夏天頭皮比臉還難顧？5大髮肌產品盤點，出油、扁塌、毛躁、細軟髮一次對症下藥。圖片來源：官方提供

一到夏天，很多人的頭髮不是「剛洗完就塌」，就是「頭皮出油、髮尾毛躁」一起來報到。明明每天洗頭，卻還是覺得頭皮悶、髮根扁、髮絲乾，問題可能不只出在洗髮精，而是整套髮肌保養邏輯該換季了。

近年髮品保養愈來愈像臉部保養，從頭皮前導淨化、角質代謝、髮芯修護，到香氛儀式感與居家沙龍護理，各大品牌都把「洗頭」升級成更細緻的養護流程。以下整理夏季髮品新品與主打亮點，想解決出油、扁塌、毛躁或受損髮，這篇可以直接收藏！

AROMASE艾瑪絲：洗髮前60秒先做前導淨化

台灣夏天悶熱潮濕，加上通勤、戴安全帽、長時間待在冷氣房與工作壓力，頭皮很容易變成「超時工作區」。艾瑪絲這次以「頭皮是臉部肌膚延伸」為核心，推出全面升級的「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」，主打洗髮前多一道前導淨化程序，讓頭皮先清掉多餘油脂、老廢角質與異味來源，再進入後續洗護。

頭皮養護領導品牌AROMASE艾瑪絲今日限量推出全面升級的「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」，以保養臉的規格，款待你的髮肌。即日起上市優惠價350元。圖片來源：官方提供

這款新品導入「LICORA+ 甘草次酸維他命精華」，結合甘草次酸、維他命B3菸鹼醯胺與維他命B5泛醇，訴求舒緩、調理油脂、維持頭皮屏障與保水狀態。同時加入水解荷荷芭脂與大豆來源淨味成分，在控油之外，也兼顧潤澤與氣味管理，避免只追求清爽卻讓頭皮越洗越緊繃。

艾瑪絲5a捷利爾頭皮淨化液(EX版)。圖片來源：官方提供

艾瑪絲提出「深層淨、機能洗、進階養」3步驟。第一步是洗髮前使用「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」按摩頭皮約1至2分鐘，幫助帶走油脂與殘留物。第二步依頭皮狀態搭配森系列洗髮精清潔；第三步則可在吹乾後使用草本健養髮精華液EX，加強髮根養護。這套概念特別適合常戴安全帽、頭皮容易出油、有異味困擾，或想把頭皮保養納入日常的人。

5α捷利爾頭皮淨化液 EX版科研級三效複合精華 LICORA+，只要60秒，深層淨化 × 全日抗油淨味。圖片來源：官方提供

除了淨化液，艾瑪絲也同步推出「草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露（茶樹沁涼）」，主打洗頭、潔顏、沐浴3合1，一瓶完成夏季快速清潔。以胺基酸基底搭配茶樹沁涼感，適合濕熱季節、運動後或旅行時使用，對想簡化浴室瓶瓶罐罐的人來說相當實用。

涼夏淨化季開跑！ 3in1給你涼夏解方。艾瑪絲茶樹沁涼髮沐露全新上市，讓你洗頭x潔顏x沐浴一步就到位！圖片來源：官方提供

juliArt覺亞：用「1+1洗法」重建夏季髮質平衡

夏天很多人會增加洗頭次數，但 juliArt 覺亞提醒，越洗越油、髮尾越洗越乾，常常不是洗得不夠，而是洗護邏輯失衡。覺亞這次以「髮質共養」為核心，強調理想髮況不能只看髮絲表面，而是要先建立穩定健康的頭皮環境，再依髮質需求做清潔與修護。

夏季頭皮養護關鍵，在於先透過前導淨化穩定頭皮環境，再搭配適合的髮質系列洗髮精，才能真正提升洗護效果。圖片來源：官方提供

覺亞提出「1+1洗法」，也就是至少每週一次先使用「甘草次酸角質淨化液」溫和代謝老廢角質與皮脂髒污，接著再依照髮質需求搭配洗髮精進行第二次清潔。這個概念有點像臉部保養中的「先卸妝、再洗臉」，先讓頭皮回到清爽平衡狀態，後續洗髮與修護效果才比較容易發揮。

juliArt 覺亞指出，頭皮養護並非單純加強清潔，而是先穩定頭皮、再依髮質需求進行清潔與修護，建立穩定健康的髮肌循環。圖片來源：官方提供

狀態，後續洗髮與修護效果才比較容易發揮。

針對夏季油悶與髮根扁塌，juliArt 覺亞也主打「沁涼茶樹系列」，結合茶樹、薄荷、快樂鼠尾草與萊姆等植萃精油，以「涼感 × 淨化」概念舒緩悶熱感，維持髮根蓬鬆與清爽空氣感。其中「沁涼茶樹頭皮淨化噴霧」很適合放在包包或辦公室，當頭皮悶熱、流汗或安全帽拿下來後，可以即時補一點清新感。

針對夏季容易出油、悶熱族群，「沁涼茶樹系列」特別適合容易扁塌族群，幫助維持頭皮清爽與髮根蓬鬆。圖片來源：官方提供

配合品牌生日慶，覺亞也推出「髮質共養」限定養護組合，自6月1日至7月15日，購買甘草次酸角質淨化液搭配洸影玫瑰洗髮精或蓬鬆豐盈洗髮精，即贈洸影玫瑰潤髮乳與洸影玫瑰魔髮精靈。若是想嘗試夏季清爽組合，也有「夏季沁涼4入組」，從頭皮噴霧、控油蓬鬆洗髮精到3in1洗髮沐浴露一次搭好，適合入門體驗。

juliArt 覺亞同步推出「夏季沁涼 4 入組」，從頭皮淨化、清爽控油到日常養護，維持夏季清新舒適的頭皮狀態。圖片來源：官方提供

OLAPLEX歐啦：從髮芯修護到細軟髮豐盈

如果說艾瑪絲與覺亞主打頭皮養護，OLAPLEX 歐啦則更聚焦在「髮芯結構」與「受損修護」。作為全球結構護髮品牌，OLAPLEX 這次以「髮芯美宴」概念推出兩款長效髮膜，分別是「歐啦深層保濕護髮膜」與「歐啦輕盈滋養護髮膜」，同時帶來細軟髮適用的「N4F號豐盈強韌洗髮乳」與「N5F號豐盈強韌護髮素」。

圖片來源：官方提供

「歐啦深層保濕護髮膜」專為乾燥、粗硬、毛躁髮設計，加入酪梨與乳油木潤澤複合物，主打深層保濕與抗毛躁管理，適合染燙後乾枯、髮尾容易炸開，或一遇濕氣就變成毛毛頭的人。品牌訴求可立即提升16倍保濕力，讓髮絲更滑順有光澤。

歐啦深層保濕護髮膜。圖片來源：官方提供

另一款「歐啦輕盈滋養護髮膜」則專為扁塌髮設計，使用輕盈豐盈複合物，在修護髮芯同時保留髮根支撐力，主打即刻提升2倍豐盈度。這點對細軟髮非常重要，因為很多護髮膜雖然滋潤，卻容易讓髮根塌成一片，OLAPLEX 這款訴求「補養但不壓髮」，比較適合想護髮又怕失去蓬鬆感的人。

歐啦輕盈滋養護髮膜。圖片來源：官方提供

另外，N4F號豐盈強韌洗髮乳與N5F號豐盈強韌護髮素則是細軟髮救星路線，主打超輕盈質地、強韌髮絲、修護損傷，同時維持整天蓬鬆。兩者搭配使用時，品牌訴求可立即並全天維持2倍豐盈感、減少60%斷裂，且全系列不含矽靈、不含硫酸鹽並具護色效果。對經常燙染、漂髮、熱造型，又擔心髮質越來越脆弱的人來說，OLAPLEX更像是把沙龍護理延伸到居家日常。

TSUBAKI思波綺：秀智同款山茶花光澤髮

TSUBAKI 思波綺宣布由「國民初戀女神」秀智 Suzy 擔任品牌代言人，讓品牌20週年前夕多了韓系女神光環。這次主打核心仍是思波綺經典的山茶花修護美學，透過日本五島列島初榨萃取的頂級山茶花精油，搭配微粒技術，讓居家洗護也能走向沙龍級光澤感。

2026思波綺品牌代言人裴秀智。圖片來源：官方提供

經典絲綢紅瓶「思波綺瞬亮潤澤洗髮乳／潤髮乳」主打乾枯髮補水，適合毛躁、乾燥、髮絲缺乏光澤的人。

2026思波綺品牌代言人裴秀智&思波綺瞬亮潤澤洗髮乳。圖片來源：官方提供

配方結合頂級山茶花精油、玻尿酸、角鯊烷與大豆籽萃取等保濕成分，訴求強化潤澤與鎖水機能，讓頭髮洗後更柔順水亮，有如絲綢般滑順。

思波綺瞬亮潤澤潤髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺瞬亮潤澤潤髮乳N。圖片來源：官方提供

彈力輕羽金瓶「思波綺瞬亮修護洗髮乳／潤髮乳」則鎖定細軟、扁塌或受損髮質。

2026思波綺品牌代言人裴秀智&瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供

無添加矽靈，加入蓬鬆彈潤精華與胺基酸，訴求修護受損毛鱗片，同時為髮根增加支撐力，讓髮絲維持輕盈保水、不厚重。簡單來說，紅瓶適合乾枯毛躁髮，金瓶則更適合想要蓬鬆、輕盈、修護兼具的人。

思波綺瞬亮修護潤髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺瞬亮修護洗髮乳。圖片來源：官方提供

思波綺全系列價格也相對親民，洗髮乳與潤髮乳各450mL，售價皆為300元，並於屈臣氏、寶雅、康是美、全聯社、日藥本舖、Tomod’s、台灣松本清、佳瑪、光南、四季、札幌藥粧、量販通路與電商平台販售。對想入手秀智同款光澤髮、又希望價格好入門的人來說，是很適合放進日常洗護清單的選擇。

曼都：艾草系列夏日限定回歸

每到夏天，頭皮最怕的就是悶、油、塌。曼都2026期間限定「艾草系列」強勢回歸，主打沁涼降溫與草本療癒感，從洗沐露、護髮膜到全新香水，一次把夏日髮膚保養變成有香氣記憶的日常儀式。

2026年曼都「艾草系列」強勢回歸，以艾草森林清新草本調為基底，打造夏日專屬的頭皮深呼吸生活儀式。圖片來源：官方提供

「艾淨沁涼洗沐露」是這次系列中的夏日主角，以白艾草精油、茶樹葉油、維他命B5與升級薄荷醇打造清爽涼感，主打洗頭與沐浴雙效使用。對於夏天頭皮悶熱、流汗後全身黏膩，或運動後想快速洗去油膩感的人來說，一瓶就能完成頭皮與身體清潔，也很適合放在健身房或旅行包。

升級版「艾淨沁涼洗沐露」注入薄荷醇與白艾草精油，帶來極致舒爽的降溫涼感，輕鬆洗出蓬鬆不扁塌的空氣髮。圖片來源：官方提供

「艾養盈澤護髮膜」則針對夏日容易被紫外線、熱風吹整與冷氣房帶走水分的髮絲，加入水解小麥蛋白、荷荷芭籽油與橄欖果油，訴求三重植萃修護。它主打潤而不膩，適合想補水修護但不想讓頭髮厚重扁塌的人，尤其是夏天仍需要護髮、卻害怕黏膩感的族群。

「艾養盈澤護髮膜」以三重植萃精華打造潤而不膩的修護力，替夏日受損髮絲補水，重現柔滑健康的盈亮空氣感。圖片來源：官方提供

今年最有話題的新成員則是「午後茶時香水」，香氣以無花果與苦橙開場，中調揉入抹茶香，最後以香根草與雪松收尾，整體走清新果香與溫潤茶香路線。除了作為日常香氛，也加入甘油與水解荷荷芭酯等保濕成分，讓香氣不只是好聞，也帶有一點髮膚保養概念。對於喜歡「洗完澡後還想把清爽感延續一整天」的人來說，曼都這次把夏日髮品做得更像生活風格單品。

2026年全新重磅新品「午後茶時香水」，揉合清新果香與溫潤抹茶，為夏日日常注入充滿質感與餘韻的療癒儀式感。圖片來源：官方提供

不同髮肌族群怎麼選？產品對應一次看

頭皮容易出油、有異味、常戴安全帽族

優先看艾瑪絲「5α捷利爾頭皮淨化液 EX版」與 juliArt 覺亞「甘草次酸角質淨化液」。這兩個品牌都強調洗髮前的前導淨化，適合覺得單靠洗髮精不夠、頭皮很快又油又悶的人。艾瑪絲更著重控油、淨味與前導護膚概念；覺亞則強調每週至少一次「1+1洗法」，幫助頭皮重新找回平衡。

細軟髮、扁塌髮、髮根沒有支撐力族

可以從 OLAPLEX「輕盈滋養護髮膜」、N4F與N5F豐盈強韌系列，或 TSUBAKI 思波綺金瓶下手。OLAPLEX比較偏高階修護與髮芯強韌，適合有染燙、熱造型與髮絲脆弱問題的人；思波綺金瓶則是日常好入門選擇，適合想讓髮根看起來更蓬鬆、髮絲更輕盈的人。

乾燥、毛躁、粗硬髮族

OLAPLEX「深層保濕護髮膜」與 TSUBAKI 思波綺紅瓶會是重點選項。前者主打高效保濕與毛躁管理，比較適合髮況受損、染燙後乾枯或需要密集修護的人；後者以山茶花精油、玻尿酸與角鯊烷等成分走日常潤澤路線，適合每天洗護時維持柔順亮澤感。

夏天運動、旅行、懶人快速清潔族

艾瑪絲「草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露（茶樹沁涼）」、juliArt 覺亞「3in1洗髮沐浴露（沁涼茶樹）」與曼都「艾淨沁涼洗沐露」都適合這類族群。共同特色是清爽、方便、可同時處理頭皮與身體黏膩感。若喜歡茶樹涼感，可看艾瑪絲與覺亞；若偏好草本艾草香氣與更強烈的夏日儀式感，曼都會更有記憶點。

香氛儀式感、質感生活族

曼都「午後茶時香水」與 TSUBAKI 思波綺秀智同款光澤髮路線，都很適合重視香氣與造型氛圍的人。曼都主打果香抹茶與木質餘韻，比較像把髮香水當成夏日穿搭配件；思波綺則以山茶花光澤髮打造柔順清新形象，適合喜歡自然、乾淨、日系韓系感髮質的人。