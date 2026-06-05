拒絕跑步焦慮！Garmin、Apple Watch「都會感運動手錶」登場，高爾宣同款超時髦配色GET

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有沒有發現，最近的城市街頭變得特別有活力？跑步不再是孤獨且咬牙切齒的苦練，反而晉升為時髦都會男女的「社交新標籤」。智慧穿戴領導品牌 Garmin 這次把台北街頭變成了多巴胺伸展台，找來人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星PIZZALI，戴上全新 Forerunner 170 與 70 智慧跑錶，告訴我們：「開始跑步真的沒那麼難，跑不動的話，用走的也行！」

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高爾宣的Me Time哲學：找回自己的節奏

當生活被歌手、老闆、新手爸爸等多重身分無縫填滿，對高爾宣來說，跑步成了最奢侈也最享受的獨處儀式。「不用在乎速度或別人的眼光，在沒有雜音的節奏裡沉澱思緒，找回最舒服的狀態。」

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身為 Garmin 資深玩家，他大推輕巧俐落的Forerunner 70，不僅擁有最高 13 天的強勁續航，帶出門長時間工作也不焦慮；更棒的是，它內建了無壓力的「跑走訓練」與「快速訓練」，讓從沒跑過步的超新手也能自信跨出第一步。搭配亮眼的繽紛外型，完全是日常穿搭裡最加分的時髦單品。

PIZZALI的熱血社交：有夥伴陪，更好跑

同為打氣夥伴的PIZZALI，則把 Forerunner 170 音樂版當成專屬的「隨身 DJ」，戴上耳機、用 Garmin Pay 隨手嗶卡買杯飲料，讓雙手徹底解放。他笑說，自從和高爾宣及公司夥伴挑戰完三鐵後，深刻體會到「有人陪，更好跑」的魔力。透過手錶精準檢視睡眠、壓力與熱量消耗等數據，讓每一次流汗都充滿成就感。運動，本來就該是一件好玩又有動力的事情！

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想養成跑步習慣，卻總是跨不出第一步？

Garmin 全新智慧跑錶 Forerunner 170與Forerunner 70，正是為了解決你的「起步焦慮」而生！

以「開始跑就是這麼簡單」為核心理念，這兩款新錶採用極致輕量的設計，帶來幾乎無感的羽量級配戴體驗，讓你毫無負擔地穿梭在城市街道。高畫質AMOLED螢幕讓各項數據清晰靈動地呈現，而最讓人心動的，莫過於一口氣推出冷調紫、柔粉色、艷粉紅等10款超亮眼的「多巴胺配色」，這不僅是一支運動手錶，更是完美兼顧運動機能與日常穿搭的配件，讓你「跑得輕盈，更要跑得好看」，輕鬆化身都會街頭的潮流指標。

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其中，外型亮眼的Forerunner 170具備長達13天的強悍續航力，在功能設計上更是迎來有感進化，專為初階跑者與運動新手量身打造更直覺的體驗：

告別體力焦慮，無痛愛上跑步

針對剛起步的超新手，每日訓練建議首度加入了「跑走訓練」功能。透過科學化的節奏引導，打破「跑步就必須一路狂奔」的迷思，讓你邊跑邊走也能達到訓練效果。此外，全新升級的「快速訓練」功能將專業數據化繁為簡，只要一鍵，就能獲取專屬的日常訓練計畫，讓每一次起跑都充滿自信、毫無門檻。

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懂練也要懂休息，聰明修復身心

好的運動表現來自於充分的休息。Forerunner 170 、 70整合了睡眠教練、早安晨報、晚安報告、HRV心率變異度以及訓練完備程度。手錶會將日夜偵測到的複雜數據，轉化為簡單貼心的個人化生活與睡眠建議，全方位幫助你在運動後好好放鬆與恢復。

解放雙手，從容享受都會生活

出門運動不想帶手機和錢包？內建的 Garmin Pay支援悠遊卡感應支付，運動後想買瓶水補給，或是通勤時隨手嗶卡都超方便；加上即時的智慧通知功能，就算在忙碌中也不漏接重要訊息。如果你是無樂不歡的跑者，Garmin Forerunner 170可以以Music音樂版本更支援第三方音樂平台離線播放， 讓喜歡的旋律與步伐完美交織，陪伴你用最 Chill的姿態，踩出專屬的多巴胺活力！

GARMIN Forerunner 70 共 6 色:極致黑、冷調紫、鵝卵 石白、柔粉色、香柚綠、深海藍NT 7,990，圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供 Forerunner 170 共 2 色:極致黑、鵝卵石白NT 9,990，Forerunner 170 Music 共 4 色:極致黑、鵝卵石白、青綠色、艷粉紅 NT 10,990

同步推薦：

從新手到進階， Apple Watch 專屬選購指南與超強訓練功能解析

無論你是剛綁上鞋帶、準備養成運動習慣的新手，還是正為了下一場馬拉松努力破 PB（個人最佳紀錄）的進階跑者，手腕上的裝備絕對是你的神隊友，Apple Watch 透過頂尖的健康與健身功能，已經進化成跑者的最佳夥伴，陪你穩紮穩打地完成每一個訓練目標。

今年的 Apple Watch 陣容提供了不同定位的選擇，你可以根據自己的預算與訓練強度來挑選最適合的款式：

極限與專業跑者的首選：Apple Watch Ultra 3

如果你熱愛長距離訓練或越野跑，Ultra 3 絕對是你的終極武器。它不僅具備運動手錶中最精準的 GPS 定位能力，更擁有歷來最長的電池續航力與快速充電。最實用的莫過於可自訂的「動作按鈕」，不論是想要「精確開始」起跑，還是快速記錄間歇跑的區段，都能一鍵搞定，幫你完美掌握訓練節奏。

兼顧日常與訓練的全能王：Apple Watch Series 11

這代迎來了歷來最輕薄舒適的設計，戴著跑步幾乎感覺不到負擔，同時搭載了最完整的先進健康感測技術。續航力也大幅提升，最長可達 24 小時；如果你出門前發現沒電，只要快充 15 分鐘，就能提供最長 8 小時的使用時間，對於日常習慣下班後去跑個步的人來說，超級方便。

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超高 CP 值的無痛入門款：Apple Watch SE 3

預算有限也不用妥協！SE 3 以超好入手的價格，提供了出色的健康、健身與安全功能。這代更配備了「永遠顯示」螢幕，讓你跑步時不用刻意抬起手腕也能瞄到配速。它同樣具備全天 18 小時的續航力並支援快充，是一支性價比極高的入門運動錶。

解鎖Apple Watch「體能訓練」進階玩法，讓它成為你的專屬虛擬教練！掌握四大核心功能，全面提升運動成效：

一、高階數據與負荷追蹤：精準監測垂直振幅、步幅與跑步功率以優化跑姿，並透過心率區間與全新「訓練負荷」評估身體狀態，避免過度訓練，還能自訂專屬顯示畫面。

二、量身打造課表：自由設定間歇訓練節奏，搭配「配速員」自動換算配速並即時回報進度，助你穩穩達標。

三、戶外跑者神級輔助：利用「路線競速」挑戰常跑路線最佳成績，加上「田徑場偵測」精準鎖定 GPS 與距離，告別軌跡飄移。

四、音樂與跨平台無縫整合：起跑瞬間自動播放專屬歌單助你進入心流，並完美支援 Nike Run Club、Strava 等第三方 App，連 TrainingPeaks 的客製化課表也能直接同步，無縫接軌你的訓練日常。