2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭。 圖片來源：官方、小紅書412181236

夏天一到，鞋櫃裡最常被穿出門的，絕對不是高跟鞋，也不是小白鞋，而是那雙「套了就能走」的涼拖鞋。以前拖鞋可能只被視為居家或海邊單品，但這幾年涼拖鞋早就正式升級成夏日穿搭關鍵，從厚底增高、機能織帶、果凍材質、復古一字帶到極簡皮革設計，每一款都能搭出不同風格。無論是週末出遊、城市通勤、海島度假，還是想用一雙鞋快速讓穿搭變得有型，以下5款夏日必買拖鞋都很值得列入清單。

PALLADIUM OFFSANDAL SLIDE 潮流拖鞋，輕戶外女孩必收

PALLADIUM今夏推出多款涼拖鞋單品，其中OFFSANDAL SLIDE潮流拖鞋很適合喜歡輕戶外、休閒感穿搭的人。這款鞋以織帶涼拖輪廓打造，風格不會太甜，也不會過度運動感，剛好介於城市日常與度假感之間。OFFSANDAL SLIDE潮流拖鞋為UNISEX款式，售價NT$1,980，推出曜石黑、城市灰、沙漠色等配色。黑色適合喜歡俐落穿搭的人，灰色日常百搭，沙漠色則很有夏日戶外氛圍，搭牛仔褲、寬褲、短裙或工裝風單品都不突兀。

圖片來源：官方

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對於不想穿得太過可愛、又希望拖鞋看起來有造型感的人來說，PALLADIUM這款會是很安全的入門選擇。它的重點不是浮誇，而是讓整體穿搭多一點機能感與潮流層次。

Crocs假日女款造型彩扣涼鞋，冰粉色甜度剛剛好

Crocs卡駱馳這款「假日雙色彩扣雲朵涼鞋－鶴紅色」售價NT$1,480，以經典雲朵克駱格為基礎，加入雙扣帶鞋面設計，讓涼鞋不只是輕鬆好穿，也多了更有造型感的細節。可調式雙帶設計能依照腳型調整貼合度，穿起來穩定又舒適，不管是日常通勤、逛街出遊，或夏天臨時想來一場說走就走的小旅行，都很適合直接套上出門。

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最加分的是4公分厚底設計，與經典雲朵克駱格同高度，能悄悄拉長腿部比例，對小個子女孩也很友善。鞋款採用輕量一體成型Croslite材質，每隻鞋設有6個Jibbitz洞孔，每雙共12個，能依照心情搭配不同鞋花，把洞洞鞋變成獨一無二的專屬款。今天想可愛一點、明天想個性一點，都能靠鞋花自由切換，讓每一步都穿出自己的態度，也把夏天的陽光、自由與玩心一起踩在腳上。

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加上Crocs經典的Croslite材質，主打輕量一體成型，穿起來負擔低，也保留可以加入個性裝飾的空間。冰粉色本身就很有夏日感，搭白色洋裝、牛仔短褲、傘裙或度假風穿搭都很加分，屬於「不費力就可愛」的那一型。

Melissa Sanrio三麗鷗聯名飾釦厚底涼鞋，童趣控直接心動

果凍鞋品牌Melissa今年夏天強勢回歸，並一次帶來Sanrio三麗鷗、SUSAN FANG、Scholl三大話題聯名。其中最容易引發少女心暴動的，絕對是Sanrio三麗鷗聯名系列。「Sanrio三麗鷗聯名－飾釦厚底涼鞋」售價NT$5,680，鞋款以雙帶設計搭配鋸齒厚底，視覺上有修飾比例的效果，穿起來也比一般平底拖鞋更有存在感。鞋面加入人氣角色元素，讓Hello Kitty、美樂蒂、庫洛米、大耳狗等角色變成穿搭亮點，不只是可愛，也很有辨識度。

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這款最適合喜歡甜酷風、Y2K感或角色聯名收藏的人。搭短襪可以有日系街頭感，直接單穿則很適合夏天出遊、逛街、看展或拍照打卡。對喜歡「鞋子本身就是造型重點」的女孩來說，這雙很容易成為整套穿搭的主角。

Melissa x Scholl金屬扣飾一字帶拖鞋，復古又有質感

如果覺得角色聯名太可愛，想找一雙更成熟、簡約、好搭洋裝的夏日拖鞋，可以看Melissa與Scholl聯名推出的「金屬扣飾一字帶拖鞋」，售價NT$4,280。這款鞋以簡約一字帶輪廓為主，搭配鏡面鞋身與金屬扣飾，整體比一般拖鞋更有俐落感。它保留Melissa果凍鞋的輕盈特色，同時融入Scholl復古舒適的鞋履基因，讓拖鞋不只是好看，也更貼近日常長時間行走需求。

圖片來源：官方

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一字帶拖鞋的優點是非常好搭，無論是襯衫短褲、亞麻洋裝、丹寧褲，甚至是微正式的度假穿搭，都能輕鬆融入。它不像厚底鞋那麼強勢，也不像運動拖那麼休閒，剛好適合想讓穿搭看起來乾淨、有質感，又不想太用力的女孩。

ECCO COZMO涼拖鞋，極簡皮革控的質感選擇

如果你的夏日拖鞋需求是「舒服、耐看、有質感」，ECCO COZMO會是很值得關注的一款。這款男鞋黑色售價NT$5,980，以北歐極簡美學結合舒適機能，適合喜歡簡約風格、重視腳感與材質的人。COZMO採用ECCO頂級皮革製成，搭配交叉雙帶設計與魔鬼氈，可依照腳型調整鬆緊。鞋款同時應用FLUIDFORM一體成型注塑科技，以及Vacuum System真空無接縫貼合技術，讓鞋身皮革與鞋底緊密結合，減少厚重感，也提升穿著時的合腳度。

圖片來源：官方

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這雙的風格比較成熟、低調，沒有過多裝飾，但正因如此非常百搭。無論是日常休閒、城市通勤、週末外出，甚至搭配寬褲、短袖襯衫或極簡套裝，都能穿出自在又乾淨的夏日風格。它比較像是鞋櫃裡可以穿很久的基本款，而不是只追一季流行的單品。