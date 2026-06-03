2026夏天洗澡不只求乾淨！6大洗沐新品盤點，粗糙暗沉、汗味黏膩一次解決。圖片來源：品牌提供

進入6月後，夏天洗沐不再只是把汗水沖掉，更像是一場肌膚重新開機：要洗得乾淨、不能乾澀，最好還能順手處理粗糙角質、悶熱氣味與冷氣房帶來的乾燥感。從木質調去角質沐浴露、香氛磨砂、輕潤沐浴油，到草本手工皂與熟男去味洗沐，今年夏季洗沐市場明顯走向「清潔＋保養＋香氣管理」三合一。

以下整理近期值得關注的洗沐產品，從女生夏天最在意的身體粗糙暗沉，到情侶、家人都可能用得到的日常清潔提案，一次看懂怎麼挑。

SAWAA高雄漢神巨蛋快閃登場：木質調控最懂的夏日洗沐提案

SAWAA 暖杉｜⾝體去⾓質沐浴露。圖片來源：品牌提供

台灣木質調洗沐保養品牌SAWAA首度快閃高雄漢神巨蛋，活動時間自2026年6月1日至8月31日，為港都帶來木質調香氛新體驗。高雄夏天濕熱、容易流汗，長時間待在冷氣房又容易讓肌膚與嘴唇變乾，因此品牌這次以「清潔、保濕、清香」作為夏季洗沐重點，從身體粗糙暗沉、頭皮乾澀毛躁到唇部乾裂，一次整理出更適合盛夏的洗沐保養提案。

其中討論度很高的「暖杉｜身體去角質沐浴露」，以洗護二合一設計，結合胺基酸沐浴配方、天然蓖麻蠟珠與核桃殼細緻磨砂顆粒，訴求溫和帶走老廢角質；配方中也加入5%保濕甘油與深海紅藻精華，減少洗後乾燥緊繃。髮品則推薦「靜海｜賦活胜肽洗髮露」，搭配生薑萃取與雙專利修護配方，從頭皮、髮根到髮芯進行保水修護，洗後頭皮清爽、髮絲更輕盈蓬鬆。

SAWAA 靜海｜賦活胜肽洗髮。圖片來源：品牌提供

夏天容易忽略的唇部保養，SAWAA也推出「日夜護唇組」概念，夜間使用「海潮｜修護護唇膏」加強潤澤修護，白天搭配「月相｜潤澤護唇膏」維持清爽滋養感，適合冷氣房久待、唇紋乾裂或需要反覆補妝的人。快閃期間至SAWAA高雄漢神巨蛋POP-UP快閃櫃位，6月1日至6月30日單筆消費滿1,800元還可挑戰「SAWAA一把抓」，把熱銷明星品、經典護唇膏、暖杉去角質沐浴露等體驗品帶回家。

SAWAA SAWAA ⽇夜護唇組。圖片來源：品牌提供

思波綺20週年快閃＋發發聯名：山茶花香從髮絲一路喝進夏天

思波綺20週年快閃店。圖片來源：品牌提供

日本沙龍級洗護品牌TSUBAKI思波綺迎來20週年，這次不只推出品牌快閃店，還首度攜手療癒系優格手搖飲品牌「發發」跨界聯名。思波綺以山茶花精油作為核心成分，主打滋養、柔潤與亮澤髮絲，這次在6月3日至6月14日於中山捷運站廣場打造「TSUBAKI思波綺快閃沙龍計畫-feat.發發」，現場設有思波綺陳列體驗區與拍照打卡區，可了解全系列產品，也能依照不同髮質找到適合的洗護選擇。活動期間週五、六、日完成指定任務，還有機會免費獲得思波綺0秒髮膜體驗組與發發聯名特調飲品，數量有限、兌完為止。

思波綺20週年快閃店。圖片來源：品牌提供

這次聯名最有話題的是把「山茶花香」變成手搖飲靈感。發發門市推出全新山茶花香系列飲品，包含「蜜香山茶花凍凍優格」與「蜜香山茶花凍凍金萱」，以山茶花香氣結合招牌優格、金萱茶與Q彈山茶花凍，讓髮品香氣跨界變成夏日味覺體驗。寶雅通路也同步推出「思波綺×發發」期間限定聯名優惠組合，內含思波綺瞬亮潤澤洗髮乳450mL與補充包200mL，並贈發發奇異鳥髮貼及發發飲品88折優惠券，售價300元，數量有限售完為止。

思波綺20週年快閃店。圖片來源：品牌提供

產品部分可依髮質挑選，「經典絲綢紅瓶」主打乾枯毛躁髮的補水修護，透過山茶花精油、玻尿酸、角鯊烷與大豆籽萃取等保濕成分，幫助髮絲維持柔順滑潤；「彈力輕羽金瓶」則鎖定細軟、扁塌或受損髮質，添加蓬鬆彈潤精華與胺基酸，訴求修護受損毛鱗片，同時讓髮根更自然蓬鬆、髮絲更輕盈保水。

超萌「奇異鳥髮貼」必收！思波綺Ｘ發發獨家組合包，寶雅限量開賣。圖片來源：品牌提供

思波綺「經典絲綢紅瓶」主打乾枯毛躁髮的補水修護。張念慈/攝影

思波綺「彈力輕羽金瓶」鎖定細軟、扁塌或受損髮質。張念慈/攝影

LUSH香氛保濕磨砂：粗糙暗沉肌的夏日急救包

夏天想穿背心、短裙、短褲，最怕膝蓋、手肘、小腿摸起來粗粗的，視覺上也容易顯得暗沉。LUSH這次主打5款香氛保濕磨砂產品，特色是將去角質、沐浴清潔與保濕感結合，不需要先洗澡再磨砂，對懶人來說相當友善。

透心冰涼感受：魔法水晶磨砂沐浴露。圖片來源：品牌提供

「魔法水晶磨砂沐浴露」走的是清涼路線，以細海鹽、瀉鹽搭配迷迭香、鼠尾草與三種薄荷，洗完有透心涼感，很適合悶熱夏夜使用；「橘子磨砂沐浴露」以海鹽作為天然磨砂成分，搭配富含維他命C的香橙香氣，適合喜歡果香、想讓膚觸看起來更明亮的人。

富含維他命 C：橘子磨砂沐浴露。圖片來源：品牌提供

偏愛花香的人可以看「檸汁香薰磨砂沐浴露」，新鮮檸檬汁、海鹽、茉莉花浸泡液與含羞草精萃，讓去角質多了一點放鬆感；「椰棗布丁砂糖磨砂膏」則以金砂糖帶走老廢角質，並加入公平貿易有機可可脂與椰棗糖漿，主打磨砂後仍保有滋潤感。若是旅行或健身房使用，「小蜜蜂磨砂潤膚芭」的裸裝固體形式更方便攜帶，以椰子殼粉、碎杏仁帶來溫和磨砂感，蜂蜜與可可脂則負責保濕潤膚。

旅行友善的裸裝磨砂：小蜜蜂磨砂潤膚芭。圖片來源：品牌提供

砂糖煥亮 x 可可脂保濕：椰棗布丁砂糖磨砂膏。圖片來源：品牌提供

舒心花香縈繞：檸汁香薰磨砂沐浴露。圖片來源：品牌提供

SABON輕潤沐浴油：洗澡也能選今天的心情

SABON 輕潤沐浴油。圖片來源：品牌提供

如果說磨砂是幫肌膚拋光，沐浴油則更像替肌膚保留柔軟感。SABON於5月升級推出「輕潤沐浴油」，500ml售價1,380元、300ml售價1,080元，主打在清爽洗感與潤澤膚觸之間取得平衡。新品加入矢車菊純露，並揉合橄欖油、酪梨油、荷荷芭油與小麥胚芽油四大植物油，洗後訴求柔軟、光滑、不乾澀，也不留下厚重油膜感。

SABON 輕潤沐浴油。圖片來源：品牌提供

這次香氣選擇也很有情緒感，包含經典PLV、綠玫瑰、茉莉花語、白茶、玫瑰茶語與盛宴橄欖6款香氣。品牌將不同香氣對應不同心情，例如白茶偏寧靜、玫瑰茶語偏柔和、茉莉花語偏從容，讓沐浴不只是清潔，更像每天幫自己按下一個心情轉換鍵。

阿原苦茶皂：6月限定草本手工皂，洗出溫潤膚觸

青草植物應用品牌「阿原YUAN」。圖片來源：品牌提供

喜歡手工皂的人，6月可以留意阿原21周年生日慶限定「苦茶皂」。苦茶皂選用阿原農場苦茶籽低溫榨成苦茶油後入皂，訴求細緻親膚、維持肌膚柔潤與光澤，洗後帶來綿密泡沫與溫潤膚觸。阿原2生日慶優惠至6月30日，會員購買當月限定皂可依等級享水友95折、木友9折、山友85折；活動期間全台門市單筆消費滿4,500元，也可獲贈當月限定苦茶皂，數量有限送完為止。

青草植物應用品牌「阿原YUAN」。圖片來源：品牌提供

阿原也同步推出端午限定「有艾就平安」禮盒，以象徵平安守護的艾草為主角，內容包含艾草皂餅、岩蘭草抗菌洗手慕斯、艾草修護護手霜與mini艾草平安包，從洗沐、手部清潔到隨身香氣守護一次備齊。禮盒以「艾草鹿 × 月桃葉」作為設計主軸，將「鹿」與「祿」的吉祥寓意結合月桃葉的潔淨象徵，適合作為端午送禮，也很適合送給重視草本香氣與日常清潔儀式感的人。

阿原端午限定【有艾就平安】禮盒，以艾草守護寓意傳遞平安祝福。圖片來源：品牌提供

「有艾就平安」禮盒即日起於全台門市與官方商城同步販售，原價1,720元、優惠價1,480元，大宗採購另有優惠。阿原也延續品牌共生共好的理念，自即日起至8月18日止，每售出一盒禮盒，即提撥100元捐贈予伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，讓端午祝福不只送到親友手上，也能成為支持公益的一份心意。

LÚCIDO倫士度：40+男性氣味管理，也要從洗沐開始

LÚCIDO 倫士度去味系列。圖片來源：品牌提供

夏天洗沐不只女生在意，男性氣味管理也成為日常課題。日本LÚCIDO倫士度針對40歲後男性推出升級洗沐去味系列，指出男性隨年齡增長，氣味來源可能不只腋下汗臭，頭皮、後腦勺與身體油脂也容易形成複合氣味，因此需要針對頭皮與身體不同部位精準清潔。

LÚCIDO 倫士度去味系列，左為「頭皮去味洗髮精（草本柑橘）」，右為「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」。圖片來源：品牌提供

倫士度去味系列包含頭皮去味洗髮精與沐浴產品，主打以濃密泡沫深入帶走油脂與氣味來源，並搭配IPMP抗菌成分加強去味效果。沐浴產品則包含「去味沐浴露」、「零涼感去味沐浴露」與「零涼感去味沐浴露（草本柑橘）」等選擇，適合在夏季高溫、通勤流汗、長時間工作後使用。