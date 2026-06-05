台中南區髮廊【雅頓髮型 台中美村店】洗髮、護髮加造型的療癒行程，一個半小時輕鬆完成。髮尾不再像稻草，找回頭髮的光澤感。

2026-06-05 10:23 鍾小殷的幸福玩樂趣

最近炎熱的天氣，讓頭髮加速崩壞。

對於天天洗頭的我來說，遇到夏天實在是蠻痛苦的，

因為吹完頭，又是一身汗啊!

而且夏天不僅髮尾容易乾、頭頂又塌又油，

整個人看起來超沒精神。

於是夏天我的頭髮進廠維修日，通常會比冬天來的多。

最近去雅頓髮型台中美村店，

做了健康洗髮以及科技護髮，做完整個人神清氣爽。

雅頓髮型 台中美村店 地理位置

雅頓髮型創立於1987年，

是的你沒看錯，它已經深耕台灣快40年了。

從彰化起家，到目前全台擁有數十間的連鎖門市。

其中彰化跟台中都有好幾間分店，而我這次去的是台中美村店。

位於美村路二段上的雅頓髮型台中美村店，

周邊店家不少，算是鬧區，

但也表示停車位可能不是那麼好找。

不過附近有收費停車場，

如果開車過去，懶得找車位，

就花點小錢，直接停在收費停車場囉!

雅頓髮型 台中美村店 店內環境

進店裡的第一感覺很舒服，

不會有壓迫感，整體環境很乾淨。

帶有一點文青風格的裝潢，我個人蠻喜歡它的設計。

每個座位與座位之間，都有保持一點距離，不會擁擠。

洗頭區有種低調溫暖的質感，

水泥灰牆面搭配木質天花板與地板，

復古工業風的髮廊，完全不像是洗頭區，

氣氛溫和到像是可以讓人短暫逃離忙碌、放鬆充電的小角落。

雅頓髮型 台中美村店 頭皮檢測

初次去到雅頓，會先做一個頭皮檢測。

先看看客人的頭皮狀況，決定要用什麼樣的課程。

大概5分鐘左右，整個頭皮頭髮的狀況一覽無遺，

檢測結果也可以mail至信箱。

我這次主要是洗髮加護髮，

幫我檢測的設計師說，我的狀態算是還不錯，

只是頭皮比較會出油跟敏感。

設計師建議我先用健康洗髮之後，再做科技護髮-CMC重建髮膜。

有定期做頭髮護理的我，

之前都是以頭皮保養的頭皮SPA為主，

這算是我第一次真正深層的護髮，從髮根到髮尾全方位的修護。

雅頓髮型 台中美村店 健康洗髮+CMC重建髮膜

洗髮過程超舒服，水溫、力道都剛剛好。

最讓我驚喜的是，設計師頭皮按摩的手法很棒耶!

不只是單純的洗髮，按摩也不馬虎，

細節到連脖子部位都被照顧到。

大家有遇過，洗髮時力道過大，會讓你一直忍不住皺眉的情況嗎?

在雅頓髮型躺在洗頭椅上的這段時間，我完全沒有這種感覺，

而是超級放鬆，像是把疲勞都一起洗掉了。

把頭清潔乾淨以後，緊接著就是護髮，

這是我初次嘗試，但用完立馬有感的CMC重建髮膜。

CMC重建髮膜主要是針對受損、乾燥、容易毛躁的髮質做深層修護。

它可以補充頭髮需要的蛋白質與脂質，

幫助重建受損髮絲結構，讓頭髮從內部慢慢把髮質養回來。

將護髮素均勻塗抹在頭髮上，捲成一圈一圈的，還以為是要燙頭髮咧!

捲成包租婆造型之後，再用機器以冷風下去幫助吸收，

溫度較低又不易燙傷頭皮。

最後再用冷水把護髮素洗掉，這裡也讓我學到，

護髮的沖洗盡量不要用太燙的水，才能達到最佳效果。

我在家裡每次用完護髮，都用熱水沖掉，

原來是不正確的啊!

我自己做完最明顯的感覺，是頭髮變得比較有彈性，

原本乾乾卡卡的髮尾柔順很多，吹完頭髮後光澤感也很自然。

然後再請設計師幫我做一個捲髮造型，只花一個半小時的時間，

就能得到輕盈、柔順又美美的煥然一新，心情超級好!

這是我還沒有去雅頓護髮造型前的樣子。

結束以後變成了一個有著浪漫捲髮的女人，哈哈!

女人就是需要這些保養自己的小確幸，來支撐每一個平凡的小日子啊!

雅頓專業髮品

除了整顆頭直接改頭換面，

當天我還順便帶了洗髮精以及摩洛哥護髮油回家。

雅頓髮型使用的髮品，都是來自台灣，堅持MIT在地研發與製造。

從洗髮、護髮到專業造型品，

每一項產品都以髮絲健康為核心理念。

沙龍級的品質，但價格還算親民，

他們家的產品在雅頓官網上也買得到喔!

雅頓髮型 台中美村店 相關資訊

台中美髮推薦-雅頓髮型，

細心的服務，從洗髮、按摩到護髮與造型，

每個細節都能感受到專業與用心。

雅頓髮型台中美村店

地址:台中市南區美村路二段21號

電話:04-23710662

營業時間:11:00-20:00

雅頓官方網站:https://www.andhair.com.tw/

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#台中 #髮型 #夏天 #剪髮 #髮廊 #潮流美髮 #保養頭髮

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不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

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1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

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2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

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醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住

醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住

2026-05-28 21:11 女子漾／編輯張念慈
醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住。圖片來源：品牌提供
醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住。圖片來源：品牌提供

做完醫美最怕什麼？不是修復期不能化妝，而是辛苦花錢變亮、變嫩、變乾淨，結果一曬太陽直接反黑、泛紅、暗沉全回來。尤其台灣紫外線強度高，通勤、坐車、陰天、靠窗辦公，都可能讓肌膚默默累積光傷害。這也讓「醫美後防曬」成為近年保養關鍵字，防曬不再只是擦了不曬黑，而是要同時看防護科技、成分穩定度、敏弱肌友善度，以及是否能在脆弱膚況下安心使用。

這次整理6大醫美科研級防曬品牌，包含理膚寶水、Dr. May美博士、TARGET PRO by Watsons肌膚專研、m̄enom̄eno沒腦沒腦、ampm skincare與Neogence霓淨思，從皮膚科醫師背書、醫美術後建議，到神經醯胺、積雪草、全物理防曬、寬頻防曬科技一次看懂。

文章目錄

編輯推薦

醫美科研防曬推薦1. 理膚寶水：空氣感精華防曬，醫師提醒「隱性UV曝曬」更可怕

理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供
理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供

理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」，50ml售價940元，主打亞洲首支空氣感精華防曬。這款最有話題的地方，是它把高防護與輕盈質地放在同一支裡，搭載獨家專利「0.g NEW UVAIR空氣感隱形抗曬科技」，訴求在空氣感膚觸中完成UVA、UVB與長波UVA全波段防護。

理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」。張念慈/攝影
理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」。張念慈/攝影

皮膚科醫師江紀萱提醒，很多人以為只有長時間在烈日下才需要防曬，但台灣多數時間都處於高UV曝曬等級，陰天、雨天、室內或車內，紫外線仍可能透過玻璃穿透，形成容易被忽略的「隱性UV曝曬」。江醫師也提到防曬3足守則，包括抗UV防護要足、用量要足、補擦要足。

理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供
理膚寶水安得利UVAIR空氣感極效精華防曬。圖片來源：品牌提供

成分上，這支加入50%高效精華級基底，包含玻尿酸、菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水與維他命E，讓防曬同時兼顧保濕、修護屏障、舒緩與抗氧化。對於做完療程後怕黏膩、怕悶、又擔心防護不足的人來說，它的重點就是「清爽但不犧牲防護力」。

醫美科研防曬推薦2. Dr. May美博士：美容課程後防曬，主打防反黑與紫潤校色

Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供
Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供

Dr. May美博士這次可作為醫美科研篇的主力品牌，因為它的產品溝通非常集中在「美容課程後」與「反黑防護」。品牌推出「專業紫潤白防曬乳」、「專業潤色清爽防曬」與「專業隔離清爽防曬乳」，皆為40ml／1380元，針對美容後蠟黃暗沉、反黑與脆弱敏弱肌設計。

Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供
Dr. May 「專業隔離清爽紫潤白防曬乳」。圖片來源：品牌提供

其中「專業紫潤白防曬乳」主打SPF50+ PA++++，並強調德國DERMATEST 5星最高安全性標章與德國皮膚科醫師專業認證，這類認證資訊很適合放在醫美後防曬文章中，強化專業可信度。產品核心則是獨家紫潤色修粒子，針對亞洲肌容易出現的蠟黃與美容後暗沉，一抹中和疲憊膚色，讓修復期也能維持比較清透的氣色。

另外，Dr. May也強調防曬系列添加專利植萃成分FRSAB®法莎酚，並搭配穀胱甘肽、麥角硫因等光防護與修護成分，訴求防禦、修護、抗老三效合一。若讀者是做完雷射、皮秒、煥膚後，最在意的不是妝感，而是「不要白做工」，這一牌就很適合用「醫美後守住投資」的角度來寫。

醫美科研防曬推薦3. TARGET PRO by Watsons肌膚專研：屈臣氏自有品牌也走科技防曬路線

TARGET PRO by Watsons 肌膚專研極效防曬系列。圖片來源：品牌提供
TARGET PRO by Watsons 肌膚專研極效防曬系列。圖片來源：品牌提供

TARGET PRO by Watsons肌膚專研雖然是屈臣氏自有品牌，但這次更適合放在醫美科研篇，而不是單純開架篇。品牌推出「肌膚專研低敏亮白防曬乳防水型 SPF50+ PA++++」與「肌膚專研低敏控油防曬乳液防水型 SPF50+ PA++++」，原價1080元、優惠價680元，主打防曬與美白雙線並進。

它的亮點在於導入UV TRANS-SHIELD TECHNOLOGY寬頻防曬技術，訴求全方位阻擋紫外線，從造成曬紅的UVB，到穿透力較強、容易造成深層老化的長波UVA都納入防護。同時搭配專利S7ABELIX™ 7重修護植萃，以及積雪草、洋甘菊、黃芩等成分，強調穩定肌膚屏障。

這牌可以切「高CP值科研防曬」角度，因為它有屈臣氏通路優勢，價格又比多數醫美品牌親民，但產品訴求仍有低敏、寬頻防曬、屏障修護與光感防禦，適合想從一般開架防曬升級到成分型防曬的人。

醫美科研防曬推薦4. m̄enom̄eno：全物理、純淨配方，敏弱肌與科學美容後可列入清單

m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供
m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供

m̄enom̄eno這次升級「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」，30g建議售價780元。品牌定位是純淨保養與減法保養，新聞稿也直接寫到「科學美容後最佳雙軌保養選擇」，因此很適合放進醫美科研篇。

m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供
m̄enom̄eno「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」。圖片來源：品牌提供

兩款防曬延續海洋友善、全物理性防曬、無添加矽靈等特色，並且升級成帛琉海洋友善規範。配方不含酒精、香料、色素，強調溫和不刺激，敏感肌、孕媽咪、一歲以上嬰幼兒也可使用；對於不想使用化學防曬吸收劑、擔心肌膚刺激的人來說，是比較安心的選擇。

「Sb友善全護防曬乳2.0」偏無色提亮，「St安心潤色防曬乳2.0」則加入膚色礦物粉，能均勻膚色與修飾暗沉。這兩款可以寫成「醫美後不想厚重上妝，但又想看起來有氣色」的純物理防曬選項。

醫美科研防曬推薦5. ampm skincare：神經醯胺＋積雪草植泌體，敏弱肌穩膚防曬

ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供
ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供

ampm skincare推出「神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+★★★★」，35ml售價799元，這支很適合放在成分專業型防曬。它主打「6重神經醯胺」與「百億積雪草植泌體」，訴求修紅舒緩、修黃提亮、高效防護，把防曬、潤色、穩膚合在同一步。

ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供
ampm神經醯胺舒緩潤色防護乳。圖片來源：品牌提供

神經醯胺是肌膚屏障的重要脂質，對於換季敏感、醫美後乾燥脫屑、擦防曬容易卡粉的人來說，屏障穩定度會直接影響防曬舒適度。ampm這支以6重神經醯胺搭配類膽固醇與脂肪酸，訴求修復角質層連結、穩住肌膚含水量，減少防曬後乾澀脫屑與底妝卡粉問題。

另一個亮點是百億積雪草植泌體，新聞稿以「精準導航」概念形容，訴求幫助修護能量送達，使不穩定膚況獲得改善。加上智慧修色技術，柔和奶霧紫色調能修飾泛紅與蠟黃，適合想要「一擦有氣色，但不想妝感太重」的敏弱肌族群。

醫美科研防曬推薦6. Neogence霓淨思：5度全方位防護網從通勤到術後都能選

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思是這篇一定要放的台灣醫美保養品牌。這次全新升級「全方位海洋友善防曬系列」，包含水感全效保濕防曬乳、積雪草純物理舒敏防曬乳、全能清爽防曬棒、全天候長效抗陽防曬乳、超貼妝亮顏控油UV隔離乳，產品線很完整，可以對應通勤、戶外、妝前、醫美術後與日常補擦。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

品牌主打防曬新科技「5度全方位防護網」，訴求抵禦UVA、UVB、空氣髒汙、科技光與氧化壓力。成分上包含印度辣木籽萃取、德國柵藻萃取與澳洲卡卡杜李萃取，分別對應空氣髒汙、科技光與氧化壓力，讓防曬不只停留在紫外線，而是擴大到現代生活中的多重環境傷害。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

其中最適合醫美科研篇強調的是「積雪草純物理舒敏防曬乳 SPF50+/PA++++」，50ml售價800元，新聞稿明確寫到專為敏感肌設計、醫美術後也適用，添加馬達加斯加高純度積雪草苷與德國洋甘菊萃取，可舒緩乾燥脫屑與泛紅不適。另有「水感全效保濕防曬乳」適合日常通勤，「全能清爽防曬棒」適合補擦，「全天候長效抗陽防曬乳」適合戶外活動，「超貼妝亮顏控油UV隔離乳」則適合妝前打底。

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思_全方位海洋友善防曬系列。圖片來源：品牌提供

醫美後防曬怎麼挑？先抓3個重點

醫美後的防曬，不能只看SPF數字漂亮，更要看膚況是否能承受。第一，防護要完整，最好選擇能對應UVA、UVB，甚至長波UVA的產品，因為反黑、暗沉與光老化都和累積型紫外線傷害有關。

第二，質地要能天天擦，太黏、太悶、太厚重，都會降低使用意願，最後反而擦不夠量。第三，成分要穩定舒緩，像神經醯胺、積雪草、玻尿酸、菸鹼醯胺、維他命E、洋甘菊等成分，都是這波醫美科研防曬常見的修護關鍵。

做完雷射、皮秒、煥膚或酸類保養後，肌膚通常更容易乾燥、泛紅、脆弱，這時候防曬不只是「怕曬黑」，而是在幫肌膚守住修復期。想要空氣感高防護可以看理膚寶水；怕蠟黃反黑可看Dr. May；想要高CP值科技防護可看TARGET PRO；偏好全物理純淨配方可看m̄enom̄eno；重視屏障穩定與修色可看ampm；想要台灣醫美品牌完整系列，霓淨思則很適合從日常到術後一起規劃。

#彩妝保養 #外表管理 #好物推薦 #防曬推薦 #理膚寶水

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