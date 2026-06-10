SOOBIN同款帽、Giselle小卡都來了！3大韓國品牌夏日優惠一次看。圖片來源：官方提供

六月一到，夏季穿搭也正式進入換季戰場。想要穿得清爽、有型，又帶一點韓系街頭與度假氛圍，韓國人氣品牌近期活動可以直接筆記起來！從 COVERNAT 推出 SOOBIN 同款穿搭企劃、Wacky WiLLy 帶來 Giselle 限定小卡，到韓國生活感品牌 depound 首度登台快閃，無論是準備暑假出國、週末小旅行，或只是想把日常穿得更有「韓國街拍感」，這波都很值得逛起來。

COVERNAT：SOOBIN同款棒球襯衫穿搭

圖片來源：COVERNAT

想穿出那種「看起來很隨性，但其實超會搭」的韓系清爽感，COVERNAT 這季可以直接參考 Tomorrow X Together 成員 SOOBIN 的夏日穿搭公式。

圖片來源：COVERNAT

本季主打的棒球襯衫，以寬鬆版型、中性輪廓與清爽配色為重點，不只男生穿起來俐落，女生也很適合拿來當成夏季罩衫。內搭短版背心或素色上衣，下身搭配丹寧短裙、百慕達短褲或寬版休閒褲，就能穿出「上寬下窄」的顯瘦比例，也很有韓國街頭 KOL 常見的慵懶感。

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若想要更有度假氛圍，藍色短袖襯衫也很適合搭配淺色內搭與大地色短褲，整體看起來乾淨又舒服。不管是去海邊、首爾咖啡廳巡禮，或只是週末在城市裡走走，都能拍出很自然的旅遊感照片。

圖片來源：COVERNAT

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COVERNAT 即日起至 6 月 14 日推出 SOOBIN 同款穿搭企劃，購買「SOOBIN 指定款棒球襯衫」並搭配任一件服飾，配件除外，即可獲得「SOOBIN 同款棒球帽」乙頂。活動期間另有滿額折抵，消費滿 3000 元現抵 300 元、滿 5000 元現抵 700 元、滿 7000 元現抵 1000 元，想入手韓星同款的粉絲可以把握時間。

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Wacky WiLLy：Giselle限定小卡登場

圖片來源：Wacky WiLLy

Wacky WiLLy 這次則把夏季旅行感直接穿上身！品牌以韓國不同城市意象作為靈感，推出充滿塗鴉感與生活感的 Kiky 旅行系列，包含濟州島、釜山、慶州、全州、江陵等城市元素，將韓國旅行記憶轉化成可愛又日常的服飾圖騰。

圖片來源：Wacky WiLLy

這系列最適合喜歡輕鬆、活潑穿搭的女孩，無論是搭配寬褲、牛仔裙，或直接作為旅行日的舒服穿搭，都很有「人間度假風」的感覺。除了服飾，Wacky WiLLy 也同步帶來多款夏季拖鞋單品，包含 Giselle 同款夾腳拖鞋，售價 1790 元；Kiky 基本款拖鞋，售價 1490 元；以及 LILLY 魔鬼氈拖鞋，售價 1790 元，從日常外出到旅行穿搭都能輕鬆搭上。

圖片來源：Wacky WiLLy

粉絲最關心的活動也不能錯過。Wacky WiLLy 將於 6 月 11 日至 6 月 30 日推出 Giselle 小卡限定企劃，單筆消費滿 1100 元，即可獲得 Giselle 獨家限定小卡，數量有限送完為止。活動期間同樣享有滿額折抵，消費滿 3000 元現抵 300 元、滿 5000 元現抵 700 元、滿 7000 元現抵 1000 元。

圖片來源：Wacky WiLLy

值得一提的是，六月優惠範圍也擴大至吊飾、鑰匙圈、抱枕及旅行箱等配件單品，對喜歡一次把穿搭與生活小物收齊的人來說更好買。新光三越 A11 也有限定加碼，購買「韓國旅行限定系列」即可獲得貼紙組，能替行李箱或日常小物增加專屬夏日風格。

depound：韓國人氣品牌首度登台

圖片來源：DEPOUND

除了街頭與旅行穿搭，喜歡溫柔自然風格的人，這次也可以關注韓國人氣品牌 depound。以「為日常注入情感」為品牌理念的 depound，長年以簡約、舒適又帶有生活溫度的設計受到韓國年輕世代喜愛，從服飾、包款到時尚單品，都有一種不過度用力、卻很耐看的日常質感。

圖片來源：DEPOUND

depound 將於 6 月 12 日至 6 月 18 日首度於台中新光三越中港店開設品牌獨立快閃店，這也是品牌正式登陸台灣的重要亮相。此次快閃店以「Grocery Market」生活市集作為空間概念，透過水果元素、藤編、亞麻材質與夏日感陳列，打造像走進歐洲夏日市集般的購物氛圍。

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本次快閃店也會同步帶來 depound 2026 春夏系列重點商品。其中，在韓國上市後受到關注的「Handcrafted Weaving Bag」，以 100% 手工編織工藝打造，兼具輕盈感與自然質地，是很適合夏天搭配洋裝、襯衫或簡約套裝的代表單品。

圖片來源：DEPOUND

呼應快閃店主題的「Fruits Market Crop T-shirt」與「Fruits Market Overfit T-shirt」系列，也將於現場亮相，從短版到寬鬆版型都很適合打造夏日鬆弛感穿搭。

圖片來源：DEPOUND

活動期間，男團 Seven to Eight 也預計到場參與，除了讓 depound 顧客能近距離感受品牌氛圍，也將與粉絲進行多項現場活動與互動企劃，預計替這場韓國品牌登台快閃再添話題。

depound 台中快閃店將於 2026 年 6 月 12 日至 6 月 18 日在台中新光三越中港店 10F 快閃櫃位登場。