2026-06-10 14:14 女子漾／編輯許智捷
復古球衣怎麼搭？5種世界盃球衣穿搭公式，從街頭潮人到Smart Casual
近幾年來，球衣早就不只是場上的專屬裝備，已經成為時尚圈不可或缺的穿搭單品。從潮人街拍、明星私服，到各大品牌型錄，隨處都能看到它的身影。尤其 2026 FIFA 世界盃足球賽即將於 6 月 11 日登場，這屆賽事將由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，也是世界盃首度擴軍至 48 隊參賽，勢必再次帶起一波足球球衣與復古運動風潮。不過說真的，球衣這東西要穿得好其實不簡單。搭得不好像剛踢完球，搭對了才是真正的街頭潮人。趁著世界盃熱度升溫，今天就幫你整理出 5 種復古球衣穿搭公式，讓你從看球、出門到日常穿搭都能穿出味道。
5 種復古球衣穿搭公式
5 種復古球衣穿搭公式
1. 高腰感的上短下寬才是王道
復古球衣最安全、也最容易穿出街頭感的方式，就是掌握「上短下寬」的比例。足球衣本身通常版型偏寬、布料輕薄，如果直接搭一般窄褲，很容易變成運動場邊的休閒感；但只要換成高腰寬褲、工裝褲、寬版牛仔褲或傘兵褲，整體重心就會立刻往街頭造型靠攏。這套公式的關鍵在於褲子不能太貼。球衣可以選擇略寬鬆，但長度最好落在腰線附近，或是稍微紮進褲頭，讓比例更俐落。下半身則可以搭配軍綠工裝褲、卡其寬褲、深色丹寧或多口袋褲，再配一雙復古跑鞋、Samba、Gazelle、Salomon 或厚底球鞋，整體就會有一種 90s 足球迷混合街頭滑板感。如果想再更完整一點，可以加上腰帶、鑰匙扣、斜背小包或尼龍腰包，讓球衣不只是單穿，而是成為整套造型裡的主視覺。
2. 內搭長袖營造層次感
如果覺得單穿球衣太像真的要去踢球，可以試試「內搭長袖」這個最經典的分層公式。球衣裡面搭一件素色長袖 T、薄針織、貼身機能上衣，或是白色、灰色、黑色打底衫，就能讓造型多一層日常感，也能降低球衣本身的運動感。這種穿法其實很接近 90 年代與 2000 年代球迷、滑板、街頭文化常見的視覺，外層是隊徽、號碼、贊助商 Logo，內層則用素色長袖把比例拉開。adidas 在球衣穿搭指南中也提到，想走運動感路線時，可以把足球衣疊穿在長袖 base layer 外，或是搭在運動外套裡；這樣既保留球衣特色，也能讓造型更完整。顏色上，最簡單的做法是「內搭選球衣上已經有的顏色」。例如紅黑球衣可以搭黑色長袖，藍白球衣可以搭白色長袖，綠色球衣可以搭灰色或米色內搭。這樣整體不會太雜，也比較像是刻意搭配，而不是隨便套一件出門。
3. 有配件加持，球衣穿搭才會完整！
最基本的配件可以從帽子、包包、眼鏡、腰帶開始。像是復古鴨舌帽、五分割帽、毛帽、窄框墨鏡、金屬框眼鏡，都能讓足球衣更有街頭感。包款則推薦尼龍斜背包、郵差包、腰包或小型肩背包，材質最好偏戶外、機能或復古運動，不要選太正式的皮革包款。如果想更有造型感，也可以加入絲巾、項鍊、手錶、戒指或鑰匙鏈。足球衣本身有隊徽與色塊，配件不需要太多，但要能呼應整體風格。
4. 賽場的高速度美學也能穿出張力風格
想把球衣穿得更有未來感與速度感，可以走近年很流行的「賽場 Vibe」或「高速度美學」。這種穿法不只限於足球，而是把球衣和機能服、運動褲、跑鞋、墨鏡、拉鍊外套、尼龍材質結合，做出像剛從球場、賽道或音樂節現場走出來的感覺。這套公式的重點是材質與線條。球衣可以選擇現代版型或帶有速度線條、漸層印花、螢光色細節的款式；下半身搭配尼龍長褲、運動短褲、抽繩褲、機能褲都很適合。鞋子則可以選跑鞋、足球訓練鞋、越野跑鞋或流線型球鞋，讓整體更有速度感。這種穿法很適合不想走純復古路線的人。它不是把球衣穿成懷舊單品，而是讓它變成機能街頭的一部分。近年不少品牌與球會合作，也開始把球衣做得更像時尚單品，而不是單純比賽裝備。
5. 球衣跟皮鞋也很搭，穿出 Smart Casual 風格
誰說球衣不能穿得有質感？把運動感強烈的足球衣，搭配皮革樂福鞋，反而能做出一種剛柔並存的反差效果，讓整體造型從單純的球迷穿搭，升級成更輕鬆、有型的 Smart Casual 風格。這套穿法的關鍵在於下半身要夠俐落。可以選擇一條剪裁乾淨的短褲，營造夏季感與復古學院氣息；也可以搭配寬版西裝褲或打褶長褲，讓球衣看起來更成熟，不會太像剛從球場下來。鞋款方面，亮皮樂福鞋、刷色皮革樂福鞋或厚底樂福鞋都很適合，再用一雙白襪作為點綴，就能讓整體多一點復古味，也讓球衣與皮鞋之間的過渡更自然。不需要太多複雜配件，只要掌握「球衣、俐落褲型、白襪、樂福鞋」這幾個元素，就能穿出乾淨又有層次的反差美學。比起單純街頭感，這種搭法更像是帶有英倫氣息的都會球迷風格，既保留球衣的青春感，也多了一點精緻度。
復古球衣一直都是街頭文化裡很有辨識度的單品，重點不在於穿哪一隊，而是怎麼把它放進自己的日常造型裡。從高腰工裝褲、長袖內搭，到樂福鞋與機能單品，只要抓對比例和風格，一件球衣也能穿出很多不同面貌。趁著 2026 世界盃熱度升溫，不妨先把這 5 套公式學起來，下次看球或出門，就能把球衣穿得更有自己的味道。
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