台中南區髮廊【雅頓髮型 台中美村店】洗髮、護髮加造型的療癒行程，一個半小時輕鬆完成。髮尾不再像稻草，找回頭髮的光澤感。

最近炎熱的天氣，讓頭髮加速崩壞。

對於天天洗頭的我來說，遇到夏天實在是蠻痛苦的，

因為吹完頭，又是一身汗啊!

而且夏天不僅髮尾容易乾、頭頂又塌又油，

整個人看起來超沒精神。

於是夏天我的頭髮進廠維修日，通常會比冬天來的多。

最近去雅頓髮型台中美村店，

做了健康洗髮以及科技護髮，做完整個人神清氣爽。

雅頓髮型 台中美村店 地理位置

雅頓髮型創立於1987年，

是的你沒看錯，它已經深耕台灣快40年了。

從彰化起家，到目前全台擁有數十間的連鎖門市。

其中彰化跟台中都有好幾間分店，而我這次去的是台中美村店。

位於美村路二段上的雅頓髮型台中美村店，

周邊店家不少，算是鬧區，

但也表示停車位可能不是那麼好找。

不過附近有收費停車場，

如果開車過去，懶得找車位，

就花點小錢，直接停在收費停車場囉!

雅頓髮型 台中美村店 店內環境

進店裡的第一感覺很舒服，

不會有壓迫感，整體環境很乾淨。

帶有一點文青風格的裝潢，我個人蠻喜歡它的設計。

每個座位與座位之間，都有保持一點距離，不會擁擠。

洗頭區有種低調溫暖的質感，

水泥灰牆面搭配木質天花板與地板，

復古工業風的髮廊，完全不像是洗頭區，

氣氛溫和到像是可以讓人短暫逃離忙碌、放鬆充電的小角落。

雅頓髮型 台中美村店 頭皮檢測

初次去到雅頓，會先做一個頭皮檢測。

先看看客人的頭皮狀況，決定要用什麼樣的課程。

大概5分鐘左右，整個頭皮頭髮的狀況一覽無遺，

檢測結果也可以mail至信箱。

我這次主要是洗髮加護髮，

幫我檢測的設計師說，我的狀態算是還不錯，

只是頭皮比較會出油跟敏感。

設計師建議我先用健康洗髮之後，再做科技護髮-CMC重建髮膜。

有定期做頭髮護理的我，

之前都是以頭皮保養的頭皮SPA為主，

這算是我第一次真正深層的護髮，從髮根到髮尾全方位的修護。

雅頓髮型 台中美村店 健康洗髮+CMC重建髮膜

洗髮過程超舒服，水溫、力道都剛剛好。

最讓我驚喜的是，設計師頭皮按摩的手法很棒耶!

不只是單純的洗髮，按摩也不馬虎，

細節到連脖子部位都被照顧到。

大家有遇過，洗髮時力道過大，會讓你一直忍不住皺眉的情況嗎?

在雅頓髮型躺在洗頭椅上的這段時間，我完全沒有這種感覺，

而是超級放鬆，像是把疲勞都一起洗掉了。

把頭清潔乾淨以後，緊接著就是護髮，

這是我初次嘗試，但用完立馬有感的CMC重建髮膜。

CMC重建髮膜主要是針對受損、乾燥、容易毛躁的髮質做深層修護。

它可以補充頭髮需要的蛋白質與脂質，

幫助重建受損髮絲結構，讓頭髮從內部慢慢把髮質養回來。

將護髮素均勻塗抹在頭髮上，捲成一圈一圈的，還以為是要燙頭髮咧!

捲成包租婆造型之後，再用機器以冷風下去幫助吸收，

溫度較低又不易燙傷頭皮。

最後再用冷水把護髮素洗掉，這裡也讓我學到，

護髮的沖洗盡量不要用太燙的水，才能達到最佳效果。

我在家裡每次用完護髮，都用熱水沖掉，

原來是不正確的啊!

我自己做完最明顯的感覺，是頭髮變得比較有彈性，

原本乾乾卡卡的髮尾柔順很多，吹完頭髮後光澤感也很自然。

然後再請設計師幫我做一個捲髮造型，只花一個半小時的時間，

就能得到輕盈、柔順又美美的煥然一新，心情超級好!

這是我還沒有去雅頓護髮造型前的樣子。

結束以後變成了一個有著浪漫捲髮的女人，哈哈!

女人就是需要這些保養自己的小確幸，來支撐每一個平凡的小日子啊!

雅頓專業髮品

除了整顆頭直接改頭換面，

當天我還順便帶了洗髮精以及摩洛哥護髮油回家。

雅頓髮型使用的髮品，都是來自台灣，堅持MIT在地研發與製造。

從洗髮、護髮到專業造型品，

每一項產品都以髮絲健康為核心理念。

沙龍級的品質，但價格還算親民，

他們家的產品在雅頓官網上也買得到喔!

雅頓髮型 台中美村店 相關資訊

台中美髮推薦-雅頓髮型，

細心的服務，從洗髮、按摩到護髮與造型，

每個細節都能感受到專業與用心。

雅頓髮型台中美村店

地址:台中市南區美村路二段21號

電話:04-23710662

營業時間:11:00-20:00

雅頓官方網站:https://www.andhair.com.tw/