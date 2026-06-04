夏天快閃店太狂！蘭蔻D&E人生四格、資生堂古宅美學展 5大打卡點一次看

夏天快閃店太好逛！蘭蔻聯手SUPER JUNIOR-D&E、Aesop變花店 4大品牌打卡亮點一次看。圖片來源：品牌提供

今夏彩妝保養品牌快閃店直接把「好拍、好逛、好拿贈品」一次端上桌！蘭蔻攜手SUPER JUNIOR-D&E打造韓流感滿滿的幸福快閃店、Aesop把概念店變成夏季街角花店、資生堂斥資千萬進駐台北日式古宅《光在錦町》、SAWAA首度前進高雄漢神巨蛋、思波綺攜手發發推出山茶花香手搖飲，想拍照、想試香、想追星、想找夏天洗沐保養靈感，5大快閃店可以直接排進週末行程。

快閃店推薦1：蘭蔻 LANCOME X D&E 幸福快閃店

《LANCOME x D&E 幸福快閃店》主場景。圖片來源：品牌提供

今年夏天話題聲量最高的快閃店之一，就是蘭蔻《LANCOME X D&E 幸福快閃店》。蘭蔻延續「創造幸福之美」的品牌精神，首度將首爾潮流氛圍導入台北，並攜手SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫，把韓流、美妝、沉浸式互動一次整合進粉紅系快閃空間。現場以韓國潮流聖地「聖水洞」為靈感，透過鏡面、光影折射與韓系街頭場景設計，讓粉絲一走進去就像瞬間切換到首爾ON TREND模式。

《LANCOME x D&E 幸福快閃店》人生四格。圖片來源：品牌提供

這次最吸引粉絲的亮點，絕對是SUPER JUNIOR-D&E親自監製的「人生四格」。快閃店內設有東海版、銀赫版、雙人版限定邊框，讓粉絲可以收藏彷彿與歐巴同框的心動瞬間；此外，全台精選13大蘭蔻櫃點也設置即時全息合影區，東海、銀赫特別錄製獨家驚喜影像，打造近距離互動感。對粉絲來說，這不是單純拍照，而是把追星儀式感直接升級成可收藏的幸福紀念。

SUPER JUNIOR-D&E 與LANCOME共同監製「人生四格」成為快閃店亮點。圖片來源：品牌提供

《LANCOME x D&E HAPPINESS STUDIO》人生四格_SUPER JUNIOR D&E獨家限定邊框。圖片來源：品牌提供

SUPER JUNIOR-D&E 東海出席LANCOME X D&E 幸福快閃店留下珍貴簽名。圖片來源：品牌提供

SUPER JUNIOR-D&E 東海、銀赫出席LANCOME X D&E 幸福快閃店。圖片來源：品牌提供

美妝控也有必看重點。蘭蔻這次更聯手韓星御用美容室JENNY HOUSE院長彩妝師KANG YEWON，獨家設計夏日「清透琉光IDOL韓妝」。妝容重點以《零粉感超持久粉底》、《零粉感超持久粉底棒》、《零粉感超持久聚光棒》、《零粉感超持久頰彩棒》與《絕對完美琉光唇釉》打造韓星同款清透底妝、鏡光提亮與水潤唇色，主打不用飛首爾，也能體驗韓星級妝容靈感。

《LANCOME x D&E HAPPINESS STUDIO》預約禮。圖片來源：品牌提供

活動另推出預約消費禮，報名參加快閃店並繳交預約金500元，活動當日任一消費即可領取「蘭蔻質感刷具2入組」，預約金也可折抵當日消費；滿額禮則包含東海、銀赫限量小卡等周邊，對想變美又想追星的粉絲來說，整場快閃幾乎就是一條完整韓流應援路線。

《LANCOME x D&E 幸福快閃店》滿額贈。圖片來源：品牌提供

《LANCOME x D&E 幸福快閃店》全台場次表。圖片來源：品牌提供

《LANCOME x D&E 幸福快閃店》全息合影(僅限13大櫃台)。圖片來源：品牌提供

快閃店推薦2：資生堂 極上御藏恆久美學展：水泉的迴響

資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】。圖片來源：品牌提供

如果想找一個更有展覽感、也更適合慢慢拍照的快閃活動，資生堂這次直接把頂級保養變成一場五感沉浸式美學展。為慶祝全新「極上御藏輕盈乳霜」上市，資生堂打造【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】，6月3日至6月9日限時進駐台北百年日式町屋《光在錦町》，以高野山千年水泉傳說與傳奇延命草為靈感，透過「山、水、金、織、音」五大展區，帶領觀眾走進自然、工藝與肌膚科學交織的沉浸式旅程。

資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】。圖片來源：品牌提供

這場展覽斥資千萬策展，並自日本空運多項珍貴展品來台，從高野山自然能量、千年水泉、金澤金箔、京都西陣織，到頌缽與尺八交織出的療癒聲景，每個展區都在詮釋「美是一種恆久卻持續變動的狀態」。活動期間免費開放參觀，完成展覽體驗並填寫資料，即可獲得價值千元的「極上御藏限定體驗禮」；現場也規劃預約制「緣付金箔工藝體驗工作坊」，讓觀眾親手完成專屬金箔作品。

資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】。圖片來源：品牌提供

資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】

日期：2026年6月3日至6月9日

時間：10:00至18:00

地點：台北 Nishikicho 光在錦町，台北市大安區金華街88號

Tammy 蒞臨資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】觀展

趙岱新蒞臨資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】觀展

Tammy 蒞臨資生堂【極上御藏恆久美學展：水泉的迴響】觀展

快閃店推薦3：Aesop 夏季期間限定街角花店

沁香仲夏——Aesop 夏季期間限定的街角花店。圖片來源：品牌提供

如果說蘭蔻是韓流粉紅泡泡，那Aesop這次就是把城市角落變成安靜又高級的香氛避暑地。Aesop以「沁香仲夏」為主題，打造夏季期間限定街角花店，將繁花植物裝置帶進門市空間，邀請顧客在悶熱夏季裡，透過香氣、植物與空間設計，進入一處短暫抽離城市喧囂的感官庇護所。

沁香仲夏——Aesop 夏季期間限定的街角花店。圖片來源：品牌提供

Aesop街角花店分成兩階段登場，6月8日至14日率先進駐Aesop大安概念店，6月15日至28日則接力於Aesop南西概念店呈現。活動期間，店內產品陳列層架將為此清空，首次將整間店換上Aesop全系列香水，並提供品牌經典的個人化香氛諮詢。對平常想入門Aesop香水、卻不知道哪款最適合自己的讀者來說，這次會是很適合慢慢試香的機會。

更有夏日限定小驚喜，兩間期間限定花店皆於每週五、六、日下午2點至5點備有清涼冰品，提供顧客消暑；若購買2支以上Aesop系列香水，還可獲得裝有鮮花的Aesop客製花束袋。從香水諮詢、花束袋到冰品，整體氛圍像是把「夏日約會地點」和「香氛選物」合在一起，很適合安排一場低調但很有質感的午後行程。

快閃店推薦4：SAWAA 高雄漢神巨蛋POP-UP

SAWAA 靜海｜賦活胜肽洗髮。圖片來源：品牌提供

高雄讀者這次也有專屬快閃可以逛。台灣木質調洗沐保養品牌SAWAA首度快閃高雄漢神巨蛋，活動時間自2026年6月1日至8月31日，主打為港都帶來木質調香氛新體驗。品牌以夏季常見的出汗、曝曬、肌膚粗糙與氣味管理需求切入，聚焦「清潔、保濕、清香」三大洗沐保養重點，適合正在尋找夏天身體保養與香氛管理的讀者。

SAWAA 暖杉｜⾝體去⾓質沐浴露。圖片來源：品牌提供

SAWAA的記憶點在於木質調香氛。品牌洗沐系列以木質調為基底，再疊加花香、果香與草本香氣，讓清潔不只停留在洗去汗水與髒污，也能在肌膚上留下柔和、療癒的氣味記憶。像是品牌明星品「暖杉｜身體去角質沐浴露」，主打洗護二合一，結合清爽木質香氣與溫和煥膚體驗，適合夏天容易覺得肌膚粗糙、想維持細緻膚觸的人。

SAWAA SAWAA ⽇夜護唇組。圖片來源：品牌提供

活動優惠也很有記憶點。6月1日至6月30日於SAWAA高雄漢神巨蛋POP-UP快閃櫃位，單筆消費滿NT$1,800即可挑戰「SAWAA一把抓」乙次，在10秒內把喜歡的熱銷明星品、經典護唇膏、暖杉去角質沐浴露等洗沐保養體驗品帶回家；金黑卡會員可再加碼多抓一次，一般會員單筆消費滿NT$3,500也可獲得額外一次挑戰機會。

快閃店推薦5：TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫 feat.發發

思波綺20週年快閃店。圖片來源：品牌提供

迎接品牌20週年，TSUBAKI思波綺也把山茶花香氣玩出新花樣。思波綺攜手療癒系優格手搖飲品牌「發發」跨界聯名，推出「TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫 feat.發發」，6月3日至6月14日於中山捷運站廣場登場。現場以品牌經典山茶花紅為視覺主軸，打造時尚現代感的輕奢空間，並規劃思波綺陳列體驗區與拍照打卡區，讓消費者可以認識不同系列髮品，也能感受品牌主打的山茶花修護力量。

思波綺20週年快閃店。圖片來源：品牌提供

活動期間每週五、六、日，只要親臨現場並完成指定任務，即可免費獲得思波綺0秒髮膜體驗組與發發聯名特調飲品乙杯，數量有限、兌完為止。這次快閃最有趣的地方，是把洗護品牌的山茶花香氣轉化為手搖飲靈感，讓髮品體驗不只停留在聞香與試用，還多了夏天最容易被社群記住的味覺記憶。

超萌「奇異鳥髮貼」必收！思波綺Ｘ發發獨家組合包，寶雅限量開賣。圖片來源：品牌提供

同步登場的「山茶花香」系列飲品包含「蜜香山茶花凍凍優格」與「蜜香山茶花凍凍金萱」，以山茶花香氣搭配發發招牌優格、金萱茶與Q彈山茶花凍，喝起來帶有花香、茶韻與乳香層次。此外，寶雅通路也推出「思波綺×發發」期間限定聯名優惠組合，內含思波綺瞬亮潤澤洗髮乳450mL與補充包200mL，並贈「發發奇異鳥髮貼」及「發發飲品88折優惠券」，售價300元，數量有限、售完為止。