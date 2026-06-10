2026-06-10 12:14 女子漾／編輯ANDREA
2026必收質感入門錶+1！帝舵表TUDOR Royal皇家系列推絕美新色、這款點亮穿搭高級感
想要入手一款兼具質感與日常實用性的高級腕錶，帝舵表（TUDOR）的 Royal 皇家系列一直都是許多錶迷心中的高CP值首選。近期，帝舵表為這個從1950年代傳承至今的經典系列注入了全新活力，不僅帶來更多元的尺寸選擇與超吸睛的錶面新色，更全面升級搭載帝舵表原廠機芯。結合了運動氣息與現代時尚，這次的新品無論在顏值還是性能上都大幅提升，完美擊中現代人的日常穿搭需求！
亮點一：標誌性坑紋外圈與一體式錶帶，俐落好搭
TUDOR Royal 系列最經典的設計，莫過於它流暢的「一體式金屬錶帶」與「坑紋外圈」。新款在細節上做了精細調整，外圈的切割線條變得更加俐落分明，錶耳與錶帶鏈節的設計也經過優化，大大提升了配戴時的舒適度。無論是選擇低調百搭的不銹鋼款，還是帶有輕奢微光澤的黃金鋼款，都能無縫融入職場正裝或週末的休閒OOTD。
亮點二：三種全新尺寸，絕美新色點亮穿搭
為了滿足不同手腕尺寸與個人風格，新款 TUDOR Royal 帶來了 30、36 及 40 毫米三種尺寸（其中40毫米款式特別配備了實用的星期顯示功能）。此外，這次更推出了多款讓人選擇障礙發作的絕美錶面色調！除了經典實搭的黑、藍、銀色外，還加入了時下最受歡迎的淺藍色、鮭粉色，以及自帶仙氣的珍珠母貝材質，讓手錶不僅是計時工具，更是最亮眼的時尚配件。
亮點三：最高70小時動力儲備，真正「週末無憂」
除了外觀升級，內在性能也同樣強大。全系列現已搭載帝舵表原廠機芯，具備出色的精準度與耐用性。其中 36 及 40 毫米款式（MT5412型、MT5633型機芯）更擁有長達 70 小時的動力儲備。這代表著，即使在週五晚上下班後摘下腕錶，到了週一早晨直接戴上依然能精準走時，完全不需要重新上鏈調校，實用度直接拉滿。
同步推薦：新生代男神Josh Heuston帥氣示範，TAG Heuer Carrera 腕錶點亮穿搭高級感
想要在日常造型中毫不費力地展現品味，腕錶絕對是不可或缺的加分神物。這次，澳洲新生代男星喬許休斯頓（Josh Heuston）親自上陣，以隨性不羈的帥氣姿態，完美示範 2026 新款 TAG Heuer 泰格豪雅 Carrera 計時腕錶的百搭魅力。
極簡穿搭的吸睛法則 在最新形象照中，Josh Heuston 無論是換上經典的「黑色皮衣＋白T」，還是俐落的「全黑極簡風」，都散發著迷人的都會摩登氣息。在單純的服裝輪廓下，腕間的 Carrera 計時腕錶瞬間躍升為視覺焦點！透過鮮明的面盤色彩，讓整體造型在低調中依然充滿吸睛張力。
三款絕美面盤，精準擊中各種風格
2026 新款 Carrera 計時腕錶採用 41 毫米錶徑，透過更洗鍊俐落的比例設定，完美滿足現代男性對腕錶存在感與視覺份量的追求。本次共帶來三款百搭配色：
湖水綠面款： 清新明亮的色調在陽光下折射出細膩光澤，絕對是春季最亮眼的專屬色彩。
經典藍面款： 沉穩且優雅，能無縫接軌日常休閒與正式商務等各種場合。
黑面紅細節款： 保留了品牌深厚的賽車計時基因，為造型注入一抹熱血與率性的動感。
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