《耀眼》關曉彤美到發光！105公分長腿不是天生放飛 6招養成清爽少女體態。圖片來源：關曉彤 官方微博

青春陸劇《耀眼》近期開播後話題持續升溫，李昀銳與關曉彤組成「金髮校霸 × 落難千金」CP，從互看不順眼到雙向靠近，讓觀眾一邊追劇一邊被青春感擊中。該劇在LINE TV上架首日空降排行榜TOP 3，關曉彤飾演的晴也外表驕傲、內心堅韌，角色本身就自帶「女神學霸」氣場，也讓她的狀態再度成為討論焦點。

關曉彤童星出身，過去憑《好先生》、《二十不惑》、《我就是這般女子》等作品累積高知名度，這次在《耀眼》中挑戰從富家千金跌落人生低谷的少女角色，不只情緒層次更明顯，鏡頭前的清爽膚況、纖細線條與長腿比例也很搶眼。尤其她身高約172公分，「105公分大長腿」的高挑比例與長腿優勢確實是陸劇女星中很有辨識度的標誌。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤保養密笈1：不追求紙片人，而是把線條練得乾淨

關曉彤的體態最讓人羨慕的地方，不是單純「瘦」，而是整個人看起來很有精神。她本身骨架偏高挑，因此比起極端節食，維持肌肉線條更重要。從她過去公開分享與媒體整理的運動習慣來看，她會透過深蹲、開合跳、高抬腿等動作提升心率，也會加入核心與腿部訓練，讓身體線條看起來更俐落。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

這也是一般人最值得參考的地方。很多女生一開始瘦身只看體重機數字，但真正讓人看起來變輕盈的關鍵，其實是肌肉比例、姿態與水腫管理。尤其久坐上班族容易大腿前側緊繃、小腿線條變硬，與其盲目少吃，不如先讓臀腿肌群重新啟動，體態才會比較有「站起來就變修長」的視覺效果。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤保養密笈2：瘦腿操重點不是狂做，而是練到臀腿核心

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤過去曾被整理出一套「瘦腿動作」，包含扎馬步、深蹲、原地開合跳、高抬腿搭配胯下擊掌等。這些動作共同特色是會大量使用臀部、大腿與核心肌群，並不是只針對小腿拼命亂動，而是讓下半身整體燃脂與穩定度一起提升。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

若想模仿她的瘦腿思路，可以把訓練拆成三個方向。第一是深蹲類動作，幫助啟動臀腿肌群；第二是開合跳、高抬腿這類心肺動作，讓身體快速熱起來；第三是運動後按摩與伸展，放鬆緊繃肌肉，避免腿部線條越練越僵硬。重點不是一天練到崩潰，而是規律做、確實做，才有機會把腿型練得更順。

關曉彤保養密笈3：低卡菜單走「吃得飽」路線，不靠餓瘦硬撐

關曉彤自製便當。圖片來源：關曉彤 官方微博

女明星飲食常被外界放大檢視，但關曉彤受到討論的低卡食譜，最吸引人的地方其實是「有飽足感」。像是無米壽司、生菜三明治、酪梨能量蛋捲等，都是把精緻澱粉比例降低，再用豆腐、雞蛋、蝦仁、雞腿肉、生菜、小黃瓜、番茄等食材補足蛋白質與纖維。

關曉彤自製便當。圖片來源：關曉彤 官方微博

以無米壽司來說，做法是用豆腐取代米飯，搭配海苔、蛋餅、蟹肉棒、紅蘿蔔、小黃瓜等配料，吃起來有咀嚼感，也不會像只吃生菜那樣空虛。生菜三明治則是把吐司換成大片生菜，裡面包入雞蛋、雞腿肉、番茄與小黃瓜，適合想控制熱量、又不想餓到失控的人。

不過要提醒的是，減脂不等於完全不吃澱粉，也不代表每個人都適合長期低碳飲食。若本身有腸胃、血糖、內分泌或特殊健康狀況，仍建議依照營養師或醫師建議調整，別把女明星菜單直接複製貼上。

關曉彤保養密笈4：皮拉提斯雕塑少女感，讓體態不只瘦還更挺

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

除了高強度訓練，關曉彤也被媒體整理出會透過皮拉提斯雕塑線條。皮拉提斯近年成為女明星愛用運動，不只是因為能讓腰腹更緊實，也因為它很重視核心控制、呼吸節奏與身體穩定度，對改善駝背、骨盆前傾、肩頸緊繃都有幫助。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

這也是為什麼很多明星看起來不是「瘦到乾」，而是有一種挺拔、輕盈、鏡頭前很上相的狀態。對一般人來說，皮拉提斯的好處是比較不容易只靠爆汗硬撐，而是慢慢把身體線條拉回正位。當肩膀打開、核心收穩、臀線上提，整個人的比例就會自然變好，穿衣服也更有精神。

關曉彤保養密笈5：戒宵夜、多喝水，靠日常習慣拉開差距

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤過去也曾被媒體整理出瘦身習慣，包括減少宵夜、控制飲食熱量、增加蔬菜水果與蛋白質攝取，以及規律運動。這些方法聽起來不新奇，卻是最難長期執行的部分。因為真正能讓身材穩定的，往往不是某一週的激烈減肥，而是每天少一點失控、多一點規律。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

尤其熬夜、宵夜、含糖飲料與重鹹飲食，很容易讓隔天水腫、膚況暗沉、臉部線條變鬆。想要養成關曉彤式的清爽少女感，除了運動與飲食，睡眠與喝水也很重要。與其逼自己突然變成超自律女明星，不如先從晚上少吃宵夜、手搖飲減糖、每天固定走路與伸展開始，身體狀態會比想像中更快有感。

關曉彤保養密笈6：運動後伸展按摩，讓腿型不只細還更直

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤的長腿之所以看起來線條乾淨，除了運動訓練之外，運動後的放鬆也很關鍵。她過去分享瘦腿方式時，就曾提到會搭配腿部按摩與敲打，從大腿到小腿放鬆緊繃肌肉，幫助雙腿維持比較柔順的線條。對一般女生來說，瘦腿最怕的不是練不夠，而是練完沒有伸展，讓大腿前側、小腿肚越來越緊，視覺上反而容易顯壯。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

想跟上關曉彤的腿精保養思路，可以在深蹲、開合跳或高抬腿後，多花5到10分鐘做腿部伸展。像是大腿前側伸展、臀腿拉筋、小腿靠牆伸展，再搭配由下往上的按摩手法，都能幫助放鬆運動後的肌肉緊繃。真正漂亮的腿型不是只有細，而是線條順、站姿挺、走路有精神，這也是關曉彤「漫畫腿」看起來特別修長的關鍵之一。