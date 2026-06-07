原來我也可以這麼美！素人走秀，找回自信與光芒的人生舞台

一群退休的婦女，因為有了「舞台」，更加的愛自己。圖/學員示範

很多人一聽到「走秀」，腦海裡浮現的往往是身材高挑、五官精緻的專業模特兒，彷彿只有天生條件好的人，才有資格站上舞台。然而這幾年，我越來越喜歡帶著「素人」一起走秀。因為我發現，真正最能感動人心的，往往不是完美，而是真實。

所謂素人走秀，並不是要把自己變成名模，而是在學習的過程中，重新認識自己、接納自己，並且找回那份因為忙碌的生活而被忽視的自信。

很多學員第一次來上課時，心中總是很緊張。有人擔心自己年紀太大、身材不夠好；有人害怕不會擺姿勢、沒有適合展現的服裝；甚至有人光是站在人群面前，就已經心跳加速。但也正因為如此，當她們真正踏上舞台的那一刻，所綻放出的光芒，才更加令人動容。

簡單的休閒褲裝也能穿出個人風采。圖/學員示範

有位學員是傳統的家庭主婦，長年忙於照顧家人，早已忘記打扮自己。她第一次裝扮好自己走上舞台時，緊張到手都在發抖。然而當燈光亮起、音樂響起，她慢慢挺直背脊、穩穩地走出每一步時，眼神裡竟多了一種從未見過的自信。走秀結束後，她悄悄告訴我：「原來我還是可以這麼美。」

不同的服裝，展現不同的姿態，更能顯出優雅的風采。圖/學員示範

還有學員跟我說「老師我可以不要穿高跟鞋嗎？退休後我把高跟鞋都淘汰了！」當學習了正確的走路方式，她竟買了雙兩吋高的跟鞋，因為她已經知道如何「走路」，穿起跟鞋也步履輕盈。

其實，素人走秀最大的優點，不只是外表上的改變，而是內心的成長。它讓人學會抬頭挺胸。讓人重新重視自己的形象與儀態。更重要的是，它讓人知道：

年齡不是限制，身材不是缺點，每個人都有屬於自己的魅力。

身高、體重都不是展現風采的阻力，而自信與優雅的儀態才是重要元素。圖/學員示範

尤其現在的社會，許多人長期活在壓力與比較之中，總覺得自己不夠好、不夠漂亮、不夠年輕。但走秀這件事情，恰恰是在告訴大家：「你不需要成為別人，你只需要成為更喜歡自己的樣子。」

素人走秀還有一個很大的價值，就是建立人與人之間的連結。大家一起練習儀態、討論穿搭、互相鼓勵，原本陌生的人，慢慢成為彼此支持的夥伴。很多學員都說，參加課程後，不只是學到美感，更像重新找回生活的熱情。

開心的展現自我，帶給生活無限的歡樂與美好回憶。圖/學員示範

有些人退休後，覺得人生少了舞台；有些媽媽忙了大半輩子，從來沒把自己放在第一位；也有些身障朋友，因為外界眼光而失去自信。但當她們願意站上舞台時，其實已經是一種勇敢。真正動人的走秀，不在於走得多專業，而是在於你願不願意跨出那自信的第一步。

兩位聽障學員，並不因為自我的不足而拒絕學習美麗。圖/學員示範

或許我們都不是天生耀眼的人，但透過學習、透過儀態、透過自信，每個平凡的人，都有機會走出屬於自己的風采。

把衣櫃裡美麗的服裝穿出時尚感，在配上優雅的體態，就是最美好的自己。圖/學員示範