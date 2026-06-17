2026-06-17 05:01 女子漾／編輯桑泥
Dua Lipa 結婚了！這套婚禮造型太美，全網都在找的白色禮服原來出自它
當娛樂新聞還在追誰分手、誰復合的時候，Dua Lipa 直接丟出一個時尚炸彈：她結婚了！沒有鋪張的紅毯預熱，也沒有傳統童話式白紗，這場倫敦的低調婚禮反而更像一場高級訂製時裝秀，精準、克制，卻每一幀都能截圖當電影海報。
根據多家外媒報導，Dua Lipa 與英國演員 Callum Turner 在倫敦 Marylebone Town Hall 舉行私人婚禮儀式，之後將於義大利展開延伸慶祝派對。而真正讓全網失控的，是她那套「完全不像新娘，但比新娘更像時尚主角」的造型！
不穿婚紗的新娘：她選了 Schiaparelli
Dua Lipa 這次沒有選擇傳統婚紗，而是穿上一套由設計師 Daniel Roseberry 操刀的 Schiaparelli 高級訂製套裝。
整體是極具雕塑感的象牙白剪裁西裝式造型：
• 結構感強烈的西裝外套
• 不對稱裙襬設計
• 帶有柔霧感的粉色胸衣細節
• 金色珠寶鈕扣點綴
• 搭配象牙白手套與寬沿帽
Dua Lipa 選擇的「套裝式婚禮造型」，是延續 Bianca Jagger 1970年代的經典婚禮西裝造型，一種介於婚禮與權力宣言之間的時尚語言。
那條讓全網瘋找的「不是婚紗的婚紗」
這套造型之所以爆紅，不只是因為品牌，而是它打破了婚禮造型的既定公式，它既不是傳統的“婚紗”樣貌，卻又比婚紗更高級，這種「去浪漫化」的婚禮風格，反而更符合近幾年的時尚語境。
Dua Lipa 這次最迷人的地方，不只是她穿了哪個品牌，而是她用一套衣服完成了一個宣言：婚禮不必迎合期待，也可以只忠於自己。
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