2026-06-11 10:00 跟著KarenW.品味人生
Karen信義區美甲推薦｜夏天到了別只顧臉！在 Winnie全方位美學 做了一次超舒服的足部保養，連腳底都變得精緻了
每年一到夏天，我就會開始認真面對一件事情。
那就是腳腳👣
畢竟冬天大多時候襪子不離腳，夏天穿涼鞋、拖鞋的機會變多，腳跟粗粗的、硬皮明顯，其實自己看了都會有點不好意思🫣
尤其最近運動量變多，幾乎每天都穿運動鞋，腳底摩擦久了，硬皮也跟著默默累積。
某天穿涼鞋出門時低頭一看，我心裡只有一句話：
「好，該保養了。」
於是這次來到朋友推薦的 Winnie全方位美學，體驗他們家的【精油足部硬皮保養＋足部單色／晶石貓眼】方案。
原本只是想整理一下腳底，結果做完之後完全有種：
「原來腳也可以被照顧得這麼舒服。」的感覺。
Winnie全方位美學｜信義區高CP值足部保養推薦
說真的，現在美甲店很多。
但要找到價格合理、環境舒服、技術細緻又不會一直推銷的店，其實沒有想像中容易。
這次體驗的是：
✔ 精油足部硬皮保養
✔ 足部單色／晶石貓眼
優惠價 $2099（原價 $3059）
以信義區的價格來說，我自己覺得CP值相當不錯。
而且最讓我有感的不是價格，而是老師做事的細膩程度。
▪️足部硬皮保養過程比想像中還細緻
以前我一直以為硬皮保養就是磨一磨而已。
直到這次才發現，原來細節真的差很多。
老師在處理硬皮時非常溫柔，不會有那種讓人緊張或不舒服的感覺。
整個流程採取：
先粗磨整理
再二次細緻加強修整
每個步驟都很仔細。
最讓我印象深刻的是老師的動作非常流暢。
不像趕時間完成工作。
反而有種：
「她真的很專心在處理你的腳。」的感覺。
整個過程我甚至舒服到差點睡著🤣
精油香氣可以自己挑選
另一個我很喜歡的部分是精油選擇。
現場有不同香氣可以挑選。
老師會先介紹各種味道。
但我本人選擇方式非常簡單。
就是：
哪個喜歡聞就選哪個🤣
畢竟香氣這種東西真的很主觀。
而且老實說，如果真的想把保養融入日常，最重要的還是自己喜歡。
所以我最後直接選了自己最喜歡的味道。
整個保養過程聞著舒服的香氣，真的有種被好好照顧的感覺。
足部晶石貓眼真的太適合夏天了🩵
這次選擇的是晶石貓眼款式。
原本只是覺得看起來很漂亮，老師推薦了舒服的湖水藍，超清澈透明！
完成後根本直接愛上。
在不同光線下會有不同層次感。
低調卻又很有存在感。
搭配涼鞋真的超級加分✨
而且腳趾甲整理乾淨之後，整體精緻度真的差很多。
有時候不是為了給別人看。
而是自己低頭看到時心情就很好。
🎀Winnie全方位美學體驗心得
如果要用一句話形容這次的體驗。
我會說：
「是一間會讓人想再回訪的美甲店。」
老師細心，保養過程舒服。
不會有壓力，價格也相對親民。
尤其對像我這種平常忙工作、忙生活，卻又希望偶爾好好照顧自己的人來說。
花兩個小時讓雙腳重新整理一下。
其實是一件很療癒的事情。
夏天到了。
如果你最近也開始穿涼鞋、拖鞋出門。
不妨幫自己安排一次足部保養。
畢竟臉要保養。
腳也值得被溫柔對待呀🥰
🎀Winnie全方位美學資訊
推薦項目：
✔ 精油足部硬皮保養
✔ 足部單色凝膠
✔ 晶石貓眼凝膠
✔ 夏季足部保養
✔ 信義區美甲推薦
適合族群：
✔ 經常穿高跟鞋族群
✔ 喜歡穿涼鞋族群
✔ 注重整體儀容的人
✔ 想找高CP值信義區美甲店的人
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