夏天頭皮比臉還難顧？5大髮肌產品盤點，出油、扁塌、毛躁、細軟髮一次對症下藥

2026-06-02 14:51 女子漾／編輯許智捷
夏天頭皮比臉還難顧？5大髮肌產品盤點，出油、扁塌、毛躁、細軟髮一次對症下藥。圖片來源：官方提供
夏天頭皮比臉還難顧？5大髮肌產品盤點，出油、扁塌、毛躁、細軟髮一次對症下藥。圖片來源：官方提供

一到夏天，很多人的頭髮不是「剛洗完就塌」，就是「頭皮出油、髮尾毛躁」一起來報到。明明每天洗頭，卻還是覺得頭皮悶、髮根扁、髮絲乾，問題可能不只出在洗髮精，而是整套髮肌保養邏輯該換季了。

近年髮品保養愈來愈像臉部保養，從頭皮前導淨化、角質代謝、髮芯修護，到香氛儀式感與居家沙龍護理，各大品牌都把「洗頭」升級成更細緻的養護流程。以下整理夏季髮品新品與主打亮點，想解決出油、扁塌、毛躁或受損髮，這篇可以直接收藏！

編輯推薦

AROMASE艾瑪絲：洗髮前60秒先做前導淨化

台灣夏天悶熱潮濕，加上通勤、戴安全帽、長時間待在冷氣房與工作壓力，頭皮很容易變成「超時工作區」。艾瑪絲這次以「頭皮是臉部肌膚延伸」為核心，推出全面升級的「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」，主打洗髮前多一道前導淨化程序，讓頭皮先清掉多餘油脂、老廢角質與異味來源，再進入後續洗護。

頭皮養護領導品牌AROMASE艾瑪絲今日限量推出全面升級的「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」，以保養臉的規格，款待你的髮肌。即日起上市優惠價350元。圖片來源：官方提供
頭皮養護領導品牌AROMASE艾瑪絲今日限量推出全面升級的「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」，以保養臉的規格，款待你的髮肌。即日起上市優惠價350元。圖片來源：官方提供

這款新品導入「LICORA+ 甘草次酸維他命精華」，結合甘草次酸、維他命B3菸鹼醯胺與維他命B5泛醇，訴求舒緩、調理油脂、維持頭皮屏障與保水狀態。同時加入水解荷荷芭脂與大豆來源淨味成分，在控油之外，也兼顧潤澤與氣味管理，避免只追求清爽卻讓頭皮越洗越緊繃。

艾瑪絲5a捷利爾頭皮淨化液(EX版)。圖片來源：官方提供
艾瑪絲5a捷利爾頭皮淨化液(EX版)。圖片來源：官方提供

艾瑪絲提出「深層淨、機能洗、進階養」3步驟。第一步是洗髮前使用「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」按摩頭皮約1至2分鐘，幫助帶走油脂與殘留物。第二步依頭皮狀態搭配森系列洗髮精清潔；第三步則可在吹乾後使用草本健養髮精華液EX，加強髮根養護。這套概念特別適合常戴安全帽、頭皮容易出油、有異味困擾，或想把頭皮保養納入日常的人。

5α捷利爾頭皮淨化液 EX版科研級三效複合精華 LICORA+，只要60秒，深層淨化 × 全日抗油淨味。圖片來源：官方提供
5α捷利爾頭皮淨化液 EX版科研級三效複合精華 LICORA+，只要60秒，深層淨化 × 全日抗油淨味。圖片來源：官方提供

除了淨化液，艾瑪絲也同步推出「草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露（茶樹沁涼）」，主打洗頭、潔顏、沐浴3合1，一瓶完成夏季快速清潔。以胺基酸基底搭配茶樹沁涼感，適合濕熱季節、運動後或旅行時使用，對想簡化浴室瓶瓶罐罐的人來說相當實用。

涼夏淨化季開跑！ 3in1給你涼夏解方。艾瑪絲茶樹沁涼髮沐露全新上市，讓你洗頭x潔顏x沐浴一步就到位！圖片來源：官方提供
涼夏淨化季開跑！ 3in1給你涼夏解方。艾瑪絲茶樹沁涼髮沐露全新上市，讓你洗頭x潔顏x沐浴一步就到位！圖片來源：官方提供

juliArt覺亞：用「1+1洗法」重建夏季髮質平衡

夏天很多人會增加洗頭次數，但 juliArt 覺亞提醒，越洗越油、髮尾越洗越乾，常常不是洗得不夠，而是洗護邏輯失衡。覺亞這次以「髮質共養」為核心，強調理想髮況不能只看髮絲表面，而是要先建立穩定健康的頭皮環境，再依髮質需求做清潔與修護。

夏季頭皮養護關鍵，在於先透過前導淨化穩定頭皮環境，再搭配適合的髮質系列洗髮精，才能真正提升洗護效果。圖片來源：官方提供
夏季頭皮養護關鍵，在於先透過前導淨化穩定頭皮環境，再搭配適合的髮質系列洗髮精，才能真正提升洗護效果。圖片來源：官方提供

覺亞提出「1+1洗法」，也就是至少每週一次先使用「甘草次酸角質淨化液」溫和代謝老廢角質與皮脂髒污，接著再依照髮質需求搭配洗髮精進行第二次清潔。這個概念有點像臉部保養中的「先卸妝、再洗臉」，先讓頭皮回到清爽平衡狀態，後續洗髮與修護效果才比較容易發揮。

juliArt 覺亞指出，頭皮養護並非單純加強清潔，而是先穩定頭皮、再依髮質需求進行清潔與修護，建立穩定健康的髮肌循環。圖片來源：官方提供
juliArt 覺亞指出，頭皮養護並非單純加強清潔，而是先穩定頭皮、再依髮質需求進行清潔與修護，建立穩定健康的髮肌循環。圖片來源：官方提供

狀態，後續洗髮與修護效果才比較容易發揮。

針對夏季油悶與髮根扁塌，juliArt 覺亞也主打「沁涼茶樹系列」，結合茶樹、薄荷、快樂鼠尾草與萊姆等植萃精油，以「涼感 × 淨化」概念舒緩悶熱感，維持髮根蓬鬆與清爽空氣感。其中「沁涼茶樹頭皮淨化噴霧」很適合放在包包或辦公室，當頭皮悶熱、流汗或安全帽拿下來後，可以即時補一點清新感。

針對夏季容易出油、悶熱族群，「沁涼茶樹系列」特別適合容易扁塌族群，幫助維持頭皮清爽與髮根蓬鬆。圖片來源：官方提供
針對夏季容易出油、悶熱族群，「沁涼茶樹系列」特別適合容易扁塌族群，幫助維持頭皮清爽與髮根蓬鬆。圖片來源：官方提供

配合品牌生日慶，覺亞也推出「髮質共養」限定養護組合，自6月1日至7月15日，購買甘草次酸角質淨化液搭配洸影玫瑰洗髮精或蓬鬆豐盈洗髮精，即贈洸影玫瑰潤髮乳與洸影玫瑰魔髮精靈。若是想嘗試夏季清爽組合，也有「夏季沁涼4入組」，從頭皮噴霧、控油蓬鬆洗髮精到3in1洗髮沐浴露一次搭好，適合入門體驗。

juliArt 覺亞同步推出「夏季沁涼 4 入組」，從頭皮淨化、清爽控油到日常養護，維持夏季清新舒適的頭皮狀態。圖片來源：官方提供
juliArt 覺亞同步推出「夏季沁涼 4 入組」，從頭皮淨化、清爽控油到日常養護，維持夏季清新舒適的頭皮狀態。圖片來源：官方提供

OLAPLEX歐啦：從髮芯修護到細軟髮豐盈

如果說艾瑪絲與覺亞主打頭皮養護，OLAPLEX 歐啦則更聚焦在「髮芯結構」與「受損修護」。作為全球結構護髮品牌，OLAPLEX 這次以「髮芯美宴」概念推出兩款長效髮膜，分別是「歐啦深層保濕護髮膜」與「歐啦輕盈滋養護髮膜」，同時帶來細軟髮適用的「N4F號豐盈強韌洗髮乳」與「N5F號豐盈強韌護髮素」。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

「歐啦深層保濕護髮膜」專為乾燥、粗硬、毛躁髮設計，加入酪梨與乳油木潤澤複合物，主打深層保濕與抗毛躁管理，適合染燙後乾枯、髮尾容易炸開，或一遇濕氣就變成毛毛頭的人。品牌訴求可立即提升16倍保濕力，讓髮絲更滑順有光澤。

歐啦深層保濕護髮膜。圖片來源：官方提供
歐啦深層保濕護髮膜。圖片來源：官方提供

另一款「歐啦輕盈滋養護髮膜」則專為扁塌髮設計，使用輕盈豐盈複合物，在修護髮芯同時保留髮根支撐力，主打即刻提升2倍豐盈度。這點對細軟髮非常重要，因為很多護髮膜雖然滋潤，卻容易讓髮根塌成一片，OLAPLEX 這款訴求「補養但不壓髮」，比較適合想護髮又怕失去蓬鬆感的人。

歐啦輕盈滋養護髮膜。圖片來源：官方提供
歐啦輕盈滋養護髮膜。圖片來源：官方提供

另外，N4F號豐盈強韌洗髮乳與N5F號豐盈強韌護髮素則是細軟髮救星路線，主打超輕盈質地、強韌髮絲、修護損傷，同時維持整天蓬鬆。兩者搭配使用時，品牌訴求可立即並全天維持2倍豐盈感、減少60%斷裂，且全系列不含矽靈、不含硫酸鹽並具護色效果。對經常燙染、漂髮、熱造型，又擔心髮質越來越脆弱的人來說，OLAPLEX更像是把沙龍護理延伸到居家日常。

TSUBAKI思波綺：秀智同款山茶花光澤髮

TSUBAKI 思波綺宣布由「國民初戀女神」秀智 Suzy 擔任品牌代言人，讓品牌20週年前夕多了韓系女神光環。這次主打核心仍是思波綺經典的山茶花修護美學，透過日本五島列島初榨萃取的頂級山茶花精油，搭配微粒技術，讓居家洗護也能走向沙龍級光澤感。

2026思波綺品牌代言人裴秀智。圖片來源：官方提供
2026思波綺品牌代言人裴秀智。圖片來源：官方提供

經典絲綢紅瓶「思波綺瞬亮潤澤洗髮乳／潤髮乳」主打乾枯髮補水，適合毛躁、乾燥、髮絲缺乏光澤的人。

2026思波綺品牌代言人裴秀智&思波綺瞬亮潤澤洗髮乳。圖片來源：官方提供
2026思波綺品牌代言人裴秀智&思波綺瞬亮潤澤洗髮乳。圖片來源：官方提供

配方結合頂級山茶花精油、玻尿酸、角鯊烷與大豆籽萃取等保濕成分，訴求強化潤澤與鎖水機能，讓頭髮洗後更柔順水亮，有如絲綢般滑順。

思波綺瞬亮潤澤潤髮乳。圖片來源：官方提供
思波綺瞬亮潤澤潤髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺瞬亮潤澤潤髮乳N。圖片來源：官方提供
思波綺瞬亮潤澤潤髮乳N。圖片來源：官方提供

彈力輕羽金瓶「思波綺瞬亮修護洗髮乳／潤髮乳」則鎖定細軟、扁塌或受損髮質。

2026思波綺品牌代言人裴秀智&瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供
2026思波綺品牌代言人裴秀智&瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供

無添加矽靈，加入蓬鬆彈潤精華與胺基酸，訴求修護受損毛鱗片，同時為髮根增加支撐力，讓髮絲維持輕盈保水、不厚重。簡單來說，紅瓶適合乾枯毛躁髮，金瓶則更適合想要蓬鬆、輕盈、修護兼具的人。

思波綺瞬亮修護潤髮乳。圖片來源：官方提供
思波綺瞬亮修護潤髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供
思波綺瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺全系列價格也相對親民，洗髮乳與潤髮乳各450mL，售價皆為300元，並於屈臣氏、寶雅、康是美、全聯社、日藥本舖、Tomod’s、台灣松本清、佳瑪、光南、四季、札幌藥粧、量販通路與電商平台販售。對想入手秀智同款光澤髮、又希望價格好入門的人來說，是很適合放進日常洗護清單的選擇。

曼都：艾草系列夏日限定回歸

每到夏天，頭皮最怕的就是悶、油、塌。曼都2026期間限定「艾草系列」強勢回歸，主打沁涼降溫與草本療癒感，從洗沐露、護髮膜到全新香水，一次把夏日髮膚保養變成有香氣記憶的日常儀式。

2026年曼都「艾草系列」強勢回歸，以艾草森林清新草本調為基底，打造夏日專屬的頭皮深呼吸生活儀式。圖片來源：官方提供
2026年曼都「艾草系列」強勢回歸，以艾草森林清新草本調為基底，打造夏日專屬的頭皮深呼吸生活儀式。圖片來源：官方提供

「艾淨沁涼洗沐露」是這次系列中的夏日主角，以白艾草精油、茶樹葉油、維他命B5與升級薄荷醇打造清爽涼感，主打洗頭與沐浴雙效使用。對於夏天頭皮悶熱、流汗後全身黏膩，或運動後想快速洗去油膩感的人來說，一瓶就能完成頭皮與身體清潔，也很適合放在健身房或旅行包。

升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：官方提供
升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：官方提供

「艾養盈澤護髮膜」則針對夏日容易被紫外線、熱風吹整與冷氣房帶走水分的髮絲，加入水解小麥蛋白、荷荷芭籽油與橄欖果油，訴求三重植萃修護。它主打潤而不膩，適合想補水修護但不想讓頭髮厚重扁塌的人，尤其是夏天仍需要護髮、卻害怕黏膩感的族群。

「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：官方提供
「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：官方提供

今年最有話題的新成員則是「午後茶時香水」，香氣以無花果與苦橙開場，中調揉入抹茶香，最後以香根草與雪松收尾，整體走清新果香與溫潤茶香路線。除了作為日常香氛，也加入甘油與水解荷荷芭酯等保濕成分，讓香氣不只是好聞，也帶有一點髮膚保養概念。對於喜歡「洗完澡後還想把清爽感延續一整天」的人來說，曼都這次把夏日髮品做得更像生活風格單品。

2026年全新重磅新品「午後茶時香水」，揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：官方提供
2026年全新重磅新品「午後茶時香水」，揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：官方提供

不同髮肌族群怎麼選？產品對應一次看

頭皮容易出油、有異味、常戴安全帽族

優先看艾瑪絲「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」與 juliArt 覺亞「甘草次酸角質淨化液」。這兩個品牌都強調洗髮前的前導淨化，適合覺得單靠洗髮精不夠、頭皮很快又油又悶的人。艾瑪絲更著重控油、淨味與前導護膚概念；覺亞則強調每週至少一次「1+1洗法」，幫助頭皮重新找回平衡。

細軟髮、扁塌髮、髮根沒有支撐力族

可以從 OLAPLEX「輕盈滋養護髮膜」、N4F與N5F豐盈強韌系列，或 TSUBAKI 思波綺金瓶下手。OLAPLEX比較偏高階修護與髮芯強韌，適合有染燙、熱造型與髮絲脆弱問題的人；思波綺金瓶則是日常好入門選擇，適合想讓髮根看起來更蓬鬆、髮絲更輕盈的人。

乾燥、毛躁、粗硬髮族

OLAPLEX「深層保濕護髮膜」與 TSUBAKI 思波綺紅瓶會是重點選項。前者主打高效保濕與毛躁管理，比較適合髮況受損、染燙後乾枯或需要密集修護的人；後者以山茶花精油、玻尿酸與角鯊烷等成分走日常潤澤路線，適合每天洗護時維持柔順亮澤感。

夏天運動、旅行、懶人快速清潔族

艾瑪絲「草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露（茶樹沁涼）」、juliArt 覺亞「3in1洗髮沐浴露（沁涼茶樹）」與曼都「艾淨沁涼洗沐露」都適合這類族群。共同特色是清爽、方便、可同時處理頭皮與身體黏膩感。若喜歡茶樹涼感，可看艾瑪絲與覺亞；若偏好草本艾草香氣與更強烈的夏日儀式感，曼都會更有記憶點。

香氛儀式感、質感生活族

曼都「午後茶時香水」與 TSUBAKI 思波綺秀智同款光澤髮路線，都很適合重視香氣與造型氛圍的人。曼都主打果香抹茶與木質餘韻，比較像把髮香水當成夏日穿搭配件；思波綺則以山茶花光澤髮打造柔順清新形象，適合喜歡自然、乾淨、日系韓系感髮質的人。

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
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韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

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【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

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2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

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#髮型 #夏天 #潮流美髮

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

編輯推薦

極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

編輯推薦

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