2026運動內衣推薦！UA X Marine Serre前衛聯名、adidas拉鍊款、Nike挖空設計，健身也要穿得有態度 圖片來源：官網

夏天一到，運動內衣不只是在健身房出現的單品，更成為女孩們日常穿搭的一部分。從重訓、有氧、瑜伽到城市休閒穿搭，一件好看的運動內衣，早就不只是支撐胸型這麼簡單，而是把機能、舒適度與造型感一次穿上身。近年運動品牌也不再只強調「能動」，而是開始把時裝剪裁、聯名設計與街頭美學放進運動服飾裡。以下整理3個近期值得關注的運動內衣品牌與款式，從前衛聯名、清爽高支撐到辣妹感挖空設計，讓妳運動時有安全感，拍照時也有造型感。

運動內衣推薦1：UNDER ARMOUR X Marine Serre，時裝感最強的前衛聯名款

UNDER ARMOUR迎來品牌創立30週年，這次攜手法國先鋒時尚品牌Marine Serre推出「UA X Marine Serre」限量聯名系列，可以說是把運動內衣直接推進時裝伸展台。Marine Serre最具代表性的「新月圖騰」與UA經典Baselayer緊身衣概念結合，讓原本貼近身體的運動服飾，變成一種更有態度的第二層肌膚。

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這次系列最大亮點在於，它不是單純把Logo放上去，而是從剪裁、線條到機能布料都重新思考運動與時尚的關係。系列選用UA經典HeatGear科技面料，主打輕量、透氣與舒適，適合需要長時間穿著、訓練或日常外搭的女孩。黑白對比、貼身輪廓與新月圖騰細節，讓整體視覺很有未來感，也很適合喜歡運動風、機能風、黑白極簡穿搭的人。

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如果妳平常喜歡把運動內衣搭配寬褲、工裝褲或Oversized外套，這系列會很有造型亮點。它不像一般運動內衣只適合健身房，而是更接近「可以直接穿出門」的時裝運動單品，適合想要在穿搭中加入前衛感的女孩。

運動內衣推薦2：adidas拉鍊式運動內衣，跳繩、有氧也能穿得穩

adidas這款淡紫色運動內衣走的是清爽俐落路線，前方拉鍊設計讓穿脫更方便，對於運動後流汗、不想被緊身運動內衣卡住的女孩來說，這種細節非常加分。方領剪裁修飾肩頸線條，視覺上不會過度壓胸，也能保留乾淨俐落的運動感。

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adidas隆重推出 Easy Fit Train 高度支撐運動內衣，這類運動內衣很適合中高強度訓練，例如跳繩、有氧、飛輪或健身房訓練。前拉鍊設計通常也會給人更強的包覆感，搭配下身運動短褲，就能營造乾淨、有精神的訓練造型。淡紫色比黑白款更有夏日感，對不想穿得太硬派、又希望保有運動專業感的女生很友善。

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穿搭上，adidas這類運動內衣可以走「運動套裝感」。上身搭配黑色運動短褲，下身穿厚底運動鞋或長襪，就會有一種很乾淨的歐美健身女孩氛圍。若想日常化一點，也可以外搭白色防曬外套或寬版襯衫，從健身房一路穿到咖啡廳也不突兀。

運動內衣推薦3：Nike挖空設計運動內衣，辣妹感與機能感一次到位

Nike這款運動內衣最吸睛的地方，就是胸前的挖空剪裁。比起傳統運動內衣，它更有設計感，也更適合喜歡一點小辣風格的女孩。中度支撐型襯墊運動內衣，紫色款搭配同色系緊身褲，整體非常有套裝感；黑色款則更俐落耐看，適合不想太高調、但又希望運動穿搭有細節的人。

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這類款式很適合瑜伽、皮拉提斯、重訓、低至中強度訓練，也很適合拍運動穿搭照。胸前挖空能讓上半身線條更輕盈，搭配高腰緊身褲或五分車褲時，比例會看起來更俐落。對於已經厭倦基本款運動內衣的女孩來說，這種有剪裁感的款式會更容易穿出風格。

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黑色款的優點是百搭又顯瘦，搭配同色車褲會有酷感；紫色款則更有社群感，整套穿起來很適合夏天運動、健身房鏡拍或戶外瑜伽。想要讓運動穿搭看起來不只是「去流汗」，而是有精心搭配過的造型感，Nike這類挖空款會是很討喜的選擇。