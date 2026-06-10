2026-06-10 11:51 女子漾／編輯周意軒
薄底鞋推薦！ept韓系顆粒ALICANTE、PUMA飛天小女警聯名、韓韶禧GLIO芭蕾鞋都太燒
薄底鞋熱潮今年持續延燒，從韓系街頭、芭蕾風、賽車鞋到運動復古輪廓，全都成為女孩鞋櫃裡的高頻率單品。比起厚底鞋的強烈份量感，薄底鞋更強調貼地線條、輕盈比例與日常百搭度，不論搭配寬褲、牛仔裙、百褶裙或短褲，都能穿出不費力的時髦感。近期多個運動與潮流品牌也紛紛推出話題薄底鞋，從韓國潮流品牌 ept 全新《Morning Calm》膠囊系列，到 PUMA 攜手《飛天小女警》打造甜酷聯名，再到韓韶禧上腳帶火的 FILA GLIO 芭蕾薄底鞋，每一雙都讓人想直接加入購物清單。
文章目錄
- ept韓系顆粒鞋底打造低調潮流感
- PUMA x 飛天小女警 SPEEDCAT，甜酷女孩必收
- FILA GLIO，韓韶禧穿上後話題爆棚
- adidas Originals 編織款，芭蕾輪廓更清爽
- ASICS 薄底鞋，運動基因與舒適緩衝兼具
ept韓系顆粒鞋底打造低調潮流感
韓國超人氣潮流品牌 ept（east pacific trade）正式發表 2026 全新膠囊系列，並以「COMFORT COMPLETE」為核心概念，延續品牌「ept adds comfort to daily life」理念，透過極簡設計、舒適輪廓與感官氛圍，重新詮釋當代 lifestyle 中關於「舒適感」的時尚想像。
這次同步抵達 ept 台北中山旗艦店的《Morning Calm》膠囊系列，以韓國半島晨曦、夕陽與紫色夜晚之間的色彩流動為靈感，將韓系日常穿搭裡那種乾淨、鬆弛又有型的氛圍放進鞋款設計中。
其中最受矚目的主打鞋款之一，就是以 ept 經典 COURT 鞋型為基礎重新演繹的低筒輪廓鞋款「ALICANTE」。鞋身保留 ept 擅長的街頭基因，搭配更俐落的薄底比例，讓整體視覺更輕盈，也更適合夏季搭配寬版牛仔褲、工裝褲或短裙。
PUMA x 飛天小女警 SPEEDCAT，甜酷女孩必收
如果說 ept 是韓系低調派，那 PUMA x《飛天小女警》聯名系列就是甜酷女孩的本命鞋款。PUMA 薄底鞋家族這次結合飛天小女警經典粉、藍、綠三大色調，讓復古賽車鞋瞬間變得更可愛、更有記憶點。系列包含 SPEEDCAT、SPEEDCAT Ballet 和 SPEEDCAT GO 等鞋型，在保留流線薄底輪廓的同時，加入細節圖案、色彩拼接與蝴蝶結扣等裝飾元素，讓鞋款多了少女感卻不會太甜膩。
三款配色也各有個性：SPEEDCAT Go「花花粉」帶有輕甜優雅氣息；SPEEDCAT Ballet「泡泡藍」清爽又從容；SPEEDCAT「毛毛綠」則注入剛剛好的活力感。最可愛的是，這次聯名還特別打造專屬鐳射鞋盒，連開箱都像進入超能少女的潮流宇宙。
PUMA x 飛天小女警快閃店同步登場
除了聯名鞋款，PUMA 也攜手日系餐廳 waku waku 打造期間限定「PUMA x 飛天小女警」快閃店，現場以超能力元素與夢幻蝴蝶結氛圍打造，集結拍照打卡、限定體驗與美食，完全是今夏少女心爆棚的打卡據點。
活動期間：即日起至 2026年7月30日
活動地點：台北市大安區光復南路294巷21號
FILA GLIO，韓韶禧穿上後話題爆棚
近期最有女神感的薄底鞋，絕對少不了韓韶禧上腳的 FILA GLIO。隨著 Ballerina-core 芭蕾風持續席捲時尚圈，FILA 全新 GLIO 鞋款以致敬經典 PRO STABILE 1000 為靈感，將貼地薄底設計作為核心，並透過異材質拼接堆疊出細膩層次。全球品牌代言人韓韶禧在形象廣告中上腳 GLIO 芭蕾薄底鞋，搭配奶茶色輕薄 Track Jacket 與百褶裙，整體造型在優雅與率性之間取得剛剛好的平衡，也讓 GLIO 成為韓國與台灣同步熱搜的話題鞋款。
這雙特別適合喜歡溫柔奶茶色系、芭蕾風穿搭或輕運動風的女孩。它不像傳統運動鞋那麼厚重，也不會像正式平底鞋太成熟，剛好能穿出一種「有打扮，但不費力」的春夏氛圍。
adidas Originals 編織款，芭蕾輪廓更清爽
adidas Originals 本季在鞋款與配件中加入編織細節，延續整體輕盈氛圍。其中 TAEKWONDO MEI BALLET 編織款，讓芭蕾輪廓更顯柔和靈動，適合喜歡低調女孩感、乾淨穿搭與輕盈鞋型的人。
另一款 STAN SMITH LO PRO 編織款，則以經典白與時尚銀配色為亮點，將經典鞋型轉化得更清爽、更適合夏天。對於平常偏好白鞋、襯衫、牛仔褲或簡約裙裝的人來說，這類低筒薄底鞋非常容易融入日常。
ASICS 薄底鞋，運動基因與舒適緩衝兼具
ASICS 近期也重新詮釋薄底鞋款的設計美學，鞋面融合 HYPERPOWER 田徑釘鞋的速度元素，搭配 SNAPDOWN 角力鞋大底的經典細節，展現運動傳承與現代設計的結合。最值得注意的是，ASICS 在鞋墊結構上進行升級，讓鞋款在不犧牲薄底美學的前提下，兼顧舒適與緩衝。對於想嘗試薄底鞋、但又擔心走久腳底太累的人來說，這類帶有運動機能背景的鞋款會是更實穿的選擇。