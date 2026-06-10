2026-06-10 09:26 女子漾／編輯張念慈
韓妞變美都靠這些？6大韓國保養香氛品牌來台 宋江同款精華水、韓妞髮量密碼一次收
「跟風買韓妞同款」不用再飛韓國！近期多個韓國保養與香氛品牌陸續進駐台灣，包括韓國愛敬集團旗下香氛護理品牌 LUV SCENT洛森朵、Olive Young洗護銷售冠軍品牌 Lilyeve、韓國小眾香氛品牌 SW19、首爾聖水洞香氛保養品牌 kuoca、宋江代言的花萃保養品牌 OHIR，以及韓國植萃純淨奢養品牌 nooni。以下一次整理6大韓國品牌特色、台灣販售資訊與必買商品。
文章目錄
韓國保養品牌推薦1.nooni：韓國植萃純淨奢養品牌，蘋果美唇油太欠收
韓國植萃純淨奢養品牌 nooni 正式在台上市，品牌主打「少即是多」的純淨美學，強調植萃、純淨、純素與永續保養概念。這次首波引進台灣的品項很完整，從唇部護理、卸妝、洗臉到煥膚棉片都有，其中最受矚目的就是 Amazon海外銷售第一的蘋果精萃美唇油，主打水潤、潤色、淡紋與光澤感，一擦就有韓妞感玻璃唇。
必買商品：蘋果精萃美唇油、植萃亮顏淨透卸妝油、雪花泡沫植萃洗面乳、植萃煥膚修護棉片
最推薦先從 nooni蘋果精萃美唇油 入手，3.7ml售價450元，全系列共有11色，主打以天然蘋果籽油為基底，搭配智能pH感溫校色，可依雙唇狀態呈現專屬紅潤感。熱門色包括酸甜紅潤的 蘋果莓果、溫柔粉色的 蘋果牡丹、顯白不挑膚的 蘋果李子，另外還有酷澎獨家色蘋果櫻桃、蘋果無花果、蘋果紅茶、蘋果薄荷，以及官網獨家色蘋果純萃。
臉部保養也很值得看。植萃亮顏淨透卸妝油 200ml售價650元，添加10種植萃精油與第四代LHA辛醯水楊酸，主打「卸妝即養膚」；雪花泡沫植萃洗面乳 150ml售價420元，主打2 in 1縮時洗卸，可洗去輕彩妝並搓出細緻泡沫；植萃煥膚修護棉片 145ml售價980元，是韓國連續3年回購率冠軍品項，訴求一片完成拋光煥膚、深層修護與穩定膚況。
通路：nooni於2026年6月9日在酷澎官方旗艦館搶先開賣，MEMEBOX官網則於2026年7月1日正式上市。
韓國保養品牌推薦2. LUV SCENT洛森朵：韓妞浴室裡的高級偽體香
必買商品：奢華SPA磨砂沐浴露全系列
LUV SCENT洛森朵主打「洗完澡也像噴了香水」，最推薦直接從四款奢華SPA磨砂沐浴露入手。白茉晨香帶有乾淨茶香與花香感，適合睡前放鬆；牡丹晨露是溫柔花香調，約會前使用很有氛圍；藍風棉香像曬過太陽的白襯衫，適合日常上班、上課；雪松暖香則偏木質與暖香調，適合喜歡高級感、沉穩氣場的人。
全系列皆主打清潔、磨砂、滋潤三效合一，搭配24小時持香技術，讓身體保養變成每天最療癒的小儀式。
韓國保養品牌推薦3. Lilyeve：Olive Young洗護冠軍，韓妞「髮量密碼」登台
必買商品：頭皮精華梳、蓬鬆洗髮露、舒敏洗髮露
Lilyeve最值得入手的是兩款「精華梳」與兩款洗髮露。GROW:TURN頭皮養髮精華梳適合髮根扁塌、細軟髮、想加強髮際線與髮縫的人；SCALP:TURN積雪草PDRN舒敏精華梳則適合換季乾癢、壓力型敏弱頭皮。洗髮產品部分，Lilyeve 3D蓬鬆洗髮露主打清潔後撐起髮根空氣感，適合台灣濕熱天氣；積雪草PDRN舒敏洗髮露則適合頭皮容易不穩、需要溫和洗護的人。
想要蓬鬆感更明顯，可用洗髮露搭配精華梳，打造居家頭皮SPA。
韓國保養品牌推薦4. SW19：韓國小眾香氛，5pm玫瑰香氣登台
必買商品：5pm ROSE PETAL淡香精12ml、50ml
SW19這次最受矚目的新品是5pm ROSE PETAL淡香精，由傳奇調香師Jérôme Epinett操刀，香調以綠葉、小蒼蘭開場，中段是玫瑰與木蘭，最後以橡木苔、廣藿香收尾。想先試香或放進小包隨身補香，可選12ml小容量；若已經確定喜歡這種溫柔、成熟、不甜膩的玫瑰香，則可直接入手50ml正裝。它不是少女感糖果玫瑰，而是更像下班後走進私人浪漫時刻的「大人系玫瑰」。
韓國保養品牌推薦5. kuoca：聖水洞香氛保養品牌，抹茶拿鐵香水太欠收
必買商品：抹茶拿鐵淡香精、針管香水體驗組
kuoca全新抹茶拿鐵淡香精很適合喜歡茶香、奶香與乾淨木質尾韻的人。前調是抹茶與薄荷，帶出微苦綠意；中調加入奶香與茉莉，像一層柔滑奶霜；後調則由檀香木、白麝香收束，甜而不膩、清新中帶有深度。若還在觀望，也可留意品牌7月起與台北五間風格咖啡空間合作的城市聞香企劃，完成指定體驗有機會獲得限量抹茶拿鐵淡香精針管香水，適合先試香再決定是否購入正裝。
韓國保養品牌推薦6. OHIR：宋江代言花萃保養，白山茶花光透白系列登場
必買商品：白山茶花光透白精華水、修護安瓶、面霜、潔顏乳
OHIR首發「白山茶花光透白系列」可以依保養步驟挑選。最推薦先入手明星商品白山茶花光透白精華水，以88%高濃度山茶花純露取代純水，適合想加強補水、潤澤與透亮感的人；想進一步密集保養，可搭配白山茶花光透白修護安瓶。
若肌膚容易乾燥、想加強鎖水與屏障感，可選白山茶花光透白面霜；想從清潔開始建立完整保養流程，則可加入白山茶花光透白潔顏乳。整體來說，這系列適合喜歡韓系乾淨透亮肌、又想要溫和日常保養的人。
FAQ：韓國保養品牌進駐台灣常見問題
Q1：最近有哪些韓國保養品牌進駐台灣？
近期受到關注的韓國品牌包括LUV SCENT洛森朵、Lilyeve、SW19、kuoca與OHIR、nooni，涵蓋身體清潔、頭皮洗護、香氛與臉部保養。
Q2：韓國保養品牌哪一款最適合小資女入手？
若以價格與日常使用頻率來看，LUV SCENT洛森朵奢華SPA磨砂沐浴露500ml原價399元、優惠價319元，屬於入門門檻較低的香氛身體護理選擇。
Q3：頭皮容易出油、髮根扁塌適合哪個韓國洗護品牌？
可以留意Lilyeve，品牌主打頭皮護膚化，GROW:TURN系列針對細軟、脆弱與缺乏蓬鬆感的髮絲設計。
Q4：喜歡韓國小眾香氛可以買哪個品牌？
SW19與kuoca都很適合。SW19偏向時間感、故事性與小眾香氛收藏；kuoca則把美食記憶轉成香氣，像抹茶拿鐵淡香精就很有社群話題感。
Q5：宋江代言的韓國保養品牌是哪一個？
宋江代言的是OHIR，品牌首推Camellia Core白山茶花光透白系列，明星商品為白山茶花光透白精華水。
Q6：nooni在台灣哪裡買？必買哪一款？
nooni於2026年6月9日在酷澎官方旗艦館搶先開賣，MEMEBOX官網則於2026年7月1日正式上市。最推薦先入手蘋果精萃美唇油，主打蘋果籽油保養、pH感溫校色與水潤玻璃光，全系列共有11色可選。
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