夏天洗臉別再亂挑！3大潔顏洗卸新品盤點，乾肌、油肌、敏弱肌適合款一次看。圖片來源：官方提供

每天洗臉看似只是保養前的例行動作，但其實它很可能就是肌膚穩不穩、妝容貼不貼、毛孔乾不乾淨的關鍵第一步。尤其進入夏天後，防曬、底妝、汗水、皮脂與空氣髒污每天輪番上臉，如果清潔力不夠，容易讓毛孔顯得粗大、膚觸變粗；但若洗得太過頭，又可能讓肌膚乾澀緊繃，連後續保養都像在補救。

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以下女子漾整理3大品牌潔顏洗卸新品，不同膚質與生活習慣都能找到更適合自己的清潔選擇！

THREE：用香氣重新定義清潔

THREE全新推出「平衡淨化系列」，主打不只是去除彩妝、皮脂與髒污，更從品牌長期關注的「身・心・肌」平衡出發，將精油、芳香蒸餾水與植萃淨化機能結合，打造更有感受度的洗卸體驗。品牌也特別關注空氣微粒污染、氧化皮脂、老廢角質，以及可能附著於肌膚表面的「生物膜型汙垢」，讓清潔不再只是表面功夫，而是回到肌膚清透穩定的起點。

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這個系列很適合喜歡香氣保養、重視清潔儀式感，或是每天帶妝、擦防曬、希望洗後不要乾澀的人。比起單純追求強效清潔，THREE更像是把卸妝洗臉變成一天結束後的深呼吸時刻。

THREE平衡淨化潔膚油：適合每天上妝、防曬厚擦、想卸得乾淨又怕乾

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THREE平衡淨化潔膚油185mL，建議售價1,500元，另有180mL補充裝，建議售價1,300元。這款卸妝油以精油與植物油交織成「天然生物淨化處方」，針對彩妝、防曬、氧化皮脂與肌膚殘留物等油性髒污，透過柔滑油體延展包覆並帶走汙垢，洗後不易乾澀緊繃。

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它最適合每天需要卸防曬、底妝，或妝感偏完整的人，尤其是擔心卸妝後臉變乾、卻又不想留下油膜感的族群。配方中添加葡萄籽油、琉璃苣油、辣木油、茶籽油、大豆油與米糠油等6種植物油，搭配辛香草本香調，讓卸妝過程更有放鬆感。一般嫁接睫毛專用膠材者也可使用，但卸眼周時仍建議避免大力搓揉。

THREE平衡淨化眼唇卸妝露：適合愛畫防水睫毛膏、眼線與持色唇彩

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THREE平衡淨化眼唇卸妝露90mL，建議售價1,100元。這款眼唇卸妝採油水雙層設計，使用前搖勻後能形成細緻乳化質地，針對防水睫毛膏、眼線與高附著度唇彩，溫和帶走妝容殘留，減少反覆摩擦眼周與唇周的負擔。

它很適合平常眼妝比較完整、喜歡刷防水睫毛膏，或偏愛霧面、持久型唇彩的人。眼唇肌膚比臉部更細緻，如果卸妝時總是拉扯、反覆擦拭，長期下來容易讓眼周更疲憊。這款加入THREE原創迷迭香精油與芳香蒸餾水，搭配加賀太黃瓜萃取、維生素C衍生物、維生素E與甘草酸二鉀，卸妝同時也兼顧清爽與柔滑膚感。

THREE平衡淨化洗顏皂霜：適合乾性肌、洗後容易緊繃、在意暗沉毛孔

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THREE平衡淨化洗顏皂霜100g，建議售價1,300元。這款是濃密泡沫型洗顏皂霜，核心成分包含熊本縣南阿蘇產THREE原創天竺葵芳香蒸餾水，以及胺基酸、神經醯胺組成的複合保濕成分，主打以細緻泡沫深入肌膚紋理與毛孔間，溫和洗去乾燥老廢角質與髒污。

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它特別適合乾性肌、混合偏乾肌，或是洗臉後常覺得臉被洗到發緊的人。對於因乾燥老廢角質堆積而看起來暗沉、毛孔不細緻的膚況，也可以作為日常潔顏選擇。洗後不是那種過度清爽的緊繃感，而是偏向水潤柔滑，適合想兼顧清潔與保濕的人。

THREE平衡淨化洗顏凝膠：適合油性肌、混合肌、毛孔粗糙與忙碌早晨使用

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THREE平衡淨化洗顏凝膠100g，建議售價1,300元。這款是不需起泡的凝膠型洗顏，以THREE原創薄荷芳香蒸餾水與尿囊素為核心，結合植物性洗淨顆粒、礦物泥與寒天凝膠，主打「天然三重毛孔淨化處方」，透過顆粒帶出、礦物泥吸附、凝膠包覆的方式，溫和洗去多餘皮脂、老廢角質與毛孔髒污。

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它很適合油性肌、混合肌，以及夏天容易出油、毛孔看起來粗大、膚觸摸起來不平滑的人。因為不需起泡，只要在濕潤肌膚上按摩約10秒即可完成日常潔淨，也很適合早上趕出門、但又希望洗後清爽不乾繃的人。薄荷與柑橘草本香調也讓洗臉時多了一點清涼感，夏天用起來會特別有存在感。

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專科：超微米潔顏乳全系列升級

專科超微米潔顏乳全系列大規模升級，這次主打獨創「磁吸科技濃密泡泡」與「保濕鎖水因子」，在清潔毛孔髒污與油脂的同時，也兼顧洗後保濕感。品牌指出，全新泡泡氣泡縮小17%、密度提升80%，能像磁鐵般吸附油脂與髒污，減少用力搓揉帶來的摩擦負擔。

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這次系列也獲得德國皮膚測試機構Dermatest專業認證，超微米潔顏乳、超微米彈潤潔顏乳、超微米深層潔顏泥、超微米潔顏慕絲皆通過貼膚測試。整體來說，專科這次升級很適合想要開架價格、清潔力有感，但又希望洗後不要太乾的人。

專科超微米潔顏乳：適合一般膚質、想找日常基本款

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專科超微米潔顏乳120g，售價155元，是系列中的基本入門款。它適合一般膚質與每天想要穩定清潔的人，主打磁吸科技濃密微米泡泡，可吸附油脂與髒污，同時搭配保濕鎖水因子，讓洗後肌膚維持水潤透亮感。

如果你平常沒有特別嚴重的出油、乾燥或敏弱問題，只想找一條價格好入手、日常早晚都能用的洗面乳，這款就是最直覺的選擇。

專科超微米彈潤潔顏乳：適合中性肌、乾性肌與洗後想要Q彈感

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專科超微米彈潤潔顏乳120g，售價165元，推薦中性肌與乾性肌使用。除了磁吸科技微米泡泡與保濕鎖水因子，還加入膠原蛋白與蜂王漿萃取，讓洗後膚觸更水嫩、有彈潤光澤。

這款適合洗完臉容易覺得乾、臉頰有緊繃感，或是希望潔顏產品不只洗乾淨，也能保留柔嫩膚觸的人。尤其冷氣房待久、肌膚偏乾的上班族，可以考慮這類保濕感更明顯的潔顏選擇。

專科超微米深層潔顏泥：適合中性偏油、油光明顯與想要清爽感

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專科超微米深層潔顏泥120g，售價165元，推薦中性肌到油性肌使用。這款加入深層潔淨因子與白泥，能溫和去除多餘油脂，洗後呈現較清爽透亮的膚感。

它很適合夏天出油量增加、T字部位容易泛油光，或是妝前希望把臉洗得比較乾淨清爽的人。如果你平常覺得一般洗面乳不夠清爽，但又不想洗到乾澀，這款泥狀潔顏會是比較適中的選擇。

專科超微米潔顏慕絲：適合懶人、趕時間與不會搓泡泡

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專科超微米潔顏慕絲150mL，售價239元，推薦一般膚質使用。最大優點是一壓就有濃密微米泡泡，不需要自己加水搓揉起泡，能快速深入毛孔帶走多餘油脂與髒污。

這款很適合早上趕上班、懶得花時間起泡，或是不太會把洗面乳搓出細緻泡泡的人。對於想降低手部與臉部摩擦的人來說，慕絲型潔顏也會比直接用膏狀產品在臉上搓更方便。

專科超微米淨荳潔顏乳：適合易長痘、毛孔油脂堆積

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專科超微米淨荳潔顏乳100g，售價155元，推薦易長痘膚質使用。配方添加水楊酸與日本洋甘菊萃取，可幫助淨化毛孔油脂與髒污，預防痘痘生成，同時兼具溫和舒緩膚況的訴求。

如果你是容易冒痘、下巴與額頭常有粉刺，或是夏天一出油就容易長痘的人，這款會比一般潔顏乳更聚焦痘痘肌清潔需求。不過若肌膚正處於大面積敏感、脫皮或刺痛狀態，仍建議先以溫和修護型清潔為主。

專科超微米毛孔淨化潔顏乳：適合黑頭粉刺與毛孔困擾者

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專科超微米毛孔淨化潔顏乳100g，售價165元，推薦有黑頭粉刺困擾的人使用。配方添加日本柚子精華，主打濃密微米泡泡深入毛孔清潔，幫助洗出更細緻、透亮的膚感。

這款適合鼻頭黑頭、粉刺顆粒感明顯，或是在意毛孔看起來不夠乾淨的人。日常使用時建議搭配溫和按摩，不需要過度用力，避免為了追求清潔感而增加肌膚摩擦。

專科超微米控油潔顏乳：適合油性肌與夏天容易滿臉油光

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專科超微米控油潔顏乳100g，售價155元，推薦油性膚質使用。配方添加宇治抹茶精華，主打清除多餘油脂與髒污，洗後膚感更清爽。

這款適合出油量較大、下午容易滿臉油光，或是夏天戴口罩、上妝後容易悶出油的人。若你平常洗完臉很快又泛油，可以把它作為夏季早晚清潔選擇；但若兩頰偏乾，建議集中用於T字部位或依照膚況調整頻率。

專科超微米溫和修護潔顏乳：適合敏弱肌與屏障不穩

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專科超微米溫和修護潔顏乳100g，售價165元，推薦敏弱膚質使用。它添加積雪草與大豆萃取精華，採無皂基溫和弱酸配方，主打清潔同時修護肌膚屏障。

這款適合換季容易不穩、洗臉後常泛紅、乾癢，或是肌膚屏障比較脆弱的人。對敏弱肌來說，清潔不是越強越好，而是要能穩定洗淨又不造成負擔，這款就比較適合作為日常保守派選擇。

divinia蒂芬妮亞：23重胺基酸洗卸鎖定高CP值清潔需求

屈臣氏自有品牌divinia蒂芬妮亞全新升級洗卸系列，以「定格原生肌」為核心概念，將原有8重胺基酸提升至23重胺基酸，主打在溫和洗淨髒污與多餘油脂的同時，守護肌膚油水屏障，讓洗臉後仍保有水潤、柔軟與不緊繃的舒適感。

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這次divinia共推出胺基酸系列、酵素系列與高效三合一系列，並將瓶器全面採用PCR再生塑膠包材。整體價格落在開架親民帶，加上屈臣氏檔期優惠，特別適合預算有限、想一次補齊洗卸產品，或正在尋找日常高CP值清潔品的人。

divinia胺基酸二合一洗卸慕斯：適合懶人、淡妝族與早晚快速清潔

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divinia胺基酸二合一洗卸慕斯200mL，原價299元，5月21日至6月15日特價189元，6月16日至7月15日同樣特價189元。慕斯型質地最大優點是使用方便，不用自己起泡，適合想要快速洗臉、偶爾淡妝或日常防曬清潔的人。

這款很適合學生、小資上班族，或是早上趕時間、晚上只想快速完成洗卸步驟的人。對於不喜歡洗完臉乾繃的人，23重胺基酸配方也讓洗後膚觸更親膚。

divinia胺基酸乾濕兩用卸妝油：適合通勤帶妝、防曬厚擦與需要快速卸妝

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divinia胺基酸乾濕兩用卸妝油200mL，原價299元，5月21日至6月15日特價199元，6月16日至7月15日特價199元。乾濕兩用設計對日常使用很友善，適合晚上卸除防曬、底妝與空氣髒污。

這款適合每天通勤、長時間在戶外或有擦防曬習慣的人。若你不喜歡卸妝乳太慢、卸妝水又需要反覆擦拭，卸妝油會是效率較高的選擇。

divinia胺基酸深層卸妝乳：適合乾肌、淡妝族與喜歡柔潤卸妝感

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divinia胺基酸深層卸妝乳200mL，原價279元，5月21日至6月15日特價139元，6月16日至7月15日買一送一。卸妝乳的膚感通常比卸妝水更柔和，也比卸妝油少一點油潤負擔，適合淡妝族或乾性肌使用。

這款很適合平常妝感不重、只擦隔離、防曬與淡底妝的人。如果你卸妝後常覺得臉很乾，或不喜歡用化妝棉反覆擦臉，卸妝乳會是相對溫和的選項。

divinia胺基酸溫和潔顏露：適合一般肌、混合肌與喜歡清爽洗感

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divinia胺基酸溫和潔顏露200mL，原價299元，5月21日至6月15日特價189元，6月16日至7月15日特價189元。潔顏露質地通常清爽、好沖洗，適合一般肌與混合肌日常使用。

如果你不喜歡洗面霜太厚重，又覺得慕斯用太快，潔顏露會是剛剛好的日常型選擇。適合想穩定洗淨、但又希望洗後保有水潤感的人。

divinia胺基酸溫和洗顏霜：適合乾性肌、洗後易緊繃與偏好綿密泡沫

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divinia胺基酸溫和洗顏霜130g，原價279元，5月21日至6月15日特價139元，6月16日至7月15日買一送一。洗顏霜適合喜歡自己搓出泡沫、追求紮實洗臉感的人。

這款很適合乾性肌、混合偏乾肌，或是平常洗完臉容易緊繃的人。若你喜歡傳統洗面乳的使用方式，但又希望配方更溫和保濕，可以鎖定這款。

divinia胺基酸眼唇卸妝液：適合眼妝、唇彩完整與不想拉扯眼周

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divinia胺基酸眼唇卸妝液120mL，原價299元，5月21日至6月15日特價189元，6月16日至7月15日特價189元。它適合需要卸除眼線、睫毛膏、染唇液、霧面唇彩等高附著度妝容的人。

如果你平常眼妝比較精緻，或常用持久型唇彩，建議不要只靠全臉卸妝產品硬擦，眼唇卸妝液能減少摩擦，也能讓清潔更完整。

divinia酵素去角質凝膠：適合膚觸粗糙、老廢角質堆積

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divinia酵素去角質凝膠130g，原價299元，5月21日至6月15日特價199元，6月16日至7月15日特價189元。酵素系列結合木瓜酵素與鳳梨酵素，主打溫和代謝老廢角質。

這款適合摸起來粗粗的、保養不容易吸收，或是膚色看起來暗沉的人。不過去角質不建議天天做，敏弱肌、曬後肌或正在泛紅刺痛時，也要先暫停使用。

divinia酵素淨透卸妝露：適合夏天悶黏、喜歡清爽卸妝感

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divinia酵素淨透卸妝露200mL，原價279元，5月21日至6月15日特價179元，6月16日至7月15日特價189元。卸妝露質地相對清爽，適合夏天使用，尤其是覺得卸妝油太厚重、卸妝乳又不夠清爽的人。

它適合日常淡妝、防曬清潔，以及容易覺得臉上悶悶黏黏的人。若夏天想讓洗卸步驟更輕盈，可以從這類水感卸妝產品下手。

divinia酵素淨膚洗顏慕斯：適合懶人、油水平衡不穩與想快速洗臉

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divinia酵素淨膚洗顏慕斯200mL，原價299元，5月21日至6月15日特價189元，6月16日至7月15日特價189元。慕斯型設計一按即用，搭配酵素系列主打的淨透感，適合忙碌日常與夏天清潔。

這款適合不想花時間起泡、但又希望洗完臉有清爽感的人，尤其是早上剛睡醒臉部出油，或晚上只想快速洗去汗水與髒污時使用。

divinia酵素深層洗面乳：適合油性肌、毛孔髒污與夏季出油困擾者

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divinia酵素深層洗面乳130g，原價239元，5月21日至6月15日特價139元，6月16日至7月15日特價139元。它適合油性肌、混合偏油肌，或是夏天皮脂分泌變旺盛的人。

如果你常覺得一般洗面乳洗完不夠清爽，或鼻翼、額頭容易有油脂堆積感，這款深層洗面乳會更符合夏季清潔需求。

divinia酵素深層洗顏泥：適合毛孔粗大、T字油光與喜歡泥類洗感

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divinia酵素深層洗顏泥130g，原價239元，5月21日至6月15日特價139元，6月16日至7月15日特價139元。泥類潔顏通常更聚焦多餘油脂與毛孔髒污，適合夏天容易出油、毛孔看起來明顯的人。

這款適合T字油光、鼻頭粉刺感明顯，或偏好洗後清爽膚觸的人。若兩頰偏乾，可以視膚況局部使用，不一定全臉天天洗。

divinia高效三合一卸妝棉：適合外出、旅行、健身後快速清潔

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divinia高效三合一卸妝棉分為保濕與透亮兩款，10片原價69元，特價39元；30片原價169元，特價89元。卸妝棉最方便的地方就是不用另外準備化妝棉與卸妝水，抽一張就能使用。

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這款適合旅行、出差、健身後補清潔，或是偶爾太累想快速卸妝的人。不過若是濃妝或防水眼妝，仍建議搭配專門眼唇卸妝產品，避免反覆擦拭造成摩擦。

divinia高效三合一卸妝水保濕型：適合乾肌、一般肌與喜歡水感卸妝

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divinia高效三合一卸妝水保濕型400mL，原價349元，5月21日至6月15日加一元多一件，6月16日至7月15日特價229元。高效三合一系列運用Micellar Water溶妝速淨科技，透過潔淨微分子帶走彩妝與油脂，同時加入三重神經醯胺、胺基酸與燕麥蛋白。

保濕型適合一般肌、乾肌，或是不喜歡油類卸妝品的人。若你的妝感不重，平常以防曬、隔離或淡底妝為主，卸妝水會是清爽又方便的選擇。

divinia高效三合一卸妝水控油型：適合油性肌、混合肌與夏天易出油的人

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divinia高效三合一卸妝水控油型400mL，原價349元，5月21日至6月15日加一元多一件，6月16日至7月15日特價229元。控油型適合油性肌、混合肌，以及夏天容易出油、妝容容易斑駁的人。

如果你覺得卸妝後臉上常有油膜感，或不喜歡卸妝油的厚重觸感，控油型卸妝水會比較清爽。日常淡妝、通勤妝與防曬清潔都很適合。

divinia高效三合一卸妝水舒緩型：適合敏弱肌、換季不穩與想減少刺激

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divinia高效三合一卸妝水舒緩型400mL，原價439元，5月21日至6月15日加一元多一件，6月16日至7月15日特價229元。舒緩型適合敏弱肌、換季不穩，或是清潔後容易泛紅的人。

對敏弱肌來說，卸妝最怕反覆摩擦與過度清潔，因此使用卸妝水時仍建議讓化妝棉充分浸潤，輕敷後再順著肌膚擦拭，不要來回用力搓。這款適合想要清爽卸妝，但又希望膚感更溫和的人。

潔顏新品怎麼挑？先看膚質，再看生活習慣

完整上妝、防曬不能少

可以優先選擇卸妝力更完整的THREE平衡淨化潔膚油、divinia胺基酸乾濕兩用卸妝油，眼唇妝明顯則搭配THREE平衡淨化眼唇卸妝露或divinia胺基酸眼唇卸妝液。

乾性肌或洗後容易緊繃

THREE平衡淨化洗顏皂霜、專科超微米彈潤潔顏乳、divinia胺基酸溫和洗顏霜會更適合；如果是油性肌、混合肌，則可鎖定THREE平衡淨化洗顏凝膠、專科超微米深層潔顏泥、專科超微米控油潔顏乳或divinia酵素深層洗顏泥。

敏弱肌

建議避開過度清潔與頻繁去角質，優先選擇專科超微米溫和修護潔顏乳、divinia高效三合一卸妝水舒緩型等溫和路線。