畢業求職季必看！社會新鮮人「職場第一印象」攻略，包款、襯衫、外套全攻略。圖片來源：官方提供

畢業季一到，除了準備履歷、作品集與面試問答，很多社會新鮮人最容易忽略的，其實是「第一眼造型」。面試當天穿什麼、背什麼包、外套是否得體、包包能不能放下文件與筆電，這些看似細節的小地方，往往會默默影響整體專業感。

初入職場不一定要全身西裝，也不必把自己打扮得過度成熟，重點在於乾淨、俐落、合宜，並且保有一點個人風格。這次從義大利輕奢皮件品牌 Gianni Chiarini 與英倫經典機能品牌 Traditional Weatherwear 出發，整理畢業求職季實用包款與穿搭單品，從正式面試、日常通勤到創意產業面談，都能找到適合自己的職場入門裝備。

Gianni Chiarini：義式輕奢包款 初入職場俐落專業感

對社會新鮮人來說，一只合宜的包包不只是裝東西而已，更像是進入職場後的第一張風格名片。面試時要能放下 A4 文件、履歷、平板或筆電；通勤時要兼顧容量與舒適度；正式場合則需要外型簡潔、線條穩定，避免過度休閒或太搶眼。

來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌 Gianni Chiarini，延續品牌「日常奢華」精神，以細緻皮革、俐落輪廓與實用容量，為畢業求職季提供多款包袋選擇。從面試、上班通勤到下班聚會，都能在正式與時髦之間取得剛剛好的平衡。

Amira大型皮革托特包：面試文件、筆電一次收

圖片來源：官方提供

Amira大型皮革托特包售價19,800元，以柔軟細緻皮革打造，大容量設計非常適合面試、上班與外出洽公。包身帶有自然垂墜感，搭配低調皮革光澤，不會過度張揚，卻能在細節中展現成熟品味。

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對剛踏入職場的新鮮人來說，這類大容量托特包最實用的地方，就是能收納履歷、文件、筆電與日常隨身物品，不必另外手拿一堆資料。寬版肩背帶也提升背負舒適度，適合需要長時間通勤、奔波面試或參加正式會議的人。

Maya皮革托特包：柔和色調降低距離感

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Maya皮革托特包售價13,200元，採用柔和色調與細緻粒面皮革，結合托特包俐落輪廓，整體比傳統黑色包款更輕盈，也更有親和力。

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包身線條明確，中央拼接與車縫細節讓外型更有結構感，容量足以放入文件、筆記本與隨身物品。若擔心面試穿搭太嚴肅，這款包能在保留正式感的同時，替整體造型增添柔和氣質，特別適合希望展現沉穩但不失清爽感的新鮮人。

Maya麂皮雙面托特包：通勤與下班聚會都能切換

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Maya麂皮雙面托特包售價16,200元，以大地色麂皮搭配大方廓形，兼具時尚感與實用容量。最大特色是雙面皆可使用，溫潤麂皮翻面後可見率性丹寧內裡，讓同一只包能對應不同職場情境。

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內附隨行小包，可獨立使用或收納口紅、耳機、鑰匙等小物，對通勤族來說相當方便。

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若白天需要正式上班，晚上又有聚餐或活動，這款包能透過材質與雙面設計切換風格，不會讓造型太單一。

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Zeudi大型／中型皮革半月包：創意職場也能背出辨識度

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Zeudi大型皮革半月包售價17,800元，Zeudi中型皮革半月包售價16,800元，以圓潤弧線勾勒半月輪廓，包身貼合身形，散發自然不費力的都會風格。

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這款包特別適合媒體、公關、行銷、設計或時尚零售等創意產業面試。比起方正托特包，半月輪廓更有造型感，但細緻皮革與簡潔車縫分割線仍保留專業印象。寬肩背帶提升日常背負舒適度，內附同色系手拿小包，方便分類收納小物，也能在下班後單獨拿出使用。

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Jo中型／大型皮革水桶包：不想太制式的好選擇

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Jo中型皮革水桶包售價13,200元，Jo大型皮革水桶包售價14,200元，包身簡約柔和，立挺卻不顯拘謹。霧面細緻皮革搭配金屬扣件，讓整體造型多了精緻亮點。

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水桶包相較傳統方包更顯輕鬆，適合較彈性的職場穿搭，例如作品集面談、創意產業面試、日常通勤或週五上班造型。中大型容量能放入日常必需品，寬版肩帶也讓背負更舒適，是想在專業之外保留個人風格的新鮮人可以考慮的款式。

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Roxy中型油蠟牛皮手提包：成為造型焦點

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Roxy中型油蠟牛皮手提包售價19,200元，以柔軟細膩的油蠟牛皮打造，包身具有低調卻富有張力的立體廓形。最具辨識度的是編織短提把，讓包款多了鮮明個性，也提升手提時的造型感。

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這款包很適合畢業典禮、謝師宴、面試後聚餐或入職初期社交場合。附有可拆式長肩帶，可依照場合切換手提、肩背或斜背，不只實用，也能成為穿搭中的亮點配件。

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Vivi皮革手提包：正式與聚會都能駕馭

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Vivi皮革手提包售價19,800元，極簡外觀搭配大器比例，流暢弧形提把與包身自然銜接，呈現柔和卻立體的結構感。細緻皮革觸感滑順，深色描邊勾勒輪廓，讓整體更有層次。

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寬敞開口與大容量兼顧實用性，金屬識別牌則是低調亮點。無論是正式場合、商務會議或下班聚會，Vivi都能展現率性與優雅並存的義式風格，適合想讓職場造型更有成熟質感的人。

Traditional Weatherwear：英倫機能穿搭 社會新鮮人必收

求職季穿搭不只是為面試當天服務，更應該能延伸到未來上班、實習與日常通勤。來自英國 Mackintosh 體系的 Traditional Weatherwear，自1974年創立以來，將英國傳統外套文化轉化為貼近日常的服裝提案，品牌以簡潔線條、實穿機能與經典版型為基礎，打造兼具正式感與生活感的衣櫥單品。

對初入職場的新鮮人來說，理想穿搭不必過度拘謹，但必須維持乾淨、俐落與專業感。Traditional Weatherwear 本季以輕量風雨衣、棉質襯衫、機能外套、寬褲、針織背心與長裙作為重點，讓職場穿搭不只看起來得體，也能應付天氣變化與通勤需求。

WAVERLY STUDS燈芯絨領風雨衣：男士面試外套首選

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WAVERLY STUDS燈芯絨領風雨衣售價9,200元，以落肩設計與箱型輪廓打造簡約外觀，搭配金屬壓扣呈現輕快運動感。經典燈芯絨領口與可固定立領防風的擋風片，保留英國傳統外套細節。

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材質由聚酯纖維細膩織就，觸感輕盈柔軟，表面平滑細緻，並具備防潑水性。對男士新鮮人來說，這款外套很適合面試、報到與日常通勤，遇到雨天也能維持俐落，不會讓整體造型因天氣而失分。

KESWICK棉質襯衫：乾淨俐落的四季必備襯衫

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KESWICK棉質襯衫售價6,500元，以精緻小領搭配箱型半寬鬆剪裁，外觀簡約而不緊繃。無論搭配正裝長褲、寬褲或丹寧單品，都能展現乾淨俐落的印象。

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材質選用細支數纖維高密度織成的棉質府綢，手感結實、親膚且富有韌性，能撐起立體輪廓。對求職男士而言，一件好襯衫就是最安全的職場入門單品，不誇張卻不會出錯。

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UNIONSLACKS 112D牛仔繭型褲：輕鬆卻不失分寸

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UNIONSLACKS 112D牛仔繭型褲售價7,800元，以寬鬆且圓潤的錐形輪廓為核心，透過側邊縫線勾勒柔和弧度，呈現簡約又有份量的褲型。

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右側單個方形後口袋與紅銅鉚釘細節，讓外觀多了內斂亮點。採用「先水洗布料再縫製」工藝，減少縫線處色落，使視覺更俐落。若面試產業不需全套西裝，這款褲子可搭配襯衫與輕量外套，營造自然、乾淨但不過度正式的職場造型。

ELTON機能軍裝外套：通勤、雨天、休閒職場都能穿

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ELTON機能軍裝外套售價10,500元，承襲英國傳統軍服設計，寬鬆圓潤輪廓搭配背部雨傘褶與插肩袖，勾勒出具份量感的立體線條。

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最大特色是下擺可向內折疊並扣上 Logo 金屬壓扣，衣長可縮短約20公分，能依穿搭需求調整比例。面料輕盈柔軟、表面細緻平滑，並具備防潑水性，是兼具機能與造型感的防雨外套。對需要通勤、外出拜訪或面試創意產業的新鮮人來說，這款外套能讓穿搭看起來更有層次。

UNIONSLACKS 102格紋打褶寬褲：格紋替職場穿搭

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UNIONSLACKS 102格紋打褶寬褲售價8,000元，採中寬版剪裁，腰部使用6公分延展門襟，可隱藏正面鈕扣，即使不繫腰帶也能保持雅緻外觀。

背面左右兩側配置經典嵌線口袋，材質選用具挺度的棉斜紋布，使褲型更顯立體。鮮明格紋圖樣能為求職造型帶來適度變化，適合搭配素色襯衫或針織POLO衫，讓整體不至於太單調。

NEW HALESWORTH針織POLO衫：比T恤正式、比襯衫輕鬆

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NEW HALESWORTH針織POLO衫售價6,500元，採用優質棉紗線與經典珠地網眼面料，在休閒感與優雅氣質之間取得平衡。

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寬鬆肩線搭配短版衣長，呈現現代感輪廓；面料帶有乾爽不黏膩的觸感，適合春夏穿著。對於不需要西裝打領帶、但仍講究整潔得體的面試與職場場合來說，針織POLO衫是比T恤更正式、比襯衫更輕鬆的選擇。

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WAVERLY燈芯絨領短版風雨衣：女士英倫清爽感

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WAVERLY燈芯絨領短版風雨衣售價8,800元，是品牌熱銷的A字剪裁外套，以輕盈輪廓與細緻光澤重塑英倫經典。設計保留燈芯絨領、防風領片與 Logo 金屬壓扣等細節，面料則選用春夏專屬高挺度防潑水素材。

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這款外套適合搭配襯衫、長裙、連身褲或長褲，作為面試與通勤皆合宜的外搭選擇。短版輪廓不壓身高，也能讓整體比例更俐落，很適合剛踏入職場的女性新鮮人。

BOURNE羊毛連身褲：成熟職場造型

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BOURNE羊毛連身褲售價9,800元，以「寬鬆卻俐落」的現代剪裁為核心，平衡隨性與精緻感。面料選用高支數優質羊毛，透過自然垂墜感勾勒鬆弛而高雅的版型，並具備透氣性與乾爽觸感。

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對不想每天思考上下身搭配的人來說，連身褲是非常實用的職場單品。單穿即可完成完整造型，搭配簡潔包款與低跟鞋，就能展現簡約、成熟且專業的第一印象。

MALTON短版牛仔外套：創意產業面試也能年輕有分寸

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MALTON短版牛仔外套售價10,800元至11,200元，採用優雅落肩與寬鬆輪廓，打造柔和且不挑身形的外套版型。丹寧面料帶有恰到好處的挺括感，可撐起立體剪裁；金屬光澤平整鈕扣則為整體造型注入大方洗鍊的質感。

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如果求職目標是媒體、設計、時尚、行銷或休閒職場，丹寧外套可以取代過度正式的西裝外套。搭配襯衫與長裙，就能呈現年輕、清爽，但仍有職場分寸的造型。

RUNCORN條紋長版襯衫：單穿或當薄外套都實用

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RUNCORN條紋長版襯衫售價6,500元，箱型輪廓結合精巧小領與大尺寸方形口袋，呈現洗鍊且現代的視覺印象。正面採用傳統鈕扣門襟設計，可橫跨正式與休閒場合。

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面料選用高支數細紗線織成的高密度府綢，具備紮實挺度與乾爽觸感。它可以單穿，也能作為薄外套搭配背心或T恤，是求職季非常實用的多功能襯衫。

MADLEY CREW針織背心：職場造型增加清爽層次

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MADLEY CREW針織背心售價5,200元，以棉與尼龍混紡打造高針距圓領針織背心，兼具運動休閒感與高雅質感。合宜衣寬搭配短版衣長，勾勒簡潔現代的視覺輪廓。

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面料帶有清涼乾爽觸感，即使盛夏穿著也能維持舒適。可單穿搭配長裙或寬褲，也能外搭短版風雨衣，為求職穿搭增加輕盈層次，同時保留清爽得體的印象。

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WIGMORE棉質襯衫：無袖設計讓夏季面試更清爽

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WIGMORE棉質襯衫售價5,800元，無袖襯衫以精巧小領搭配隱形門襟，營造純淨極簡的優雅感。流暢肩部剪裁與短版衣長能修飾身形比例，讓整體看起來更俐落。

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面料選用高密度棉質平紋布，具備挺度並能撐起立體輪廓。適合搭配高腰長裙或寬褲，呈現清爽、專業且不過度正式的求職造型，尤其適合夏季面試或辦公室穿搭。

PARKESTON打褶長裙：端莊不僵硬

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PARKESTON打褶長裙售價6,800元，以細緻垂直褶皺展現質感，腰部採用鬆緊帶設計，在維持俐落外觀的同時提升穿著舒適度。

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無論搭配襯衫、針織背心或短版外套，都能展現端莊卻不僵硬的職場印象。對女性新鮮人來說，這類長裙不只適合面試，也能延伸到日常上班，是衣櫥中可長期使用的實穿單品。

RUSKINGTON襯衫式洋裝：得體面試造型

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RUSKINGTON襯衫式洋裝售價8,000元，無袖連身裙以精巧小領與隱形門襟，呈現純淨極簡的優雅氣息。流暢肩部剪裁結合寬鬆身幅，塑造帶有鬆弛感的洗鍊輪廓。

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面料選用高密度棉質平紋布，具備良好挺度。單穿即可完成面試造型，也可外搭短版風雨衣，展現清爽得體的職場入門風格。對不想花太多時間搭配的新鮮人來說，襯衫式洋裝就是不容易出錯的安全牌。