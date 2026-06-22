2026-06-22 07:02 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季「鬆弛感髮型」正夯！IU 同款鮑伯、瀏海造型到金智媛短髮 全是今年指定範本
每到夏天，除了衣櫃需要更新，頭髮也是大家想煥然一新的地方，而髮型更是改變氣質最快的方法！2026 夏季髮型趨勢也逐漸明朗，相較於過去強調精緻捲度與繁複造型，今年更流行的是鬆弛感髮型。
從韓國女星到時裝周街拍，不難發現整體氛圍都圍繞著自然、空氣感層次與輕盈輪廓，而其中 IU 同款鮑伯與瀏海造型，以及金智媛近期掀起討論的短髮造型，更成為許多人進髮廊前的指定參考範本！
鬆弛感髮型成主流
2026 年的美感趨勢有一個共同特徵：鬆弛感。
不論長髮或短髮，都不再追求一絲不亂的完美輪廓，而是保留自然髮流與空氣感，如層次剪裁、多層次髮尾與輕盈線條成為關鍵，這種髮型看似簡單，實際上更考驗設計師對臉型比例與髮量的掌握。
IU 同款隨性鮑伯
近兩年持續熱門的法式鮑伯，在今年夏季依然是短髮中的熱門選擇。不同於過去俐落整齊的鮑伯頭，今年更強調自然弧度與隨性感，長度落在下巴附近，搭配微彎髮尾與輕盈空氣感，不僅修飾臉型，也能創造出法式女生特有的慵懶氛圍。
最重要的是，即使不刻意整理，也能保有造型感，非常適合炎熱夏季。
IU 最新瀏海長直髮造型
IU 近期為品牌拍攝宣傳照以超稚嫩齊劉海加上一頭長直髮亮相，讓粉絲直呼：「又美又有氣質！」這造型不僅能修飾額頭與顴骨線條，也讓整體五官看起來更加柔和。
金智媛短髮成夏季熱門指定款
憑藉近年多部話題作品人氣持續攀升的金智媛，近期短髮造型也成為韓國髮廊熱門範本。她的短髮特色在於保留女性柔和輪廓，不會過度俐落或男孩感，而是透過微層次與髮流分界增加氣質。對於想剪短卻擔心顯成熟的人來說，是相對容易駕馭的選擇！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower