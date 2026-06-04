2026-06-04 17:54 女子漾／編輯周意軒
GD愛貓ZOA太會圈粉！ZO&FRIENDS 3大聯名盤點，UNIQLO UT 490元這天開搶
如果說今年最會「萌到錢包失守」的角色IP，ZO&FRIENDS絕對榜上有名。由LINE FRIENDS與G-DRAGON共同打造的角色世界，以GD愛貓為靈感延伸出雲朵貓ZOA，再加上小雛菊A&NE、AKI ZAKI等角色，靠著療癒設定與軟萌外型，在時尚、美妝與生活圈快速圈粉。近期ZO&FRIENDS聯名一波接一波，從UNIQLO UT、medicube美容儀，到Cell Fusion C防曬系列，幾乎每一款都精準打中「可愛也要實用」的收藏心理。
UNIQLO UT 6月29日開賣，4款短T一次登場
UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS推出全新UT印花T恤系列，將於2026年6月29日正式上市。這次系列以「正因不完美，才更顯完美的朋友們」為主題，把角色之間相互陪伴、彼此照顧的日常轉化成T恤圖樣，讓穿搭不只是可愛，也多了一點溫暖感。
本次系列集結雲朵貓ZOA、小雛菊A&NE，以及從ZOA雲朵足跡誕生的AKI ZAKI。設計上運用柔和粉彩色調、水彩風插畫，以及帶有細緻網點效果的仿麂皮質感印花，讓角色看起來更有層次，不會只是單純把圖案印上衣服。整體風格偏日常好搭，無論配牛仔褲、短裙、寬褲，或當成夏天懶人穿搭，都很適合。
「ZO&FRIENDS UT系列」共推出4款設計，皆為女裝UT印花T恤短袖，售價NT$490，尺寸為XS至3XL，其中XS、XXL、3XL僅於網路商店販售。全系列將於全台UNIQLO實體店舖與網路商店同步販售，想入手大尺碼或小尺碼的粉絲，建議直接鎖定官網。
medicube Booster Pro X2，美容儀也變收藏品
不只服飾圈，ZO&FRIENDS也攻進美容儀市場。medicube預計推出Booster Pro X2 ZO&FRIENDS Edition，讓原本走科技感路線的居家美容儀，多了角色聯名包裝、立體掛飾與相關周邊設計。對美妝控來說，這款最燒的地方不只是功能，而是連美容儀都變成可以擺在化妝台上的可愛小物。
Booster Pro X2本身主打結合微電流EMS、音波、電穿孔與LED光能等技術，訴求幫助保養品吸收、日常肌膚管理與臉部輪廓保養。這次聯名版本預計於6月8日正式登場，限量屬性加上ZO&FRIENDS角色設計，應該會成為不少粉絲的收藏目標。社群公開資訊已出現6月8日開售相關內容，不過實際販售細節仍建議以medicube官方公告為準。
Cell Fusion C防曬系列，ZOA贈品可愛到想補貨
夏天最需要的防曬，也被ZOA攻佔。韓國保養品牌Cell Fusion C攜手ZO&FRIENDS推出聯名防曬系列，將雲朵貓ZOA融入包裝與贈品設計，讓原本偏機能型的防曬品瞬間變成包包裡的療癒小物。聯名系列自6月起於全台康是美與UNIKCY指定通路限量販售，期間限定主題門市也自5月28日起於UNIKCY板橋店登場。
其中「全效修護防曬霜」具備SPF50+、PA++++防曬係數，質地訴求輕盈服貼，適合日常妝前打底使用。雙入組售價NT$799，並加贈ZOA造型夾，對喜歡角色小物的人來說，贈品比防曬還讓人心動。另一款「超水潤涼感防曬霜」同樣具備SPF50+、PA++++，主打水感清爽質地，並添加玻尿酸等保養成分，適合偏好不黏膩膚感的族群。雙入組售價NT$799，另加贈10ml防曬霜與ZOA鑰匙圈防曬霜帽，方便掛在包包上隨時補擦，實用度與收藏感一次到位。