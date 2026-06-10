2026-06-10 14:38 女子漾／編輯許智捷
Karina親曬Nike世界盃造型！GD聯名韓國隊球衣，系列單品掀搶購話題
2026 FIFA 世界盃足球賽即將登場，球場上的比賽還沒正式開踢，場外的球衣與足球時尚已經率先升溫。Nike 今年為世界盃打造大型企劃 X2 Collection，邀請多個國家足協與不同設計師、品牌、創作者合作，將國家隊球衣延伸成更具文化辨識度的服飾系列。其中最受亞洲社群關注的，無疑是韓國代表隊系列。Nike 找來 G-DRAGON 主理品牌 PEACEMINUSONE，攜手韓國足球協會 KFA 推出全新世界盃聯名系列，將韓國足球精神、K-pop 文化與街頭時尚結合。先前 Nike 也已經曝光了最新形象，包含 GD、韓國職業足球員 黃喜燦，以及 aespa 成員 Karina 都出鏡。而不久前，Karina 也再次於個人 Instagram 曬出更多最新形象照，也再次讓這波 Nike × PEACEMINUSONE × KFA 聯名成為球迷、潮流圈與 K-pop 粉絲討論焦點。
Nike 世界盃 X2 Collection，把國家隊球衣變成文化企劃
Nike 這次的 X2 Collection，不只是單純推出世界盃周邊，而是將各國國家隊服飾重新包裝成更接近時尚、街頭與社群文化的企劃。系列以 2026 國家隊球衣為基礎，再透過設計師、藝術家與在地社群的視角，重新詮釋不同國家的足球文化。這次合作名單相當豪華，包含英格蘭 × Palace、法國 × Jacquemus、荷蘭 × Patta、加拿大 × NOCTA、美國 × Virgil Abloh Archive、奈及利亞 × Slawn，以及韓國 × PEACEMINUSONE。每個國家的系列都不只是改造球衣，而是試圖把足球與當地文化、音樂、街頭風格、時尚語言串在一起。
PEACEMINUSONE × KFA，「Tigers of Asia」呼應韓國代表隊精神
這次 Nike × PEACEMINUSONE × KFA 系列以韓國足球代表隊為核心，系列概念也與韓國隊長期被稱為「亞洲之虎」的形象有所呼應。外界多以 「Tigers of Asia」 作為這波企劃的重要關鍵字，而整體視覺也圍繞韓國代表隊的紅、黑、白色調展開。從目前公開的形象中可以看到，系列加入 PEACEMINUSONE 招牌雛菊元素、手寫字樣、Nike Swoosh、KFA 虎頭符號與 KOREA 字樣，讓原本偏向賽場功能性的國家隊服飾，多了更強烈的街頭穿搭感。相較於傳統球衣或運動外套，這次單品更像是能直接放進日常造型裡的時尚服飾，這也正是近年足球衣回到潮流圈的關鍵，球衣不再只是球迷看球時才會穿的裝備，而是能代表身分、文化與風格的穿搭單品。
Karina 親自釋出最新形象照
Karina 不久前親自在個人 Instagram 又發布了更多本次系列的最新形象照。照片中，她穿上紅色上衣與黑色外套，外套胸前可見 Nike Swoosh、PEACEMINUSONE 字樣與 KOREA 虎頭徽章，整體造型既保留運動服飾的俐落感，也帶有她個人強烈的偶像視覺張力。Karina 在貼文中寫下：「The forms are different, but the energy beneath us is always the same. One pulse. Coming soon」（形式不同，但我們底下流動的能量始終相同。同一個脈動，即將到來。）這句文案也呼應本次企劃的概念。足球本來就是一種凝聚集體情緒的運動，無論是場上的球員、場邊的球迷，還是透過服裝參與其中的人，都像是在同一個節奏裡跳動。這次她穿上 Nike × PEACEMINUSONE × KFA 系列，也讓這波合作不只停留在足球或潮流圈，而是進一步擴散到 K-pop 粉絲與娛樂圈。
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