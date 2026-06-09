2026-06-09 10:26 女子漾／編輯張念慈
2026夏日穩膚大作戰！7大「爆水保濕、抗熱修護」神級清單 一抹掐出掐水蜜桃肌！
夏季高溫曝曬與冷氣房頻繁切換，容易引發乾燥缺水、反油脫妝、甚至加速「光熱老化」。今夏各大品牌與醫藥科技紛紛推出最強保濕與修護新品，從天后小S瘋狂大讚的「無針水光」精華、跨時代的「生物外泌體科技」，到全方位一瓶多效的保濕美白凝露，《女子漾》為您嚴選7大話題爆棚的極致保濕穩膚新品，讓您無懼烈日、大膽放開玩！
文章目錄
【Caudalie 歐緹麗】葡萄美肌三部曲，今夏必收穩膚系列
自1997年上市以來便風靡全球時裝週後台與好萊塢，Caudalie 今年夏天帶來最全面的法式天然保濕方案：
葡萄籽活膚化妝水（皇后水）：被譽為「魔法美肌噴霧」，配方源自17世紀匈牙利女皇的青春秘方，全新改良為精華噴霧形式，添加100%天然植物精油與迷苔香、薄荷、玫瑰、橙花等6種珍貴植物萃取。超細緻噴霧能舒緩毛孔、改善午後浮粉暗沉，是妝前打底與完妝定妝的「神隊友」。
有機葡萄籽水保濕噴霧： 專為敏感肌打造的夏日補水救星！萃取自100%新鮮有機葡萄水，富含多種天然礦物微量元素、多醣與葡萄多酚。源自葡萄樹根自然過濾的雨水，搭配天然益生元成分，能深入肌底迅速補水，舒緩因高溫曝曬與冷氣房帶來的乾燥敏感。
葡萄籽清新活力活膚水：專為夏季油水不平衡膚況打造，添加有機玫瑰水與紅酒酵母，能再次溫和清潔並調理油脂、舒緩肌膚，提升後續保養的吸收力。全配方高達99%天然純素，搭配淡雅玫瑰香氣，極度適合台灣夏季悶熱氣候。
【OHIR】白山茶花光透白精華水
結合跨國全球研究團隊推出的純淨美學結晶。這款精華水蘊含「Flora Biome™花卉生物群」與美白明星成分「穀胱甘肽」，主打在洗臉後的關鍵前3分鐘使用。它不僅能溫柔照護肌膚微生態，還能建立輕盈水潤的柔軟基礎、抑制黑色素，讓水分與營養迅速滲透，完成補水與亮澤的雙重奢華呵護。
【RÈXOS 若瑟】人類外泌體化妝水
近年由大樹藥局獨家販售、風靡科技保養圈的頂頂尖力作！身為台灣首家合法人類外泌體品牌，這款化妝水每瓶豪邁內含「30億人類來源外泌體」，再添加鎖水磁石、南極冰河醣蛋白與三胜肽。透過新一代醫藥共研的抗老科技，精準將修復能量直導肌底，不僅極致保濕，更能一舉重現肌膚的彈性與原生光澤。
【PuraVida 璞若美得】兩耳草修護多重保濕機能水
專為台灣獨有濕熱氣候量身打造的保養力作，深入研究戶外環境的日照壓力，首度結合「專利兩耳草萃取液」與「法國天然海泉礦物」，精準打擊偷走膠原蛋白的夏日「熱老化」痛點。特別添加薄荷萃取賦予微涼感，噴霧細緻不黏膩、不影響妝容，隨手一噴即刻補水降溫。
【巴黎萊雅】超水光P.D.R.N.修護精華
全球醫美界爆紅的「PDRN肌膚再生革命」降臨！由綜藝天后小S強勢代言，重磅推出首支高濃度專利醫美級精華，主打「無針導入、0修復期」的超水光修護精華（紫光瓶）。注入高達「20萬ppm」萊雅專利PDRN，特質高達99%貼近人體DNA，分子僅毛孔的1/2500，能直通肌底、飆速滲透。經實證使用1週效果媲美1次韓國水光注入，連天后小S都直呼是完美上鏡、掐出水蜜桃肌的終極神器！
【LANEIGE 蘭芝】米活萃穩膚無油光保濕乳
油性肌、敏弱肌的夏日終極救星！蘭芝研究發現過度控油反而會破壞肌膚屏障，導致外油內乾。全新「米活萃穩膚系列」主打「調理油光x活水保濕x 8H動態平衡」，從屏障根源平衡油水。這款保濕乳被譽為「保濕平衡磁鐵」，在36°C悶熱天裡提供輕水感、無油光的續航力，徹底終結底妝暗沉土石流的焦慮。
【肌研】極潤高機能多效美白凝露
為了應對忙碌現代人的縮時保養需求，肌研推出的全新「縮時美學」養膚新品。這款高機能多效凝露能在洗臉後迅速一瓶多效、速攻激亮透白，為缺水肌膚注入滿滿保濕與美白成分，幫助在忙碌的生活節奏中，也能速攻養出彷彿自帶濾鏡、清透無瑕的日系「透光肌」。
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