2026-06-09 17:33 女子漾／編輯ANDREA
度假感直接拉滿！2026夏日精品包款盤點 Ferragamo編織包、Maje金色小包必看
夏天造型想要一秒有度假感，包包絕對是關鍵。從Versace義式華麗、Valextra花卉工藝包，到Ferragamo raffia編織包、Maje亮片小包與VOYAGE草編托特，各大品牌近期紛紛推出夏季系列，不只適合城市通勤，也能一路背到海邊、婚禮派對與度假旅行。
文章目錄
- 夏日精品包款推薦1：Versace Vivian麂皮手拿包，義式性感度假風
- 夏日精品推薦2：Canada Goose Petra太陽眼鏡，無包款但配件可收
- 夏日精品包款推薦3：Valextra Lily Intarsia系列，百合花工藝包美到像藝術品
- 夏日精品包款推薦4：Delvaux Le Pin Twist手袋，比利時夏日靈感小包
- 夏日精品包款推薦5：Ferragamo Hug Bag，raffia編織度假包超有地中海感
- 夏日精品包款推薦6：Maje亮片流蘇手提包、Miss M金色單肩包，派對造型必收
- 夏日精品包款推薦7：Miu Miu 2026 Lete系列，新店開幕可逛全系列皮件
- 夏日精品包款推薦8：agnès b. VOYAGE系列 拉菲草編織包，城市到海邊都能背
- 夏日精品包款推薦9：Prada Bonnie包、Route包，都會海岸風格登場
夏日精品包款推薦1：Versace Vivian麂皮手拿包，義式性感度假風
Versace 2026 La Vacanza夏日度假系列以義式夏日、丹寧、印花真絲與黑金撞色為主軸，莫允雯活動造型中特別搭配Vivian麂皮手拿包，柔軟麂皮材質搭配俐落輪廓，能讓襯衫、迷你裙或洋裝造型多一分成熟精品氣場。
夏日精品推薦2：Canada Goose Petra太陽眼鏡，無包款但配件可收
Canada Goose 2026夏季系列主打輕盈服飾與太陽眼鏡配件。若要放入夏日配件清單，可推薦Petra太陽眼鏡，售價NTD13,800，為品牌首批專為女性輪廓設計的款式之一，具UV防護、半透明鏡腳與金屬芯線細節；
Cavell太陽眼鏡售價NTD14,800，支援度數鏡片客製化，適合日常與戶外造型。
夏日精品包款推薦3：Valextra Lily Intarsia系列，百合花工藝包美到像藝術品
Valextra全新Intarsia Lily系列以盛放百合花為靈感，將皮革鑲嵌工藝結合立體刺繡，運用於經典Iside與Tric Trac包款。
Iside Lily Intarsia保留梯形建築輪廓與旋轉鎖扣，配備可拆式肩背帶，可手提也可肩背；
Tric Trac Lily Intarsia則以圓筒包身搭配花卉圖騰，兼具收納與藝術感。
夏日精品包款推薦4：Delvaux Le Pin Twist手袋，比利時夏日靈感小包
Le Pin Twist手袋以比利時夏日忽晴忽雨的氛圍為靈感，強調輕盈、自由與日常陪伴感。包款特色在於色彩與造型都能隨不同心情與場合轉換，適合喜歡低調卻帶有設計巧思的女生。
夏日精品包款推薦5：Ferragamo Hug Bag，raffia編織度假包超有地中海感
夏日精品包款推薦5：Ferragamo Hug Bag，raffia編織度假包超有地中海感
Ferragamo 2026度假系列以raffia效果織料結合柔軟皮革，推出多款夏日包款。
Ferragamo Hug Bag採用raffia效果織料手工編織，搭配皮革細節與Gancini金屬點綴；
Hug Bag Mini加入繽紛珠飾編織，更有俏皮度假感。
另有大容量Tote Bag與小巧水桶包，適合旅行、海邊度假與日常穿搭。
夏日精品包款推薦6：Maje亮片流蘇手提包、Miss M金色單肩包，派對造型必收
Maje全新Ceremony系列從1970年代遊艇俱樂部汲取靈感，推出適合婚禮、派對與夏日度假的包款。亮片流蘇手提包售價NTD12,890，帶有華麗派對感；
Miss M金色單肩包售價NTD11,490，金色設計適合搭配洋裝、套裝與晚宴造型，是小包控可以鎖定的亮眼單品。
夏日精品包款推薦7：Miu Miu 2026 Lete系列，新店開幕可逛全系列皮件
Miu Miu台北微風信義專門店全新開幕，店內完整販售服裝、鞋履、皮件包款與首飾配件，並包含全新2026 Lete系列商品。Miu Miu近年以復古少女感、學院風與精緻皮件受到年輕族群喜愛，新店開幕也讓信義區再添精品包款選物熱點。
夏日精品包款推薦8：agnès b. VOYAGE系列 拉菲草編織包，城市到海邊都能背
VOYAGE系列以「City to beach」為主題，推出拉菲草編織包、粗織網眼包與亞麻托特包。
拉菲草手提包主打輕盈無襯裡設計，呈現自然垂墜感；
拉菲草托特包靈感來自法國市集Marché提籃，搭配皮革提把、彩色條紋與立體刺繡Logo；
拉菲草單肩包則延伸摩洛哥草編包語彙，適合喜歡法式休閒風的女生。價格未提供。
夏日精品包款推薦9：Prada Bonnie包、Route包，都會海岸風格登場
Prada全新Days of Summer系列以都會與海岸之間的度假美學為主軸，將休閒服飾、優雅剪裁與海灘元素融合。
經典Bonnie包款以原始亞麻結合天然皮革重新演繹，並採用Lino Painted工藝手工逐層上色，呈現獨一無二的色澤與紋理；
Route包款則以柔軟皮革打造，搭配多口袋配置、皮革飾邊與金屬扣環，兼具收納機能與率性都會感。系列另有結合帆布與刺繡元素的小型提袋，適合夏季輕裝出遊。
今年夏日包款趨勢很明確，編織材質、自然色系、亮片小包與工藝花卉同步發燒。想要度假感可看Ferragamo、Prada與VOYAGE，想收藏工藝包可鎖定Valextra，若是派對婚禮造型，Maje亮片流蘇包與金色單肩包會是最直接的加分選擇。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower