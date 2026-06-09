2026-06-09 09:32 女子漾／編輯張念慈
Olive Young 銷售冠軍登台！盤點今夏必備5大「有感降溫」神級洗髮精 這罐在韓國狂銷210萬瓶！
時序進入炎炎夏日，屢創新高的高溫不僅讓人汗流浹背，頭皮出油、髮絲扁塌、頭皮屑及惱人氣味等「夏日頭皮災難」，更是許多國人共同的困擾。各大專業髮品品牌紛紛在今年夏天祭出「涼感降溫與澎鬆抗塌」法寶。本篇特別盤點今夏最具話題的洗護產品，透過薄荷、茶樹、醫美級修護成分與專利黑科技，帶領消費者從「頭」開始沁涼一夏，告別無效洗髮！
文章目錄
為什麼夏季「頭皮降溫」如此重要？專家揭密關鍵原因
皮膚科專家指出，頭皮是人體毛囊最密集的部位之一，對溫度的變化極為敏感。環境溫度每上升 1 度，頭皮的油脂分泌量就會激增 10%，直接導致毛囊阻塞、髮根扁塌，甚至引發頭皮屑與毛囊炎。
此外，長時間處於高溫發燙狀態的頭皮，會加速自由基產生，引發「頭皮熱老化」，造成髮絲脆弱、易斷與落髮危機。因此，夏季洗髮不只要做到表面清潔，透過高效涼感成分為頭皮即時降溫、舒緩鎮定，才是維持頭皮微生態健康、延長髮根澎鬆支撐力的關鍵核心。
涼感降溫洗髮精1.Lilyeve：韓國 Olive Young 銷售冠軍登台！微米黑科技助頭皮「有感降溫 31%」
在韓國創下狂銷超過 210 萬瓶紀錄的「Lilyeve」正式宣告登台，並於全台屈臣氏獨家上市！全系列特別針對台灣濕熱、易出油的氣候特性，全面添加水楊酸與魚腥草植萃，溫和代謝老廢角質與油垢。
專為細軟、易出油扁塌髮質研發的「Lilyeve 3D蓬鬆洗髮露」，能在清潔瞬間為髮根建立隱形支撐力，即使在台灣潮濕悶熱的氣候下，依然能保持全天候的輕盈蓬鬆。更令人驚豔的是，經臨床實驗證實，其獨特的清涼配方能讓頭皮發燙感有感下降 31.69%，改善因悶熱導致的毛囊出油問題。
除了日常洗髮，Lilyeve 更引進解決夏季頭皮老化與斷髮危機的專利安瓶精華梳系列。全系列搭載獨創結合的 38支柔軟且極具彈性的矽膠按摩刷毛，輕輕旋轉開啟，高濃度精華液便會透過刷毛直達頭皮，全程零死角、完全不沾手，讓日常洗護直接升級為頂級的居家頭皮 SPA。
涼感降溫洗髮精2.TSUBAKI 思波綺：歡慶20週年重磅力作！獨家「日本益生抗屑科技」洗出72小時清新呼吸感
日本沙龍級洗護專家 TSUBAKI 思波綺推出全新「髮研抗屑系列」 ！針對因季節轉換、生活高壓而面臨頭皮失衡的女性，重磅打造「思波綺髮研抗屑SPA洗髮乳」與「思波綺髮研抗屑輕盈護髮乳」 。
獨家日本益生抗屑科技含「醣異構體」，如同為頭皮補充益生元，從根本打造適合益菌生長的環境，重建健康的自然防禦屏障，抑制頭皮屑的效果 ！系列產品注入雙重玻尿酸、精胺酸與薄荷蘆薈舒緩成分，帶來微涼感溫和安撫燥熱，洗一次就能全面帶來「止癢、抗屑、頭皮保養、保濕、控油」五重功效，配合 0 矽靈輕盈質地與柑橘清新香氣，縮時打造居家沙龍 SPA 級的頭皮奢華保養 。
涼感降溫洗髮精3.曼都 (Mentor)：夏日秒殺傳奇升級回歸！「艾草系列」帶來森林療癒氛圍
終結夏日油膩的救星來了！曼都超人氣的限定「艾草洗護系列」今年全新升級回歸。主打產品「艾淨沁涼洗沐露」特別強化了薄荷醇成分，洗淨瞬間即可感受一秒降溫的舒爽勁涼感。
此外，產品更嚴選茶樹葉油、維他命B5與白艾草精油，不僅能以溫和的天然植萃深層淨化頭皮，更散發如沐浴在森林中的療癒氣息，讓頭皮與緊繃的情緒全面降溫，享受極致的放鬆。
涼感降溫洗髮精4.juliArt 覺亞：破解頭皮三大困擾，全新「沁涼茶樹系列」打造舒爽環境
針對國人夏季最常見的「出油扁塌、頭皮屑、養護髮絲」三大困擾，頂級頭皮養護品牌 juliArt 覺亞推出全新「沁涼茶樹系列」，完美結合降溫、淨化及抑菌功效。
其中「My juliArt 控油蓬鬆洗髮精－沁涼茶樹」添加天然茶樹精油與薄荷醇，以涼感控油、深層清潔、舒緩降溫為核心訴求；另一款「極致控油胺基酸洗髮精」同樣揉合薄荷與茶樹精油，為油性頭皮打造長效沁涼舒爽的健康環境，告別夏季扁塌髮。
涼感降溫洗髮精5.AROMASE 艾瑪絲：一瓶搞定全身！「茶樹沁涼髮沐露」沁涼上市
專業頭皮護理品牌 AROMASE 艾瑪絲「涼夏淨化季」正式開跑，除了明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」持續熱銷外，更同步推出全新「茶樹沁涼髮沐露」。這款新品主打溫和、安全且具備「全身適用」的超高便利性，只要短短3分鐘，一瓶就能輕鬆完成洗頭、潔顏與沐浴，是喜愛極簡保養、運動後需要快速降溫消暑消費者的夏季最佳首選。
面對難耐的酷暑，選擇一款具備控油、淨化、蓬鬆與涼感降溫效果的洗髮精，不僅能解決頭皮悶熱出油的窘境，更能透過專業的成分調配舒緩身心。建議消費者可依據自身的頭皮出油狀況與洗沐習慣，挑選最適合自己的夏日涼感神隊友，輕鬆維持整日的清爽蓬鬆！
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