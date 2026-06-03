2026-06-03 18:51 女子漾／編輯張念慈
4款高檔乳霜新品盤點！資生堂千萬美學展免費看，嬌蘭、克蘭詩奢華抗老一次收
乳霜不是秋冬限定，今年夏天的高檔乳霜新品一個比一個會「抓痛點」。怕悶黏，嬌蘭推出清爽版蘭鑽；想看展打卡，資生堂直接把極上御藏輕盈乳霜搬進台北日式古宅；在意暗沉與老化感，克蘭詩端出月神花光燦系列；臉部線條開始鬆，FORTE則用10%胎盤素主打澎潤緊緻。這篇一次整理4款高檔乳霜新品，看懂誰適合夏季油肌、誰適合暗沉肌、誰又是熟齡肌該鎖定的保養狠角色。
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高檔乳霜推薦1：資生堂極上御藏輕盈乳霜，千萬沉浸式美學展同步登場
資生堂為慶祝全新「極上御藏輕盈乳霜」上市，特別打造「極上御藏恆久美學展：水泉的迴響」，於2026年6月3日至6月9日限時進駐台北百年日式町屋「光在錦町」。展覽斥資千萬策展，並自日本空運多項珍貴展品來台，以高野山千年水泉傳說與傳奇延命草為靈感，透過「山、水、金、織、音」5大展區，帶領觀眾走進自然、工藝與肌膚科學交織的沉浸式旅程。
展覽免費開放參觀，完成體驗並填寫資料即可獲得價值千元的極上御藏限定體驗禮，現場也規劃預約制金箔工藝體驗工作坊。
這次主角「極上御藏輕盈乳霜」以高野山流淌千年的水泉為靈感，將極上御藏系列經典晚霜重新研發為全新「水凝質地」。配方注入高野山珍稀延命草精萃，訴求調控肌膚中的CCN2因子，修復肌膚磨損，並透過資生堂東京實驗室開發的「保濕精萃微囊科技」，以特殊3D網狀結構盛載保濕精萃與養膚成分，打造一觸膚溫瞬化滲透的輕盈膚感。對想要高級乳霜修護力、又害怕厚重悶膩的人來說，這款正好切中夏季高檔乳霜的需求。
資生堂「極上御藏恆久美學展：水泉的迴響」資訊：日期為2026年6月3日至6月9日，時間為10:00至18:00，地點在台北Nishikicho光在錦町，地址為台北市大安區金華街88號。
高檔乳霜推薦2：嬌蘭蘭鑽蘊氣氧生輕乳霜，專為夏季與易出油肌打造
嬌蘭為慶祝蘭鑽頂級保養系列20週年，推出全新「蘭鑽蘊氣氧生輕乳霜」。這款新品延續蘭鑽蘊氣氧生乳霜的賦活力量，但將質地調整得更輕盈清爽，專為易出油肌膚與溫暖季節設計，訴求在提供深層保濕的同時，維持清爽啞光膚觸，讓高端抗老乳霜不再只屬於乾冷季節。
配方核心結合大藍萬代蘭與蘭花長生科技，針對肌膚根源年輕關鍵進行保養。新品也加入超濃縮依克多因，訴求為肌膚形成保護性微環境，並搭配專利雙重分子量透明質酸與啞光複合物，兼顧保濕、清爽與霧面膚感。根據品牌資料，塗抹後肌膚表面溫度可降低1.8°C，首次使用即感受清爽與霧面妝感，並能持續深層保濕至肌膚表面長達24小時。
這款乳霜特別適合夏季、油性肌、混合偏油肌，甚至品牌也首次在男性肌膚上進行實測，強調滋養但不厚重、均勻膚色、全天控油與維持清爽。對不想放棄頂級抗老保養，但又不想在夏天被乳霜悶到崩潰的人來說，嬌蘭這款輕乳霜主打的正是「奢華但不負擔」的保養路線。
高檔乳霜推薦3：克蘭詩至臻凝時月神花光燦修護乳霜，主打逆時煥亮與澎彈光感
克蘭詩頂級保養「至臻凝時系列」睽違兩年推出全新「至臻凝時月神花光燦修護乳霜」，50ml售價14,000元，同系列也推出「至臻凝時月神花光燦修護精華」30ml售價14,000元。新品專為追求透亮、希望改善暗沉與老化痕跡的女性打造，以稀世月神花結合獨家晶燦光蘊科技，鎖定亞洲女性在意的逆齡與美白需求。
月神花被品牌形容為一年僅綻放兩小時的傳奇之花，克蘭詩實驗室歷經18個月研究，透過-196°C超低溫凍凝技術封存月神花活性，訴求喚醒肌膚修護關鍵「FOXO長壽蛋白」。光燦系列則結合月神花抗老科技、虹光海晶源粹與維他命C衍生物，從抗老、透亮與光澤感多面向切入。
「月神花光燦修護乳霜」主打由內而外撐起年輕澎彈與純淨光澤。香氣則融合月神花、牡丹與麝香木，走寧靜奢華感官儀式路線，適合熟齡肌、暗沉肌，或想把乳霜當成晚間高級修護儀式的人。
高檔乳霜推薦4：FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜，鎖定輪廓緊緻與肌底支撐
FORTE全新升級「10%胎盤素肌活精質乳霜」，以馬胎盤與馬臍帶活性萃取為核心，搭配品牌自2021年推出胎盤肌活系列以來累積的醫研配方邏輯，主打從肌底調整膚況、喚醒肌膚更新節奏，回應初老與熟齡肌在彈性、紋理、光澤與輪廓支撐上的保養需求。
新品將馬胎盤與馬臍帶萃取提升至10%高濃度，並結合法國布列塔尼玫瑰海岸來源的重力反轉因子「星芒杉紅藻萃取」，再搭配3+4雙重胜肽，訴求穩定膠原纖維排列，讓保養從表層滋潤延伸到結構層次，幫助肌膚展現飽滿、緊實與精緻立體輪廓。
這款乳霜質地訴求滋養潤澤、快速融入肌膚且不留負擔，適合想處理臉部輪廓鬆弛、澎潤度下降，或希望從精準成分切入抗老保養的人。
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