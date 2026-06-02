香水控夏天必收！LOEWE白花清透又有記憶點，3大精品香氛推薦一次看。圖片來源：官方提供

天氣一熱，很多人會自動把濃香精歸類成「秋冬限定」，但這幾款香氛反而打破這個印象。比起厚重、甜膩、存在感過強的香氣，更強調清透果香、貼膚麝香、柔霧白花與乾淨木質尾韻，即使在夏天使用，也不會有壓迫感。

從 MATIERE PREMIERE 以馬達加斯加香草打造不甜膩的「香草浪潮濃香精」，到 EX NIHILO 將南法蔚藍海岸夕陽、巴黎寶石靈感轉化為花香木質與花香琥珀調，再到 LOEWE 以全新「奇蹟天光濃香精」收攏空氣感花香，這些香氣不是單純追求濃郁，而是讓香水在肌膚上慢慢展開，留下乾淨、柔軟又有記憶點的夏日氣息。

MATIERE PREMIERE：香草浪潮濃香精

MATIERE PREMIERE 香草浪潮濃香精。圖片來源：官方提供

法國當代香氛品牌 MATIERE PREMIERE，品牌名稱意指「原材料」，也精準點出品牌最核心的創作理念。每一款香氣皆以單一核心香材貫穿，再透過其他香材輔佐、烘托，形成獨特的「循環香調」結構，讓原料本身成為香水真正的主角。

MATIERE PREMIERE 香草浪潮濃香精。圖片來源：官方提供

品牌由創辦人暨調香師 Aurélien Guichard 創立，他也是全球目前少數親自參與原料種植的調香師，對於香材品質、產地與製程有著極高要求。這次全新推出的「香草浪潮濃香精」，正是以更高濃度重新演繹品牌人氣作品「香草浪潮淡香精」，將馬達加斯加香草的深度、柔軟與肌膚感推向更濃郁的版本。

MATIERE PREMIERE 香草浪潮濃香精。圖片來源：官方提供

「香草浪潮濃香精」核心選用通過 Fair for Life 認證的馬達加斯加香草原精，經過 18 個月熟成，呈現深邃柔軟、微鹹且不甜膩的香氣輪廓。它不是甜點感香草，也不是奶油蛋糕式的濃甜，而是更像貼近肌膚後慢慢散出的私密氣息，有香草的溫柔，卻帶著成熟而安靜的質地。

MATIERE PREMIERE 香草浪潮濃香精。圖片來源：官方提供

MATIERE PREMIERE 香草浪潮濃香精推出 50ml 與 100ml 兩種容量，售價分別為 NT$9,700 與 NT$14,000，限定於 10/10 APOTHECARY、10/10 HOPE、10X 指定店櫃與 10/10 GROUP 官方網站販售。

EX NIHILO：法式前衛香氛

法式前衛香氛品牌 EX NIHILO 近期接連帶來兩款濃香精新作，一款是向南法蔚藍海岸致敬的「迷幻樂土濃香精」，另一款則是品牌十周年代表作「湛藍之斐淡香精」的全新演繹「湛藍之斐濃香精」。兩款作品都延續 EX NIHILO 擅長的現代感與精品香氛語彙，但呈現出的性格完全不同。

EX NIHILO迷幻樂土濃香精：南法夕陽下的花香木質調

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

「迷幻樂土濃香精」由調香師 Louise Turner 打造，將經典「迷幻樂土淡香精」進一步昇華，靈感來自法國蔚藍海岸夕陽西下的金色時刻。

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

這款香氣屬於花香、麝香、木質調，開場由黑醋栗香調、粉紅胡椒、Rosyfolia™ 與紅薑揭開序幕，帶出微酸果香與辛香暖意，像是陽光落在海岸線上的第一瞬間，明亮、熱烈，又帶一點微醺感。

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

中調以 Petalia™ 花瓣分子為核心，這是由奇華頓專利開發的香材，接近真實牡丹與玫瑰花束的嗅覺詮釋，帶有清透花香與柔霧粉感。再加入玫瑰原精與阿拉伯茉莉，讓花香更有層次。尾韻則落在 Akigalawood™、雪松、龍涎香與麝香之中，帶出性感木質調。這款濃香精以 30% 高濃度配方打造，香氣更濃郁、持久，也更能呈現 EX NIHILO 對高級香氛工藝的追求。

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

「迷幻樂土濃香精」最迷人的地方，是它不只是花香，而是花香裡帶有陽光、果酸、辛香與木質尾韻。它像一場南法假期，前段是清亮的黑醋栗與辛香，中段是盛放的花瓣，後段則留下性感又沉穩的木質麝香氣息。

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精。圖片來源：官方提供

EX NIHILO 迷幻樂土濃香精推出 100ml 與 50ml，售價分別為 NT$14,950 與 NT$10,800。

EX NIHILO湛藍之斐濃香精：十周年代表香變成一枚巴黎寶石

EX NIHILO湛藍之斐濃香精。圖片來源：官方提供

「湛藍之斐淡香精」於 2023 年為 EX NIHILO 十周年而誕生，自推出後成為品牌代表香氣之一。2025 年 11 月亮相的「湛藍之斐濃香精」，則由調香大師 Jordi Fernández 在原作基礎上重新構築，強化花香與琥珀調質地，讓香氣變得更深邃、更迷人。

EX NIHILO湛藍之斐濃香精。圖片來源：官方提供

這款香氣以甜梨與佛手柑揭開序幕，濃香精版本提高甜梨比例，使果香更加多汁、明亮，帶著飽含日光的清透感。中調由橙花與阿拉伯茉莉構成白花核心，橙花帶來蜜香與微微柑橘感，阿拉伯茉莉則增添柔和甜美與果香感，讓花香更溫暖、更璀璨。尾韻以香草、檀香木、麝香、Ambrofix® 與琥珀木質調收束，呈現溫暖、柔軟、帶有杏仁感的尾韻，留下持久而感性的嗅覺印象。

EX NIHILO湛藍之斐濃香精。圖片來源：官方提供

EX NIHILO 湛藍之斐濃香精 50ml 售價 NT$9,700，即日起全台正式上市，並於 10X 與 10/10 APOTHECARY 指定店點販售。

LOEWE：奇蹟天光濃香精

LOEWE 香氛這次推出全新第六款濃香精「奇蹟天光濃香精」，以更高濃度香精油重新演繹天光系列經典香氣。相較於「奇蹟天光淡香水」原本純淨輕盈的空氣感，濃香精版本將花香進一步凝鍊，讓香氣從空氣中飄散的花香，轉化成更細緻、更貼近肌膚的氣味輪廓。

圖片來源：官方提供

香氣以梨、佛手柑與檸檬揭開序幕，清甜果香中帶有微微綠意，聞起來明亮卻不尖銳。接著橙花、茉莉與木蘭層層展開，花香柔和而通透，同時比淡香水版本更飽滿、更有質地。最後由麝香、檀香與琥珀氣息收尾，讓原本輕盈的花香慢慢沉入肌膚，留下溫潤、細膩、帶有存在感的餘韻。

圖片來源：官方提供

這款香氣的靈魂來自調香師 Nuria Cruelles 為 LOEWE 打造的獨家「LOEWE 和弦香調」。其中以西班牙岩薔薇複雜濃郁的樹脂氣息為骨架，搭配降龍涎香醚柔和貼膚的特性，使花香、麝香與琥珀之間的層次更流暢，也讓整體香氣保有 LOEWE 一貫簡潔、乾淨，卻又帶有藝術感的品牌氣質。

圖片來源：官方提供

瓶身延續 LOEWE 經典方形玻璃設計，這次以半透明葉綠色漸層呼應奇蹟天光系列的純淨柔和，搭配深色木質瓶蓋，在清透與深邃之間，呈現濃香精版本更內斂、更細膩的質感。

圖片來源：官方提供

如果你喜歡花香，但不想要太甜、太粉或太成熟，「奇蹟天光濃香精」會是很適合日常使用的選擇。它不像強烈氣場型香水那樣搶鏡，而是乾淨、溫柔、帶一點光感，適合上班、約會，也適合想要聞起來「有質感但不刻意」的人。

圖片來源：官方提供

LOEWE 奇蹟天光濃香精推出 50ml 與 100ml，售價分別為 NT$6,450 與 NT$9,670，銷售地點包括 LOEWE 台北微風信義香氛精品店、10/10 APOTHECARY 指定店點與 10/10 GROUP 官網。

濃香精不只是更持久，而是讓香氣更有故事。