時尚博主夏天都在穿它！2026 夏季「亞麻寬褲」實用穿搭公式

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

但

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶