我有什麼，基本上她們都會有。」大方把高級珠寶當作母女間的情感選物，更幽默表示「買給女兒就是我工作的動力！」而面對即將到來的暑假，身為開明媽媽的她早已安排好行程，老神在在地喊話：「她們好好學習，我好好工作。」

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施柏宇股市大賺？放話：鑽石越大顆越好

同場現身的施柏宇則以俐落的男士珠寶態度帥氣亮相。近期在股市中頗有收穫的他滿面笑容，雖然賺進幾位數不願多透露，但被問到最想帶走店內哪款作品時，他開玩笑展現驚人野心：「最想帶回家的就是鑽石，而且要越大顆越好！」他表示男生佩戴珠寶不必過度複雜，線條乾淨、風格明確最重要，也透露近期準備進劇組拍新戲，正好可以為新角色的奢華路線提前治裝。

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珠寶腕錶控怎麼可以錯過這次！路易威登Louis Vuitton全新「高級珠寶暨腕錶期間限定店」絕對是近期必逛的時尚盛事，即日起至7月19日，LV將台北Bellavita中庭化作氣質滿分的莫蘭迪色典藏博物館，圓弧流線的空間交織著Monogram花影，優雅氛圍讓人一秒著迷！這次快閃店集結了多款超欠收的經典系列，幫大家快速畫重點～

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Color Blossom系列 & 全新腕錶 以Monogram花朵為靈魂，結合珍珠母貝、孔雀石等豐富彩寶，今年更加入密鑲鑽石設計，超適合日常疊搭。最吸睛的莫過於搶先上市的「七夕限定」紅玉髓吊墜！同系列更首度推出絕美珠寶腕錶，完美致敬行李箱工藝，細節控一定會愛。

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Idylle Blossom & Le Damier系列 Idylle Blossom以三色金質勾勒出優雅花卉與LV字母，充滿現代女性魅力；Le Damier則將百年經典的棋盤格化作流動感十足的珠寶，戴起來服貼如同第二層肌膚，俐落又時髦。

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LV Diamonds系列 獨創的「星形鑽石切割」擁有53個閃耀刻面，將經典花朵圖案完美定格。若正在尋覓極致璀璨的命定鑽戒，這系列絕對會讓你移不開目光。

Empreinte、Tumbler與男士系列 以行李箱鉚釘為靈感的Empreinte、幾何星芒閃爍的Tumbler，以及注入獨特「加斯頓藍」鈦金屬的Les Gastons Vuitton男士系列，中性率性的設計，男女通殺！

出發前，推薦先加入LV台灣官方LINE帳號體驗「虛擬試戴」並完成預約。這週末就約上姐妹，一起去感受這場奢華夢幻的珠寶饗宴吧！

【路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店】

地點： 台北市信義區松仁路28號（Bellavita寶麗廣塲1樓中庭）

日期： 6月13日 - 7月19日

時間： 週日至週四 11:00-21:30；週五、週六及假日前夕 11:00-22:00

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同步推薦：Boucheron寶詩龍最新「Stylistic Tools」大片，12招高段位穿搭時髦精必學！

嚮往巴黎女人的慵懶高級感？秘密其實就藏在珠寶細節裡！法國百年珠寶世家 Boucheron 寶詩龍全新釋出 The Boucheron Style—「Stylistic Tools」形象視覺，親自示範何謂真正的「風格不受限」。這次品牌打破常規，提出 12 套超有型的風格法則，重新定義頂級珠寶與日常造型的完美關係。

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跨世代混搭，碰撞出專屬質感 誰說珠寶只能中規中矩配戴？Boucheron 巧妙地將 1858 年以來的珍貴典藏，與當代超人氣的 Quatre、Serpent Bohème 及 Reflet 系列混搭。透過色彩、材質與輪廓的碰撞，展開一場跨越百年的時髦對話。這不僅證明了好品味絕對經得起時間考驗，更在不斷重塑中持續進化出全新面貌！

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解鎖新玩法：腕錶變項鍊、項鍊當腰鍊 最讓人驚豔的，是這次將珠寶化為「造型工具」的顛覆概念。品牌鼓勵大家跳脫既定思維，例如將精緻的腕錶改造成吸睛長項鍊、把耳夾點綴在領帶上為正裝注入率性，或是將長項鍊纏繞腰間化作時髦腰鍊。珠寶從此不再被原有用途綁架，而是成為你塑造個人風格的最強利器。

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