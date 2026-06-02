畢業求職季必看！社會新鮮人「職場第一印象」攻略，包款、襯衫、外套全攻略

2026-06-02 15:54 女子漾／編輯許智捷
畢業求職季必看！社會新鮮人「職場第一印象」攻略，包款、襯衫、外套全攻略。圖片來源：官方提供
畢業求職季必看！社會新鮮人「職場第一印象」攻略，包款、襯衫、外套全攻略。圖片來源：官方提供

畢業季一到，除了準備履歷、作品集與面試問答，很多社會新鮮人最容易忽略的，其實是「第一眼造型」。面試當天穿什麼、背什麼包、外套是否得體、包包能不能放下文件與筆電，這些看似細節的小地方，往往會默默影響整體專業感。

初入職場不一定要全身西裝，也不必把自己打扮得過度成熟，重點在於乾淨、俐落、合宜，並且保有一點個人風格。這次從義大利輕奢皮件品牌 Gianni Chiarini 與英倫經典機能品牌 Traditional Weatherwear 出發，整理畢業求職季實用包款與穿搭單品，從正式面試、日常通勤到創意產業面談，都能找到適合自己的職場入門裝備。

編輯推薦

Gianni Chiarini：義式輕奢包款　初入職場俐落專業感

對社會新鮮人來說，一只合宜的包包不只是裝東西而已，更像是進入職場後的第一張風格名片。面試時要能放下 A4 文件、履歷、平板或筆電；通勤時要兼顧容量與舒適度；正式場合則需要外型簡潔、線條穩定，避免過度休閒或太搶眼。

來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌 Gianni Chiarini，延續品牌「日常奢華」精神，以細緻皮革、俐落輪廓與實用容量，為畢業求職季提供多款包袋選擇。從面試、上班通勤到下班聚會，都能在正式與時髦之間取得剛剛好的平衡。

Amira大型皮革托特包：面試文件、筆電一次收

圖片來源：官方提供
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Amira大型皮革托特包售價19,800元，以柔軟細緻皮革打造，大容量設計非常適合面試、上班與外出洽公。包身帶有自然垂墜感，搭配低調皮革光澤，不會過度張揚，卻能在細節中展現成熟品味。

圖片來源：官方提供
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對剛踏入職場的新鮮人來說，這類大容量托特包最實用的地方，就是能收納履歷、文件、筆電與日常隨身物品，不必另外手拿一堆資料。寬版肩背帶也提升背負舒適度，適合需要長時間通勤、奔波面試或參加正式會議的人。

Maya皮革托特包：柔和色調降低距離感

圖片來源：官方提供
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Maya皮革托特包售價13,200元，採用柔和色調與細緻粒面皮革，結合托特包俐落輪廓，整體比傳統黑色包款更輕盈，也更有親和力。

圖片來源：官方提供
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包身線條明確，中央拼接與車縫細節讓外型更有結構感，容量足以放入文件、筆記本與隨身物品。若擔心面試穿搭太嚴肅，這款包能在保留正式感的同時，替整體造型增添柔和氣質，特別適合希望展現沉穩但不失清爽感的新鮮人。

Maya麂皮雙面托特包：通勤與下班聚會都能切換

圖片來源：官方提供
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Maya麂皮雙面托特包售價16,200元，以大地色麂皮搭配大方廓形，兼具時尚感與實用容量。最大特色是雙面皆可使用，溫潤麂皮翻面後可見率性丹寧內裡，讓同一只包能對應不同職場情境。

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內附隨行小包，可獨立使用或收納口紅、耳機、鑰匙等小物，對通勤族來說相當方便。

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若白天需要正式上班，晚上又有聚餐或活動，這款包能透過材質與雙面設計切換風格，不會讓造型太單一。

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Zeudi大型／中型皮革半月包：創意職場也能背出辨識度

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Zeudi大型皮革半月包售價17,800元，Zeudi中型皮革半月包售價16,800元，以圓潤弧線勾勒半月輪廓，包身貼合身形，散發自然不費力的都會風格。

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這款包特別適合媒體、公關、行銷、設計或時尚零售等創意產業面試。比起方正托特包，半月輪廓更有造型感，但細緻皮革與簡潔車縫分割線仍保留專業印象。寬肩背帶提升日常背負舒適度，內附同色系手拿小包，方便分類收納小物，也能在下班後單獨拿出使用。

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Jo中型／大型皮革水桶包：不想太制式的好選擇

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Jo中型皮革水桶包售價13,200元，Jo大型皮革水桶包售價14,200元，包身簡約柔和，立挺卻不顯拘謹。霧面細緻皮革搭配金屬扣件，讓整體造型多了精緻亮點。

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水桶包相較傳統方包更顯輕鬆，適合較彈性的職場穿搭，例如作品集面談、創意產業面試、日常通勤或週五上班造型。中大型容量能放入日常必需品，寬版肩帶也讓背負更舒適，是想在專業之外保留個人風格的新鮮人可以考慮的款式。

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Roxy中型油蠟牛皮手提包：成為造型焦點

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Roxy中型油蠟牛皮手提包售價19,200元，以柔軟細膩的油蠟牛皮打造，包身具有低調卻富有張力的立體廓形。最具辨識度的是編織短提把，讓包款多了鮮明個性，也提升手提時的造型感。

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這款包很適合畢業典禮、謝師宴、面試後聚餐或入職初期社交場合。附有可拆式長肩帶，可依照場合切換手提、肩背或斜背，不只實用，也能成為穿搭中的亮點配件。

圖片來源：官方提供
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Vivi皮革手提包：正式與聚會都能駕馭

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Vivi皮革手提包售價19,800元，極簡外觀搭配大器比例，流暢弧形提把與包身自然銜接，呈現柔和卻立體的結構感。細緻皮革觸感滑順，深色描邊勾勒輪廓，讓整體更有層次。

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寬敞開口與大容量兼顧實用性，金屬識別牌則是低調亮點。無論是正式場合、商務會議或下班聚會，Vivi都能展現率性與優雅並存的義式風格，適合想讓職場造型更有成熟質感的人。

Traditional Weatherwear：英倫機能穿搭 社會新鮮人必收

求職季穿搭不只是為面試當天服務，更應該能延伸到未來上班、實習與日常通勤。來自英國 Mackintosh 體系的 Traditional Weatherwear，自1974年創立以來，將英國傳統外套文化轉化為貼近日常的服裝提案，品牌以簡潔線條、實穿機能與經典版型為基礎，打造兼具正式感與生活感的衣櫥單品。

對初入職場的新鮮人來說，理想穿搭不必過度拘謹，但必須維持乾淨、俐落與專業感。Traditional Weatherwear 本季以輕量風雨衣、棉質襯衫、機能外套、寬褲、針織背心與長裙作為重點，讓職場穿搭不只看起來得體，也能應付天氣變化與通勤需求。

WAVERLY STUDS燈芯絨領風雨衣：男士面試外套首選

圖片來源：官方提供
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WAVERLY STUDS燈芯絨領風雨衣售價9,200元，以落肩設計與箱型輪廓打造簡約外觀，搭配金屬壓扣呈現輕快運動感。經典燈芯絨領口與可固定立領防風的擋風片，保留英國傳統外套細節。

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材質由聚酯纖維細膩織就，觸感輕盈柔軟，表面平滑細緻，並具備防潑水性。對男士新鮮人來說，這款外套很適合面試、報到與日常通勤，遇到雨天也能維持俐落，不會讓整體造型因天氣而失分。

KESWICK棉質襯衫：乾淨俐落的四季必備襯衫

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KESWICK棉質襯衫售價6,500元，以精緻小領搭配箱型半寬鬆剪裁，外觀簡約而不緊繃。無論搭配正裝長褲、寬褲或丹寧單品，都能展現乾淨俐落的印象。

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材質選用細支數纖維高密度織成的棉質府綢，手感結實、親膚且富有韌性，能撐起立體輪廓。對求職男士而言，一件好襯衫就是最安全的職場入門單品，不誇張卻不會出錯。

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UNIONSLACKS 112D牛仔繭型褲：輕鬆卻不失分寸

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UNIONSLACKS 112D牛仔繭型褲售價7,800元，以寬鬆且圓潤的錐形輪廓為核心，透過側邊縫線勾勒柔和弧度，呈現簡約又有份量的褲型。

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右側單個方形後口袋與紅銅鉚釘細節，讓外觀多了內斂亮點。採用「先水洗布料再縫製」工藝，減少縫線處色落，使視覺更俐落。若面試產業不需全套西裝，這款褲子可搭配襯衫與輕量外套，營造自然、乾淨但不過度正式的職場造型。

ELTON機能軍裝外套：通勤、雨天、休閒職場都能穿

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ELTON機能軍裝外套售價10,500元，承襲英國傳統軍服設計，寬鬆圓潤輪廓搭配背部雨傘褶與插肩袖，勾勒出具份量感的立體線條。

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最大特色是下擺可向內折疊並扣上 Logo 金屬壓扣，衣長可縮短約20公分，能依穿搭需求調整比例。面料輕盈柔軟、表面細緻平滑，並具備防潑水性，是兼具機能與造型感的防雨外套。對需要通勤、外出拜訪或面試創意產業的新鮮人來說，這款外套能讓穿搭看起來更有層次。

UNIONSLACKS 102格紋打褶寬褲：格紋替職場穿搭

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UNIONSLACKS 102格紋打褶寬褲售價8,000元，採中寬版剪裁，腰部使用6公分延展門襟，可隱藏正面鈕扣，即使不繫腰帶也能保持雅緻外觀。

背面左右兩側配置經典嵌線口袋，材質選用具挺度的棉斜紋布，使褲型更顯立體。鮮明格紋圖樣能為求職造型帶來適度變化，適合搭配素色襯衫或針織POLO衫，讓整體不至於太單調。

NEW HALESWORTH針織POLO衫：比T恤正式、比襯衫輕鬆

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NEW HALESWORTH針織POLO衫售價6,500元，採用優質棉紗線與經典珠地網眼面料，在休閒感與優雅氣質之間取得平衡。

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寬鬆肩線搭配短版衣長，呈現現代感輪廓；面料帶有乾爽不黏膩的觸感，適合春夏穿著。對於不需要西裝打領帶、但仍講究整潔得體的面試與職場場合來說，針織POLO衫是比T恤更正式、比襯衫更輕鬆的選擇。

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WAVERLY燈芯絨領短版風雨衣：女士英倫清爽感

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WAVERLY燈芯絨領短版風雨衣售價8,800元，是品牌熱銷的A字剪裁外套，以輕盈輪廓與細緻光澤重塑英倫經典。設計保留燈芯絨領、防風領片與 Logo 金屬壓扣等細節，面料則選用春夏專屬高挺度防潑水素材。

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這款外套適合搭配襯衫、長裙、連身褲或長褲，作為面試與通勤皆合宜的外搭選擇。短版輪廓不壓身高，也能讓整體比例更俐落，很適合剛踏入職場的女性新鮮人。

BOURNE羊毛連身褲：成熟職場造型

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BOURNE羊毛連身褲售價9,800元，以「寬鬆卻俐落」的現代剪裁為核心，平衡隨性與精緻感。面料選用高支數優質羊毛，透過自然垂墜感勾勒鬆弛而高雅的版型，並具備透氣性與乾爽觸感。

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對不想每天思考上下身搭配的人來說，連身褲是非常實用的職場單品。單穿即可完成完整造型，搭配簡潔包款與低跟鞋，就能展現簡約、成熟且專業的第一印象。

MALTON短版牛仔外套：創意產業面試也能年輕有分寸

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MALTON短版牛仔外套售價10,800元至11,200元，採用優雅落肩與寬鬆輪廓，打造柔和且不挑身形的外套版型。丹寧面料帶有恰到好處的挺括感，可撐起立體剪裁；金屬光澤平整鈕扣則為整體造型注入大方洗鍊的質感。

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如果求職目標是媒體、設計、時尚、行銷或休閒職場，丹寧外套可以取代過度正式的西裝外套。搭配襯衫與長裙，就能呈現年輕、清爽，但仍有職場分寸的造型。

RUNCORN條紋長版襯衫：單穿或當薄外套都實用

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RUNCORN條紋長版襯衫售價6,500元，箱型輪廓結合精巧小領與大尺寸方形口袋，呈現洗鍊且現代的視覺印象。正面採用傳統鈕扣門襟設計，可橫跨正式與休閒場合。

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面料選用高支數細紗線織成的高密度府綢，具備紮實挺度與乾爽觸感。它可以單穿，也能作為薄外套搭配背心或T恤，是求職季非常實用的多功能襯衫。

MADLEY CREW針織背心：職場造型增加清爽層次

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MADLEY CREW針織背心售價5,200元，以棉與尼龍混紡打造高針距圓領針織背心，兼具運動休閒感與高雅質感。合宜衣寬搭配短版衣長，勾勒簡潔現代的視覺輪廓。

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面料帶有清涼乾爽觸感，即使盛夏穿著也能維持舒適。可單穿搭配長裙或寬褲，也能外搭短版風雨衣，為求職穿搭增加輕盈層次，同時保留清爽得體的印象。

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WIGMORE棉質襯衫：無袖設計讓夏季面試更清爽

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WIGMORE棉質襯衫售價5,800元，無袖襯衫以精巧小領搭配隱形門襟，營造純淨極簡的優雅感。流暢肩部剪裁與短版衣長能修飾身形比例，讓整體看起來更俐落。

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面料選用高密度棉質平紋布，具備挺度並能撐起立體輪廓。適合搭配高腰長裙或寬褲，呈現清爽、專業且不過度正式的求職造型，尤其適合夏季面試或辦公室穿搭。

PARKESTON打褶長裙：端莊不僵硬

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PARKESTON打褶長裙售價6,800元，以細緻垂直褶皺展現質感，腰部採用鬆緊帶設計，在維持俐落外觀的同時提升穿著舒適度。

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無論搭配襯衫、針織背心或短版外套，都能展現端莊卻不僵硬的職場印象。對女性新鮮人來說，這類長裙不只適合面試，也能延伸到日常上班，是衣櫥中可長期使用的實穿單品。

RUSKINGTON襯衫式洋裝：得體面試造型

圖片來源：官方提供
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RUSKINGTON襯衫式洋裝售價8,000元，無袖連身裙以精巧小領與隱形門襟，呈現純淨極簡的優雅氣息。流暢肩部剪裁結合寬鬆身幅，塑造帶有鬆弛感的洗鍊輪廓。

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面料選用高密度棉質平紋布，具備良好挺度。單穿即可完成面試造型，也可外搭短版風雨衣，展現清爽得體的職場入門風格。對不想花太多時間搭配的新鮮人來說，襯衫式洋裝就是不容易出錯的安全牌。

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

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【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

編輯推薦

極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

編輯推薦

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