拒絕跑步焦慮！Garmin、Apple Watch「都會感運動手錶」登場，高爾宣同款超時髦配色GET

2026-06-05 13:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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有沒有發現，最近的城市街頭變得特別有活力？跑步不再是孤獨且咬牙切齒的苦練，反而晉升為時髦都會男女的「社交新標籤」。智慧穿戴領導品牌 Garmin 這次把台北街頭變成了多巴胺伸展台，找來人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星PIZZALI，戴上全新 Forerunner 170 與 70 智慧跑錶，告訴我們：「開始跑步真的沒那麼難，跑不動的話，用走的也行！」

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高爾宣的Me Time哲學：找回自己的節奏

當生活被歌手、老闆、新手爸爸等多重身分無縫填滿，對高爾宣來說，跑步成了最奢侈也最享受的獨處儀式。「不用在乎速度或別人的眼光，在沒有雜音的節奏裡沉澱思緒，找回最舒服的狀態。」

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身為 Garmin 資深玩家，他大推輕巧俐落的Forerunner 70，不僅擁有最高 13 天的強勁續航，帶出門長時間工作也不焦慮；更棒的是，它內建了無壓力的「跑走訓練」與「快速訓練」，讓從沒跑過步的超新手也能自信跨出第一步。搭配亮眼的繽紛外型，完全是日常穿搭裡最加分的時髦單品。

PIZZALI的熱血社交：有夥伴陪，更好跑

同為打氣夥伴的PIZZALI，則把 Forerunner 170 音樂版當成專屬的「隨身 DJ」，戴上耳機、用 Garmin Pay 隨手嗶卡買杯飲料，讓雙手徹底解放。他笑說，自從和高爾宣及公司夥伴挑戰完三鐵後，深刻體會到「有人陪，更好跑」的魔力。透過手錶精準檢視睡眠、壓力與熱量消耗等數據，讓每一次流汗都充滿成就感。運動，本來就該是一件好玩又有動力的事情！

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想養成跑步習慣，卻總是跨不出第一步？

Garmin 全新智慧跑錶 Forerunner 170與Forerunner 70，正是為了解決你的「起步焦慮」而生！

以「開始跑就是這麼簡單」為核心理念，這兩款新錶採用極致輕量的設計，帶來幾乎無感的羽量級配戴體驗，讓你毫無負擔地穿梭在城市街道。高畫質AMOLED螢幕讓各項數據清晰靈動地呈現，而最讓人心動的，莫過於一口氣推出冷調紫、柔粉色、艷粉紅等10款超亮眼的「多巴胺配色」，這不僅是一支運動手錶，更是完美兼顧運動機能與日常穿搭的配件，讓你「跑得輕盈，更要跑得好看」，輕鬆化身都會街頭的潮流指標。

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其中，外型亮眼的Forerunner 170具備長達13天的強悍續航力，在功能設計上更是迎來有感進化，專為初階跑者與運動新手量身打造更直覺的體驗：

告別體力焦慮，無痛愛上跑步

針對剛起步的超新手，每日訓練建議首度加入了「跑走訓練」功能。透過科學化的節奏引導，打破「跑步就必須一路狂奔」的迷思，讓你邊跑邊走也能達到訓練效果。此外，全新升級的「快速訓練」功能將專業數據化繁為簡，只要一鍵，就能獲取專屬的日常訓練計畫，讓每一次起跑都充滿自信、毫無門檻。

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懂練也要懂休息，聰明修復身心

好的運動表現來自於充分的休息。Forerunner 170 、 70整合了睡眠教練、早安晨報、晚安報告、HRV心率變異度以及訓練完備程度。手錶會將日夜偵測到的複雜數據，轉化為簡單貼心的個人化生活與睡眠建議，全方位幫助你在運動後好好放鬆與恢復。

解放雙手，從容享受都會生活

出門運動不想帶手機和錢包？內建的 Garmin Pay支援悠遊卡感應支付，運動後想買瓶水補給，或是通勤時隨手嗶卡都超方便；加上即時的智慧通知功能，就算在忙碌中也不漏接重要訊息。如果你是無樂不歡的跑者，Garmin Forerunner 170可以以Music音樂版本更支援第三方音樂平台離線播放， 讓喜歡的旋律與步伐完美交織，陪伴你用最 Chill的姿態，踩出專屬的多巴胺活力！

GARMIN Forerunner 70 共 6 色:極致黑、冷調紫、鵝卵 石白、柔粉色、香柚綠、深海藍NT 7,990，圖片來源：品牌提供
GARMIN Forerunner 70 共 6 色:極致黑、冷調紫、鵝卵 石白、柔粉色、香柚綠、深海藍NT 7,990，圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供 Forerunner 170 共 2 色:極致黑、鵝卵石白NT 9,990，Forerunner 170 Music 共 4 色:極致黑、鵝卵石白、青綠色、艷粉紅 NT 10,990
圖片來源：品牌提供 Forerunner 170 共 2 色:極致黑、鵝卵石白NT 9,990，Forerunner 170 Music 共 4 色:極致黑、鵝卵石白、青綠色、艷粉紅 NT 10,990

同步推薦：

從新手到進階，Apple Watch 專屬選購指南與超強訓練功能解析

無論你是剛綁上鞋帶、準備養成運動習慣的新手，還是正為了下一場馬拉松努力破 PB（個人最佳紀錄）的進階跑者，手腕上的裝備絕對是你的神隊友，Apple Watch 透過頂尖的健康與健身功能，已經進化成跑者的最佳夥伴，陪你穩紮穩打地完成每一個訓練目標。

今年的 Apple Watch 陣容提供了不同定位的選擇，你可以根據自己的預算與訓練強度來挑選最適合的款式：

極限與專業跑者的首選：Apple Watch Ultra 3

如果你熱愛長距離訓練或越野跑，Ultra 3 絕對是你的終極武器。它不僅具備運動手錶中最精準的 GPS 定位能力，更擁有歷來最長的電池續航力與快速充電。最實用的莫過於可自訂的「動作按鈕」，不論是想要「精確開始」起跑，還是快速記錄間歇跑的區段，都能一鍵搞定，幫你完美掌握訓練節奏。

兼顧日常與訓練的全能王：Apple Watch Series 11

這代迎來了歷來最輕薄舒適的設計，戴著跑步幾乎感覺不到負擔，同時搭載了最完整的先進健康感測技術。續航力也大幅提升，最長可達 24 小時；如果你出門前發現沒電，只要快充 15 分鐘，就能提供最長 8 小時的使用時間，對於日常習慣下班後去跑個步的人來說，超級方便。

圖片來源：品牌提供
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超高 CP 值的無痛入門款：Apple Watch SE 3

預算有限也不用妥協！SE 3 以超好入手的價格，提供了出色的健康、健身與安全功能。這代更配備了「永遠顯示」螢幕，讓你跑步時不用刻意抬起手腕也能瞄到配速。它同樣具備全天 18 小時的續航力並支援快充，是一支性價比極高的入門運動錶。

解鎖Apple Watch「體能訓練」進階玩法，讓它成為你的專屬虛擬教練！掌握四大核心功能，全面提升運動成效：

一、高階數據與負荷追蹤：精準監測垂直振幅、步幅與跑步功率以優化跑姿，並透過心率區間與全新「訓練負荷」評估身體狀態，避免過度訓練，還能自訂專屬顯示畫面。

二、量身打造課表：自由設定間歇訓練節奏，搭配「配速員」自動換算配速並即時回報進度，助你穩穩達標。

三、戶外跑者神級輔助：利用「路線競速」挑戰常跑路線最佳成績，加上「田徑場偵測」精準鎖定 GPS 與距離，告別軌跡飄移。

四、音樂與跨平台無縫整合：起跑瞬間自動播放專屬歌單助你進入心流，並完美支援 Nike Run Club、Strava 等第三方 App，連 TrainingPeaks 的客製化課表也能直接同步，無縫接軌你的訓練日常。

#跑步 #腕錶 #高爾宣 #智慧手錶 #好物推薦 #GARMIN #Apple Watch #Forerunner 70 #Forerunner 170

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不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

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2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
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五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

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1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
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花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
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如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

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#趨勢 #指甲油 #春天美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

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2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
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今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

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醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住

醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住

2026-05-28 21:11 女子漾／編輯張念慈
醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住。圖片來源：品牌提供
醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住。圖片來源：品牌提供

做完醫美最怕什麼？不是修復期不能化妝，而是辛苦花錢變亮、變嫩、變乾淨，結果一曬太陽直接反黑、泛紅、暗沉全回來。尤其台灣紫外線強度高，通勤、坐車、陰天、靠窗辦公，都可能讓肌膚默默累積光傷害。這也讓「醫美後防曬」成為近年保養關鍵字，防曬不再只是擦了不曬黑，而是要同時看防護科技、成分穩定度、敏弱肌友善度，以及是否能在脆弱膚況下安心使用。

這次整理6大醫美科研級防曬品牌，包含理膚寶水、Dr. May美博士、TARGET PRO by Watsons肌膚專研、m̄enom̄eno沒腦沒腦、ampm skincare與Neogence霓淨思，從皮膚科醫師背書、醫美術後建議，到神經醯胺、積雪草、全物理防曬、寬頻防曬科技一次看懂。

文章目錄

編輯推薦

醫美科研防曬推薦1. 理膚寶水：空氣感精華防曬，醫師提醒「隱性UV曝曬」更可怕

理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供
理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供

理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」，50ml售價940元，主打亞洲首支空氣感精華防曬。這款最有話題的地方，是它把高防護與輕盈質地放在同一支裡，搭載獨家專利「0.g NEW UVAIR空氣感隱形抗曬科技」，訴求在空氣感膚觸中完成UVA、UVB與長波UVA全波段防護。

理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」。張念慈/攝影
理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」。張念慈/攝影

皮膚科醫師江紀萱提醒，很多人以為只有長時間在烈日下才需要防曬，但台灣多數時間都處於高UV曝曬等級，陰天、雨天、室內或車內，紫外線仍可能透過玻璃穿透，形成容易被忽略的「隱性UV曝曬」。江醫師也提到防曬3足守則，包括抗UV防護要足、用量要足、補擦要足。

理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供
理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供

成分上，這支加入50%高效精華級基底，包含玻尿酸、菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水與維他命E，讓防曬同時兼顧保濕、修護屏障、舒緩與抗氧化。對於做完療程後怕黏膩、怕悶、又擔心防護不足的人來說，它的重點就是「清爽但不犧牲防護力」。

醫美科研防曬推薦2. Dr. May美博士：美容課程後防曬，主打防反黑與紫潤校色

Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供
Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供

Dr. May美博士這次可作為醫美科研篇的主力品牌，因為它的產品溝通非常集中在「美容課程後」與「反黑防護」。品牌推出「專業紫潤白防曬乳」、「專業潤色清爽防曬」與「專業隔離清爽防曬乳」，皆為40ml／1380元，針對美容後蠟黃暗沉、反黑與脆弱敏弱肌設計。

Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供
Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供

其中「專業紫潤白防曬乳」主打SPF50+ PA++++，並強調德國DERMATEST 5星最高安全性標章與德國皮膚科醫師專業認證，這類認證資訊很適合放在醫美後防曬文章中，強化專業可信度。產品核心則是獨家紫潤色修粒子，針對亞洲肌容易出現的蠟黃與美容後暗沉，一抹中和疲憊膚色，讓修復期也能維持比較清透的氣色。

另外，Dr. May也強調防曬系列添加專利植萃成分FRSAB®法莎酚，並搭配穀胱甘肽、麥角硫因等光防護與修護成分，訴求防禦、修護、抗老三效合一。若讀者是做完雷射、皮秒、煥膚後，最在意的不是妝感，而是「不要白做工」，這一牌就很適合用「醫美後守住投資」的角度來寫。

醫美科研防曬推薦3. TARGET PRO by Watsons肌膚專研：屈臣氏自有品牌也走科技防曬路線

TARGET PRO by Watsons 肌膚專研極效防曬系列。圖片來源：品牌提供
TARGET PRO by Watsons 肌膚專研極效防曬系列。圖片來源：品牌提供

TARGET PRO by Watsons肌膚專研雖然是屈臣氏自有品牌，但這次更適合放在醫美科研篇，而不是單純開架篇。品牌推出「肌膚專研低敏亮白防曬乳防水型 SPF50+ PA++++」與「肌膚專研低敏控油防曬乳液防水型 SPF50+ PA++++」，原價1080元、優惠價680元，主打防曬與美白雙線並進。

它的亮點在於導入UV TRANS-SHIELD TECHNOLOGY寬頻防曬技術，訴求全方位阻擋紫外線，從造成曬紅的UVB，到穿透力較強、容易造成深層老化的長波UVA都納入防護。同時搭配專利S7ABELIX™ 7重修護植萃，以及積雪草、洋甘菊、黃芩等成分，強調穩定肌膚屏障。

這牌可以切「高CP值科研防曬」角度，因為它有屈臣氏通路優勢，價格又比多數醫美品牌親民，但產品訴求仍有低敏、寬頻防曬、屏障修護與光感防禦，適合想從一般開架防曬升級到成分型防曬的人。

醫美科研防曬推薦4. m̄enom̄eno：全物理、純淨配方，敏弱肌與科學美容後可列入清單

m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供
m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供

m̄enom̄eno這次升級「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」，30g建議售價780元。品牌定位是純淨保養與減法保養，新聞稿也直接寫到「科學美容後最佳雙軌保養選擇」，因此很適合放進醫美科研篇。

m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供
m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供

兩款防曬延續海洋友善、全物理性防曬、無添加矽靈等特色，並且升級成帛琉海洋友善規範。配方不含酒精、香料、色素，強調溫和不刺激，敏感肌、孕媽咪、一歲以上嬰幼兒也可使用；對於不想使用化學防曬吸收劑、擔心肌膚刺激的人來說，是比較安心的選擇。

「Sb友善全護防曬乳2.0」偏無色提亮，「St安心潤色防曬乳2.0」則加入膚色礦物粉，能均勻膚色與修飾暗沉。這兩款可以寫成「醫美後不想厚重上妝，但又想看起來有氣色」的純物理防曬選項。

醫美科研防曬推薦5. ampm skincare：神經醯胺＋積雪草植泌體，敏弱肌穩膚防曬

ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供
ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供

ampm skincare推出「神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+★★★★」，35ml售價799元，這支很適合放在成分專業型防曬。它主打「6重神經醯胺」與「百億積雪草植泌體」，訴求修紅舒緩、修黃提亮、高效防護，把防曬、潤色、穩膚合在同一步。

ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供
ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供

神經醯胺是肌膚屏障的重要脂質，對於換季敏感、醫美後乾燥脫屑、擦防曬容易卡粉的人來說，屏障穩定度會直接影響防曬舒適度。ampm這支以6重神經醯胺搭配類膽固醇與脂肪酸，訴求修復角質層連結、穩住肌膚含水量，減少防曬後乾澀脫屑與底妝卡粉問題。

另一個亮點是百億積雪草植泌體，新聞稿以「精準導航」概念形容，訴求幫助修護能量送達，使不穩定膚況獲得改善。加上智慧修色技術，柔和奶霧紫色調能修飾泛紅與蠟黃，適合想要「一擦有氣色，但不想妝感太重」的敏弱肌族群。

醫美科研防曬推薦6. Neogence霓淨思：5度全方位防護網從通勤到術後都能選

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思是這篇一定要放的台灣醫美保養品牌。這次全新升級「全方位海洋友善防曬系列」，包含水感全效保濕防曬乳、積雪草純物理舒敏防曬乳、全能清爽防曬棒、全天候長效抗陽防曬乳、超貼妝亮顏控油UV隔離乳，產品線很完整，可以對應通勤、戶外、妝前、醫美術後與日常補擦。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

品牌主打防曬新科技「5度全方位防護網」，訴求抵禦UVA、UVB、空氣髒汙、科技光與氧化壓力。成分上包含印度辣木籽萃取、德國柵藻萃取與澳洲卡卡杜李萃取，分別對應空氣髒汙、科技光與氧化壓力，讓防曬不只停留在紫外線，而是擴大到現代生活中的多重環境傷害。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

其中最適合醫美科研篇強調的是「積雪草純物理舒敏防曬乳 SPF50+/PA++++」，50ml售價800元，新聞稿明確寫到專為敏感肌設計、醫美術後也適用，添加馬達加斯加高純度積雪草苷與德國洋甘菊萃取，可舒緩乾燥脫屑與泛紅不適。另有「水感全效保濕防曬乳」適合日常通勤，「全能清爽防曬棒」適合補擦，「全天候長效抗陽防曬乳」適合戶外活動，「超貼妝亮顏控油UV隔離乳」則適合妝前打底。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

醫美後防曬怎麼挑？先抓3個重點

醫美後的防曬，不能只看SPF數字漂亮，更要看膚況是否能承受。第一，防護要完整，最好選擇能對應UVA、UVB，甚至長波UVA的產品，因為反黑、暗沉與光老化都和累積型紫外線傷害有關。

第二，質地要能天天擦，太黏、太悶、太厚重，都會降低使用意願，最後反而擦不夠量。第三，成分要穩定舒緩，像神經醯胺、積雪草、玻尿酸、菸鹼醯胺、維他命E、洋甘菊等成分，都是這波醫美科研防曬常見的修護關鍵。

做完雷射、皮秒、煥膚或酸類保養後，肌膚通常更容易乾燥、泛紅、脆弱，這時候防曬不只是「怕曬黑」，而是在幫肌膚守住修復期。想要空氣感高防護可以看理膚寶水；怕蠟黃反黑可看Dr. May；想要高CP值科技防護可看TARGET PRO；偏好全物理純淨配方可看m̄enom̄eno；重視屏障穩定與修色可看ampm；想要台灣醫美品牌完整系列，霓淨思則很適合從日常到術後一起規劃。

#彩妝保養 #外表管理 #好物推薦 #防曬推薦 #理膚寶水

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